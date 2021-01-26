20 фактов об Ане Тейлор-Джой, которая сделала так, что весь мир полюбил шахматы

Нестандартная притягательная внешность, глубокий взгляд огромных глаз и большой талант перевоплощаться в абсолютно разных людей. Неудивительно, что маститые режиссеры Голливуда ухватились за этот шанс и Аня Тейлор-Джой стала незаменимой актрисой, которую обожают зрители.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как же складывается карьера и жизнь этой впечатляющей девушки, которая увлекла мир шахматами, после того как снялась в сериале «Ход королевы».

Будущая звезда в детстве приехала в Англию из Аргентины и даже не хотела учить английский язык

Многодетная семья, где Аня была младшим ребенком (у нее есть 5 братьев и сестер), приехала в Англию из Аргентины. Ее мама выросла в Замбии, жила в Испании и Великобритании, а отец имеет аргентинские и шотландские корни. Поэтому в юности девочка проводила достаточно много времени в Лондоне и Буэнос-Айресе. Все детство Аня говорила на испанском языке.

Она очень скучала по своему дому, который остался далеко, и решила: английский учить не будет. А если не будет говорить, то ее отправят обратно домой. Но план не сработал. Язык пришлось осваивать: Аня поняла, что по-другому не сможет найти друзей. Помогли книги о «Гарри Поттере». Хотя уже во взрослом возрасте она признавала: найти общий язык со сверстниками ей было нелегко.

«Я никогда не могла найти общий язык со сверстниками — между нами всегда был барьер. А вот стоило мне попасть на съемочную площадку, как стало понятно: я остаюсь. Это мой дом». Аня Тейлор-Джой

В 16 лет Аня выбирала, кем быть — моделью или актрисой, а в 17 получила первую крупную роль в кино

«В Аргентине я была англичанкой. В Англии я была экзотикой, потому что я приехала из Аргентины. В Америке я англо-аргентинская девушка. Я чувствовала, что никуда не вписываюсь, и отчаянно пыталась найти группу, к которой я могла бы принадлежать». Аня Тейлор-Джой

Тейлор-Джой обожала танцевать, но с танцами не сложилось, зато уже в старших классах она стала принимать участие в заметных проектах как модель. Но карьера Ани началась странно. Однажды ей пришлось убегать от подозрительной личности, преследовавшей ее на машине, но это оказался агент по кастингу. У девочки замечательно получалось быть моделью, но вот мысль, что она может стать актрисой, не отпускала.

И жизнь дала шанс: в 2014 году на одной их съемок она познакомилась с актером Алленом Личем (Томом Бренсоном из «Аббатства Даунтон»), а тот представил девушку своему агенту. И Аня как Золушка, роняя туфельку, убежала из мира моды в мир кино. Но не порвала с модельным бизнесом окончательно — Harper’s Bazaar, L’Officiel, Dazed с удовольствием работают с ней и сейчас.

Свое первое значимое прослушивание Аня провалила. Это были пробы на роль героини Анджелины Джоли в юности в сказке «Малефисента».

«Это был мой самый первый опыт отказа, самого настоящего отказа. И это был Disney, который для меня был просто „О боже, сам Disney“. И хотя я совсем не похожа на Анджелину Джоли, я все равно очень долго потом плакала». Аня Тейлор-Джой

Первая роль ей досталась в сериале «Академия вампиров», но она была эпизодической, и девушку никто не заметил. А вот главная роль в фильме ужасов «Ведьма» сделала ее восходящей звездой. Этот фильм покорил и очень напугал даже Стивена Кинга.

О девушке сразу заговорили, заметили ее потенциал. В 2016 году она снялась еще в нескольких триллерах, где играла ключевых персонажей. В 2017 году Аня была номинирована на премию BAFTA в категории «Восходящая звезда». В этом же году она была номинирована в категории «Молодой британский исполнитель года» на премию Лондонского кружка кинокритиков за роли в фильмах «Сплит», «Ведьма» и «Морган».

