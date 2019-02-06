20 фильмов, прокатчики которых слегка переборщили с вольным переводом оригинального названия
Все мы знаем, что название фильма должно не только отражать суть картины, но и привлекать потенциальную аудиторию. Если в оригинальной версии проблем с названиями обычно не возникает, то переводы на другие языки — это совсем другая история. Зачастую у иностранной аудитории другие запросы, ассоциации и триггеры, и попытка адаптации приводит к весьма абсурдным результатам.
AdMe.ru сравнил самые курьезные переводы известных картин.
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У вас есть предположения, почему все эти фильмы перевели именно так?
Фото на превью 21 Jump Street / Columbia Pictures