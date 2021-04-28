20+ фактов об Инне Чуриковой — актрисе, над которой вначале посмеивались, а потом стали воспринимать серьезно

Прежде чем стать народной артисткой СССР, Инне Чуриковой пришлось пройти непростой путь к завоеванию зрительской любви. У нее было нелегкое детство, а в молодости, когда она поступала в театральный, экзаменационная комиссия намекала на то, что с такой внешностью путь в кинематограф ей будет закрыт. Сложно в это поверить, но актриса даже всерьез задумывалась о том, чтобы уйти из профессии.

Мы в AdMe.ru пересмотрели некоторые фильмы с участием этой талантливой актрисы и решили получше узнать ее.

Инна Чурикова родилась в 1943 году в небольшом башкирском городке. Ее мама и папа работали в сельхозакадемии и были далеки от артистического мира. Но их дочь уже с детства была уверена в том, что станет актрисой.

Родители Инны развелись, когда та была еще совсем малышкой. Жилось семье нелегко. У девочки было лишь 2 игрушки: деревянные карандаши и перевязанная нитками варежка, которая и стала ее первой куклой. После череды переездов девочка с мамой окончательно обосновались в Москве.

Дебют Инны на сцене состоялся в детском летнем лагере. Позднее пошла за компанию с подругой на прослушивание в молодежную студию при Театре имени Станиславского. Подруге отказали, ну а ее приняли и даже предрекли блестящее будущее.

После окончания школы она пыталась поступить в МХАТ и Щепкинское училище, но провалила экзамены. Актриса вспоминала: «Я сдавала экзамен в МХАТ и читала все только смешное. Меня спросили: „Что-нибудь серьезное можете прочесть?“ Я читала „Я помню чудное мгновенье“. Мама мне до этого говорила: „Дочка, читай эти стихи с закрытыми глазами. Просто, когда ты читаешь их с открытыми глазами, получается очень смешно“. Я абсолютно верила маме. Так вот, я пришла на экзамен в МХАТ и начала читать „Я помню чудное мгновенье“, закрыв глаза. Все надо мной смеялись» .

. А один из экзаменаторов вовсе довел абитуриентку до слез. Позднее Инна Михайловна рассказывала: «Экзаменатор спросил: „Вы знаете Афродиту?“ Я замотала головой. „Это богиня красоты. Посмотрите на себя в зеркало!“ Я зашла в туалет, посмотрела на себя в зеркало и расплакалась. Потом, еще раз всмотревшись в черты своего лица, сказала себе: „У меня своеобразное, необычное лицо, и не каждый может его оценить“».

Ей удалось поступить в Щепкинское училище. После прослушивания она пошла в учебную часть, там у нее спросили: «Знаете, что Вениамин Иванович (Цыганков, один из экзаменаторов) сказал о вас? Или она дура, или гений ». «Я, наверное, и то, и другое, хотя насчет гениальности не знаю», — признавалась актриса. Институт она окончила с красным дипломом.

Уже в студенческие годы Чурикова начала сниматься. Дебютной картиной молодой актрисы стали «Тучи над Борском» (1960), ну а позднее она засветилась в одном из эпизодов ленты Никиты Михалкова «Я шагаю по Москве» (1963).

В 1964 году ее утвердили на роль Марфушеньки в фильме «Морозко», которая стала культовой. Но получила она ее случайно. Изначально планировали снимать однокурсницу Тамару Носову, однако Инну случайно заприметила ассистент режиссера и посоветовала ее Александру Роу. Чурикова рассказывала: «На пробах нам с Тамарой пришлось грызть орехи. Я так хотела сниматься, что не щадила зубов! Наверное, поэтому Роу меня и приметил».

Сцену, где Марфушенька сидела под елкой в ожидании Деда Мороза, снимали на Кольском полуострове в лютый мороз. Актриса реально замерзла, а в корзине, где должны были быть яблоки, почему-то лежал лук. «И мне пришлось лопать его, делая вид, что грызу яблоки, как было положено по сценарию... Когда я пришла на озвучку фильма и впервые увидела себя на экране, то расплакалась. Мне казалось, что я такая страшная! После этого всерьез подумывала над тем, чтобы никогда больше не сниматься в кино».

После окончания учебы Чурикова получила распределение в театр на Камчатке. Однако благодаря хлопотам мамы выпускницу удалось оставить в Москве. На протяжении 3 лет она играла в ТЮЗе зверюшек на детском утреннике.

Но даже к этим ролям она подходила со всей ответственностью. Например, перед тем как сыграть Лису, она сходила в зоопарк, где долго наблюдала за повадками животного. Она настолько прониклась своим персонажем, что после первых спектаклей ее попросили играть Лису менее чувственно.

Перевоплощалась она в ТЮЗе и в менее грациозных животных. «Мне в ТЮЗе давали роль свиньи. На распределении ролей написано было: „Свинья — Чурикова“. Я пошла к режиссеру и говорю: „Я вас очень прошу, не назначайте меня на эту роль, я не хочу играть свинью, я вас умоляю, не надо“. И что он делает? Он встает на колени и говорит: „Никто так талантливо свинью не сыграет, как ты“».

