20+ случаев, когда киношники не стали особо заморачиваться с реквизитом и принесли из дома то, что было

Фантастика — один из самых кассовых киножанров. Фанаты готовы раскупать сувениры, костюмы героев, а некоторые заказывают реплики реквизита, и стоит это немалых денег. Но нужно ли тратиться, если предметы, которые используются при съемках, каждый может найти у себя дома или в ближайшем супермаркете.

С помощью пользователей Reddit мы в AdMe.ru обнаружили повседневные бытовые товары, которые снялись в фильмах с многомилионным бюджетом в совсем не характерной для себя роли. Нам остается только преклониться перед талантом и смекалкой реквизиторов.

28. Обитель зла

Герои используют — внезапно — глюкометр AccuСheck, чтобы взломать код доступа в секретную лабораторию. А мы и не знали, что он обладает такими функциями. Может, все дело в антенне, которая отсутствует на оригинальной модели?

27. Бегущий по лезвию 2049

Планшет, который использует Райан Гослинг в начале фильма, на самом деле — это держатель негатива от фотоаппарата 1920-х годов.

26. Остаться в живых

В мониторе сердечного ритма из сериала «Остаться в живых» знающие люди разглядели гитарный тюнер.

А продвинутый GPS-транспондер, который носит на себе Дэниел Фарадей, подозрительно напоминает автомобильный мультитул для экстренных ситуаций фирмы Travelon. В нем есть специальный шип, который способен пробить автомобильное стекло и разрезать ремни безопасности, красный маячок и мощный магнит, а вот GPS-трекера точно нет.

25. Лицензия на убийство

Кадка с личинками, в которую погружает руки Джеймс Бонд, на самом деле — это большое ведро с рыболовными приманками. Твистер, или по-другому виброхвост, сделан из силикона и выглядит совсем не противно, хотя если насыпать их в ведро и приглушить освещение...

24. Назад в будущее 2

В самом начале второй части знаменитой трилогии док Браун прилетает из будущего на усовершенствованной машине времени, которая теперь может передвигаться на топливе из переработанного мусора. Отходы доктор Браун почему-то кладет в кофеварку немецкой фирмы Krups. Ах, подождите-ка, это же генератор энергии из отходов.

23. Доктор Кто

В первых эпизодах культового фантастического сериала «Доктор Кто», который начал выходить в 1960-х, в дизайне ТАРДИСа, устройства для перемещения во времени, использовали только появившиеся в продаже лавовые лампы — они должны были создавать футуристичный образ аппарата.

Посмотрите внимательно на руки киберлюдей. Это же крикетные перчатки, покрашенные серебряной краской.

22. Эквилибриум

Если аэродромный тягач марки Fresia SP 200 слегка модифицировать, вывезти за пределы аэропорта и поместить в унылые серые декорации, то он вполне сойдет за полицейский автомобиль в безрадостном тоталитарном будущем.

21. Звездный путь

Интересно, зачем в отсеках космолета «Энтерпрайз» сушилка для рук фирмы Dyson? Ах, это сканер для отпечатков пальцев, теперь все встало на свои места.

Капитан Джеймс Кирк занимает свое место на капитанском мостике и начинает сканировать товары, то есть управлять кораблем. А сканеры штрихкода — для красоты и футуристичности.

Чтобы понять, чем болен астронавт, бортовой врач вооружается овощечисткой. Обычное дело.

В первых сериях «Звездного пути» особо не заморачивались со спецэффектами, поэтому в роли инопланетных животных снимались обычные собачки в львиной гриве и с рогом на голове.

20. Звездные войны

Франшиза «Звездные войны» — рекордсмен по остроумным придумкам реквизиторов. Чего стоит оленья попа в роли монстрика на Эндоре. Мы собрали самые яркие примеры.

Зачем славный джедай Квай-Гон Джинн взял в руки женскую бритву Gillete Sensor Excel, уж не собирается ли он сбрить свою бороду? А вот и нет, он в нее разговаривает, потому что это никакая не бритва, а супертехнологичное устройство связи.

