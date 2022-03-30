20+ фото, которые покажут, что творится за кулисами церемоний вручения «Оскара»

Вручение «Оскара» ежегодно становится одним из наиболее обсуждаемых событий в мире киноиндустрии. Да и мы, обычные зрители, каждый раз болеем за полюбившиеся фильмы и обсуждаем наряды звезд на красной дорожке. Но мало кто из нас знает, как проводится подготовка к этому масштабному мероприятию и что происходит за его кулисами.

Мы в AdMe.ru с головой закопались в фотоархивы и отыскали там множество любопытных кадров с церемоний разных лет.

Художник-декоратор Дена Д’Анджело раскрашивает статуи «Оскара»

Сальма Хайек готовится к выходу на сцену — наносит макияж в своей гримерке

Брэд Питт за кулисами. Кажется, от волнения у него пересохло в горле

В 2017 году гостей фестиваля угощали хот-догами с названиями фильмов, номинированных на «Оскар»

До начала церемонии статуи бережно оборачивают пленкой

Повара готовят праздничный стол для участников и гостей церемонии

Брэд Питт получил «Оскар» и теперь принимает поздравления за кулисами

Художники покрывают краской и полируют статуи «Оскара»

Журналисты сделают официальные кадры, а это — фото на смартфон для личного архива

Сувенирные «Оскары» для всех желающих

Рабочие расстилают знаменитую красную дорожку

Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью прошли по красной дорожке перед журналистами и немного расслабились

Флористы за работой: украшают постамент одной из статуй

Шеф-кондитер несет торт, украшенный «Оскаром»

Подготовка к церемонии. Вид сверху

У журналистов выдалась свободная минутка

На красной дорожке можно встретить вот такую стильную собачку

Куда бы поставить эту статую?

Последние штрихи перед началом церемонии

Риз Уизерспун с фанатами

Только посмотрите, сколько здесь фотографов!

А это фойе театра, в котором проходит вручение наград

Леди Гага убегает со сцены после того, как завершила свое выступление на 88-й церемонии вручения «Оскара»