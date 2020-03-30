20 фактов о легендарной Рине Зеленой, которая не сыграла ни одной главной роли в кино, но стала всенародной любимицей

Талантливая, острая на язык и, как говорили о ней приятели, «похожая на мальчика, который похож на девочку», Рина Зеленая мгновенно становилась душой компании. К 25 годам она уже обзавелась целой армией друзей и приятелей, среди которых были талантливые актеры, писатели и ученые. Среди них был и Владимир Владимирович Маяковский, с которым актриса играла в бильярд и, к ее чести, даже однажды выиграла. В тот день Маяковскому, как проигравшему, пришлось поставить по бутылке вина всем, кто присутствовал в бильярдной.

Одной из близких подруг актрисы была детская писательница Агния Барто. Сценарий к фильму "Подкидыш" они писали вместе. Для обеих это был первый опыт подобной работы, и авторы даже не знали, как это делается. Каково же было их удивление, когда на «Мосфильме» сценарий приняли без единой поправки.

Знаменитую фразу «Муля, не нервируй меня!», которую с неподражаемой интонацией произносила Фаина Георгиевна Раневская, придумала Рина Зеленая. Их дружба началась во время съемок фильма «Подкидыш» и длилась всю жизнь. Семья Зеленой даже помогла Фаине Георгиевне с покупкой квартиры, одолжив ей денег, которые та так и не смогла вернуть. Уже будучи пожилой, она позвонила Рине и сказала: «Только на том свете я смогу вернуть вам долг», – на что Зеленая шутя парировала: «Фаиночка, там деньги мне будут уже не нужны».