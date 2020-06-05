20 фильмов, которые были неимоверно круты вплоть до слащавой концовки

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Сколько раз нам приходилось испытывать разочарование, когда кульминация фильма напрочь портила впечатление от всей истории. Неприятное послевкусие могут оставить после себя нелогичные поступки героев, странные сюжетные повороты или не лучшее исполнение интересной в целом задумки. Даже хеппи-энды, которые призваны вызывать у зрителя улыбку, часто оказываются совершенно неуместными или высосанными из пальца.

Мы в AdMe.ru задумались, какие фильмы стали бы только лучше, будь их концовки менее оптимистичными. У пользователей соцсетей нашлось немало занимательных мыслей на этот счет. Даже культовые киноленты многие хотели бы переснять.

«Красотка». В первоначальной концовке Эдвард выгоняет Вивиан обратно на улицу. Однако фокус-группе не понравился такой поворот сюжета, поэтому сценаристам пришлось полностью переписать финал, сделав его счастливым. Но первый вариант был гораздо правдоподобнее и придавал истории совершенно иное значение. © karma_dumpster / Reddit

В первоначальной концовке Эдвард выгоняет Вивиан обратно на улицу. Однако фокус-группе не понравился такой поворот сюжета, поэтому сценаристам пришлось полностью переписать финал, сделав его счастливым. Но первый вариант был гораздо правдоподобнее и придавал истории совершенно иное значение. © karma_dumpster / Reddit «Миссис Даутфайр». Финал фильма вселяет надежду на то, что родители снова сойдутся. Но лучше бы вместо этого авторы показали детям, что жизнь вовсе не заканчивается, когда мама и папа решают развестись. © CalydorEstalon / Reddit

Финал фильма вселяет надежду на то, что родители снова сойдутся. Но лучше бы вместо этого авторы показали детям, что жизнь вовсе не заканчивается, когда мама и папа решают развестись. © CalydorEstalon / Reddit «Пассажиры». Это мог быть пронзительный научно-фантастический фильм, если бы Джим в конце умер и Авроре пришлось делать тот же выбор — провести всю оставшуюся жизнь в полном одиночестве или разбудить другого пассажира. Но вместо этого сценаристы подсунули нам шаблонное «И жили они долго и счастливо». © Lpreddit / Reddit

«Дьявол носит Prada». В книге главная героиня не отдает все свои модные наряды Эмили, а продает их в комиссионку и оплачивает аренду квартиры. И, самое главное, Миранда не посылает журналу письмо со словами «О, Энди такая прекрасная сотрудница, вы должны взять ее на работу». В фильме концовка получилась уж слишком шаблонной. © island-breeze / Reddit

В книге главная героиня не отдает все свои модные наряды Эмили, а продает их в комиссионку и оплачивает аренду квартиры. И, самое главное, Миранда не посылает журналу письмо со словами «О, Энди такая прекрасная сотрудница, вы должны взять ее на работу». В фильме концовка получилась уж слишком шаблонной. © island-breeze / Reddit «Хэнкок». Фильм был чумовым, пока в нем не начала разворачиваться вся эта любовная фигня, высосанная из пальца. © AnotherFacelessSN / Reddit

Фильм был чумовым, пока в нем не начала разворачиваться вся эта любовная фигня, высосанная из пальца. © AnotherFacelessSN / Reddit «Птичий короб». Концепция фильма неимоверно хороша и держит в напряжении, но затем главным героям каким-то образом удалось найти приют для слепых посреди леса, и все их обитатели встретили их с распростертыми объятиями. И вообще, что их ждет в будущем? Они будут жить в этом крошечном приюте до конца дней своих? © greywolf248 / Reddit

«Сонная Лощина». Последние 20 минут расставляют все точки над «i», но финал будто идет вразрез с остальной частью фильма в плане атмосферы. © OrangeManPlaid / Reddit

Последние 20 минут расставляют все точки над «i», но финал будто идет вразрез с остальной частью фильма в плане атмосферы. © OrangeManPlaid / Reddit «Бойцовский клуб». В отличие от фильма, в концовке книги главный герой попадает в психбольницу, что, давайте признаем, гораздо более правдоподобно. © SaltPainting / Reddit

В отличие от фильма, в концовке книги главный герой попадает в психбольницу, что, давайте признаем, гораздо более правдоподобно. © SaltPainting / Reddit «Война миров». Сын ну никак не мог выжить. © BigODetroit / Reddit

Сын ну никак не мог выжить. © BigODetroit / Reddit «Kingsman: Секретная служба». Создатели фильма попытались закончить его на оптимистичной ноте, но что мы имеем на самом деле? Миллионы, возможно даже миллиарды, маленьких детей, школьников, стариков и других людей жестоко убиты своими близкими. Значительная часть нового поколения мертва. Население в большинстве крупных городов снизилось до предела. © derpoftheirish / Reddit

