20+ фото, которые покажут, что творится за кулисами церемоний вручения «Оскара»
Вручение «Оскара» ежегодно становится одним из наиболее обсуждаемых событий в мире киноиндустрии. Да и мы, обычные зрители, каждый раз болеем за полюбившиеся фильмы и обсуждаем наряды звезд на красной дорожке. Но мало кто из нас знает, как проводится подготовка к этому масштабному мероприятию и что происходит за его кулисами.
Мы в AdMe.ru с головой закопались в фотоархивы и отыскали там множество любопытных кадров с церемоний разных лет.
Художник-декоратор Дена Д’Анджело раскрашивает статуи «Оскара»
Сальма Хайек готовится к выходу на сцену — наносит макияж в своей гримерке
Брэд Питт за кулисами. Кажется, от волнения у него пересохло в горле
В 2017 году гостей фестиваля угощали хот-догами с названиями фильмов, номинированных на «Оскар»
До начала церемонии статуи бережно оборачивают пленкой
Повара готовят праздничный стол для участников и гостей церемонии
Брэд Питт получил «Оскар» и теперь принимает поздравления за кулисами
Художники покрывают краской и полируют статуи «Оскара»
Журналисты сделают официальные кадры, а это — фото на смартфон для личного архива
Сувенирные «Оскары» для всех желающих
Рабочие расстилают знаменитую красную дорожку
Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью прошли по красной дорожке перед журналистами и немного расслабились
Флористы за работой: украшают постамент одной из статуй
Шеф-кондитер несет торт, украшенный «Оскаром»
Подготовка к церемонии. Вид сверху
У журналистов выдалась свободная минутка
На красной дорожке можно встретить вот такую стильную собачку
Куда бы поставить эту статую?
Последние штрихи перед началом церемонии
Риз Уизерспун с фанатами
Только посмотрите, сколько здесь фотографов!
А это фойе театра, в котором проходит вручение наград
Леди Гага убегает со сцены после того, как завершила свое выступление на 88-й церемонии вручения «Оскара»
А вы мечтаете побывать за кулисами масштабного шоу? Какого именно, если не секрет?
Фото на превью USA TODAY Network / Sipa USA / East News
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