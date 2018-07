20 фильмов, которые были признаны лучшими каналом MTV

Недавно завершилась 27-я церемония вручения кинонаград MTV (MTV Movie Awards). От подобных премий ее отличает то, что победителя здесь определяют путем зрительского голосования, а помимо стандартных кинономинаций есть шуточные: «Лучший испуг», «Лучшее появление без рубашки». В нашем материале мы собрали фильмы, которые получали главную награду — «Лучший фильм» — за всю историю существования премии.

1996 год — «Семь» (Se7en)

Обойдя среди прочих «Аполлон-13» и «Храброе сердце», лента Дэвида Финчера завоевала победу на 5-й ежегодной церемонии MTV. Фильм рассказывает историю работы двух детективов, расследующих дело серийного убийцы. Один детектив через неделю должен уйти на пенсию, другой слишком молод, чтобы браться за такое ответственное задание. Отличная картина для любителей триллеров. Помимо главного приза награды удостоились Брэд Питт как самый желанный мужчина, а также Кевин Спейси в номинации «Лучший злодей».

1997 год — «Крик» (Scream)

Хоррор о маньяке-убийце, который на месте преступления оставляет маску из магазина ужасов. Полиция приходит к выводу, что злодей — поклонник фильмов ужасов и совершает убийства только ради удовольствия. «Крик» выбрали лучшим в 1997-м, оставив без награды таких номинантов, как «Ромео и Джульетта» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, фантастический фильм «День независимости», «Джерри Магуайер» с Томом Крузом и киноленту «Скала».

1998 год — «Титаник» (Titanic)

До 2003 года остававшийся единственным чемпионом по количеству «Оскаров», фильм не мог остаться незамеченным и кинопремией MTV тоже. Но фильм получил лишь 2 из 8 номинаций. Кроме того, премию получил и исполнитель главной мужской роли — Леонардо Ди Каприо. Будоражащая история любви, трагедия корабля-гиганта, изысканные костюмы и стопроцентно воссозданный интерьер затонувшего лайнера нашли отражение в 3-часовой картине.

1999 год — «Все без ума от Мэри» (There’s Something About Mary)

Романтическая комедия с Камерон Диас и молодым Беном Стиллером удостоилась главной награды канала MTV в 1999-м. Фильм рассказывает историю знакомства тинейджеров — выпускников школы, которая неожиданно продолжилась спустя 13 лет. Другими номинантами на премию «Лучший фильм» в этом году стали такие шедевры американского кино, как «Армагеддон», «Спасти рядового Райана», «Шоу Трумана» и «Влюбленный Шекспир».

2000 год — «Матрица» (The Matrix)

Фантастическая история жизни офисного работника, который по ночам превращается в хакера. Он избранный, наделен сверхспособностями, ему предстоит изменить привычный уклад жизни этого мира. Фильм стал основоположником спецэффектов, а также положил начало трилогии, комиксам и компьютерным играм. Помимо главной награды «Матрица» на этой церемонии была также отмечена в номинациях «Лучшая мужская роль» (Киану Ривз) и «Лучшая драка».

2001 год — «Гладиатор» (Gladiator)

Историческая драма Ридли Скотта рассказывает о временах Римской империи, когда отважный генерал не знал поражений в боях и вел за собой великий народ Рима к новым завоеваниям. Но, попав в круговорот придворных интриг, чудом избежав смерти, он вынужден стать гладиатором. За звание лучшего фильма в этом году также боролись «Эрин Брокович», «Ганнибал», «Люди Икс» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

2002, 2003, 2004 годы — «Властелин колец» (The Lord Of Rings)

Каждая часть трилогии о великой войне за кольцо, за власть над всем живым, за умение справляться со своим могуществом на протяжении 3 лет признавалась зрителями канала MTV лучшей. Дж. Р. Р. Толкину на написание всех 3 частей книги понадобилось 14 лет, а режиссеру Питеру Джексону — 8 лет, чтобы снять экранизацию (работа по созданию всех 3 частей велась одновременно). В течение 3 лет в борьбе за главный приз «Властелин колец» опережал такие картины, как «Восьмая миля», «Шрек», «Форсаж», «Звонок», «Человек-паук», «В поисках Немо», «Люди Икс — 2», «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“».

2005 год — «Наполеон Динамит» (Napoleon Dynamite)

Впервые за историю существования кинонаграды в 2005 году премию получает «другое» кино. Фильм «Наполеон Динамит» — о школьнике-недотепе, который целыми днями рисует странных животных и ссорится с братом. В один день его жизнь получает новый оборот, когда он решается принять участие в школьных выборах и непременно победить. Этой картине удалось оставить без награды фильмы «Человек-паук — 2» и «Убить Билла — 2», «Рэй» и «Суперсемейка».

2006 год — «Незваные гости» (Wedding Crashes)

Комедия о фееричных приключениях двух приятелей, которые разработали, казалось бы, беспроигрышную стратегию по соблазнению девушек. Вот только их план с треском проваливается, когда появляются настоящие чувства. На премии MTV «Незваные гости» сумели опередить в гонке за главный приз фильмы «Бэтмен: Начало», «Город грехов», «Кинг-Конг» и «Сорокалетний девственник».

