20+ фактов о всеми любимой комедии «Любовь и голуби», которую когда-то вообще не хотели выпускать в прокат
«Любовь и голуби» — это немного хулиганский и до невозможности смешной фильм. Его сняли 35 лет назад, но интерес зрителей к нему по-прежнему высокий. Хотя когда-то режиссер Владимир Меньшов буквально отвоевал его у властей и уже не надеялся, что фильм получит популярность. Картине присвоили низкую категорию, ее не рекламировали и не отпускали на кинофестивали. Но, когда зрители все же увидели фильм — его успех было не остановить.
Мы в AdMe.ru выбрали самые интересные факты о том, как готовилось и снималось кино, которое растащили на цитаты и любят до сих пор, хотя никто не пророчил ему долголетия.
Фильм был основан на истории реальной семьи, а съемки велись в настоящем доме с хозяевами
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Настоящие Василий и Надежда Кузякины жили в городке Черемхово и были соседями сценариста Владимира Гуркина. Здесь же жил и бывший шахтер — дед Митя, юморной, чудаковатый пенсионер. Угольщика Василия пыталась увести из семьи сотрудница его предприятия, но блудный Вася, как и в фильме, остался в семье. Кузякины разрешили использовать их историю, была написана пьеса, и она стала очень популярной. Но вот фамилию и имена герои просили заменить. Сценарист обещал, но забыл, и семейство долго обижалось на него за это. К 35-летию фильма дочь Кузякиных Ольга впервые дала интервью о том, что действительно было в их жизни.
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Когда Владимир Меньшов решил снимать фильм, подходящее место для съемок искали очень долго, пока не обнаружили натуру в Медвежьегорске в Карелии. Был найден и идеальный дом, хозяева которого во время съемок никуда не уезжали, мужественно терпели и угощали всю съемочную группу. Они разрешили замостить крыльцо деревом, чтобы дом был похож на сибирский, установить голубятню, летнюю кухню, которые потом остались им на память и простояли много лет.
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Голубей привезла из Москвы дрессировщица, а вот куры, собаки, кошки были взяты «в аренду» у той же гостеприимной пары. Пока киношники переставляли аппаратуру, местные ухаживали за живностью и поливали огород.
Режиссер хотел снять серьезное кино, но то, что получалось, казалось скучным
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Меньшов задумал снимать кино в стиле Шукшина — душевное и спокойное. Но такой ритм в итоге не устраивал, все казалось скучным. Тогда появились игровые вставки, танцы, которые объявлял «первый парень на деревне», юмор, немного нарочитые костюмы и вообще театральность всего действия.
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Пришлось пересмотреть и подход к выбору актеров. Должны были получаться реальные, узнаваемые персонажи, но требовался гротеск. Эту грань тяжело было нащупать, и начались пробы.
Кастинг был долгим, а некоторые актеры обиделись
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Особенно был недоволен Александр Фатюшин, который был убежден, что роль Василия должна была быть его, но Меньшов даже не пригласил его на пробы. Однако после выхода фильма актер подошел к режиссеру и сказал: «Да, ты победил!» На роль Васи пробовались Борис Сморчков и Виктор Борцов, но их пробы оказались неубедительными. Что удивительно, даже Сергей Юрский, который оказался невероятно смешным Дядей Митей, сначала примерял на себя роль Васи. Меньшов ждал Александра Михайлова, но тот отказывался из-за занятости. И когда актер наконец смог приехать и произнес первые слова роли, режиссер с облегчением вздохнул: «Вот он, Вася...»
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В роли Надежды режиссер сразу видел Нину Дорошину, ведь она уже играла эту роль в театре и, по его мнению, жила ею. Но все же Меньшов немного опасался, что Дорошина может слишком «затеатралить» роль, поэтому на кастинг пригласил еще Любовь Полищук, рассчитывая на ее комедийный талант. Однако ее пробы оказались неубедительными.
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Колоритную пару Тети Шуры и Дяди Мити сыграла самая интеллигентная актерская пара Санкт-Петербурга — Наталья Тенякова и Сергей Юрский. Наталья согласилась на роль, когда узнала, что ей наложат старушечий грим и нужно будет полностью перевоплотиться. А ведь на момент съемок актрисе было всего 38 лет. На роль Дяди Мити поначалу согласился Олег Табаков, но с большим скрипом: пьеса ему не понравилась. Но потом отказался ради съемок в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» Дядя Митя должен был быть не «народным», а театральным, нарочитым и смешным. Воплотить этот образ идеально получилось только у Юрского.
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За роль Раисы Захаровны развернулась нешуточная борьба. В кастинге участвовали такие признанные красавицы, как Татьяна Доронина, Наталья Кустинская, Ольга Яковлева. Но действительно смешно, колоритно и в то же время интеллигентно удалось сыграть только Людмиле Гурченко. Ее пригласили на роль телеграммой уже в процессе съемок. Ради актрисы роль расширили, ведь в первоначальном сценарии она должна была появляться только в сцене объяснения с Надей. Меньшов даже спровоцировал актрису, сказав ей: «Вы уже столько всего „наиграли“ — даже не знаю, что еще можете...»
