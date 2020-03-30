20 фактов о легендарной Рине Зеленой, которая не сыграла ни одной главной роли в кино, но стала всенародной любимицей
Болтливая домработница в «Подкидыше», мудрая черепаха Тортилла в «Приключениях Буратино», неподражаемая миссис Хадсон в «Шерлоке Холмсе» – это лишь часть бесподобно сыгранных ролей в фильмографии Рины Зеленой, по которым ее помнит и любит не одно поколение зрителей.
Мы в AdMe.ru преклоняемся перед талантом легендарной актрисы и хотим вспомнить любопытные факты из ее биографии, которые, как нам кажется, заслуживают того, чтобы о них узнали наши читатели. А в конце статьи вас ждет бонус, который поможет блеснуть остроумием в любой компании.
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Актрисой Рина Зеленая стала случайно. После переезда с семьей из Ташкента в Москву она шла по улице и увидела объявление о приеме в театральное училище. Не сказав никому ни слова, она подала заявление, а уже через пару дней, совершенно не готовясь, пришла на экзамен (будущая актриса не знала, что нужно читать басню). Тощая девчонка с торчащими из-за ушей косичками прочитала первое пришедшее на ум стихотворение и так рассмешила комиссию, что ее безоговорочно приняли.
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Настоящее имя актрисы – Екатерина. Когда-то она выступала в маленьком одесском театре, и, когда к спектаклю писали афишу, длинное имя Екатерина на ней не поместилось, только последние 4 буквы. Так родилось сценическое имя Рина, которое осталось с нею на всю жизнь.
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Талантливая, острая на язык и, как говорили о ней приятели, «похожая на мальчика, который похож на девочку», Рина Зеленая мгновенно становилась душой компании. К 25 годам она уже обзавелась целой армией друзей и приятелей, среди которых были талантливые актеры, писатели и ученые. Среди них был и Владимир Владимирович Маяковский, с которым актриса играла в бильярд и, к ее чести, даже однажды выиграла. В тот день Маяковскому, как проигравшему, пришлось поставить по бутылке вина всем, кто присутствовал в бильярдной.
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Одной из близких подруг актрисы была детская писательница Агния Барто. Сценарий к фильму "Подкидыш" они писали вместе. Для обеих это был первый опыт подобной работы, и авторы даже не знали, как это делается. Каково же было их удивление, когда на «Мосфильме» сценарий приняли без единой поправки.
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Знаменитую фразу «Муля, не нервируй меня!», которую с неподражаемой интонацией произносила Фаина Георгиевна Раневская, придумала Рина Зеленая. Их дружба началась во время съемок фильма «Подкидыш» и длилась всю жизнь. Семья Зеленой даже помогла Фаине Георгиевне с покупкой квартиры, одолжив ей денег, которые та так и не смогла вернуть. Уже будучи пожилой, она позвонила Рине и сказала: «Только на том свете я смогу вернуть вам долг», – на что Зеленая шутя парировала: «Фаиночка, там деньги мне будут уже не нужны».
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Изначально персонажа говорливой домработницы в сценарии «Подкидыша» не было совсем. Режиссер картины Татьяна Лукашевич заявила, что фильму не хватает комического героя. Тогда Рина Зеленая придумала роль домработницы и сама сыграла ее, неповторимо импровизируя в каждой сцене.
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Актриса часто остроумно импровизировала, и многие кинорежиссеры, зная этот ее талант, специально оставляли ей в сценарии место для творчества. Ее знаменитые шутки «Вот тут одна старушка заходила, просила воды попить. Потом хватилися - пианины нету», «Такие губы сейчас не носят!», «С места не сойду, пока не умру! А умру я нескоро!» ушли в народ и до сих пор вызывают улыбку.
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Во время Великой Отечественной войны Рина Зеленая, будучи уже известной артисткой, попросилась на фронт. Вместе с фронтовой концертной бригадой Аркадия Райкина она объездила полстраны. В октябре 1945 года, будучи в Берлине, Рина Зеленая расписалась на рейхстаге, втиснув свою фамилию между артиллеристом Алексеевым и капитаном 3-го ранга Бутенко.
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Рина Зеленая дважды была замужем. Первый брак с юристом Владимиром Блюмельфельдом был недолгим, но тем не менее супруги расстались добрыми друзьями и поддерживали теплые отношения и после развода. Второй брак с именитым архитектором Константином Топуридзе оказался счастливым и продлился 40 лет.
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К Константину Топуридзе, или, как его называли приятели, Котэ, Зеленая обычно обращалась «мой ангел» и говорила, что, несмотря на ужасный характер супруга, была рядом с ним самым счастливым человеком на земле. Они почти не расставались и, гуляя, всегда держались за руки, не изменяя этой привычке даже в пожилом возрасте.
