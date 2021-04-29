20+ фильмов и сериалов, из которых мы запомнили совсем не то, что было на афише

Бывает так, что после просмотра кино или сериала мы ярче всего помним только одну сцену или даже кадр. Чтобы проиллюстрировать этот факт, пользователи твиттера запустили целый флешмоб, в котором сравнили афишу фильма и момент, который им особенно врезался в память.

Конечно, мы в AdMe.ru не могли пройти мимо этого флешмоба. И не только взяли оттуда пару примеров, но и сами попытались вспомнить случаи, когда то, что было на постере, не совпало с тем, что нам в итоге запомнилось.

Волк с Уолл-стрит

Грязь

Мстители: Война бесконечности

Человек-паук 3: Враг в отражении

Властелин колец: Братство Кольца

Нельзя просто так взять и запомнить сюжет целиком.

Реальные упыри

Чарли и шоколадная фабрика

Секс в большом городе

Матрица

И все-таки какую выберете вы?

Достать ножи

Бойцовский клуб

Человек-паук: Вдали от дома

Большой Лебовски

Дрянные девчонки

Кошки

Начало

Герои освоили технику осознанных сновидений, но на самом деле нашли способ спать даже во время сложной миссии.

Дьявол носит Prada

Чего только не было в фильме: крутое преображение Андреа, круги ада, через которые ей пришлось пройти, да даже та сцена с голубым свитером. Но почему-то ярче всего я помню именно те моменты, когда Миранда швыряла свое пальто и сумку на стол помощницы.

Остров проклятых

Мандалорец

Джокер

Однажды в... Голливуде