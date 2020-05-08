20+ фактов о «Зачарованных» — сериале, благодаря которому все девчонки мечтали стать ведьмами, когда вырастут

После скандалов «Зачарованные» были на грани закрытия, и, чтобы поднять рейтинги, сценаристы решили не заменять старшую, а ввести в сериал новую сестру — Пейдж Мэтьюс. Она наполовину ведьму, наполовину хранитель.

Когда объявили кастинг, на роль новообретенной сестры пробовались многие известные актрисы, в том числе она могла достаться Тиффани Тиссен и Дженнифер Лав Хьюит. Победила обаятельная, но еще никому не известная Роуз Макгоуэн.

В своей книге «Смелая» Роуз Макгоуэн вспоминает, что понимала, как нелегко ей придется: миллионы фанатов по всему миру негодовали из-за того, что проект покидает старшая сестра, поэтому актриса хотела не заменить ее, а создать свой неповторимый образ: «Я знала, что вряд ли стану популярнее Доэрти, поэтому зритель должен был непременно полюбить Пейдж. Чтобы никого не пугать своей худобой, я набрала около 5 кг». Макгоуэн все удалось — рейтинги шоу пошли вверх.