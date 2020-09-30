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20+ случаев, когда киношники не стали особо заморачиваться с реквизитом и принесли из дома то, что было

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Фантастика — один из самых кассовых киножанров. Фанаты готовы раскупать сувениры, костюмы героев, а некоторые заказывают реплики реквизита, и стоит это немалых денег. Но нужно ли тратиться, если предметы, которые используются при съемках, каждый может найти у себя дома или в ближайшем супермаркете.

С помощью пользователей Reddit мы в AdMe.ru обнаружили повседневные бытовые товары, которые снялись в фильмах с многомилионным бюджетом в совсем не характерной для себя роли. Нам остается только преклониться перед талантом и смекалкой реквизиторов.

28. Обитель зла

© KiwyGal / Reddit

Герои используют — внезапно — глюкометр AccuСheck, чтобы взломать код доступа в секретную лабораторию. А мы и не знали, что он обладает такими функциями. Может, все дело в антенне, которая отсутствует на оригинальной модели?

27. Бегущий по лезвию 2049

© Blade Runner 2049 / Warner Bros. Pictures, © Andshel / Wikipedia

Планшет, который использует Райан Гослинг в начале фильма, на самом деле — это держатель негатива от фотоаппарата 1920-х годов.

26. Остаться в живых

© Lost / Buena Vista Television, © DBAfeed / Twitter

В мониторе сердечного ритма из сериала «Остаться в живых» знающие люди разглядели гитарный тюнер.

© Lost / Buena Vista Television, © Travelon Store / Amazon

А продвинутый GPS-транспондер, который носит на себе Дэниел Фарадей, подозрительно напоминает автомобильный мультитул для экстренных ситуаций фирмы Travelon. В нем есть специальный шип, который способен пробить автомобильное стекло и разрезать ремни безопасности, красный маячок и мощный магнит, а вот GPS-трекера точно нет.

25. Лицензия на убийство

© Licence to Kill / MGM/UA Communications Co.

Кадка с личинками, в которую погружает руки Джеймс Бонд, на самом деле — это большое ведро с рыболовными приманками. Твистер, или по-другому виброхвост, сделан из силикона и выглядит совсем не противно, хотя если насыпать их в ведро и приглушить освещение...

24. Назад в будущее 2

© DeLorean5017 / Twitter, © Back to the Future Part II / Universal Pictures

В самом начале второй части знаменитой трилогии док Браун прилетает из будущего на усовершенствованной машине времени, которая теперь может передвигаться на топливе из переработанного мусора. Отходы доктор Браун почему-то кладет в кофеварку немецкой фирмы Krups. Ах, подождите-ка, это же генератор энергии из отходов.

23. Доктор Кто

© Doctor Who / BBC Studios, © Dean Hochman / Wikipedia

В первых эпизодах культового фантастического сериала «Доктор Кто», который начал выходить в 1960-х, в дизайне ТАРДИСа, устройства для перемещения во времени, использовали только появившиеся в продаже лавовые лампы — они должны были создавать футуристичный образ аппарата.

© Doctor Who / BBC Studios

Посмотрите внимательно на руки киберлюдей. Это же крикетные перчатки, покрашенные серебряной краской.

22. Эквилибриум

© Equilibrium / Miramax Films, © aslan / kak_eto_sdelano / LiveJournal

Если аэродромный тягач марки Fresia SP 200 слегка модифицировать, вывезти за пределы аэропорта и поместить в унылые серые декорации, то он вполне сойдет за полицейский автомобиль в безрадостном тоталитарном будущем.

21. Звездный путь

© Star Trek / Paramount Pictures, © Secondarywaltz / Wikipedia

Интересно, зачем в отсеках космолета «Энтерпрайз» сушилка для рук фирмы Dyson? Ах, это сканер для отпечатков пальцев, теперь все встало на свои места.

© Star Trek / Paramount Pictures, © alexjane.shop / Ebay

Капитан Джеймс Кирк занимает свое место на капитанском мостике и начинает сканировать товары, то есть управлять кораблем. А сканеры штрихкода — для красоты и футуристичности.

© Star Trek / Paramount Pictures, © Veganbaking.net / Wikipedia

Чтобы понять, чем болен астронавт, бортовой врач вооружается овощечисткой. Обычное дело.

© Star Trek: The Original Series / Paramount Pictures

В первых сериях «Звездного пути» особо не заморачивались со спецэффектами, поэтому в роли инопланетных животных снимались обычные собачки в львиной гриве и с рогом на голове.

20. Звездные войны

Франшиза «Звездные войны» — рекордсмен по остроумным придумкам реквизиторов. Чего стоит оленья попа в роли монстрика на Эндоре. Мы собрали самые яркие примеры.

© Star Wars: Episode I – The Phantom Menace / Lucasfilm, © ticktockdroptop / Reddit

Зачем славный джедай Квай-Гон Джинн взял в руки женскую бритву Gillete Sensor Excel, уж не собирается ли он сбрить свою бороду? А вот и нет, он в нее разговаривает, потому что это никакая не бритва, а супертехнологичное устройство связи.

© augmentedseventh / Reddit

Несмотря на то что у юного Энакина Скайуокера нет собаки, только роботы и различные устройства, на стене у него висит собачья игрушка, с помощью которой многие хозяева играют со своими питомцами в тяги-перетяги. Ну, а будущий Дарт Вейдер чинит разные механизмы.

19. V значит «вендетта»

© v0wels / Reddit

Один из пользователей Reddit опознал в этом ультрасовременном радиопередатчике свою лампу для чтения.

18. Мандалорец

© The Mandalorian / Lucasfilm, © Luniticus / Reddit

Малыша Йоду нашли в контейнере для еды, который украсили лампочками и перекрасили в другой цвет. Такие контейнеры называются Mermite и используются в американской армии.

