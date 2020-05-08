20+ фактов о «Зачарованных» — сериале, благодаря которому все девчонки мечтали стать ведьмами, когда вырастут
Помните, как мы спешили домой, чтобы успеть к началу любимого сериала? Сегодня, когда все серии можно легко найти в интернете, вспоминаешь об этом с улыбкой, а тогда даже теплая погода и подружки не могли удержать нас на улице, ведь сестрам Холливелл предстояло сражаться с темными силами сверхъестественного мира. Зрители по всему миру разделяли интерес: одна только первая серия «Зачарованных» собрала у экранов 7,7 млн телезрителей.
Мы в AdMe.ru c ностальгией вспоминаем о тех временах, когда все ответы можно было найти в «Книге теней», а потому специально для вас разузнали факты о любимом сериале.
- Работа над сериалом едва не поставила крест на карьере сценариста — в 1998 году Констанс Бердж написала сценарий сериала о трех соседках по комнате, которые живут в Бостоне и, несмотря на то что в совершенстве владеют магией, ведут себя как настоящие леди. Концепцию разгромили в пух и прах, доведя Бердж до нервного срыва. За идею заступился исполнительный продюсер Дюк Винсет. Благодаря ему соседки трансформировались в сестер, а акценты в сериале сместились с колдовства на семейные ценности.
- Для написания пилотного сценария проекта под рабочим названием «Дом ведьм» были приглашены демонологи, мифологи и специалисты по паранормальным явлениям.
- Сверхъестественные способности каждой ведьмы продумывались заранее, и Фиби должна была летать. Однако, подсчитав расходы на съемки, создатели поняли, что экономически куда выгоднее будет наделить ее способностями к предсказаниям, ведь на спецэффекты с полетами уходила бы львиная доля бюджета.
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Шеннен Доэрти предложили роль Пайпер. Она привела на шоу свою хорошую подругу, и Холли Мари Комбс взяли на роль Прю, старшей из сестер. Девушки посовещались и поменялись ролями, потому что первоначальные характеры героинь им не подходили.
- На роль младшей сестры, Фиби, изначально утвердили Лори Ром, и состоялись съемки 28-минутного пилотного эпизода, однако актриса покинула проект по личным обстоятельствам, и ее заменили Алиссой Милано, а первый эпизод пересняли, увеличив хронометраж до 40 минут.
- Действие сериала разворачивается в городе Сан-Франциско. А особняк сестер Холливелл на самом деле находится на Карролл-авеню в Лос-Анджелесе. Пилотная серия, а также некоторые сцены из первых сезонов снимались в этом доме, а далее — в павильонах студии Paramount Pictures, которые повторяли внутреннее убранство особняка. В 2003 году особняк был продан в частное владение, поэтому далее в сериале показывают ранее отснятые кадры.
- Перед тем как согласиться на роль Фиби, Алисса настояла на подписании контракта, согласно которому она не должна сниматься в закрытых помещениях, так как у нее боязнь замкнутых пространств. Однако со второй своей фобией ей пришлось столкнуться лицом к лицу — актриса очень боится воды, и в серии «Русалка», где Фиби плавает в океане, ей пришлось нелегко.
- Демон Бальтазар — привет фанатам «Звездных войн». Его внешность позаимствована у ситха Дарта Мола, а в одном из эпизодов он говорит: «Меня раздражает ваше неверие». Это цитата из «Звездных войн», в фильме слова произносит Дарт Вейдер.
- «Книга теней», которую также называли «Книгой таинств», весила больше 4 кг и была почти полностью раскрашена вручную. А еще она стала «мистическим артефактом»: съемочная группа по-настоящему ее побаивалась. Около нее техника выходила из строя, так что фолиант лишний раз старались не трогать.
- Алиссе Милано так понравилась «Книга теней», что она наняла художника, который написал фрески с рисунками со страниц книги на стенах в ее доме.
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Несмотря на то что изначально девчонки подружились (Доэрти и Комбс даже были подружками невесты на свадьбе Алиссы Милано), к 2000 году обстановка на съемочной площадке начала накаляться — ведьмы ссорились между собой. Исполнительница роли младшей сестры Алисса Милано враждовала с Шеннен Доэрти. Все зашло так далеко, что продюсеры всерьез задумались о том, чтобы снять одну из актрис с роли. Когда Шеннен Доэрти арестовали за вождение в нетрезвом виде, кинобоссы окончательно решили выводить ее героиню из сериала.
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В качестве бонуса Шеннен Доэрти разрешили самой срежессировать смерть Прю. «На съемочной площадке было слишком много драмы и недостаточно страсти к работе», — прокомментировала актриса свой уход из шоу. Сценаристы решили, что в доме Холливелл должны висеть фотографии погибшей сестры, но Шеннен Доэрти попросила за использование своего изображения круглую сумму, и от этой идеи пришлось отказаться.
