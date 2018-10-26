20+ фото, глядя на которые понимаешь, что дублерам тоже нужно давать «Оскара»

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Современное кино становится все более зрелищным. А чем больше спецэффектов, тем более востребованными на съемочной площадке оказываются каскадеры. При этом, несмотря на значительный вклад в общий успех киноленты, многие из них остаются в тени актеров, за которых исполняют опасные трюки. И часто зритель даже не догадывается, что в самых захватывающих сценах играет не любимая звезда, а ее скромный и малоизвестный дублер. Тем более что гримеры иногда делают из этих пар актеров настоящих близнецов.