«Вышибалы». Первоначально фильм должен был закончиться проигрышем команды, и такой финал, как мне кажется, был бы гораздо интереснее, потому что жизнь часто бывает несправедлива, а аутсайдеры не всегда вырывают победу. Наверное, такая концовка не понравилась фокус-группе. © eDgAR- / Reddit

Первоначально фильм должен был закончиться проигрышем команды, и такой финал, как мне кажется, был бы гораздо интереснее, потому что жизнь часто бывает несправедлива, а аутсайдеры не всегда вырывают победу. Наверное, такая концовка не понравилась фокус-группе. © eDgAR- / Reddit «50 первых поцелуев». Главные герои в конечном итоге счастливы в браке с детьми, но я не могу перестать думать о том, через что Люси пришлось проходить каждый раз, просыпаясь, будучи на 8-м месяце беременности, и не имея ни малейшего понятия о том, что с ней происходит. К тому же на обдумывание действительно важных жизненных решений у нее всегда будет не более 24 часов. © stampedes / Reddit

Главные герои в конечном итоге счастливы в браке с детьми, но я не могу перестать думать о том, через что Люси пришлось проходить каждый раз, просыпаясь, будучи на 8-м месяце беременности, и не имея ни малейшего понятия о том, что с ней происходит. К тому же на обдумывание действительно важных жизненных решений у нее всегда будет не более 24 часов. © stampedes / Reddit «Интерстеллар». Они превратили сложный научно-фантастический фильм в любовное кино. Я люблю Нолана, но всего за 15 минут «Интерстеллар» значительно опустился в моих глазах. © jwr410 / Reddit

«Побег из Шоушенка». Фильм произвел бы на меня гораздо более сильное впечатление, если бы он закончился так же, как и повесть, по которой он был снят: Ред садится в автобус, направляясь к месту, о котором рассказывал ему Энди, и повторяя «Я надеюсь». Возможно, герои встретятся, а может, и нет, но это уже не столь важно, поскольку смысл концовки в том, что один человек заставил другого вновь обрести надежду. © fourlights / Reddit

Фильм произвел бы на меня гораздо более сильное впечатление, если бы он закончился так же, как и повесть, по которой он был снят: Ред садится в автобус, направляясь к месту, о котором рассказывал ему Энди, и повторяя «Я надеюсь». Возможно, герои встретятся, а может, и нет, но это уже не столь важно, поскольку смысл концовки в том, что один человек заставил другого вновь обрести надежду. © fourlights / Reddit «Законопослушный гражданин». Для меня фильм был бы гораздо лучше, если бы персонаж Джерарда Батлера завершил свой путь возмездия. © RaptorInTheTallGrass / Reddit

Для меня фильм был бы гораздо лучше, если бы персонаж Джерарда Батлера завершил свой путь возмездия. © RaptorInTheTallGrass / Reddit «Пятьдесят оттенков серого». В фильме показаны нездоровые отношения. Вместо приторного финала лучше бы они закончили историю на том, что Анастейша поняла, что все это неправильно, и ушла от Кристиана. © Pr0f4n17y / Reddit

«Звездные войны: Скайуокер. Восход». Было бы эпично, если бы Рей перешла на темную сторону, и тогда Бену Соло пришлось бы пытаться вернуть ее назад. © ClocksTickin04 / Reddit

Было бы эпично, если бы Рей перешла на темную сторону, и тогда Бену Соло пришлось бы пытаться вернуть ее назад. © ClocksTickin04 / Reddit «Малыш на драйве». Парень угнал, наверное, сотни автомобилей, участвовал в десятках вооруженных ограблений (некоторые не обошлись без жертв) и отсидел за это всего 5 лет, потому что «ну он славный мальчик, просто ввязался в плохую компанию». © stumblebreak_beta / Reddit

Парень угнал, наверное, сотни автомобилей, участвовал в десятках вооруженных ограблений (некоторые не обошлись без жертв) и отсидел за это всего 5 лет, потому что «ну он славный мальчик, просто ввязался в плохую компанию». © stumblebreak_beta / Reddit «Исходный код». Если бы фильм закончился на поцелуе, он произвел бы на меня гораздо более сильное впечатление. © trendykendy / Reddit

«Грань будущего». Великолепный фильм, но хеппи-энд притянут за уши. Книга, по которой он был снят, заканчивается более мрачно, но зато логично. Там Рита вынуждает главного героя убить ее, поскольку временная петля продолжала повторяться. © Stalking_Goat / Reddit

Как вы считаете, какие еще фильмы режиссеры откровенно запороли счастливыми концовками? Или, может, вы хотели бы оспорить мнения пользователей?