20+ фактов о том, как снимались фильмы Георгия Данелии
За свою блистательную карьеру Георгий Данелия снял полтора десятка полнометражных фильмов, каждый из которых полюбился зрителю. Многие из них вошли в золотой фонд советского кинематографа, получили престижные награды и премии. Фразы из картин Данелии давно стали крылатыми выражениями, потому что они наполнены мудростью и тонким остроумием. Как, впрочем, и книги мастера.
Режиссер оставил мемуары, в которых он рассказывает нам истории о том, как снимал любимое кино, и в целом о нашей жизни — мудро и лаконично.
Мы в AdMe.ru с превеликим удовольствием прочли книги Георгия Данелии «Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьет до дна» и «Кот ушел, а улыбка осталась». Для тех, кто еще не знаком с «байками кинорежиссера», мы расскажем о том, почему в титрах всех фильмов значится фантомная личность, как возник новый жанр лирической комедии и почему создатель «Чита-грита» ненавидит эту песню.
Сережа (1960)
- На роль директора совхоза в «Сереже» худсовет «Мосфильма» рекомендовал взять известного на тот момента актера, народного артиста СССР Сергея Бондарчука. Но сам Данелия был совсем этому не рад. Работать со звездным артистом было нелегко, и однажды во время застолья 30-летний Георгий высказал Сергею Бондарчуку все, что думал: и что снимать актера его заставили насильно, и что тот портит всю картину, и что он такой да сякой.. Однако этот эпизод не помешал двум легендарным советским кинематографистам оставаться друзьями всю жизнь.
- Сцену «Похороны прабабушки» начали снимать с кадра «Сережина тень бредет меж падающих на дорожку теней крестов». Чем выше солнце, тем меньше тень, и к моменту съемок тень мальчика Бори, который играл Сережу, оказалась слишком маленькой. Борю отправили домой, а Сережин берет с помпоном напялили на второго режиссера Игоря Таланкина. Оператор попросил, чтобы он и штаны снял: видно, что длинные, — Сережина тень должна быть в коротких. Таланкин снял брюки и остался в трусах. И вот представьте: двое в кепках, хихикая, несут гроб. За ними идет долговязый мужик в трусах и в берете с помпоном — несет цветок. А грузин громко поет похоронный марш (Георгий Данелия пел, чтобы задать темп движения камеры).
- Чтобы заставить Борю плакать, режиссеры разыграли сценку «плохой и хороший полицейский». «Плохой» Игорь Таланкин пригрозил, что запрет Борю на ночь в павильоне за шалости. Мальчик расплакался — сцену сняли. А потом 6-летний Боря в сердцах отругал Таланкина, назвав его не режиссером, а жуком навозным. Хохот стоял невообразимый.
Путь к причалу (1962)
- Музыку к фильму пригласили писать молодого композитора Андрея Петрова. Когда нужная мелодия была найдена, ее необходимо было утвердить в музыкальной редакции «Мосфильма». Но там ее забраковали: музыка, мол, с западным душком — не советская музыка. Не русская. На что Данелия возразил: не русская, но и не западная. И поскольку события происходят в Арктике, то, мол, и использовали мелодии народных песен чукчей. Эту версию ему подсказала музыкальный редактор киностудии Раиса Лукина.
- Во время съемок как раз шли поставки коричневого сахара с Кубы. Горы сахарного песка в порту ждали погрузки в вагоны. В последнею неделю съемок в Мурманске Георгий Данелия заметил, что механики стали возить камеру не в кофре, а на коленях. «Так надежнее», — уверяли они. Оказалось, они в гостинице соорудили нечто вроде самогонного аппарата, а в кофрах вывозили мимо охраны сахар. «Тогда я понял, — писал Данелия, — почему каждый вечер в их номере звучал аккордеон и наш ассистент орал песни».
Я шагаю по Москве (1963)
- В сцене, где девушка идет под дождем, а за нею едет велосипедист, снимались три барышни. Две блондинки, а третья — журналистка. Светловолосая стройная девушка, которую снимали на общем плане, вдруг не пришла не следующую съемку. Ассистенты привезли из ВГИКа другую, тоже светловолосую и стройную. Но оказалось, что у нее экзамен и ей надо уходить. И пришлось снимать босые ноги корреспондентки «Известий», которая терпеливо ждала, пока освободится режиссер, чтобы взять интервью.
- Сценарий фильма худсовет киностудии утверждал очень долго. Когда отсняли кино, вновь показали худсовету, а там в очередной раз сказали: «Непонятно, о чем фильм». «Это комедия», — ответили режиссер Георгий Данелия и сценарист Геннадий Шпаликов. «А почему не смешно?» — «Потому что это лирическая комедия». — «Тогда так и напишите». Создатели ленты написали. Так возник новый жанр — лирическая комедия.