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Хозяйкой Рина Зеленая была никакой. «Так я и не научилась ни шить, ни пришивать пуговицы», – уже в пожилом возрасте признавалась актриса. Даже собрать чемодан было для нее непростым делом. Если рядом не оказывалось готовых прийти на помощь друзей, она бросала в чемодан первые попавшиеся вещи и захлопывала крышку. И если из-под нее что-то торчало, артистка брала в руки ножницы и просто отрезала лишнее.
Рина Зеленая с мужем Константином Топуридзе.
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У Рины Зеленой был необыкновенный талант говорить детским голосом. Открылся он неожиданно. Как-то раз на концерте нужно было заполнить паузу. Артистку вытолкнули на сцену, где она в детской манере, запинаясь и лепеча, прочитала стихотворение Корнея Чуковского «Мойдодыр». Зрители пришли в восторг. Так родилось ее новое амплуа, благодаря которому Рину Зеленую полюбили миллионы детей и родителей.
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За свою жизнь Рина Зеленая озвучила более 30 мультфильмов. Ее голосом говорят доктор Пилюлькин из «Приключений Незнайки», щенок из «Кто сказал „мяу“?» и, конечно же, Вовка из обожаемого миллионами детей мультика «Вовка в Тридевятом царстве».
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На озвучивание актриса всегда приходила с тетрадкой, куда старательно были выписаны все реплики героев, а потом с присущим ей остроумием "усмешняла" текст.
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Своих детей у актрисы не было, но общаться с чужими она любила и умела. И стоит сказать, дети отвечали ей взаимностью. Она всегда разговаривала с ними серьезно, с уважением, не сюсюкаясь и не подлизываясь. «Ты долго ломал эту машину?» – с неподдельным интересом спросила она крохотного человека с остатками игрушечного автомобиля в руках. «Долго, два дня», – охотно отвечал малыш. Рина считала, что прежде всего надо уважать ребенка и этим воспитывать в нем чувство собственного достоинства. Только тогда можно ожидать, что и он будет уважать других.
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Рина Зеленая до глубокой старости продолжала сниматься в кино, хотя с годами ее приглашали все меньше и меньше. После блистательно сыгранной ею Тортиллы в «Приключениях Буратино» актриса шутила, что, поняв, что человеческой роли ей уже не дождаться, согласилась сыграть черепаху.
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Лебединой песней Рины Зеленой стала роль миссис Хадсон в «Шерлоке Холмсе». Съемки картины начались, когда артистке было 77 лет. Работа над фильмом затянулась. Когда последняя картина вышла в свет, Зеленой исполнилось 85 лет.
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Режиссер «Шерлока Холмса» Игорь Масленников однажды спросил у актрисы: «Мою маму тоже звали Екатерина Васильевна. Можно мне вас так называть?» Артистка иронично произнесла: «Лучше зовите меня Руина Васильевна».
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Последние годы жизни Рина Зеленая провела в Доме ветеранов кино в Матвеевском. Там же она написала книгу воспоминаний "Разрозненные страницы", где откровенно рассказала о наиболее важных событиях и людях в ее жизни.
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Даже будучи старой и беспомощной, она не теряла оптимизма. Когда ее спрашивали о званиях и наградах, она со свойственным ей чувством юмора отвечала: «Уж если меня и наградят, то за 40 минут до смерти». Эти слова стали пророческими: утром 1 апреля 1991 года Рине Зеленой было присвоено звание народной артистки СССР, правда, узнать об этом ей не довелось – актриса умерла в тот же день несколькими часами позднее.
Бонус: афоризмы Рины Зеленой
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Кого ждем – сами себя задерживаем!
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Сейчас очень в моде слово «поиск». Но все-таки главное – это найти.
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Зиму я люблю только в марте, когда знаю точно, что она кончилась.
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В день рождения становится больше лет. Иногда даже больше, чем нужно. А именины – просто праздник. И все поздравляют, дарят подарки и веселятся.
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Что за манера – шалить до самой смерти!
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Не выношу, когда вмешиваются не в свое тело!
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По правде говоря, тогда я тоже воображала, что у меня есть внешность. Во всяком случае, выходя на сцену, я всегда точно ощущала себя высокой красивой блондинкой.
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Воспоминания – это очень условно.
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Я охвачена нездоровым желанием выздороветь во что бы то ни стало.
Расскажите нам, какая роль легендарной актрисы Рины Зеленой ваша любимая?
Фото на превью Приключения Буратино / Беларусьфильм