Актерам пришлось терпеть неудобства, вспоминать детские травмы и рисковать жизнью
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Одна из технически интересных сцен фильма — эпизод, когда Василий падает в открытую дверь своего дома и оказывается в море, где знакомится с Раисой Захаровной. Это должно было быть снято одним дублем без перерывов и оказалось сложной задачей. Первый дубль не удался: пока водолазы под водой снимали с Михайлова костюм, тот от стресса забыл текст. Вынырнув, он сказал Гурченко: «Люсь, че я говорю-то?» — и актриса начала подсказывать ему слова. Во втором дубле на актере под водой пришлось разрезать галстук: тот так затянулся, что был риск погибнуть от нехватки воздуха.
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Непринужденно плавающие актеры и вся остальная «южная», пляжная массовка на самом деле снимались в ужасно холодной воде. Снимали в Абхазии в конце ноября, вода была всего 14 градусов, а актерам приходилось вести в кадре оживленный диалог и не дрожать. Тяжелее всего приходилось Гурченко, которая плохо переносила холод. В знак солидарности, когда дубли были отсняты, Меньшов сам прыгнул в холодную воду.
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Чтобы усилить комичность и без того забавного Дяди Мити, на лицо актеру накладывали асимметричный, непропорциональный грим.
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Александр Михайлов вспоминал, что ему очень тяжело далась сцена, где он рассказывает младшей дочери историю про дурачка Володьку. В детстве соседом актера был похожий умственно отсталый мальчик, которого все обижали. Однажды Михайлов кинул в него камень вместе с другими ребятами, ранив до крови. После этого мальчишку никто не видел. Актера много лет тяготила эта история, он всерьез считал, что мальчик погиб, и только спустя время узнал, что это не так.
На съемках постоянно шутили, использовали настоящие фокусы и менялись костюмами
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На протяжении съемок актеры шутили и импровизировали. Так, многие смешные реплики Дяди Мити придумал Юрский, в том числе и «Извините, что помешал вам деньги прятать!».
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Когда худсовет, утверждая фильм, критиковали его за пропаганду пьянства, актеры вспоминали, что местные жители действительно иногда принимали их за алкоголиков. Однажды во время обеденного перерыва Юрского не пустили в кафе: официанты решили, что это местный пьянчужка, которого нельзя пускать в приличное место. Дело спас Меньшов, рассказав персоналу, что на самом деле это известный актер в гриме.
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В фильме Владимир Меньшов появляется в кадрах с объявлением: «Картина [такая-то]...» В этот момент у него на голове надета кепка, из-под которой торчит волнистый чуб. Однако в действительности это парик Людмилы Гурченко — «натуральный цвет» Раисы Захаровны, надетый задом наперед.
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Для сцены, когда при поцелуе Надежды и Василия на дереве расцветают цветы, на съемки приглашали фокусника. К дереву привязали 10 тростей. Нужно было дергать за веревочку, чтобы трость «выстреливала». «Выстреливать» цветы должны были одновременно, а трости срабатывали не всегда. Но в итоге сняли с первого дубля: из 10 тростей «выстрелило» 7.
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Актеры были заняты в разных проектах, поэтому собрать их всех вместе в одном кадре было сродни чуду. Например, в финальной сцене, где семья умиленно следит за голубями, актеры заметно нервничают: Нина Дорошина только что прилетела из Москвы на вертолете и сразу вошла в кадр, а Александр Михайлов спешил на спектакль и собирался лететь на этом же вертолете в Москву сразу после съемки.
Режиссеру пришлось отстаивать фильм и бороться за самые смешные сцены
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На этапе проверки в Госкино фильм резали беспощадно. Критиковали за пропаганду алкоголизма, за деревенский язык, особенно настаивая на том, чтобы никаких «ёшкин кот», «Людк» и «че» в картине не было. Фильм называли слишком бытовым и пошлым, говорили, что танцы в нем лишние, а разговоры об экстрасенсах вообще неуместны. Роль Дяди Мити хотели сократить максимально. Владимира Меньшова на время даже отстраняли от монтажа фильма с вынесением выговора, настолько картина не соответствовала стандартам.
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Много забавных сцен просто уничтожили — некоторые просто потому, что экранное время было ограничено.
«В фильме есть сцена, когда Василий сидит в баре, а Раиса Захаровна перед ним танцует. Он — с сигарой и коктейлем, который так мечтал попробовать. Изначально мой герой поворачивал голову влево, где стояли Баба Шура и Дядя Митя и тоже пили коктейль. А справа — коктейли потягивала вся семья Кузякиных. И в этот момент кто-то бил Василия по щекам. Он поворачивался, а там — голубь. Потом монтаж обрывался, и Вася уже лежал в постели Раисы Захаровны в ее городской квартире, а рядом — щенок. Пес воет, а Василий плачет. Такой был классный кадр! И вдруг раздается какой-то шум, мой герой со словами „ёшкин кот“ вскакивает. Оказывается, он заложил белье в стиральную машину, а ее трясти начало. Кузякин кидается на эту машину, а она по комнате скачет... Это было очень смешно. Но кадры вырезали, иначе получились бы все две серии».Александр Михайлов
- Меньшов стоял на своем: «Переделывать картину не буду». Его обвиняли в том, что ему изменило чувство вкуса, стыдили. Но в конце концов ленту пропустили в прокат.
Нам кажется, что вы наверняка смотрели этот фильм, ведь по популярности он занимает одно из первых мест среди советских картин. Есть ли у вас любимая цитата из него?
Фото на превью Любовь и голуби / Мосфильм, Любовь и голуби / Мосфильм