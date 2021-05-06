20+ фактов со съемок известных советских фильмов, о которых не знают даже дотошные зрители

Евгения Симонова имела небольшую фобию: она на дух не переносила пальбу. А в сцене, где переодетая в мужское платье принцесса убегает из дому, ей предстояло выстрелить в потолок. Как актрису не уговаривали сделать это, не объясняли, что патрон холостой, и не показывали, как это просто, девушка не могла себя пересилить. Но потом мысль о том, что она попросту сорвет съемки и ее потом так и прозовут «экой принцессой», заставила Симонову взять себя в руки. В результате все прошло как надо, лишь на секунду актриса в кадре зажмурилась, и этот момент оставили в фильме.