20 самых кассовых фильмов в истории кинематографа, которым удалось собрать больше $ 1 млрд

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Во всем мире почти 200 тыс. кинотеатров. Только представьте, как много людей их посещает ежедневно. Кажется, собрать в прокате $ 1 млрд не составляет никакого труда. Однако такую крупную сумму впервые собрал «Титаник» только в 1997 году. С тех пор совсем немного фильмов достигли этой отметки.

Мы в AdMe.ru подумали, что некоторые из них вы могли еще не видеть. Поэтому подготовили подборку самых кассовых фильмов.

20. 007: Координаты «Скайфолл» (2012)

Третий фильм бондианы, в которой роль Джеймса Бонда исполнил Дэниел Крэйг, впервые в истории франшизы собрал в прокате $ 1 млрд. Кроме того, именно фильм «007: Координаты „Скайфолл“» впервые за всю историю киноприключений агента был показан в формате IMAX. Рейтинг IMDb — 7,8

Общие сборы — $ 1 108 561 013

19. Властелин колец: Возвращение короля (2003)

Часть «Возвращение короля» получила целых 11 премий «Оскар». Таким же количеством наград, помимо него, могут похвастаться только 2 фильма — «Титаник» и «Бен-Гур». Рейтинг IMDb — 8,8

Общие сборы — $ 1 119 110 941

18. Трансформеры: Темная сторона Луны (2011)

Вместе с огромными кассовыми сборами эта часть франшизы о трансформерах собрала еще и 8 номинаций на премию «Золотая малина», в том числе и за худший фильм. Однако справедливости ради стоит сказать, что ни в одной из них «Трансформеры» не получили главного приза. Рейтинг IMDb — 6,3

Общие сборы — $ 1 123 746 996

17. Первый мститель: Противостояние (2016)

Зрители могли не увидеть в этом фильме Роберта Дауни — младшего. Все дело в том, что студия Marvel планировала, что роль Железного человека в этой части будет небольшой, с чем актер был не согласен. Исполнительный директор Marvel был взбешен и сказал сценаристам вообще убрать его роль из фильма. Спас Железного человека президент студии, так как посчитал, что его участие в фильме увеличит прибыль. И, судя по всему, не прогадал. Рейтинг IMDb — 7,8

Общие сборы — $ 1 153 304 495

16. Миньоны (2015)

На рекламу «Миньонов» было потрачено почти $ 600 млн. Зрители ожидали, что мультфильм с такой грандиозной рекламой должен быть шедевральным, и разочаровались, когда увидели просто смешной и добрый мультик. Поэтому, несмотря на кассовые сборы, отзывы о «Миньонах» далеко не самые лучшие. Рейтинг IMDb — 6,4

Общие сборы — $ 1 159 398 397

15. Железный человек — 3 (2013)

Прокат этого фильма в США осуществлялся в 4 253 кинозалах, в том числе и в формате 4DX, где зрители могли ощутить запахи, дуновение ветра, туман и другие эффекты. Рейтинг IMDb — 7,2

Общие сборы — $ 1 215 439 994

14. Форсаж-8 (2017)

«Форсаж-8» установил абсолютный рекорд по кассовым сборам в первые выходные. В первый уик-энд фильм собрал в прокате $ 98,8 млн в США и $ 433,2 млн в остальном мире (в общей сложности $ 532 млн). До этого чемпионом по сборам в первые выходные были «Звездные войны: Пробуждение силы», которые вышли в прокат в 2015 году. Рейтинг IMDb — 6,7

Общие сборы — $ 1 236 005 118

13. Красавица и Чудовище (2017)

Пусть «Красавица и Чудовище» не самый кассовый фильм за историю, зато самый популярный мюзикл, который собрал более $ 1,2 млрд. Этот рекорд не побил еще ни один музыкальный фильм. Рейтинг IMDb — 8

Общие сборы — $ 1 263 521 126

12. Холодное сердце (2013)

На следующий год после выпуска мультфильма было продано более 18 млн цифровых и физических копий. Это сделало «Холодное сердце» самым продаваемым фильмом 2014 года в США. А в январе 2015 года «Холодное сердце» стал самым продаваемым фильмом на носителе Blu-ray в США. Рейтинг IMDb — 7,5