2007 год — "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"(Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest)

2-я картина из серии «Пиратов Карибского моря» завоевала главную награду на церемонии 2007 года. Новые головокружительные приключения полюбившихся героев, красивейшее море, сюжет, который не позволяет оторваться от экрана до самой последней сцены. А если досмотреть до конца, после финальных титров увидите еще один эпизод. За лучшую актерскую работу также был отмечен Джонни Депп.

2008 год — «Трансформеры» (Transformers)

Фантастический боевик, снятый по мотивам серии игрушек фирмы Hasbro и одноименного мультсериала, удостоился главного приза кинопремии канала MTV в 2008 году. В основе сюжета — обычный парень, которому вместе с подругой пришлось стать участником войны машин-трансформеров. «Трансформеры» обошли фильмы «Пираты Карибского моря: На краю света», «Сокровище нации: Книга тайн», «Джуно», «Я — легенда» и «Superперцы».

2009, 2010, 2011, 2012 годы — «Сумерки» (Twilight)

«Сумеркам» удалось превзойти результат действующего чемпиона по количеству подряд выигранных призов в главной номинации кинонаграды канала MTV — «Властелина колец». Так, непростая история любви парня-вампира и девушки-человека признавалась зрителями музыкального канала лучшей картиной на протяжении 4 лет подряд. Кроме главной награды каждый год «Сумерки» получали и приз за лучший поцелуй. Примечательно, что финальная, 5-я часть («Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2») на следующей церемонии, прошедшей в 2013 году, была номинирована только на «Лучшее появление без рубашки», в которой и выиграл исполнитель одной из главных ролей Тейлор Лотнер. Конкурентами вампирской саги в битве за главную награду в разные годы выступали «Железный человек», «Темный рыцарь», «Миллионер из трущоб», «Аватар», 3 части «Гарри Поттера» («Принц-полукровка» и 2 части «Даров Смерти»), «Мальчишник в Вегасе», «Начало», «Социальная сеть», «Черный лебедь», «Голодные игры».

2013 год — «Мстители» (The Avengers)

На церемонии 2013 года главная награда досталась фантастическому боевику с элементами комедии. Супергерои комиксов объединились, чтобы вместе дать отпор противнику и спасти человечество. Здесь все: Капитан Америка, Железный человек, Тор, Халк, Соколиный глаз и Черная вдова. Другими номинантами на премию «Лучший фильм» в этом году были «Джанго освобожденный», «Мой парень — псих», «Третий лишний» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

2014 год — «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (The Hunger Games: Catching Fire)

Фильм снят по роману Сьюзен Коллинз, продолжение фильма «Голодные игры», премьера которого состоялась годом ранее. На этот раз герои оказались в еще более опасном положении. Правила «Голодных игр», в которых участвуют персонажи, изменились. Теперь риск еще выше, а шансов выжить еще меньше. В гонке за главный приз киногода победитель опередил фильмы «12 лет рабства», «Афера по-американски», «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Волк с Уолл-стрит».

2015 год — «Виноваты звезды» (The Fault in Our Stars)

После череды экшенов и супергеройского кино на церемонии 2015 года лучшим фильмом зрители признают мелодраму. Кинолента «Виноваты звезды» рассказывает нам трогательную историю о том, как любовь может привнести в жизнь неизлечимо больной девушки приключения и счастье. Пусть дни ее сочтены, но ее любимый подарил ей вечность. Этой чувственной картине удалось оставить позади себя сразу 7 претендентов на звание «Фильм года». В 2015 году отметилось рекордное количество номинантов на главный приз, в числе которых «Исчезнувшая», «Одержимость», «Стражи Галактики».

2016 год — «Звездные войны: Пробуждение силы» (Star Wars: Episode VII — The Force Awakens)

Очередной эпизод космической эпопеи. Спустя 30 лет после гибели Верховного генерала галактика все еще находится в опасности. На борьбу с темными силами выходят новые герои. Именно этот эпизод «Звездных войн» входит в тройку самых кассовых фильмов за всю историю кино. «Пробуждение силы» является рекордсменом кинопремии MTV по количеству номинаций — всего их 11 при 3 победах. Другими номинантами в 2016 году стали «Мстители: Эра Альтрона», «Крид: Наследие Рокки», «Дэдпул», «Мир юрского периода» и «Голос улиц».

2017 год — «Красавица и Чудовище» (Beauty and the Beast)

С детства любимая всеми сказка о всепобеждающей силе любви. Эта картина — новая версия одноименного полнометражного мультфильма, выпущенного студией Disney в 1991 году. На создание интерьеров и костюмов художниками в общей сложности было израсходовано 8 700 свечей, 1 500 роз, около 2 000 кристаллов Swarovski, а также 20 000 сосулек. Фильм-сказка в борьбе за звание фильма года по версии канала MTV сумел опередить других номинантов: «Прочь», «Логан», «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Почти 17».

2018 год — «Черная Пантера» (Black Panther)

В этом году лучшим фильмом был признан фантастическо-приключенческий боевик. Черная Пантера — супергерой, предназначение которого — спасти родную землю и защитить ее обитателей от разорительного нашествия захватчиков. Помимо главной награды за лучшую актерскую работу сразу в 2 номинациях («Лучший актер или актриса» и «Лучший герой») победил исполнитель главной роли Чедвик Боузман, а приз «Лучший злодей» достался Майклу Б. Джордану. Другими номинантами на премию «Фильм года» стали «Оно», «Мстители: Война бесконечности», «Чудо-женщина» и «Улетные девочки».