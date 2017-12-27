20 фактов со съемок культовых фильмов, о которых не знали даже киноманы
За кулисами съемочной площадки творится масса интересного, но далеко не все остается секретом кинопроизводства.
AdMe.ru раскопал некоторые любопытные факты, которые станут сюрпризом даже для тех, кто знает о кино практически все.
- Одна из самых больших декораций, когда-либо построенных для съемок фильма, — это главный холл Министерства магии в серии фильмов о Гарри Поттере. Для строительства объекта потребовалось 20 недель, а внутри построенного министерства могли поместиться полсотни двухэтажных лондонских автобусов.
- Мультфильм «Король Лев» первоначально назвали «Король джунглей», но в процессе создания мультфильм переименовали. Причина проста: львы не живут в джунглях, они обитают в саваннах.
- Помните коммуникатор, при помощи которого разговаривал Квай-Гон Джинн в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Призрачная угроза»? Создатели фильма решили не сильно заморачиваться: они попросту взяли женский бритвенный станок Gillette и немного его усовершенствовали.
- После выхода фильма «Крик» продажи телефонов с определителем номера выросли более чем в 3 раза. Еще бы, ведь главный герой фильма — телефонный маньяк.
- Картина «Одержимость», повествующая о молодом и талантливом барабанщике, многим запомнилась самоотверженностью и талантом главного героя. Чтобы добиться такой убедительности, во время съемок репетиций режиссер специально не останавливал процесс, чтобы актер Майлз Теллер барабанил до изнеможения.
- В фильме «Побег из Шоушенка» в документах с отказом на досрочное освобождение Реда мы видим фотографию Альфонсо Фримена — сына актера Моргана Фримена, исполнившего роль.
- При продаже прав на экранизацию своих книг Стивен Кинг старается поддержать молодых режиссеров: большинство его контрактов равняются $ 1. К примеру, права на фильм «Побег из Шоушенка» он продал Фрэнку Дарабонту за $ 1 000, получил за это чек, но так его и не обналичил. Спустя несколько лет после выхода фильма Кинг нашел чек, поместил его в рамку и послал почтой режиссеру со словами: «Если вдруг понадобятся деньги, чтобы выйти из тюрьмы под залог, то вот они!»
- Первый «Крепкий орешек» — это экранизация книги «Ничто не длится вечно», у которой есть первая часть под названием «Детектив». Она была экранизирована в 1968 году, главную роль исполнил Фрэнк Синатра. Ему предложили роль Джона Макклейна в «Крепком орешке», но актер отказался, ведь ему было уже 73 года. А роль досталась Брюсу Уиллису, сделав его настоящей голливудской звездой.
- Актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы в сериале «Игра престолов», забрала к себе домой собаку, которая по сюжету 1-го сезона была лютоволком ее героини.
- Бюджет фильма «Криминально чтиво» был небольшим: всего $ 8 млн. Любопытно то, что из них аж $ 5 млн ушли на зарплату актерам.
- По словам создателей фильма «Чужой», роль Рипли они писали исключительно как мужскую. Но в итоге было решено превратить Рипли в женщину, потому как аудитория тех лет меньше всего ожидала, что единственной выжившей может стать женщина.
- На создание постера к фильму «Один дома», где Кевин Маккалистер держит руками голову, команду вдохновила известная картина Эдварда Мунка «Крик».
- Однажды во время съемок «Терминатора» Арнольд Шварценеггер отправился пообедать и только в ресторане вспомнил, что пришел в заведение в своем устрашающем гриме: с отсутствующим глазом, сломанной челюстью и обожженной кожей.
- Сюжет фильма «Всегда говори „да“» основан на биографической книге Дэнни Уоллеса, британского писателя, продюсера и журналиста, который провел 6 месяцев, отвечая только «да». Сам писатель снялся в эпизодической роли в сцене девичника.
- Созданием образа и дизайна Евы из мультфильма «ВАЛЛ-И» занимался Джо Айв — бессменный дизайнер Apple, создавший iPod, iMac и iPhone такими, какими мы привыкли их видеть.
- Во время съемок фильма «Бешеные псы» Тиму Роту иногда приходилось так долго лежать в луже искусственной крови, что она высыхала и приклеивала его намертво. В результате актера приходилось буквально отдирать от пола.
- Слово «мафия» никогда не упоминалось в «Крестном отце». На этом настояла настоящая мафия, которая консультировала создателей картины.
- В фильме «Мулен Руж!» Николь Кидман носила самое дорогое ожерелье за всю историю кинематографа. Оно было инкрустировано 1 308 бриллиантами, а стоимость драгоценности оценивалась примерно в $ 1 млн.
- Во время съемок фильма «Банды Нью-Йорка» режиссер Мартин Скорсезе требовал максимальной натуральности. Поэтому Камерон Диас пришлось по-настоящему бить Леонардо Ди Каприо по лицу. Позднее актер жаловался: «У Камерон жесткий удар. После нескольких дублей мое лицо онемело и в голове помутилось».
- Во время съемок фильма «Человек дождя» Дастин Хоффман и Том Круз сомневались, что фильм соберет хорошую кассу, и даже в шутку называли его «Два чмошника в машине». Однако картину ожидал успех, а по некоторым сведениям, это даже был один из любимейших фильмов принцессы Дианы.