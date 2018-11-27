20+ фото, которые показывают, чем занимается съемочная группа между дублями

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Наверняка настоящие киноманы, помимо самого фильма, весьма заинтересованы съемочным процессом. Всегда любопытно узнать о любимой киноленте немного больше, чем показано на экране. Часто за кадром оказывается что-то совершенно непредсказуемое. Непривычно увидеть фото обнимающихся актеров, которые играют враждующих персонажей, или самого режиссера в кадре.

Мы в AdMe.ru побродили по архивам и нашли занятные кадры со съемок наших любимых фильмов.

«Это были отличные первые недели! Спасибо всем!» — от режиссера «Богемской рапсодии»

Сцена стадиона «Уэмбли» образца 1985 года

Режиссер с исполнителями главных ролей «Формы воды»

За кадром «Стражей Галактики»

Актерский состав фильма «Оно» c режиссером

А так снималась «Санта-Барбара»

«Стиляги» между дублями

Кореллианских гончих в «Звездных войнах» играли настоящие собаки

Майкл Китон, Джек Николсон и Тим Бертон на съемках «Бэтмена», 1989 год

Так снимался 2015 год в 1989-м

Во время съемок «будущего» Майкл Джей Фокс сыграл не только себя в старости и своего сына, но и свою дочь.

А машина с поездом снималась с помощью макетов

Райан Рейнольдс избавляется от грима

Актеры «Начала» балуются молочными коктейлями

За прической Ди Каприо следят даже во время перерыва

Космический корабль в «Интерстелларе» был большим макетом

Стивен Мерчант во время нанесения грима для персонажа фильма «Логан»

Актеры собираются с духом перед ответственной сценой

Съемки фильма «Изгой» на Красной площади в Москве

Отель «Гранд Будапешт» тоже ненастоящий

Орландо Блум на пробах для «Властелина колец»

В перерывах между дублями «Универсального солдата»

Том Харди и Стэн Ли на съемках «Венома»

Арми Хаммер берет на съемочную площадку дочь

Кэрис ван Хаутен на собственных фотографиях выглядит немного иначе

Натали Эммануэль празднует Международный день йоги на съемочной площадке «Игры престолов»

Новый Джокер в исполнении Хоакина Феникса

Том Хэнкс на съемках драмы «Ты — мой друг», которая выйдет в прокат в следующем году