20 фильмов, прокатчики которых слегка переборщили с вольным переводом оригинального названия

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Все мы знаем, что название фильма должно не только отражать суть картины, но и привлекать потенциальную аудиторию. Если в оригинальной версии проблем с названиями обычно не возникает, то переводы на другие языки — это совсем другая история. Зачастую у иностранной аудитории другие запросы, ассоциации и триггеры, и попытка адаптации приводит к весьма абсурдным результатам.

AdMe.ru сравнил самые курьезные переводы известных картин.

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У вас есть предположения, почему все эти фильмы перевели именно так?

Фото на превью 21 Jump Street / Columbia Pictures

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