20+ фактов со съемок известных советских фильмов, о которых не знают даже дотошные зрители
Каждый раз, пересматривая любимые фильмы, можно подмечать новые детали. Особенно если это такие шедевры кинематографа, как «Бриллиантовая рука» или «Обыкновенное чудо». О том, что происходило за кадром этих и других советских фильмов, наша статья.
Редакция AdMe.ru убеждена, что, прочитав о том, какие курьезы, ужасы и страсти происходили за объективом камеры, вы захотите пересмотреть любимые комедии еще раз. И откроете для себя еще что-то новое в хорошо известных фильмах.
Афоня
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Когда снимали сцену на дискотеке, партнерше Афони по танцам, которую играла Татьяна Распутина, в бюстгальтер для комичности вложили шарики с водой. А те взяли и лопнули, обрызгав актрису с ног до головы. Но костюмеры не растерялись и нашли выход: внутрь бюстгальтера насыпали манку, а потом затянули его на спине узлом.
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Одежду для Борислава Брондукова, сыгравшего в «Афоне» Федула, режиссер снял с чучела у себя на даче. Из-за этого местные любители забегаловок принимали актера за своего. Однажды во время съемок в московском ресторане он решил ненадолго выйти на улицу, а вернуться назад уже не смог. Швейцар никак не хотел пускать такого подозрительного типа и даже собирался сдать его в милицию. К счастью, на помощь пропавшему актеру подоспела ассистентка режиссера.
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А сцена, где Афоня остается ночевать у Кати (Евгении Симоновой), получилась очень невинной. 39-летний Леонид Куравлев очень стеснялся молоденькой актрисы и не решился снять даже майку, а под одеяло полез в брюках.
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Самой Симоновой на съемках пришлось несладко: все сцены с ней были отсняты за 3 дня, так как у нее уже был подписан контракт с другой киностудией. Из-за этого актриса в течение 3 суток могла спать лишь по 20–30 минут в автомобиле, пока переезжали с места на место. Просто удивительно, как при этом ей удалось остаться в фильме такой свежей и сияющей.
Обыкновенное чудо
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Евгения Симонова имела небольшую фобию: она на дух не переносила пальбу. А в сцене, где переодетая в мужское платье принцесса убегает из дому, ей предстояло выстрелить в потолок. Как актрису не уговаривали сделать это, не объясняли, что патрон холостой, и не показывали, как это просто, девушка не могла себя пересилить. Но потом мысль о том, что она попросту сорвет съемки и ее потом так и прозовут «экой принцессой», заставила Симонову взять себя в руки. В результате все прошло как надо, лишь на секунду актриса в кадре зажмурилась, и этот момент оставили в фильме.
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Режиссер Марк Захаров предупредил Александра Абдулова, что в фильме будет много трюковых сцен верхом на лошади. Тот заявил, что справится и без каскадера. И в целом все шло хорошо, пока не пришлось снимать сцену, где герой Абдулова должен был на полном скаку проехать под аркой, схватиться за выступ руками и подтянуться. И тут актер забыл вытащить ноги из стремени, из-за чего упал на землю. К счастью, Александр Абдулов остался невредим и уже во втором дубле сделал трюк как положено.
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Финальную сцену фильма снимали на Люберецком песчаном карьере, на дне которого была лужа. Пока вся съемочная группа стояла у кромки воды с одной стороны, Евгения Симонова, игравшая принцессу, и Абдулов находились на другой. Режиссер попросил девушку подойти ближе к воде, но только та встала на мокрый песок, как пронзительно закричала. Все засмеялись, решив, что Абдулов решил как-то подшутить над ней, а потом остолбенели от ужаса: прямо на глазах актриса уходила в зыбучий песок. Актер изо всех сил пытался вытянуть ее за руки, но ничего не выходило. К счастью, на месте съемок была пожарная машина, и несколько сильных ребят пришли актрисе на помощь.
Про Красную Шапочку
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Как-то после съемок Евгений Евстигнеев, который играл Звездочета, зашел в уже закрытое кафе. В автобусе его ждали жутко голодные актеры, которые надеялись, что он сможет что-то раздобыть поесть. Вернулся Евстигнеев, согнувшись от хохота. Оказалось, когда он попросил девушек продать ему какой-то еды, объяснив, что только закончились съемки, те восприняли его появление с восторгом: «Го-о-осподи, дорогой вы наш Басов! Как мы вас любим!» — и вручили псевдо-Басову пакеты, полные еды. Впрочем, Басов, сыгравший в фильме Худого Волка, тогда тоже находился в автобусе, так что в накладе не остался.
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Из-за спешки костюмы героев шили без предварительной примерки. В результате многие актеры увидели свои костюмы уже на съемочной площадке. В их числе был Ролан Быков, который заметил, что Худому Волку сделали шпоры на сапогах, а ему, Охотнику, нет. Актер был так возмущен этим, что прямо из леса в Минск за шпорами отправили машину.
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В то же время на съемках Ролан Быков проявлял не только придирчивость, но и самоотверженность: когда Красную Шапочку — Яну Поплавскую — поливали струями ледяной воды, потому что по сценарию должен был идти дождь, актер, несмотря на бронхит, решил поддержать девочку и вышел к ней. В результате после этой сцены оба довольно серьезно переболели.
