20+ фактов об Анджелине Джоли, которые взорвут мозг даже преданным фанатам
4 июня исполняется 46 лет Анджелине Джоли — актрисе, режиссеру, послу доброй воли, многодетной маме и просто красавице. Ее не раз признавали одной из самых влиятельных женщин в мире и самой высокооплачиваемой звездой Голливуда. Иногда кажется, что она может все — она даже научилась пилотировать самолет ради своего сына.
Мы в AdMe.ru восхищаемся Анджелиной и не смогли пройти мимо отличного повода рассказать о ней побольше.
- Джоли — не фамилия знаменитой актрисы, а ее второе имя. Настоящая фамилия Анджелины — Войт, но она отказалась от нее из-за конфликта с отцом — актером Джоном Войтом. Кстати, брат актрисы тоже отказался носить фамилию отца и известен как Джеймс Хейвен.
- По словам Энджи, в ее жилах течет кровь ирокезов, доставшаяся ей от матери — актрисы Маршелин Бертран. Однако отец Джоли опровергает эту информацию: по его словам, это фантазия, которую он сам придумал, чтобы сделать жене пиар на экзотическом происхождении.
- В детстве «милый маленький ангелок» (именно так переводится имя Анджелина Джоли) любила подбирать змей и ящериц. Ее любимыми питомцами были ящер Владимир и змея Гарри Дин Стентон.
- Анджелина училась в школе Беверли-Хиллз, и ученики элитного заведения дразнили ее за худобу, очки и брекеты. Причиной буллинга было и финансовое положение семьи. Ее мама и папа к тому времени развелись, и у Маршелин было не так много денег, как у родителей других школьников. Бертран одевала дочь в комиссионках.
- Самое начало карьеры Джоли вряд ли можно назвать успешным. Юная Энджи еще не успела прославиться множеством татуировок и эпатажных выходок. А на кастингах ей часто отказывали, аргументируя такое решение тем, что она «слишком мрачная».
- Официально первой ролью Анджелины принято считать роль человекоподобного робота по имени Казелла Кэш Риз в низкобюджетном фантастическом боевике «Киборг-2: Стеклянная тень». Ей было всего 17. По словам актрисы, когда она впервые увидела это кино, ее буквально вырвало. После этого она не проходила прослушивания еще год.
- Одна из самых успешных работ начинающей Джоли стала главная роль в фильме «Джиа». Съемки так морально вымотали девушку, что она собиралась бросить актерское ремесло, полагая, что ей нечего больше дать зрителям. Но критики очень тепло встретили картину, и Анджелина возобновила карьеру. А за свою проникновенную работу она получила «Золотой глобус». Отмечая награду на вечеринке, актриса прыгнула в бассейн, одетая в платье от Randolph Duke, расшитое вручную бисером.
- Поговаривают, в Анджелину был влюблен лидер Rolling Stones Мик Джаггер. Чувства у рокера возникли после того, как Джоли снялась в клипе группы на песню «Anybody Seen My Baby?». «Она пугает меня немного. Мне это нравится», — говорил рокер.
- В 1999 году на экраны вышел фильм «Прерванная жизнь», который должен был стать киновозвращением Вайноны Райдер. Однако роль бунтарки Лисы Роув досталась Джоли и стала ее триумфом. За нее актриса получила свой третий «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
- На церемонию вручения самой престижной американской кинонаграды Джоли прилетела из Мексики, где проходили съемки картины «Соблазн». Актриса, получив статуэтку, тут же улетела назад, а по прилете легла спать. Внезапно ее разбудила группа мариачи, которую наняли партнер по фильму Антонио Бандерас и режиссер Майкл Кристофер. Каждый член съемочной группы вручил ей розу.
- Джоли приглашали сняться в «Ангелах Чарли», но она отказалась, предпочтя сыграть Лару Крофт. В итоге вместо Анджелины «ангелом» стала Люси Лью.
- Кстати, Джоли — левша, поэтому реквизиторы «Лары Крофт» сделали для нее специальное оружие, чтобы актрисе было легко перезаряжать его.
- Если бы кто-то сдавал экзамен по биографии Анджелины Джоли, то в качестве подсказки он мог бы использовать ее татуировки. Мы не будем рассказывать про все, потому что у актрисы их довольно много, но остановимся на некоторых. На левом плече Энджи когда-то красовался дракон, к которому вскоре присоединилось имя ее второго мужа Билли Боба Торнтона. Это был поспешный брак — пара поженилась спустя всего пару месяцев после начала отношений. Через 2 года супруги расстались, и Джоли свела тату. По ее словам, чтобы сделать это, ей понадобилось 5 посещений клиники, и все равно следы дракона оставались на ее плече.
- Сейчас следов старой наколки не видно. На ее месте она набила географические координаты мест рождения своих 6 детей и бывшего мужа Брэда Питта. Хоть это и был довольно зрелый брак, пара, к сожалению распалась.
- Джоли набила тату и в честь других своих родственников. В память о маме Маршелин Бертран она нанесла букву М на правую ладонь. А в честь брата Джеймса Хейвена (James Haven) — букву H на левое запястье.
- Анджелина любит афоризмы. На ее теле их 3. На правом предплечье вытатуирована строчка из стихотворения персидского поэта: «За пределами представлений о правильных и неправильных действиях есть поле. Я встречу тебя там». На верхней части спины есть слова из песни любимой группы Джоли The Clash: «Знай свои права». Чуть ниже талии она написала на латыни фразу «Quod me nutrit me destruit» («Все, что меня питает, меня уничтожает»).
- Еще одну татуировку можно назвать зашифрованным девизом Анджелины Джоли. Речь идет о римских цифрах XIII и V MCMXL на левом предплечье, которые были набиты отдельно. Число XIII Джоли нанесла, чтобы показать свое неверие в суеверия. А остальные цифры, в итоге вместе с первой сложившиеся в дату 13 мая 1940 года, были вытатуированы в 2009 году. Таким образом Анджелина намекает на день, когда Уинстон Черчилль произнес знаменитую речь: «Мне нечего предложить, кроме крови, труда, слез и пота».
- Анджелина — едва ли не единственная топовая актриса Голливуда, у которой нет своего пресс-секретаря. Она самостоятельно выстраивает отношения со СМИ, и, надо сказать, весьма успешно. Благодаря личным усилиям ее имидж девочки-скандала сменился на образ многодетной мамы и филантропа.
- В 2004 году Джоли получила лицензию пилота, потому что ее старший сын Мэддокс увлекался самолетами. Сейчас молодому человеку уже 18, и он сам научился сидеть за штурвалом.
- В день свадьбы с Брэдом Питтом Анджелина надела пышное белое платье, украшенное рисунками их детей. А ее супруг забыл надеть галстук и позаимствовал эту деталь туалета у одного из своих сыновей.
- В фильме «Малефисента» маленькую принцессу Аврору сыграла младшая дочка Джоли Вивьен. Другие дети, которых хотели взять на эту роль, начинали плакать при виде актрисы в костюме и гриме. Кстати, критики встретили фильм сдержанно, зато игру Анджелины назвали «магнетической».
- Недавно Джоли сделала пожертвование 6-летним мальчикам, которые торговали лимонадом, чтобы помочь народу Йемена. Актриса прочитала об их кампании на сайте BBC News и отправила им записку, в которой говорила, что сожалеет, что не может купить лимонад, но хотела бы помочь. Дети не знали, кто такая Анджелина, и тогда родители показали им фильмы с ее участием.
А вам нравится Анджелина Джоли? Какая роль, на ваш взгляд, ей особенно хорошо удалась?
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