Режиссеры предлагали ей абсолютно разные амплуа, а вжиться в них ей помогает запах

Яркая и характерная Эмма, странный гибрид человека в фильме «Морган», наивный дизайнер, девушка будущего президента США, циничный подросток — кого только не приходилось играть Ане. Но режиссеры были уверены: она справится, хотя критики замечали, что при неординарной и яркой внешности она рисковала застрять в одном амплуа — девушки с проникновенным взглядом.

Аня безмерно уважает своих персонажей. Однажды она рассказала, что как-то в интервью назвала свою героиню Лили («Чистокровные») мерзкой и токсичной, а потом чувствовала себя так, будто предала подругу.

Кроме того, со съемочной площадки она забирает какую-нибудь вещицу, чтобы сохранить для себя «дух роли».

Вжиться в роль актрисе помогают запахи. Она чувствует их так хорошо, потому что с детства имеет плохое зрение и считает, что это своеобразная компенсация. «Я всегда была ими одержима», — рассказывает Тейлор-Джой. Когда она играла искусственно созданного человека в «Моргане», это был запах ваты и грязи. «Мне очень понравилась идея иметь грязь под ногтями, потому что ей на самом деле не разрешено выходить на улицу, и я думаю, что этот запах был тем, чего она отчаянно хотела».

Аня является лицом аромата Flowerbomb от Viktor & Rolf.

Аню прозвали «королевой крика» за способность выразить эмоции в очень напряженных фильмах

Дальнейшая кинокарьера актрисы стала складываться невероятно успешно, а спустя пару лет ее назвали «королевой крика» благодаря сложным ролям в фильмах ужасов, триллерах и других остросюжетных жанрах. Среди самых ярких кинокартин того периода — фильм про человека со множественным расстройством личности «Сплит» и триллер «Чистокровные».

«Золотая» шахматная роль

Но все же широкая аудитория узнала Аню после ее роли в мини-сериале «Ход королевы». Зрители отмечали, что шахматная тема казалась им очень скучной, но команда сериала и актеры показали, что это вовсе не так. В этой картине есть все: харизма, напряжение, переживание, но главное — ум, гениальность. После выхода сериала в мире поднялись продажи шахмат, а шахматные секции переживают бум: в них записываются дети, подростки и даже взрослые.

Сама актриса в шахматах до этого ничего не понимала, но прониклась игрой благодаря консультациям гроссмейстера Брюса Пандольфини. Он же ставил ей шахматную хореографию. Метр признавался: актриса передвигает фигуры по доске потрясающе и очень изящно. Аня считает, что роль резкой, одаренной, но одинокой Бет была создана как будто специально для нее — стопроцентное попадание в типаж.

А будут ли новые работы?

Конечно, ведь у актрисы расцвет карьеры, хотя ей всего 24 года. В фильмографии Тейлор-Джой прибавилось больших многообещающих проектов, ее утвердили на роль молодой Фуриосы в приквеле «Безумного Макса», посвященного истории этой героини. Сначала с помощью компьютерных технологий хотели омолодить Шарлиз Терон, но потом отказались от этой идеи. Сама Аня в восторге от Шарлиз Терон и обещает не копировать ее манеру игры.

Среди других ожидаемых фильмов — яркая историческая сага «Северянин» об исландских викингах. Снимает ее режиссер, который открыл Ане дорогу в большое кино, сняв фильм ужасов «Ведьма». Вместе с Тейлор-Джой в новой картине снимутся Николь Кидман, Александр и Билл Скарсгард, Уиллем Дефо.

Засекреченная личная жизнь

Актриса активно ведет свой инстаграм, но вот узнать о ее личной жизни практически невозможно, она никогда об этом не говорит. Молва приписывает ей романы с актером Оуэном Маккеном и фотографом Беном Сидом.

Но вот хобби актриса не скрывает. Она рассказывает, что обрела его на съемках фильма «Эмма» — это дизайн интерьеров. И она старается найти для него время в своем плотном графике.