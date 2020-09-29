20 случаев, когда костюмерам нужно было перечитать учебники по истории моды, прежде чем браться за работу

Историческое кино снимать непросто. Нужно предусмотреть массу деталей, продумать сюжет до мелочей. Чтобы тщательно воссоздать эпоху, к которой относится время действия фильма, в серьезные проекты приглашают консультантов, которые следят за исторической достоверностью картины. Отснятый материал проверяется несколько раз.

Однако досадные промахи порой случаются, и замечают их дотошные зрители, которые обращают внимание даже на длину ногтей и модель очков киногероя. Сегодня мы в AdMe.ru решили вспомнить фильмы, в которых костюмы или внешность героев не соответствуют эпохе.

Фаворитка

Тушь для ресниц в привычном нам виде была изобретена в 1913 году, а в фильме можно заметить ее неоднократно. На крупных планах и у Эммы Стоун, и у Рэйчел Вайс можно увидеть больше чем одну дырку для сережек в ушах, что весьма странно для придворных дам начала XVIII века. В костюмах историки моды также отмечали множество неточностей, но художники по костюмам и стилисты сделали это намеренно, потому что Йоргос Лантимос хотел добавить в фильм немного сюрреализма.

Король говорит

Килт неправильной расцветки наделал много шума после выхода фильма. Шотландцы были оскорблены, ведь Георг VI (в исполнении Колина Ферта) носил килт с ирландским рисунком, который был придуман в 1997 году. На самом деле члены британской королевской семьи к тому времени уже носили килты с шотландским узором «балморал». Муж королевы Виктории, принц Альберт, изобрел его в середине XIX века в одноименном замке в Шотландии.

Назад в будущее

Сцену, в которой Марти играет вместо Марвина Берри на школьных танцах, знают все. Но мало кто заметил, что у него в руках гитара из будущего — Gibson ES-345, выпущенная в 1958 году. А ведь действие фильма по большей части происходит в 1955-м.

Гардемарины, вперед!

Сведущие в истории зрители заметили, что как женские, так и мужские прически, а также костюмы не соответствуют эпохе. Дворяне в XVIII веке по большей части носили парики, а у женщин не могло быть таких пышных лакированных шевелюр и макияжа из СССР 1980-х. Но любим мы этот многосерийный фильм, конечно, не за это.

Тюдоры

Такие воротники (брыжи), как носит Анна Болейн в исполнении Натали Дормер в сериале «Тюдоры», в XVI веке надевали только с закрытой грудью. Если бы дама (и тем более королева) появилась на балу в таком виде, разразился бы грандиозный скандал.

Гордость и предубеждение

Героиня Киры Найтли носит в экранизации романа Джейн Остин резиновые боты, которые изобретут только через 40 лет.

Жизнь прекрасна

У Доры из-под косынки выбиваются волосы, чего, скорее всего, быть не могло. В концентрационных лагерях женщин брили наголо для профилактики педикулеза.

Гладиатор

Лайкровые шорты Рассела Кроу мелькают в фильме, когда он падает на арене. Интересно, где гладиатор так удачно пошопился в Древнем Риме? Ведь полиуретановые волокна синтезировали только в середине XX века.

Фаворит

Действие фильма происходит в 1930-40-х годах, при этом жокеи носят шлемы с ремешками, хотя они появились только в 1956 году.

Маленькие женщины

Есть мнение, что премию «Оскар» за костюмы «Маленьким женщинам» дали совершенно незаслуженно: слишком много вольностей и неточностей допустила художник по костюмам Жаклин Дюран. Наряды сестер демонстрируют неправильные цветовые схемы и не придерживаются принятых тогда силуэтов, их прически небрежны, они часто не носят чепчики, что в середине XIX века было непозволительно для девушек. Но самое поразительное, что семья Марч жила очень бедно, откуда же у них были деньги на столько красивых платьев? Эффектные наряды, которые сестры меняют едва ли не в каждой сцене, стоили очень дорого. К тому же во время войны ткани, особенно хлопковые, были в дефиците.

Амадей

В фильме неоднократно появляются застежки-молнии, которые в XVIII веке еще не существовали. Их изобрели примерно через 100 лет, а широкое распространение молнии получили только в 1920-е годы.

Линкольн

На крупных планах у актера Дэниела Дэй-Льюиса заметны в ушах дырки от сережек. Разумеется, пирсинга у 16-го президента США Авраама Линкольна быть никак не могло, а вот Льюис, как известно, серьги уважает.

Нефть

Фильм «Нефть» рассказывает историю шахтера, который стал нефтяным магнатом в конце XIX века. Главный герой в кадре носит ботинки на рифленой подошве, которые появились только в 1970-е годы.

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

В сцене, где Индиана Джонс заливает горе, думая, что Мэрион погибла во время взрыва, на заднем плане можно увидеть вполне современно выглядящего человека в джинсах и футболке. В 30-е годы в Египте мужчины носили традиционную одежду.

Индиана Джонс и последний крестовый поход

Многие нацисты в фильме носят различные медали, которые они заслужили на войне. Но проблема в том, что война еще не началась: события фильма происходят в 1938-м. Откуда же у фашистов медали?

Первый мститель

Британский агент Пегги Картер любима многими фанатами франшизы, хотя в ее облике есть некоторые недочеты. В 1940-е женщины в вооруженных силах не могли носить распущенные волосы. Да и макияж у агента слишком яркий.

Сибирский цирюльник

Российский фильм, который собирались выдвигать на премию «Оскар» в 1999 году, содержит в себе массу исторических неточностей. Например, юнкера танцуют зимой в белых летних гимнастерках. По уставу они должны были носить очень короткие стрижки, но у героев Олега Меньшикова и Марата Башарова мы видим довольно длинные волосы. Когда действие переносится в 1905 год, сын Джейн, которого также играет Меньшиков, показан в противогазе, который изобретут только через 10 лет.

Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»

В фильме все офицеры и моряки королевского флота одеты в одинаковые мундиры. Но на тот момент у них еще не было единой формы. Единые правила для морских офицеров впервые были изданы адмиралом Джорджем Ансоном в 1748 году.

Что-то удивительное происходит с маникюром Элизабет в этом фильме. Когда она, уже будучи взрослой девушкой, рассматривает пиратский медальон, на крупном плане видно, что ее ногти коротко пострижены, и это характерно для того времени. Зато у похищенной Элизабет можно увидеть свежий френч — не иначе как на пиратском корабле открыли маникюрный салон.

Список Шиндлера

В одном из самых реалистичных фильмов о войне суровая реальность оказалась все же немного приукрашена. В те времена женщины не брили ни ноги, ни подмышки, а здесь мы можем видеть узниц концлагеря, которые каким-то образом ухитрялись делать эпиляцию.

Гусарская баллада

У военных историков много вопросов к этому фильму. Мундир Сумского полка на Шурочке выдают за павлоградский, много несоответствий в форме французов, но этому есть оправдание. Художник по костюмам Ольга Кручинина работала над фильмом без консультантов по истории моды, у нее не было портных, разбирающихся в старинной одежде, поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть. Тем более современный зритель никакой разницы между мундирами 200-летней давности не видит.