- Как-то после вечерних съемок Георгий Данелия и юный Никита Михалков ехали домой. Режиссер продрог и замерз. Первого повезли домой Михалкова. И тогда Данелия попросил парнишку вынести ему стакан водки, чтобы не простудиться. Никита вынес от души — полный стакан. А потом Данелию встретил его отец Сергей Михалков и отчитал: «У меня инфаркт мог быть! Засыпаю — вдруг открывается дверь, на цыпочках входит мой ребенок, достает водку, наливает стакан и уходит... И я в ужасе: пропал мальчик!..»
Тридцать три (1965)
- Когда Георгий Данелия предложил Евгению Леонову главную роль в своем фильме, тот поставил условие: оплата только по первой категории (ему тогда платили по второй). Данелия обиделся и решил: «Обойдемся без этого жмота». Но увидев Леонова в постановке спектакля, понял, что никого больше не видит в роли своего Травкина. Позвонил актеру, а тот сразу перебил: прочитал сценарий, сниматься согласен — даже по второй категории. С тех пор Евгений Леонов стал появляться во всех фильмах Георгия Данелии.
- «Тридцать три» снимали в Ростове-Ярославском. Есть в фильме сцена с памятником — киношники соорудили из папье-маше бюст Леонова и водрузили на привокзальной площади. Отсняли сцену, вернулись в Москву. Но через несколько дней вновь пришлось ехать в Ростов. Сошли с электрички — стоит памятник. А вокруг уже разбит газон и пожилой рабочий красит ограду. Местное начальство решило: раз москвичи поставили памятник, торжественно открыли его и речь говорила сама Нонна Мордюкова, значит, так надо.
Не горюй! (1968)
- В одном из музеев Георгий Данелия и автор сценария Резо Габриадзе обнаружили старые фото улиц и духанов (трактиров) Тбилиси. У духанов были поэтические названия. Одно из них — «Не горюй!» — стало названием картины.
- Начиная с фильма «Не горюй!» и во всех последующих картинах режиссера в титрах в эпизодах значится Р. Хобуа. Но Рене Хобуа никого не играл. Это был случайный знакомый, который встретился авторам однажды в гостинице и потом несколько вечеров подряд слушал, как они зачитывали сценарий фильма. Он кивал и говорил по-грузински: «Гадасаревиа!» («Так хорошо, что с ума сойти!»). Позже оказалось, что Хобуа по-русски очень плохо понимал, но хвалил, потому что ведь «такие люди написали». В знак благодарности за покорное слушание Данелия стал включать его фамилию в титры каждого фильма.
- Георгий Данелия не хотел брать Вахтанга Кикабидзе на главную роль. Ему казалось, что тот не совсем подходит. Но его кандидатуру одобрили все женщины, с которыми решил посоветоваться режиссер: звукооператор Инна, гримерша Тамара, мама и сестры Данелии. «Он такой симпатичный, его сразу все полюбят!» — настаивали они. Так и вышло.
- Данелия ценил Бубу (так называли Кикабидзе близкие) за одну особенность: если у Бубы сцена не получается, надо тут же проверять сценарий. «Он так входит в роль, что не способен сыграть то, что его персонаж не может сделать по логике характера», — был уверен режиссер.
Джентльмены удачи (1971)
- Георгий Данелия был автором сценария и художественным руководителем. В своей книге он подчеркнул: «Режиссером фильма был Александр Серый. И только он».
- Во время работы над сценарием Данелия очень старался выдумывать смешное, и соавтор Виктория Токарева хохотала так, что у собаки, которая дышала воздухом на соседском балконе, через неделю случилось нервное расстройство. Хозяева вызвали доктора. Доктор выписал собаке успокоительное и велел на балкон больше не выпускать.
- Сценарий фильма расходился как бестселлер. Напечатали 80 экземпляров на «Мосфильме» для актеров, а через день уже нет ни одного — все растащили. Еще напечатали — опять растащили. Данелии даже позвонил знакомый из Министерства обороны и попросил дать почитать сценарий. Сказал, был у начальника, он читает и ржет как лошадь. «Так возьми у него», — удивился Данелия. «Там знаешь, какая очередь! Замы!» — ответил тот.
Афоня (1975)
- Режиссер признавался: «Нам хотелось, чтобы зрители в конце фильма не возненавидели нашего Афоню, а пожалели. Думаю, что мы даже слегка перестарались. На „Мосфильм“ пришло немало возмущенных писем от жен пьющих особей». Особенно запомнилось Георгию одно — в нем дама из Омска спрашивала: «Товарищ режиссер, а вы сами когда-нибудь спали с пьяным сантехником?» В ответном письме Данелия сознался, что не спал. Ни с пьяным, ни с трезвым.
- Евгению Симонову и ее маму директор картины Александр Яблочкин привез со съемок в Башкирии, а на следующий день от директора того фильма пришла гневная истеричная телеграмма. Раздались звонки из Госкино и со студии Горького. Выяснилось, что Яблочкин украл актрису и только оставил записку: «Не волнуйтесь, через три дня будем. Ваш Яблочкин». Женю снимали все три дня и днем и ночью (иногда ей удавалось немного поспать на заднем сиденье машины, пока ставили свет).
