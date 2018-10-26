20+ фото, глядя на которые понимаешь, что дублерам тоже нужно давать «Оскара»

Современное кино становится все более зрелищным. А чем больше спецэффектов, тем более востребованными на съемочной площадке оказываются каскадеры. При этом, несмотря на значительный вклад в общий успех киноленты, многие из них остаются в тени актеров, за которых исполняют опасные трюки. И часто зритель даже не догадывается, что в самых захватывающих сценах играет не любимая звезда, а ее скромный и малоизвестный дублер. Тем более что гримеры иногда делают из этих пар актеров настоящих близнецов.

AdMe.ru решил исправить это упущение и нашел совместные фотографии знаменитых актеров и каскадеров, которые подменяют их в отдельных эпизодах.

1. Колин Ферт и Рик Инглиш. Kingsman: Секретная служба

2. Брюс Уиллис и Стюарт Ф. Уилсон. Рэд-2

3. Скарлетт Йоханссон и Хайди Манимейкер. Фильмы кинокомпании Marvel

4. Киану Ривз и его дублер. Джон Уик

5. Уилл Смит и Брэндон Макклари. Призрачная красота

6. Арнольд Шварценеггер и Питер Кент. Хищник

7. Риз Уизерспун и Марни Энг. Не шутите с Техасом

8. Анна Кендрик и Энн Келли. Торт

9. Кэтрин Хайгл, Крис МакКенна, Шайенн Эллис и Оливер Келлер. Положение дел

10. Робин Уильямс, Сэл Бягини и Майк Митчелл. Ночь в музее: Секрет гробницы

11. Джерард Батлер и Айрон Амстронг. Падение Олимпа

12. Тэрон Эджертон и Люк Скотт. Kingsman: Золотое кольцо

13. Хоакин Феникс и его дублер. Джокер

14. Джон Траволта, Роберт Де Ниро, Ник Лорен и Рик Эйвери. Сезон убийц

15. Крис Пратт и Тони Макфарр. Мир юрского периода — 2

16. Бен Аффлек и Ричард Цитрон. Бэтмен против Супермена: На заре справедливости

17. Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Райан Тарранн и Джоанна Беннетт. Аквамен

18. Риз Уизерспун и Мэрили Лесли. Блондинка в законе — 2

19. Бенедикт Камбербэтч и Уильям Уиллогби. Шерлок

20. Жан-Клод Ван Дамм и Арт Ройяккерс. Уличный боец

21. Кейт Бланшетт и Зоя Белл. Тор: Рагнарек

А вы как думаете, актер и дублер из какой пары больше всего похожи друг на друга?

Фото на превью actorzrevolutionz7 / Instagram

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1 Комментарии
  • 26 октября 2018
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