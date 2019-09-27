20+ фактов о том, как снимались фильмы Георгия Данелии

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За свою блистательную карьеру Георгий Данелия снял полтора десятка полнометражных фильмов, каждый из которых полюбился зрителю. Многие из них вошли в золотой фонд советского кинематографа, получили престижные награды и премии. Фразы из картин Данелии давно стали крылатыми выражениями, потому что они наполнены мудростью и тонким остроумием. Как, впрочем, и книги мастера.

Режиссер оставил мемуары, в которых он рассказывает нам истории о том, как снимал любимое кино, и в целом о нашей жизни — мудро и лаконично.