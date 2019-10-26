20+ фактов о всеми любимой комедии «Любовь и голуби», которую когда-то вообще не хотели выпускать в прокат

Особенно был недоволен Александр Фатюшин, который был убежден, что роль Василия должна была быть его, но Меньшов даже не пригласил его на пробы. Однако после выхода фильма актер подошел к режиссеру и сказал: «Да, ты победил!» На роль Васи пробовались Борис Сморчков и Виктор Борцов, но их пробы оказались неубедительными. Что удивительно, даже Сергей Юрский, который оказался невероятно смешным Дядей Митей, сначала примерял на себя роль Васи. Меньшов ждал Александра Михайлова, но тот отказывался из-за занятости. И когда актер наконец смог приехать и произнес первые слова роли, режиссер с облегчением вздохнул: «Вот он, Вася...»

В роли Надежды режиссер сразу видел Нину Дорошину, ведь она уже играла эту роль в театре и, по его мнению, жила ею. Но все же Меньшов немного опасался, что Дорошина может слишком «затеатралить» роль, поэтому на кастинг пригласил еще Любовь Полищук, рассчитывая на ее комедийный талант. Однако ее пробы оказались неубедительными.

Колоритную пару Тети Шуры и Дяди Мити сыграла самая интеллигентная актерская пара Санкт-Петербурга — Наталья Тенякова и Сергей Юрский. Наталья согласилась на роль, когда узнала, что ей наложат старушечий грим и нужно будет полностью перевоплотиться. А ведь на момент съемок актрисе было всего 38 лет. На роль Дяди Мити поначалу согласился Олег Табаков, но с большим скрипом: пьеса ему не понравилась. Но потом отказался ради съемок в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» Дядя Митя должен был быть не «народным», а театральным, нарочитым и смешным. Воплотить этот образ идеально получилось только у Юрского.