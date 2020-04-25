20+ фактов о дерзком Аль Пачино, который живет по своим правилам вот уже 80 лет
Майкл Корлеоне из «Крестного отца», Тони Монтана из фильма «Лицо со шрамом», тот самый Дьявол из ленты «Адвокат дьявола» и многие другие роли, сыгранные Аль Пачино, стали культовыми и вошли в историю мирового кинематографа.
AdMe.ru хочет поделиться с вами моментами из жизни одного из лучших итальянских мафиози в кино.
- Он работал уборщиком и помощником официанта, чтобы оплатить учебу в школе актерского мастерства.
- В начале своей карьеры артист выступал на сцене как стендап-комик.
- В возрасте 21 года актера арестовали и посадили в тюрьму: сотрудники полиции обнаружили в его машине оружие. Лишь спустя 3 дня, проведенных в камере, выяснилось, что это был театральный реквизит.
Фото Аль Пачино, задержанного полицией Род-Айленда в 1961 году.
- В 14 лет Альфредо (Аль) Пачино увидел спектакль «Чайка», поставленный по чеховской пьесе. Постановка настолько впечатлила актера, что он даже раздобыл для себя сборник рассказов Чехова.
- Американский актер учился в студии Ли Страсберга и предпочитает играть по методике Станиславского.
- Судьбоносным моментом в жизни Пачино, естественно, стали съемки в фильме «Крестный отец». Картину высоко оценили кинокритики, и в 1973 году она получила несколько статуэток «Оскар». Несмотря на то что Альфредо тоже был номинирован, он решил не приходить на церемонию из-за того, что его роль назвали второплановой.
- На роль Майкла Корлеоне пробовались Джек Николсон и Роберт Де Ниро. Однако режиссер фильма Фрэнсис Коппола отдал предпочтение Аль Пачино.
- Аль Пачино, сыгравший Майкла Корлеоне, на самом деле связан с городом Корлеоне на Сицилии. Его бабушка и дедушка были родом оттуда.
- Он был номинирован на «Оскар» 8 раз, но заветную статуэтку получил лишь за фильм «Запах женщины» в 1993 году.
- Пачино является первым в истории обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль, который одновременно претендовал на эту награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана».
- Артист часто отказывался играть персонажей, которые потом становились культовыми. Так, например, он мог сняться в фильмах «Звездные войны», «Красотка», «Крамер против Крамера», «Крепкий орешек» и «Таксист».
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- Изначально фильм «Адвокат дьявола» задумывался как нечто среднее между боевиком и блокбастером. Аль Пачино это не устраивало, и он 5 раз отказывался от участия в картине, пока не переписали сценарий. Тем не менее актер все равно продолжал сомневаться. Чтобы окончательно его переубедить, Киану Ривз пожертвовал $ 2 млн из своего гонорара в его пользу.
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Актер является большим поклонником творчества Шекспира. В 1996 году он даже дебютировал в качестве режиссера и экранизировал пьесу «В поисках Ричарда». Главную роль также сыграл сам Альфредо.
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Его любимый поэт — Оскар Уайльд. Аль Пачино считает, что между ним и английским драматургом есть много схожего.
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Он никогда не был официально женат: к алтарю шел лишь на экране кино.
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Аль Пачино должен был озвучивать персонажа Эль Мачо в мультфильме «Гадкий я — 2». Но за пару месяцев до премьеры он отказался от участия в проекте из-за творческих разногласий.
- У Пачино есть собственная студия Chal Productions. Первое слово названия состоит из двух частей: Ch — начало имени его друга и учителя по актерскому мастерству Чарльза Лоутона (Charles Laughton), с которым они открыли эту компанию, а Al — самого актера.
- Он обожает оперу.
- Его первый ребенок родился всего за 6 месяцев до того, как актеру исполнилось 50 лет. Лишь 11 лет спустя Аль Пачино вновь стал отцом: в 2001 году актриса Беверли Д’Анджело родила ему близнецов.
- В 2019 году на экраны вышел фильм «Ирландец», где Пачино сыграл вместе с Робертом Де Ниро. Бюджет картины составил $ 159 млн, достаточно большая часть этой суммы была потрачена на компьютерное омоложение актеров.
- Аль Пачино 14 раз был номинантом на премию «Золотой глобус» и 4 раза получал награду за лучшую мужскую роль.
Реалистичность образов и мастерское воплощение персонажей в фильмах с участием Аль Пачино завораживают. А какая роль великого актера вам нравится больше всего и почему?
Фото на превью The Devil's Advocate / Regency Enterprises