Общие сборы — $ 1 274 219 009

11. Звездные войны: Последние джедаи (2017)

Изначально выход этого фильма был запланирован на май, но, так как предыдущая часть выходила в декабре и имела большой успех, эту решили перенести на зиму. Кстати говоря, фильм вызвал неоднозначную реакцию у фанатов серии. Например, ими была создана петиция, в которой просили исключить «Последних джедаев» из официального «канона». Рейтинг IMDb — 7,3

Общие сборы — $ 1 332 539 889

10. Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II (2011)

Для того чтобы в одной из сцен в магическом банке было много сокровищ, создали тысячи реальных прототипов, а потом размножили их при помощи компьютерных эффектов. Также был создан специальный пол, который двигался вверх и вниз и создавал иллюзию гор золота. Рейтинг IMDb — 8,1

Общие сборы — $ 1 341 511 219

9. Черная Пантера (2018)

В фильмах «Железный человек — 2» и «Первый мститель» уже были отсылки к стране Черной Пантеры Ваканде, однако впервые на экранах она появилась лишь в 2018 году. Интересно, что именно этот фильм стал первым, который показали в Саудовской Аравии после 35-летнего запрета на кинотеатры. Рейтинг IMDb — 7,5

Общие сборы — $ 1 346 601 031

8. Мстители: Эра Альтрона (2015)

Специально для этого фильма под руководством художника-постановщика была построена новая Башня мстителей. Многоэтажное здание, в котором проходят основные действия фильма, стало самой большой декорацией, когда-либо использовавшейся в фильмах Marvel. Рейтинг IMDb — 7,4

Общие сборы — $ 1 405 403 694

7. Форсаж-7 (2015)

Во время съемок этого фильма трагически погиб Пол Уокер. В память о нем двое его братьев согласились помочь в съемках оставшихся сцен с его персонажем Брайаном О’Коннором. Рейтинг IMDb — 7,2

Общие сборы — $ 1 516 045 911

6. Мстители (2012)

Все актеры, которые снимались в этом фильме, очень разного роста. Для того чтобы они хорошо смотрелись вместе, операторы использовали необычное соотношение сторон экрана — 1,85:1. Благодаря этому громадный Халк и миниатюрная Черная Вдова на экранах выглядят гармонично. Рейтинг IMDb — 8,1

Общие сборы — $ 1 519 557 910

5. Мир юрского периода (2015)

Сценарий этого фильма начали писать в 2004 году и переписывали много раз. Все дело в том, что Стивен Спилберг, продюсер картины, все время был им недоволен, поэтому «Мир юрского периода» вышел на экраны только спустя 11 лет. Рейтинг IMDb — 7

Общие сборы — $ 1 670 400 637

4. Мстители: Война бесконечности (2018)

Этот фильм установил рекорд по скорости сбора $ 1 млрд в прокате: «Мстителям» это удалось сделать всего за 11 дней. Рейтинг IMDb — 8,7

Общие сборы — $ 2 043 538 946

3. Звездные войны: Пробуждение силы (2015)

В первый уик-энд в США фильм собрал $ 248 млн, а во всем мире — $ 529 млн. Такого не удавалось еще ни одной картине. Кроме того, это самый кассовый фильм 2010-х годов, а также один из трех фильмов за всю историю кинематографа, собравших в прокате больше $ 2 млрд. Рейтинг IMDb — 8

Общие сборы — $ 2 068 223 624

2. Титаник (1997)

Бюджет фильма составил $ 200 млн, что сделало «Титаник» самым дорогим фильмом XX века. Кроме того, фильм выдвигался на соискание премии «Оскар» в 14 номинациях и заработал 11 наград. Рейтинг IMDb — 7,8

Общие сборы — $ 2 185 372 302

1. Аватар (2009)

Для того чтобы не увеличивать бюджет картины, Джеймс Кэмерон решил взять на главную роль малоизвестного актера. Им стал Сэм Уортингтон, который на тот момент не имел дома и жил в машине. Рейтинг IMDb — 9,2

Общие сборы — $ 2 782 275 172