20+ фактов об Инне Чуриковой — актрисе, над которой вначале посмеивались, а потом стали воспринимать серьезно
Прежде чем стать народной артисткой СССР, Инне Чуриковой пришлось пройти непростой путь к завоеванию зрительской любви. У нее было нелегкое детство, а в молодости, когда она поступала в театральный, экзаменационная комиссия намекала на то, что с такой внешностью путь в кинематограф ей будет закрыт. Сложно в это поверить, но актриса даже всерьез задумывалась о том, чтобы уйти из профессии.
Мы в AdMe.ru пересмотрели некоторые фильмы с участием этой талантливой актрисы и решили получше узнать ее.
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Инна Чурикова родилась в 1943 году в небольшом башкирском городке. Ее мама и папа работали в сельхозакадемии и были далеки от артистического мира. Но их дочь уже с детства была уверена в том, что станет актрисой.
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Родители Инны развелись, когда та была еще совсем малышкой. Жилось семье нелегко. У девочки было лишь 2 игрушки: деревянные карандаши и перевязанная нитками варежка, которая и стала ее первой куклой. После череды переездов девочка с мамой окончательно обосновались в Москве.
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Дебют Инны на сцене состоялся в детском летнем лагере. Позднее пошла за компанию с подругой на прослушивание в молодежную студию при Театре имени Станиславского. Подруге отказали, ну а ее приняли и даже предрекли блестящее будущее.
- После окончания школы она пыталась поступить в МХАТ и Щепкинское училище, но провалила экзамены. Актриса вспоминала: «Я сдавала экзамен в МХАТ и читала все только смешное. Меня спросили: „Что-нибудь серьезное можете прочесть?“ Я читала „Я помню чудное мгновенье“. Мама мне до этого говорила: „Дочка, читай эти стихи с закрытыми глазами. Просто, когда ты читаешь их с открытыми глазами, получается очень смешно“. Я абсолютно верила маме. Так вот, я пришла на экзамен в МХАТ и начала читать „Я помню чудное мгновенье“, закрыв глаза. Все надо мной смеялись».
- А один из экзаменаторов вовсе довел абитуриентку до слез. Позднее Инна Михайловна рассказывала: «Экзаменатор спросил: „Вы знаете Афродиту?“ Я замотала головой. „Это богиня красоты. Посмотрите на себя в зеркало!“ Я зашла в туалет, посмотрела на себя в зеркало и расплакалась. Потом, еще раз всмотревшись в черты своего лица, сказала себе: „У меня своеобразное, необычное лицо, и не каждый может его оценить“».
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Ей удалось поступить в Щепкинское училище. После прослушивания она пошла в учебную часть, там у нее спросили: «Знаете, что Вениамин Иванович (Цыганков, один из экзаменаторов) сказал о вас? Или она дура, или гений». «Я, наверное, и то, и другое, хотя насчет гениальности не знаю», — признавалась актриса. Институт она окончила с красным дипломом.
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Уже в студенческие годы Чурикова начала сниматься. Дебютной картиной молодой актрисы стали «Тучи над Борском» (1960), ну а позднее она засветилась в одном из эпизодов ленты Никиты Михалкова «Я шагаю по Москве» (1963).
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В 1964 году ее утвердили на роль Марфушеньки в фильме «Морозко», которая стала культовой. Но получила она ее случайно. Изначально планировали снимать однокурсницу Тамару Носову, однако Инну случайно заприметила ассистент режиссера и посоветовала ее Александру Роу. Чурикова рассказывала: «На пробах нам с Тамарой пришлось грызть орехи. Я так хотела сниматься, что не щадила зубов! Наверное, поэтому Роу меня и приметил».
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Сцену, где Марфушенька сидела под елкой в ожидании Деда Мороза, снимали на Кольском полуострове в лютый мороз. Актриса реально замерзла, а в корзине, где должны были быть яблоки, почему-то лежал лук. «И мне пришлось лопать его, делая вид, что грызу яблоки, как было положено по сценарию... Когда я пришла на озвучку фильма и впервые увидела себя на экране, то расплакалась. Мне казалось, что я такая страшная! После этого всерьез подумывала над тем, чтобы никогда больше не сниматься в кино».
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После окончания учебы Чурикова получила распределение в театр на Камчатке. Однако благодаря хлопотам мамы выпускницу удалось оставить в Москве. На протяжении 3 лет она играла в ТЮЗе зверюшек на детском утреннике.
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Но даже к этим ролям она подходила со всей ответственностью. Например, перед тем как сыграть Лису, она сходила в зоопарк, где долго наблюдала за повадками животного. Она настолько прониклась своим персонажем, что после первых спектаклей ее попросили играть Лису менее чувственно.