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После скандалов «Зачарованные» были на грани закрытия, и, чтобы поднять рейтинги, сценаристы решили не заменять старшую, а ввести в сериал новую сестру — Пейдж Мэтьюс. Она наполовину ведьму, наполовину хранитель.
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Когда объявили кастинг, на роль новообретенной сестры пробовались многие известные актрисы, в том числе она могла достаться Тиффани Тиссен и Дженнифер Лав Хьюит. Победила обаятельная, но еще никому не известная Роуз Макгоуэн.
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В своей книге «Смелая» Роуз Макгоуэн вспоминает, что понимала, как нелегко ей придется: миллионы фанатов по всему миру негодовали из-за того, что проект покидает старшая сестра, поэтому актриса хотела не заменить ее, а создать свой неповторимый образ: «Я знала, что вряд ли стану популярнее Доэрти, поэтому зритель должен был непременно полюбить Пейдж. Чтобы никого не пугать своей худобой, я набрала около 5 кг». Макгоуэн все удалось — рейтинги шоу пошли вверх.
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Согласно контракту, актрисам было запрещено менять имидж без согласования со студией. Бунтарка Роуз Макгоуэн покрасила волосы в рыжий цвет, не спросив разрешения. Кинобоссы были в ярости, и тогда она заявила: «Я не думала, что это какая-то серьезная фигня, подумаешь! У нас ведь шоу о магии. Представьте: я смешивала зелье, и оно взорвалось у меня в руках! Бах — и мои волосы покраснели! Мне понравилось, и я сохранила этот цвет».
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Изначально Коул, любимец Фиби, должен был принять участие лишь в нескольких эпизодах, но продюсеры были настолько довольны игрой Джулиана Макмэхона и их «химией» с Алиссой Милано, что в итоге он надолго задержался в сериале. «Всегда можно было понять, что сегодня у Алиссы и Джулиана совместная сцена, потому что ее настроение кричало: „Я сегодня буду целовать Джулиана!“», — рассказала Шеннен Доэрти.
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Страсти на площадке кипели нешуточные, и, вопреки ожиданиям фанатов, ведьмы встречались не со своими экранными возлюбленными. Шеннен Доэрти встречалась с Джулианом Макмэхоном — Коулом. Алисса Милано строила отношения с Брайаном Краузе, исполнителем роли Лео. А Пайпер удивила всех, влюбившись в осветителя.
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В «Зачарованных» снялось немало будущих звезд первой величины. Рэйн Уилсон, Дуайт Шрут из сериала «Офис», сыграл алхимика Киркана, Миша Коллинз, ангел Кастиэль из телесериала «Сверхъестественное», исполнил роль простого смертного, за которым охотятся демоны. Эми Адамс, будущая звезда фильма «Зачарованная», предстала в роли Мэгги Мерфи, которая становится хранителем. А Билли Зейн блистал в роли Дрейка — демона, который понял, что обижать девчонок плохо, и перешел на сторону добра.
© Charmed / Northshore Productions Inc. © Charmed / Northshore Productions Inc. © Charmed / Northshore Productions Inc. © Charmed / Northshore Productions Inc.
- Холли Мари Комбс познакомилась со своим мужем Дэвидом Донохо на съемках, он работал осветителем. Между ведьмой и красавцем завязался служебный роман, который закончился свадьбой. Церемония состоялась в 2004 году, в День святого Валентина, а брак продержался 7 лет. У пары родилось трое сыновей: Финли, Келли и Рили.
- Когда актриса забеременела, первое время создатели сериала пытались скрыть этот факт, одевая ее героиню в мешковатую одежду и снимая только крупные планы. Но когда прятать животик было уже невозможно, сценаристы вписали в сюжет новую линию: героиня Пайпер забеременела во второй раз и с нетерпением ждала рождения сына Криса. А актриса Холли Мари Комбс с не меньшим нетерпением в реальной жизни ожидала первенца — сына Финли.
- В последнем сезоне из-за финансовых трудностей пришлось сокращать актерcкий состав, например, площадку покинул Дориан Грегори, актер, сыгравший роль инспектора Дэррила Морриса. А Брайан Краузе, сыгравший Лео, не смог принять участие во многих эпизодах и вернулся в последние 2, чтобы завершить сюжетную линию.
- К 8-му сезону для поднятия интереса к сериалу и рейтингов продюсеры решили ввести еще одного яркого персонажа — Билли Дженкинс. Роль досталась Кейли Куоко, будущей звезде «Теории Большого взрыва».
- Время работы над ролью Фиби ее исполнительница называет лучшей работой в своей жизни. Но признается, что это было нелегко и немного похоже на среднюю школу — с такой же опаской и трудом приходилось выстраивать отношения с окружающими.