17. Знакомство с Факерами

© Meet the Fockers / Universal Pictures, © Meet the Fockers / Universal Pictures, © calxlea / Reddit

Герой Де Ниро, бывший агент ЦРУ Джек Бернс, который желает пошпионить за будущими родственниками, зачем-то помещает в рот чучела колпачок от ручки Uniball. С его помощью он наблюдает множество занятных сцен.

16. Вспомнить все

© Total Recall / TriStar Pictures, © AntiProtonBoy / Imgur

Как круто выглядит наручный компьютер у солдат из «Вспомнить все». Постойте-ка, да это же инженерный калькулятор Casio FX-250D!

15. Охотники за привидениями

© Ghostbusters / Columbia Pictures, © Unknown User / Imgur

Измеритель психокинетической энергии выглядит эффектно, особенно если знать, что он сделан из очистителя для обуви.

14. Пятый элемент

© The Fifth Element / Gaumont Buena Vista International, © Davian Atwater / WALMART / alibaba

В руках у Корбена Далласа в исполнении Брюса Уиллиса переговорное устройство из будущего. Такие же устройства можно увидеть и в наши дни. Возможно, оно есть и у вас в автомобиле, ведь в роли устройства связи снялся пульт-джойстик к автомобильному радио Sony.

© The Fifth Element / Gaumont Buena Vista International, © Thegreenj / Wikipedia

Детонатор, с помощью которого инопланетянин-мангалор взрывает круизный космический лайнер, на самом деле всего лишь кодовый замок. Такой можно увидеть на ящичках в школьных и спортивных раздевалках.

© The Fifth Element / Gaumont Buena Vista International, © Damian Yerrick / Wikipedia

А паразиты, которые завелись в шасси космического лайнера, — это резиновые мячики Bumble Ball. Просто их обернули искусственной кожей.

13. Пространство

© The Expanse / Alcon Entertainment, © Antec Store / Amazon

Вентиляция на стене в шахте сделана из охлаждающей подставки под ноутбук.

© The Expanse / Alcon Entertainment, © Matti Blume / Wikipedia

А эта барокамера — обычный автомобильный багажник на крышу.

12. Искусственный разум

© A.I. Artificial Intelligence / Warner Bros. Pictures, © dalemcmillo0 / Ebay

В фильме это устройство используется для чтения ребенку с искусственным интеллектом. А на самом деле это компьютерный микрофон Radio Shack, его перекрасили, удалили кабель и добавили светодиодную лампу.

11. Виртуозность

© Virtuosity / Paramount Pictures, © GoTguru / Reddit

Еще один суперважный пульт управления. Немного странно видеть на нем переключатель скоростей для железной дороги LEGO.

10. Книга Судного дня

© Doomsday Book / Lotte Entertainment, © BrettMontgomery / Wikipedia

В роли футуристичного телекоммуникационного устройства — ингалятор для астматиков Advair Diskus.

9. В поисках галактики

© Galaxy Quest / DreamWorks Pictures, © Sarindam7 / Wikipedia

Сигурни Уивер не зря испугалась сканера в щупальце инопланетянина, она-то наверняка знает, что это гинекологическое зеркало.

8. Человек-амфибия

© Человек-амфибия / Ленфильм

Подводный костюм Ихтиандра изготовили из крашеных обрезков кинопленки. Получилось очень даже фантастично.

7. Чужой 4: Воскрешение

© jbomb1080 / Reddit

Пульт в «Чужом» — это портативная детская игра Lights Out.

6. Шпионка

© Alias / Buena Vista Television, © CakeArt

Высокотехнологичное устройство для открывания любых дверей в сериале «Шпионка» — это на самом деле пистолет для фламбирования, с помощью которого делают, например, крем-брюле.

5. Безумный Макс: Дорога ярости

© Mad Max: Fury Road / Warner Bros. Pictures, © Enjoyer / Amazon

Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что маска Макса сделана из садовых грабелек, что вполне вписывается в картину постапокалиптического будущего.

4. Мутанты Икс

© phantomjerky / Reddit, © phantomjerky / Reddit

Пользовательница Reddit была весьма удивлена, когда увидела, что один из героев сериала, парень по имени Джесси, пользуется этим устройством. Она узнала в «продвинутом гаджете» свою палетку для теней, которая у нее со школы.

3. Шпион по соседству

© The Spy Next Door / Relativity Media, © The Spy Next Door / Relativity Media

Джеки Чан использует портативный термопринтер Dymo LetraTag, который можно купить всего за 3 000 рублей, для программирования спутника. Определенно маловато за такой функционал.

2. Три икса

© XXX / Sony Pictures, © Dhscommtech / Wikipedia

Ракетная пусковая установка в конце фильма на самом деле представляет собой камкордер (телевизионная видеокамера со встроенным видеомагнитофоном), украшенный бутафорскими трубками.

1. Мир Дикого Запада

© Westworld / Warner Bros. Television Studios

Бернард Лоу отдает девушке GPS-трекер в надежде, что ее обнаружит охрана парка. Но в реальной жизни это дорожный маячок. Такие используют, например, чтобы обозначить объезд во время ремонтных работ в темное время суток. На Amazone их можно заказать по $ 7 за штуку.

Бонус

Самые креативные реквизиторы работали на съемках бенгальского сериала Krishnokoli. Дефибриллятор достать непросто, а щетки для ванной есть дома практически у каждого члена съемочной группы, так отчего бы не воскресить пациента с их помощью.

Фото на превью Total Recall / TriStar Pictures, AntiProtonBoy / Imgur
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