Несмотря на то что у юного Энакина Скайуокера нет собаки, только роботы и различные устройства, на стене у него висит собачья игрушка, с помощью которой многие хозяева играют со своими питомцами в тяги-перетяги. Ну, а будущий Дарт Вейдер чинит разные механизмы.

19. V значит «вендетта»

Один из пользователей Reddit опознал в этом ультрасовременном радиопередатчике свою лампу для чтения.

18. Мандалорец

Малыша Йоду нашли в контейнере для еды, который украсили лампочками и перекрасили в другой цвет. Такие контейнеры называются Mermite и используются в американской армии.

17. Знакомство с Факерами

Герой Де Ниро, бывший агент ЦРУ Джек Бернс, который желает пошпионить за будущими родственниками, зачем-то помещает в рот чучела колпачок от ручки Uniball. С его помощью он наблюдает множество занятных сцен.

16. Вспомнить все

Как круто выглядит наручный компьютер у солдат из «Вспомнить все». Постойте-ка, да это же инженерный калькулятор Casio FX-250D!

15. Охотники за привидениями

Измеритель психокинетической энергии выглядит эффектно, особенно если знать, что он сделан из очистителя для обуви.

14. Пятый элемент

В руках у Корбена Далласа в исполнении Брюса Уиллиса переговорное устройство из будущего. Такие же устройства можно увидеть и в наши дни. Возможно, оно есть и у вас в автомобиле, ведь в роли устройства связи снялся пульт-джойстик к автомобильному радио Sony.

Детонатор, с помощью которого инопланетянин-мангалор взрывает круизный космический лайнер, на самом деле всего лишь кодовый замок. Такой можно увидеть на ящичках в школьных и спортивных раздевалках.

А паразиты, которые завелись в шасси космического лайнера, — это резиновые мячики Bumble Ball. Просто их обернули искусственной кожей.

13. Пространство

Вентиляция на стене в шахте сделана из охлаждающей подставки под ноутбук.

А эта барокамера — обычный автомобильный багажник на крышу.

12. Искусственный разум

В фильме это устройство используется для чтения ребенку с искусственным интеллектом. А на самом деле это компьютерный микрофон Radio Shack, его перекрасили, удалили кабель и добавили светодиодную лампу.

11. Виртуозность

Еще один суперважный пульт управления. Немного странно видеть на нем переключатель скоростей для железной дороги LEGO.

10. Книга Судного дня

В роли футуристичного телекоммуникационного устройства — ингалятор для астматиков Advair Diskus.

9. В поисках галактики

Сигурни Уивер не зря испугалась сканера в щупальце инопланетянина, она-то наверняка знает, что это гинекологическое зеркало.

8. Человек-амфибия

Подводный костюм Ихтиандра изготовили из крашеных обрезков кинопленки. Получилось очень даже фантастично.

7. Чужой 4: Воскрешение

Пульт в «Чужом» — это портативная детская игра Lights Out.

6. Шпионка

Высокотехнологичное устройство для открывания любых дверей в сериале «Шпионка» — это на самом деле пистолет для фламбирования, с помощью которого делают, например, крем-брюле.

5. Безумный Макс: Дорога ярости

Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что маска Макса сделана из садовых грабелек, что вполне вписывается в картину постапокалиптического будущего.

4. Мутанты Икс

Пользовательница Reddit была весьма удивлена, когда увидела, что один из героев сериала, парень по имени Джесси, пользуется этим устройством. Она узнала в «продвинутом гаджете» свою палетку для теней, которая у нее со школы.

3. Шпион по соседству

Джеки Чан использует портативный термопринтер Dymo LetraTag, который можно купить всего за 3 000 рублей, для программирования спутника. Определенно маловато за такой функционал.

2. Три икса

Ракетная пусковая установка в конце фильма на самом деле представляет собой камкордер (телевизионная видеокамера со встроенным видеомагнитофоном), украшенный бутафорскими трубками.

1. Мир Дикого Запада

Бернард Лоу отдает девушке GPS-трекер в надежде, что ее обнаружит охрана парка. Но в реальной жизни это дорожный маячок. Такие используют, например, чтобы обозначить объезд во время ремонтных работ в темное время суток. На Amazone их можно заказать по $ 7 за штуку.

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