- По завершении «Зачарованных» Алисса Милано совместно с Холли Мари Комбс выпустила линию женского белья, снималась в клипах, рекламе и, конечно, в сериалах. Актриса активно участвует в благотворительной деятельности и растит 2 детей: дочку Элизабеллу и сына Майло.
- В марте 2015 года у Шеннен диагностировали рак молочной железы. Звезда открыто говорила о своей болезни и лечении, а в 2017 году сообщила фанатам радостную новость о ремиссии. Однако в феврале этого года в эфире ток-шоу «Доброе утро, Америка» Шеннен рассказала о том, что болезнь вернулась — и ей снова предстоит бороться.
- В 2017 году Алисса Милано и Шеннен Доэрти помирились. «Я думаю, что мы сейчас в том возрасте, когда то, что происходило 15 лет назад, уже не имеет значения. Шеннен заболела, и я следила за ее борьбой и переживала, а теперь счастлива, что она чувствует себя хорошо. Я молилась за нее каждый день и не могу дождаться, чтобы снова увидеть ее», — сказала Милано.
- После сериала Роуз Макгоуэн сыграла одну из своих самых ярких ролей — в фильме Квентина Тарантино и Роберта Родригеса «Планета страха» она исполнила роль Черри Дарлинг, танцовщицы гоу-гоу, которая противостояла нашествию зомби и теперь ведет группу к побережью Мексики, где человечество начнет новую жизнь. Попутно на съемках в нее без ума влюбился режиссер Роберт Родригес, они собирались пожениться, но позже расторгли помолвку — даже мексиканец не выдержал пламенного темперамента актрисы.
- В 2007 году актриса попала в дорожно-транспортное происшествие, стекла от очков повредили ей лицо, поэтому она перенесла множество пластических операций, а внешность Роуз заметно изменилась.
- Холли Мари Комбс сохранила много нарядов своей героини, они до сих пор висят в ее гардеробе. А еще она взяла на память со съемок чашки бабушки Холливелл и меч Экскалибур из ее любимого эпизода.
- В 2014 году Холли вместе со своей подругой Шеннен Доэрти сняли реалити-шоу «Затерянные края с Шеннен и Холли», в котором посетили нетуристические уголки США и показали, что не разрекламированные маршруты могут быть очень интересными.
- Холли Мари Комбс в сентябре прошлого года вновь вышла замуж — избранником стал красавец-ресторатор Майк Райан. Она счастливо живет в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе с семьей и многочисленными домашними животными.
- «Зачарованные» вошли в историю телевидения наравне с трагикомедией «Отчаянные домохозяйки» как самый продолжительный сериал с женщинами в главных ролях. Также сериал попал в список «Топ-20 волшебных шоу всех времен» и в перечень «60 величайших научно-фантастических шоу».
- По мотивам сериала вышли видеоигра, серия книг и комиксов. А еще появились куклы наподобие Барби, чтобы каждая девочка могла играть с любимой ведьмой.
- «Книгу теней» должны были по очереди хранить у себя исполнительный продюсер шоу и Холли Мари Комбс, однако актриса утверждает, что он так и не передал ей фолиант. В твиттере выложила пост, в котором предложила выставить книгу на аукцион, а полученные деньги отдать на благотворительность.
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В прошлом году фанаты смогли снова увидеть Холли Мари Комбс и Алиссу Милано на экране вместе — они снялись в одном из эпизодов 16-го сезона сериала «Анатомия страсти» в качестве приглашенных звезд.
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В 2013 году телекомпания работала над перезагрузкой сериала, которой так и не случилось. Дальше сценария для пилотной серии дело тогда не зашло. А Алисса Милано написала в твиттере, что это «похоже на вчерашний день».
- В 2018 году телеканал все же устроил перезапуск сериала «Зачарованные». Однако это было не продолжение истории сестер, а все та же история, но с другими актрисами в главных ролях. Действие перенесли в наше время.
- Актрисы из старого состава довольно резко высказалась по поводу попытки реанимировать сериал. Например, Холли Мари Комбс написала в твиттере: «Даже и не думайте, что у вас получится извлечь хоть какую-то выгоду из нашего труда, пока вы не попросите нас переписать сценарий, как это делал еженедельно Брэд Керн. „Зачарованные“ принадлежат нашей четверке, нашему огромному числу сценаристов и съемочной группе, а также нашим поклонникам. У вас не получится провести наших поклонников, даже используя наше название».
- Зрители также не приняли новых сестер, и сериал держится на плаву с крайне низкими рейтингами: 4,4 против 7,8 у старой версии на «КиноПоиске» и 4,5 против 7,1 на IMDb.
А вы смотрели сериал? Какая ведьма была вашей любимицей?
Фото на превью Charmed / Northshore Productions Inc.