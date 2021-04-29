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20+ фильмов и сериалов, из которых мы запомнили совсем не то, что было на афише

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Бывает так, что после просмотра кино или сериала мы ярче всего помним только одну сцену или даже кадр. Чтобы проиллюстрировать этот факт, пользователи твиттера запустили целый флешмоб, в котором сравнили афишу фильма и момент, который им особенно врезался в память.

Конечно, мы в AdMe.ru не могли пройти мимо этого флешмоба. И не только взяли оттуда пару примеров, но и сами попытались вспомнить случаи, когда то, что было на постере, не совпало с тем, что нам в итоге запомнилось.

Волк с Уолл-стрит

Грязь

Мстители: Война бесконечности

Человек-паук 3: Враг в отражении

Властелин колец: Братство Кольца

  • Нельзя просто так взять и запомнить сюжет целиком.

Реальные упыри

Чарли и шоколадная фабрика

Секс в большом городе

Матрица

  • И все-таки какую выберете вы?

Достать ножи

Бойцовский клуб

Человек-паук: Вдали от дома

Большой Лебовски

Дрянные девчонки

Кошки

Начало

  • Герои освоили технику осознанных сновидений, но на самом деле нашли способ спать даже во время сложной миссии.

Дьявол носит Prada

  • Чего только не было в фильме: крутое преображение Андреа, круги ада, через которые ей пришлось пройти, да даже та сцена с голубым свитером. Но почему-то ярче всего я помню именно те моменты, когда Миранда швыряла свое пальто и сумку на стол помощницы.

Остров проклятых

Мандалорец

Джокер

Однажды в... Голливуде

А у каких фильмов, по вашему мнению, постер и сюжет разительно отличаются? Какие кинокартины вы могли бы описать одним кадром?

Фото на превью Sex and the City / HBO Entertainment, evanrosskatz / Twitter
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