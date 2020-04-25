20+ фактов о дерзком Аль Пачино, который живет по своим правилам вот уже 80 лет

Актер является большим поклонником творчества Шекспира. В 1996 году он даже дебютировал в качестве режиссера и экранизировал пьесу «В поисках Ричарда». Главную роль также сыграл сам Альфредо.

Его любимый поэт — Оскар Уайльд. Аль Пачино считает, что между ним и английским драматургом есть много схожего.

Он никогда не был официально женат: к алтарю шел лишь на экране кино.