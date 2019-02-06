20 фильмов, прокатчики которых слегка переборщили с вольным переводом оригинального названия

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Все мы знаем, что название фильма должно не только отражать суть картины, но и привлекать потенциальную аудиторию. Если в оригинальной версии проблем с названиями обычно не возникает, то переводы на другие языки — это совсем другая история. Зачастую у иностранной аудитории другие запросы, ассоциации и триггеры, и попытка адаптации приводит к весьма абсурдным результатам.