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Любопытно, что саму Яну Поплавскую вовсю отбраковывали, называя лягушонком. С трудом режиссер Леонид Нечаев отстоял девочку, в которой увидел то, что ему было нужно для роли: смелость и неординарность. В результате гадкий утенок, которого никто не замечал, стал любимицей миллионов, и мальчишки всей страны заваливали девочку письмами с признаниями в любви.
Королева бензоколонки
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Съемки велись в городе Пирятин. На настоящую автозаправочную станцию съемочную группу не пустили, поэтому пришлось построить неподалеку бутафорскую АЗС. Но так как асфальт там был очень плохим, еще одну соорудили на студии Довженко — там и снимали сцены с катанием Надежды Румянцевой на роликах.
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Однажды произошел казус: на бутафорскую АЗС по ошибке приехал водитель и потребовал немедленно его обслужить. Надежда Румянцева еще была в рабочей одежде и решила над ним подшутить, заявив, что небритого грубияна на грязной машине обслуживать не будет. Другие актеры ее поддержали. А водитель в ответ устроил скандал и, обозвав Румянцеву фитюлькой, потребовал жалобную книгу. Пришлось съемочной группе признаться, что его попросту разыграли. Скандалист был впечатлен встречей со знаменитой актрисой и попросил у нее автограф, но та, видимо, обидевшись, автограф не дала, зато подарила ему апельсин. Эту ситуацию решили включить и в сам фильм.
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А съемки эпизода, где дорожные начальники Борщ и Лопата прыгают по аварийному мосту, чтобы показать его надежность, а мост разваливается, закончились и вовсе неожиданно: после того как актеры выбрались из воды, Николай Яковченко (товарищ Лопата) заявил: «Что ж вы, парни, не предупредили, что мост провалится, я же плавать не умею!»
Бриллиантовая рука
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«Бриллиантовую руку» снимали в разных частях страны: в павильонах «Мосфильма», в Баку и на побережье Черного моря. Над одной из самых комичных сцен — сценой рыбалки — работали на пляже в окрестностях Туапсе. Неподалеку расположились отдыхающие, не подозревая, что идет киносъемка. И тут раздалось душераздирающее: «Спасите! Помогите!» Андрей Миронов сыграл эту сцену настолько реалистично, что не только туристы подумали, что кто-то действительно тонет, а и спасатели отправили на помощь катер. Но только подъехали к размахивающему плавками на палке актеру, как услышали усиленный мегафоном голос: «Назад, товарищи! Вы же въехали в кадр! Здесь киносъемка!»
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В Баку актеров буквально носили на руках. Местные жители закармливали своих любимцев шашлыками, и актеры гуляли до глубокой ночи. Но стоило в гостинице улечься спать, как даже в 3 ночи мог разбудить стук — это был Юрий Никулин. Вспомнив очередной анекдот, он просто не мог им не поделиться.
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В Анапе Андрей Миронов случайно спас Светлану Светличную. Вместе с другими актерами Светличная и Миронов отметили окончание съемок и пошли купаться в море. Актриса заплыла достаточно далеко, и тут ей из-за жары стало плохо. К счастью, актер помог ей выбраться на берег, и все закончилось как в голливудском фильме — поцелуем.
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А Светличная после «Бриллиантовой руки» проснулась знаменитой. Если раньше за ее спиной люди говорили: «Это же жена того самого Алеши Скворцова» (герой фильма «Баллада о солдате», которого сыграл ее супруг), теперь уже шептались за спиной мужа: «Смотрите-смотрите, это же муж Светличной».
Свадьба в Малиновке
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Ассистент режиссера долгое время плела за спиной у режиссера интриги. Дело в том, что на роль Яшки режиссер Андрей Тутышкин не хотел брать никого, кроме Михаила Пуговкина. Ассистентка же хотела пристроить на эту роль кого-то другого и в течение многих месяцев утверждала, что не может связаться с актером. В конце концов режиссер позвонил Пуговкину лично и с удивлением узнал, что тот совершенно свободен. Уже на следующий день актер был на съемочной площадке.
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Танец «в ту степь» Михаил Пуговкин и Зоя Федорова разучивали под руководством балетмейстера в течение полутора месяцев. Если партнерша не появлялась на репетиции, Михаил Пуговкин отрабатывал движения со шваброй. Но эту комичную сцену режиссеру еще и пришлось отстаивать с боем: директор «Ленфильма» предлагал переснять ее с профессиональным танцором.
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На самом деле танец, который танцуют Гапуся и Яшка, называется тустеп (от английского two step — двойной шаг), и стал популярным в Америке он лишь в 1920-х годах. А поскольку действие происходит в 1919 году, Яшка, которого играл Пуговкин, знать об этом танце не мог. Зато вариация названия «в ту степь» получилась не только колоритной, но и комичной находкой.
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Натурные съемки проходили в настоящей деревне Малиновка, и в них участвовали все местные жители. А закончились съемки «Свадьбы в Малиновке» двумя настоящими свадьбами. Местный житель женился на девушке, которая водила машину режиссера, и уехал с ней в Ленинград, а Людмила Алфимова, сыгравшая солдатку Соню, вышла замуж за председателя колхоза.
Какой из фильмов больше всего поднимает вам настроение? Есть ли у вас любимые моменты, которые вы готовы пересматривать бесконечно?