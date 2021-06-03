20+ фактов об Анджелине Джоли, которые взорвут мозг даже преданным фанатам

4 июня исполняется 46 лет Анджелине Джоли — актрисе, режиссеру, послу доброй воли, многодетной маме и просто красавице. Ее не раз признавали одной из самых влиятельных женщин в мире и самой высокооплачиваемой звездой Голливуда. Иногда кажется, что она может все — она даже научилась пилотировать самолет ради своего сына.