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Перевоплощалась она в ТЮЗе и в менее грациозных животных. «Мне в ТЮЗе давали роль свиньи. На распределении ролей написано было: „Свинья — Чурикова“. Я пошла к режиссеру и говорю: „Я вас очень прошу, не назначайте меня на эту роль, я не хочу играть свинью, я вас умоляю, не надо“. И что он делает? Он встает на колени и говорит: „Никто так талантливо свинью не сыграет, как ты“».
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В 1966 году она получила роль в фильме «В огне брода нет». Режиссер картины Глеб Панфилов четко представлял, как должна выглядеть главная героиня, и даже нарисовал ее. Он вспоминал: «Однажды включил телевизор, и вдруг на экране появилось лицо девушки, танцующей с молодым человеком. Да вот же она! Дал друзьям фото со своего рисунка и попросил поискать. Ролан Быков заявил, что знает эту актрису — Лидию Чурикову из Московского ТЮЗа. Отправил туда своего ассистента. Тот привез не Лидию, а Инну Чурикову. Помню как сейчас этот момент: захожу, сидит девушка, поворачивает голову — она! То самое лицо, из телевизора! Это был подарок небес».
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Поначалу режиссер, который, кстати, старше актрисы почти на 10 лет, показался ей чересчур серьезным. Она даже и не подозревала, что к концу съемок влюбится в него.
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Чурикова всегда мечтала сыграть Жанну д’Арк. Они с Глебом Панфиловым решили воплотить эту задумку. Однако разрешения на съемку режиссер не получил. Возможно, это было связано с тем, что в то время в министерстве культуры актриса входила в список актеров, которых не рекомендовали снимать из-за неказистой внешности.
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Однако спустя несколько лет разрешение на съемки фильма было получено. Сценарий «Начала» писался под эту актрису. «Начало» — это признание в любви режиссера Глеба Панфилова своей музе Инне Чуриковой. Во время съемок влюбленные поженились.
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После выхода фильма Инну Чурикову признали лучшей актрисой 1970 года. Чуть позже на Венецианском фестивале ей вручили «Золотого льва».
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В 1978 году у пары родился сын Иван. В 1982 году он дебютировал в кино, сыграв в фильме отца «Васса». Вместе с ним снималась и его мама. После окончания престижного вуза Иван долгое время работал юристом. В 2004 году засветился в эпизоде сериала «Московская сага». Спустя 4 года сыграл в фильме отца «Без вины виноватые» и, по словам Инны Михайловны, «переиграл там всех актеров, вместе взятых».
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В конце 1970-х — 1980-х Инна Чурикова снялась более чем в 10 фильмах. В частности, в «Том самом Мюнхгаузене» (1979), где блистательно воплотила образ баронессы Якобины, и в картине Карена Шахназарова «Курьер», где сыграла маму главного героя Ивана.
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Нельзя обойти вниманием и экранизацию пьесы Максима Горького «Васса Железнова», где Инне Михайловне досталась главная роль, и картину «Военно-полевой роман». За последний фильм на Берлинском кинофестивале она получила «Серебряного медведя».
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Активно Инна Чурикова работает и в театре. В 1973 году Марк Захаров пригласил ее в «Ленком», за более чем полвека она сыграла там во множестве спектаклей. Сейчас занята в постановках «Аквитанская львица» и «Ложь во спасение».
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В 2017 году в Театре наций состоялась премьера спектакля «Аудиенция», в котором Чуриковой досталась роль королевы Елизаветы II. Постановщиком этого и двух вышеназванных спектаклей стал Глеб Панфилов, а продюсером «Аудиенции» выступил их сын Иван, который, собственно, и стал инициатором постановки.
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О себе она предпочитает не читать в интернете: «Мне это неинтересно. Важнее знать, какова ситуация в жизни. Потому что ситуация очень сложная. <...> Мне часто бывает страшно. Если смотреть телевизор, то страшно».
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В свои 77 лет Инна Чурикова — активный пользователь интернета, она даже ведет страничку в инстаграме. Актриса признавалась: «Я не могу сказать, что я с интернетом на ты. Лия Ахеджакова мне завидует, говорит: „Слушай, ты умеешь сообщения писать!“ Я говорю: „Да, умею, я тебе уже посылала, но ты не отвечаешь“. Она не умеет... Еще какие-то вещи, которые я не могу понять, спрашиваю сына, а он говорит: „Мама, это же так просто...“».
Какие фильмы с участием этой актрисы ваши любимые?