20+ фактов о дерзком Аль Пачино, который живет по своим правилам вот уже 80 лет

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Майкл Корлеоне из «Крестного отца», Тони Монтана из фильма «Лицо со шрамом», тот самый Дьявол из ленты «Адвокат дьявола» и многие другие роли, сыгранные Аль Пачино, стали культовыми и вошли в историю мирового кинематографа.

AdMe.ru хочет поделиться с вами моментами из жизни одного из лучших итальянских мафиози в кино.

  • Он работал уборщиком и помощником официанта, чтобы оплатить учебу в школе актерского мастерства.
  • В начале своей карьеры артист выступал на сцене как стендап-комик.
  • В возрасте 21 года актера арестовали и посадили в тюрьму: сотрудники полиции обнаружили в его машине оружие. Лишь спустя 3 дня, проведенных в камере, выяснилось, что это был театральный реквизит.

Фото Аль Пачино, задержанного полицией Род-Айленда в 1961 году.

  • В 14 лет Альфредо (Аль) Пачино увидел спектакль «Чайка», поставленный по чеховской пьесе. Постановка настолько впечатлила актера, что он даже раздобыл для себя сборник рассказов Чехова.
  • Американский актер учился в студии Ли Страсберга и предпочитает играть по методике Станиславского.
  • Судьбоносным моментом в жизни Пачино, естественно, стали съемки в фильме «Крестный отец». Картину высоко оценили кинокритики, и в 1973 году она получила несколько статуэток «Оскар». Несмотря на то что Альфредо тоже был номинирован, он решил не приходить на церемонию из-за того, что его роль назвали второплановой.
  • На роль Майкла Корлеоне пробовались Джек Николсон и Роберт Де Ниро. Однако режиссер фильма Фрэнсис Коппола отдал предпочтение Аль Пачино.
  • Аль Пачино, сыгравший Майкла Корлеоне, на самом деле связан с городом Корлеоне на Сицилии. Его бабушка и дедушка были родом оттуда.
  • Он был номинирован на «Оскар» 8 раз, но заветную статуэтку получил лишь за фильм «Запах женщины» в 1993 году.
  • Пачино является первым в истории обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль, который одновременно претендовал на эту награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана».
  • Артист часто отказывался играть персонажей, которые потом становились культовыми. Так, например, он мог сняться в фильмах «Звездные войны», «Красотка», «Крамер против Крамера», «Крепкий орешек» и «Таксист».
  • Изначально фильм «Адвокат дьявола» задумывался как нечто среднее между боевиком и блокбастером. Аль Пачино это не устраивало, и он 5 раз отказывался от участия в картине, пока не переписали сценарий. Тем не менее актер все равно продолжал сомневаться. Чтобы окончательно его переубедить, Киану Ривз пожертвовал $ 2 млн из своего гонорара в его пользу.

  • Актер является большим поклонником творчества Шекспира. В 1996 году он даже дебютировал в качестве режиссера и экранизировал пьесу «В поисках Ричарда». Главную роль также сыграл сам Альфредо.

  • Его любимый поэт — Оскар Уайльд. Аль Пачино считает, что между ним и английским драматургом есть много схожего.

  • Он никогда не был официально женат: к алтарю шел лишь на экране кино.

  • Аль Пачино должен был озвучивать персонажа Эль Мачо в мультфильме «Гадкий я — 2». Но за пару месяцев до премьеры он отказался от участия в проекте из-за творческих разногласий.

  • У Пачино есть собственная студия Chal Productions. Первое слово названия состоит из двух частей: Ch — начало имени его друга и учителя по актерскому мастерству Чарльза Лоутона (Charles Laughton), с которым они открыли эту компанию, а Al — самого актера.
  • Он обожает оперу.
  • Его первый ребенок родился всего за 6 месяцев до того, как актеру исполнилось 50 лет. Лишь 11 лет спустя Аль Пачино вновь стал отцом: в 2001 году актриса Беверли Д’Анджело родила ему близнецов.
  • В 2019 году на экраны вышел фильм «Ирландец», где Пачино сыграл вместе с Робертом Де Ниро. Бюджет картины составил $ 159 млн, достаточно большая часть этой суммы была потрачена на компьютерное омоложение актеров.
  • Аль Пачино 14 раз был номинантом на премию «Золотой глобус» и 4 раза получал награду за лучшую мужскую роль.

Реалистичность образов и мастерское воплощение персонажей в фильмах с участием Аль Пачино завораживают. А какая роль великого актера вам нравится больше всего и почему?

Фото на превью The Devil's Advocate / Regency Enterprises

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