В 1966 году она получила роль в фильме «В огне брода нет». Режиссер картины Глеб Панфилов четко представлял, как должна выглядеть главная героиня, и даже нарисовал ее. Он вспоминал: «Однажды включил телевизор, и вдруг на экране появилось лицо девушки, танцующей с молодым человеком. Да вот же она! Дал друзьям фото со своего рисунка и попросил поискать. Ролан Быков заявил, что знает эту актрису — Лидию Чурикову из Московского ТЮЗа. Отправил туда своего ассистента. Тот привез не Лидию, а Инну Чурикову. Помню как сейчас этот момент: захожу, сидит девушка, поворачивает голову — она! То самое лицо, из телевизора! Это был подарок небес ».

Поначалу режиссер, который, кстати, старше актрисы почти на 10 лет, показался ей чересчур серьезным. Она даже и не подозревала, что к концу съемок влюбится в него.

«Когда я в первый раз смотрела „В огне брода нет“, у меня так сильно билось сердце, что я думала, что оно всем мешает слушать, видеть. Потому что оно просто громыхало». «Мамина реакция была другой. После просмотра фильма мама молча шла со мной и вдруг сказала: „Дочка, что ж он (Глеб Панфилов) тебя так плохо одел-то!“». Инна Чурикова

Чурикова всегда мечтала сыграть Жанну д’Арк. Они с Глебом Панфиловым решили воплотить эту задумку. Однако разрешения на съемку режиссер не получил. Возможно, это было связано с тем, что в то время в министерстве культуры актриса входила в список актеров, которых не рекомендовали снимать из-за неказистой внешности .

Однако спустя несколько лет разрешение на съемки фильма было получено. Сценарий «Начала» писался под эту актрису. «Начало» — это признание в любви режиссера Глеба Панфилова своей музе Инне Чуриковой. Во время съемок влюбленные поженились.

После выхода фильма Инну Чурикову признали лучшей актрисой 1970 года. Чуть позже на Венецианском фестивале ей вручили «Золотого льва».

«Вообще, если бы мне Глеб не встретился, то у меня была бы другая актерская жизнь. Не знаю какая, но другая точно». Инна Чурикова

В 1978 году у пары родился сын Иван. В 1982 году он дебютировал в кино, сыграв в фильме отца «Васса». Вместе с ним снималась и его мама. После окончания престижного вуза Иван долгое время работал юристом. В 2004 году засветился в эпизоде сериала «Московская сага». Спустя 4 года сыграл в фильме отца «Без вины виноватые» и, по словам Инны Михайловны, «переиграл там всех актеров, вместе взятых».

В конце 1970-х — 1980-х Инна Чурикова снялась более чем в 10 фильмах. В частности, в «Том самом Мюнхгаузене» (1979), где блистательно воплотила образ баронессы Якобины, и в картине Карена Шахназарова «Курьер», где сыграла маму главного героя Ивана.

Нельзя обойти вниманием и экранизацию пьесы Максима Горького «Васса Железнова», где Инне Михайловне досталась главная роль, и картину «Военно-полевой роман». За последний фильм на Берлинском кинофестивале она получила «Серебряного медведя».

«Мне кажется, мощная сила чуриковских героинь — это, применяя старинное выражение, „вечная женственность“. Нет, не женственность в бытовом смысле, тут надбытовой, философский смысл. Она играет то, что воспевали великие поэты, — и тайну, и энергию высокой любви. Чурикова и играет великую „слабость“ женщины, слабость любви, которая и покоряет, и сжигает, и оплодотворяет все живое». Михаил Ульянов, актер и режиссер

Активно Инна Чурикова работает и в театре. В 1973 году Марк Захаров пригласил ее в «Ленком», за более чем полвека она сыграла там во множестве спектаклей. Сейчас занята в постановках «Аквитанская львица» и «Ложь во спасение».

В 2017 году в Театре наций состоялась премьера спектакля «Аудиенция», в котором Чуриковой досталась роль королевы Елизаветы II. Постановщиком этого и двух вышеназванных спектаклей стал Глеб Панфилов, а продюсером «Аудиенции» выступил их сын Иван, который, собственно, и стал инициатором постановки.

«Перед тем как приступить к работе в „Аудиенции“ я сказала сыну: „Ваня, я прошу тебя, ты разговаривай со мной не как с мамой. Я актриса. И со мной надо говорить нежно. Меня надо уговаривать, мне надо объяснять, и ты это должен запомнить — у нас с тобой другие отношения“. Он запомнил». Инна Чурикова

О себе она предпочитает не читать в интернете: «Мне это неинтересно. Важнее знать, какова ситуация в жизни. Потому что ситуация очень сложная. <...> Мне часто бывает страшно. Если смотреть телевизор, то страшно».

«Помню, я смотрела фильм среди молодых жующих людей. Зритель в моем понимании должен дышать или не дышать, смеяться или тайком слезу вытирать. Он должен чувствовать и что-то выносить в душе после просмотра, но не жевать. Когда мы едим, душа молчит...» Инна Чурикова

В свои 77 лет Инна Чурикова — активный пользователь интернета, она даже ведет страничку в инстаграме. Актриса признавалась: «Я не могу сказать, что я с интернетом на ты. Лия Ахеджакова мне завидует, говорит: „Слушай, ты умеешь сообщения писать!“ Я говорю: „Да, умею, я тебе уже посылала, но ты не отвечаешь“. Она не умеет... Еще какие-то вещи, которые я не могу понять, спрашиваю сына, а он говорит: „Мама, это же так просто...“».