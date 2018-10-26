20+ фото, глядя на которые понимаешь, что дублерам тоже нужно давать «Оскара»
Современное кино становится все более зрелищным. А чем больше спецэффектов, тем более востребованными на съемочной площадке оказываются каскадеры. При этом, несмотря на значительный вклад в общий успех киноленты, многие из них остаются в тени актеров, за которых исполняют опасные трюки. И часто зритель даже не догадывается, что в самых захватывающих сценах играет не любимая звезда, а ее скромный и малоизвестный дублер. Тем более что гримеры иногда делают из этих пар актеров настоящих близнецов.
AdMe.ru решил исправить это упущение и нашел совместные фотографии знаменитых актеров и каскадеров, которые подменяют их в отдельных эпизодах.
1. Колин Ферт и Рик Инглиш. Kingsman: Секретная служба
2. Брюс Уиллис и Стюарт Ф. Уилсон. Рэд-2
3. Скарлетт Йоханссон и Хайди Манимейкер. Фильмы кинокомпании Marvel
4. Киану Ривз и его дублер. Джон Уик
5. Уилл Смит и Брэндон Макклари. Призрачная красота
6. Арнольд Шварценеггер и Питер Кент. Хищник
7. Риз Уизерспун и Марни Энг. Не шутите с Техасом
8. Анна Кендрик и Энн Келли. Торт
9. Кэтрин Хайгл, Крис МакКенна, Шайенн Эллис и Оливер Келлер. Положение дел
10. Робин Уильямс, Сэл Бягини и Майк Митчелл. Ночь в музее: Секрет гробницы
11. Джерард Батлер и Айрон Амстронг. Падение Олимпа
12. Тэрон Эджертон и Люк Скотт. Kingsman: Золотое кольцо
13. Хоакин Феникс и его дублер. Джокер
14. Джон Траволта, Роберт Де Ниро, Ник Лорен и Рик Эйвери. Сезон убийц
15. Крис Пратт и Тони Макфарр. Мир юрского периода — 2
16. Бен Аффлек и Ричард Цитрон. Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
17. Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Райан Тарранн и Джоанна Беннетт. Аквамен
18. Риз Уизерспун и Мэрили Лесли. Блондинка в законе — 2
19. Бенедикт Камбербэтч и Уильям Уиллогби. Шерлок
20. Жан-Клод Ван Дамм и Арт Ройяккерс. Уличный боец
21. Кейт Бланшетт и Зоя Белл. Тор: Рагнарек
А вы как думаете, актер и дублер из какой пары больше всего похожи друг на друга?
Фото на превью actorzrevolutionz7 / Instagram