- В костюме и гриме Борислав Брондуков, сыгравший алкоголика и мерзавца Федула, был настолько органичен, что, когда во время съемок в ресторане он вышел на улицу покурить, швейцар ни за что не хотел его пускать обратно и собирался вызвать милицию.
- Для сцены с танцами Данелия попросил ассистентов привести современных музыкантов. «Привели группу, главный — курчавый лохматый парень. Одеты небрежно, держатся независимо. В мятых дырявых джинсах, небритые...» Они не внушили доверия режиссеру, и он попросил пригласить кого-то для подстраховки. Привели точно таких же «волосатиков». А вечером режиссер не смог проехать к клубу, где были съемки, — столько кругом было народа. «Оказалось, что мы пригласили самые популярные и самые запрещенные в те времена группы. Первой была „Машина времени“ Макаревича, а второй — „Аракс“ Шахназарова».
Мимино (1977)
- Пса Мимино Зарбазана съемочная группа повстречала на улице по дороге к аэропорту. Схватили и увезли, подумав: «Сейчас некогда, с хозяином объяснимся потом». Оказалось, хозяина у собаки никогда и не было. Зарбазана все полюбили: он был понятливый, веселый и любил играть в футбол, несмотря на возраст. Когда механики гоняли мяч, Зарбазан тоже ударял по нему, пса даже ставили в ворота. Когда все вернулись в Москву, Зарбазан поселился у директора фильма. Там его любили и баловали, но, к сожалению, собака прожила недолго. Похоронили его на «Мосфильме» в яблоневом саду, который посадил Александр Довженко.
- Многие считают роль Рубика Хачикяна лучшей в фильмографии Фрунзика Мкртчяна. А ведь его могло вовсе и не быть в картине. Кого «поселить» в номере гостиницы с Мимино — Евгения Леонова или Фрунзика Мкртчяна — решила монетка. Данелия долго не мог определиться, какой персонаж подойдет лучше, — выходило и так и так хорошо. Поэтому режиссер решил эту дилемму методом «орел или решка».
- Когда фильм вышел на экраны, легендарный композитор Гия Канчели моментально стал известен как автор знаменитого шлягера «Чита-грита» (правильно — «Чито-гврито»). Канчели это раздражало, он этой песней не гордился и говорил: «Это не музыка, это триппер. Потому что быстро цепляется и трудно отделаться».
- После иммиграции Савелия Крамарова велели вырезать из всех фильмов. Хотели сделать то же самое и в «Мимино». Но Данелия сказал начальству, что они совершают ошибку: «Посмотрите фильм внимательно! Крамарова там не пирожными кормят, а в „воронке“ в исправительную колонию увозят на пять лет». Сработало.
Слезы капали (1982)
- Во время перерыва в съемках режиссер настоял, чтобы Евгений Леонов показался врачу из-за болей в сердце. Леонова срочно госпитализировали и сказали, что в ближайший месяц работать ему нельзя. Из больницы актер звонил Данелии каждый день: «Надо работать! Снег выпадет!» А через две недели и вовсе позвонил и сказал, что его выписали и можно ехать на съемки. Поехали — Леонов в сопровождении мосфильмовского врача и жены Ванды с пакетом лекарств. Позже оказалось, что Евгения Павловича никто не выписывал — он сбежал из больницы.
Кин-дза-дза (1986)
- Мелодии для фильма писал Гия Канчели. В картине есть номер — музыка инопланетян. Режиссер хотел как можно больше упростить мелодию и сделать ее отвратительной. Нашли старый ржавый замок, открывающийся с жутким скрипом. Подойдет. Потом кто-то предложил вдобавок поскрести бритвой по стеклу. Кто же будет скрести? «Нужен музыкант», — решил Данелия и... вызвал Гию Канчели. И живой классик целую смену скрипел бритвой по стеклу.
- Через некоторое время после смерти Брежнева в группу пришел режиссер Леван Шенгелия и сказал, что главное слово сценария «Ку!» надо срочно заменить. И показал газету. Там на первой полосе жирным шрифтом красовалась новость о назначении на место Брежнева К. У. Черненко. Стали искать новое слово, но все выходило хуже, чем привычное «Ку!». Пока думали, и Черненко не стало.
Паспорт (1990)
- В этом фильме, совместно с израильскими, австрийскими и французскими кинематографистами, главную роль должен был сыграть Николас Кейдж. Однако к тому времени Кейдж снялся очень успешном фильме, стал звездой и уже был не по карману начинающему продюсеру «Паспорта» Константину Александрову. Но самолюбивый Александров не смог признаться Георгию Данелии, что у него нет столько денег, и сказал режиссеру, что Николас Кейдж сниматься отказался. Хотя на самом деле американский актер был согласен и ждал вестей от режиссера.
Какой фильм Георгия Данелии вы любите больше всего?
Фото на превью Афоня / Мосфильм