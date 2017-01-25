17 фильмов, в которых знаменитых кинозвезд просто не узнать

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Порой нам кажется, что мы видели уже все кинокартины с участием самых именитых актеров нашего времени, и хочется посмотреть что-то совершенно новое и неожиданное. Специально для таких случаев AdMe.ru нашел фильмы с самыми удивительными образами всеми любимых актеров. Такими вы их еще наверняка не видели!

Флирт Flirting (1991)

IMDb — 7,3

В ролях: Николь Кидман, Наоми Уотс, Ноа Тейлор Дэнни Эмблинг — изгой среди учеников в строгой школе для мальчиков. Он знакомится с Тандиве Аджева, дочерью африканского преподавателя, которая «отбывает свой срок» в расположенной поблизости школе-интернате для девочек. Дэнни и Тандиве становятся близкими друзьями, любовниками и головной болью для своих учителей.

Хакеры Hackers (1995)

IMDb — 6,1

В ролях: Анджелина Джоли, Джонни Ли Миллер Развлекаясь, начинающий хакер делает почти невозможное: взламывает защиту секретного компьютера в крупной корпорации, подключается к схеме хищения средств, искусно замаскированной кем-то под компьютерный вирус, действие которого может привести к глобальной экологической катастрофе.

Префонтейн Prefontaine (1997)

IMDb — 6,8

В ролях: Джаред Лето История драматической жизни легендарного бегуна Стива Префонтейна, для которого не существовало нерушимых границ и недостижимых рекордов. На пути к победе Префонтейну пришлось пережить горечь поражений, способных остановить любого, но только не его.

Бенни и Джун Benny & Joon (1993)

IMDb — 7,2

В ролях: Джонни Депп, Джулианна Мур Эксцентричный герой Сэм влюбляется в больную шизофренией девушку Джун и пытается развеселить ее, изображая великого Бастера Китона. Из-за того, что новый знакомый немного странноват, девушка все больше тянется к нему, что очень не нравится ее брату Бенни.

Там, где течет река A River Runs Through It (1992)

IMDb — 7,3

В ролях: Брэд Питт Отец двух братьев, живущих в величественных горах Монтаны накануне Первой мировой войны, воспитывал обоих сыновей в духе библейских заповедей. Но братья выросли совсем не похожими друг на друга.

Изгои The Outsiders (1983)

IMDb — 7,2

В ролях: Мэтт Диллон, Том Круз Маленький городок в штате Оклахома, 60-е годы. В извечном конфликте противостоят друг другу банды подростков, разделенных по имущественному признаку.

Большой The Big (1988)

IMDb — 7,9

В ролях: Том Хэнкс 12-летний мальчишка хочет как можно скорее стать большим и однажды вселяется в тело 30-летнего мужчины. Этот взрослый ребенок делает головокружительную карьеру в бизнесе игрушек, но вскоре природа берет свое, и герою хочется вернуться в свое беззаботное детство.

Мистическая пицца Mystic Pizza (1988)

IMDb — 6,2

В ролях: Джулия Робертс Три юные официантки уютного кафе «Мистическая пицца» продолжают мечтать о романтической любви. Однажды Дейзи знакомится с богатым студентом-юристом Чарли. Он первый человек из «высшего общества», которому нравятся не только лицо и фигура привлекательной девушки

Дневник баскетболиста The Basketball Diaries (1995)

IMDb — 7,3

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Марк Уолберг Герои автобиографической истории, Джим Кэролл и его друзья, мало чем отличаются от других подростков их возраста. Будучи точно такими же парнями из бедного района, как и окружающие, они могут рассчитывать только на себя и не понимают, что ответственность за свою жизнь может обернуться чередой неверных решений.

То, что ты делаешь That Thing You Do! (1996)

IMDb — 6,9

В ролях: Лив Тайлер, Том Хэнкс, Шарлиз Терон Молодой продавец магазина бытовой техники соглашается подменить получившего травму барабанщика группы на местном конкурсе молодых талантов. Это событие обернулось космическим взлетом четырех новых звезд.

Спасение Safe (1995)

IMDb — 7,2

В ролях: Джулианна Мур Все в жизни Кэрол Уайт складывается хорошо: обеспеченная жизнь, любящий муж, сын, огромный богатый дом, подруги, занятия аэробикой, выращивание роз, пока однажды героиню не поражает неизлечимая аллергия на XX век.

Школьные узы School Ties (1992)

IMDb — 6,9

В ролях: Брендан Фрейзер, Мэтт Деймон, Крис О’Доннелл, Бен Аффлек Благодаря своим умениям простолюдин Дэвид из провинции становится студентом одной из самых престижных школ Массачусетса. Вскоре страшная тайна, которую хранит парень, выплывает наружу.

Свободные Footloose (1984)

IMDb — 6,5

В ролях: Сара Джессика Паркер Веселый подросток, любящий рок-музыку и танцы, переезжает с родителями в небольшой городок, в котором подобные развлечения запрещены местным священником. Скучающие подростки решают изменить эти старомодные порядки.

Невероятные приключения Билла и Теда Bill & Ted’s Excellent Adventure (1989)

IMDb — 6,9

В ролях: Киану Ривз Чтобы получить допуск к экзамену, друзьям необходимо сделать доклад на тему «Современный мир глазами выдающейся исторической личности». Через некоторое время они знакомятся с Руфусом и узнают, что у него есть машина времени. Так начинается их долгое приключение во времени...

Джуд Jude (1996)

IMDb — 7,0 В ролях: Кейт Уинслет Действие фильма разворачивается в викторианской Англии и повествует о молодом каменщике Джуде. Герой мечтает о карьере университетского преподавателя, но его амбиции натыкаются на риф романтической страсти.

Воришки Manny & Lo (1996)

IMDb — 6,8

В ролях: Скарлетт Йоханссон Мэнни и Ло — две сестры, оставшиеся сиротами. Какое-то время они скитались по стране в маминой машине, чтобы их не забрали в приют, зарабатывая мелким воровством. Когда старшая забеременела, сестры решили похитить продавщицу из магазина, чтобы сделать ее своей мамой.

Снова в школу Back to School (1986)

IMDb — 6,6

В ролях: Роберт Дауни — младший 57-летний миллионер Торнтон Мелон в результате неожиданного визита к сыну выясняет, что письма Джейсона из колледжа о том, что он входит в число самых одаренных студентов, — всего лишь выдумка. Тогда отец решает сам поступить в колледж в качестве студента.