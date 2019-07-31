Как снимали фильм «Чужой» и что его связывает с фильмом «Бегущий по лезвию»

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В 2019 году исполняется 40 лет с момента выхода фильма «Чужой», который не только стал хитом в прокате, но и вместе со «Звездными войнами» проложил дорогу другим научно-фантастическим картинам. Борьба жуткого пришельца и беззащитной, но сильной духом женщины до сих пор заставляет зрителей вздрагивать.

AdMe.ru обнаружил несколько занимательных историй, оставшихся за кадром культовой картины, и факты, которые убеждают фанатов в том, что герои фильмов «Бегущий по лезвию» и «Марсианин» живут в одном мире с Чужим.

Рождение киновселенной «Чужого»

Все началось в 1974 году. Молодой сценарист Дэн О’Бэннон вместе с друзьями снял сумасшедшую студенческую кинооперу «Темная звезда», которая неожиданно вышла в прокат. Так у Дэна рождается идея снять хоррор-картину, где астронавты прилетают на иную планету и сталкиваются со враждебным пришельцем. Вдохновленные «Темной звездой» коллеги поддерживают сценариста, чего не скажешь о продюсерах, которым фантастика кажется убыточным жанром.

Работая в Париже, Дэн знакомится с художниками, среди которых был швейцарец Ханс Гигер. Свои картины он создавал, вдохновляясь красотой жены. Художник, которого в будущем будут называть отцом Чужого, считал, что в основе самого жуткого образа должны быть насилие и сексуальность. Дэн О’Бэннон вернулся из Европы с новыми знакомыми, но без денег. Чтобы разобраться с долгами, он решает снять свой фильм и садится за сценарий. В тексте часто встречается слово «чужой», обладающее двойным смыслом: оно одновременно может быть и существительным, и прилагательным. Дэну нравится эта игра значений, и он вставляет его в название картины. С самого начала сюжет отличался оригинальностью. Например, не было женских или мужских ролей, только унисекс, а команда, вооруженная до зубов, не могла просто застрелить пришельца, потому что его кислотная кровь разъедала все вокруг.

Работа над фильмом пошла быстрее после выхода «Звездных войн»: кассовые сборы убедили компанию 20th Century Fox вложиться в еще один научно-фантастический фильм с малоизвестными актерами. Режиссером стал Ридли Скотт, который обещал продюсерам устроить «Техасскую резню бензопилой» в космосе, а не снимать вторые «Звездные войны». С новым режиссером оригинальный сценарий снова претерпел изменения, а страсть Ридли Скотта к детализации привела к появлению целого мира внутри фильма, начиная от дизайна логотипов на форме экипажа с отсылками к культуре Древнего Египта и заканчивая яйцами Чужих и космическими жокеями — представителями иной расы, которых изначально не было в этой истории.

Скотт обожал Гигера. Режиссер сравнивал его плакаты с шедеврами немецкого экспрессионизма, картинами Иеронима Босха и Фрэнсиса Бэкона. Говорят, что Гигер был одержим этим проектом: спал в окружении созданных им рисунков и кукол, а для создания лицевой части головы Чужого достал настоящий человеческий череп. Он мечтал сделать пришельца прозрачным, чтобы зритель мог увидеть его кровеносную систему, но в итоге отказался от идеи, потому что ее сложно было реализовать. Для крупных планов был приглашен итальянский мастер Карло Рамбальди, который из 900 деталей собрал аниматронную голову существа. Во время съемок ее постоянно перекрашивали, потому что слизь, выходившая из нее по сюжету, и правда разъедала краску.

Роль Чужого случайно досталась студенту-дизайнеру Боладжи Бадеджо: кто-то из съемочной группы наткнулся на странного парня в баре. Рост 218 см, неестественно длинные руки и ноги — даже без костюма он выглядел фантастически. При этом у Бадеджо была боязнь высоты, из-за чего в отдельных сценах его подменяли каскадеры.

«Мы на самом деле боялись парня, который играл Чужого, потому что он и в реальной жизни выглядел как пришелец, молчал во время съемок, жил отдельно и не общался с нами. Казалось, что этот костюм, который на него надевали, — его настоящий скафандр». Сигурни Уивер

Часть декораций команда позаимствовала у фильма «Дюна». Вещи просто принесли на съемочную площадку, чтобы не выкидывать, определив тем самым будущую эстетику фильмов о Чужом на 40 лет вперед.

На роль уорент-офицера Рипли рассматривали Мерил Стрип, но по стечению обстоятельств пригласили Сигурни Уивер. На тот момент она работала только в театре: ее отец был директором телерадиокомпании NBC, но никто не хотел работать с актрисой, которая была выше большинства мужчин в кадре. Прочитав сценарий, Сигурни хотела получить роль Ламберт, второй женщины на корабле, а актриса Вероника Картрайт, наоборот, согласилась участвовать в проекте только ради роли Рипли. О том, что именно она играет Ламберт, ей сообщили в первый день съемок.

Съемки отличались сюрпризами. Например, культовую сцену, где из груди Кейна вырывается эмбрион, актерам описали в общих деталях. Поэтому Вероника Картрайт не знала, что в этот момент брызнет кровь, и ее реакция в кадре естественная. Так сцену сняли за один дубль.

В кадре, где на столе лежит голова андроида Эша, его внутренности сделаны из макарон, икры и мраморных шариков, залитых молоком. Этот напиток Ридли Скотт наливал актеру в рот перед каждым дублем, чтобы жидкость вытекала у андроида изо рта, когда он говорит.

В сцене, где астронавты осматривают космического жокея, Ридли Скотт снял в скафандрах собственных детей, чтобы получился нужный масштаб. Кстати, в самом конце фильма Чужой уже умирает своей смертью: по задумке, он близок миру насекомых, для которых характерен быстрый метаболизм, скачкообразное развитие и короткая жизнь. Поэтому в финале при встрече с Рипли пришелец двигается медленнее и не так агрессивен. Успех был грандиозным: при бюджете в $ 11 млн фильм заработал в прокате больше $ 100 млн.

Связь «Бегущего по лезвию», «Чужого» и «Прометея»

Фильм «Бегущий по лезвию» Ридли Скотт снимал позже. Благодаря славе «Чужого» он получил на съемки $ 28 млн и ни в чем себе не отказывал. Кстати, несмотря на то что картина «Бегущий по лезвию» основана на романе Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», это не помешало режиссеру объединить эту историю с миром «Чужого».

Например, в материалах к фильму «Прометей» показан черновик речи Питера Вейланда, основателя корпорации Weyland-Yutani Corporation из фильма «Чужой», где он упоминает своего наставника, который занимался генетическими экспериментами, внедрял своим созданиям ложные воспоминания и находился в здании, похожем на пирамиду, с видом на Лос-Анджелес. Все это очень точно описывает президента корпорации Tyrell и создателя репликантов из фильма «Бегущий по лезвию». А в материалах к фильму «Чужие» есть личное дело Далласа, капитана корабля «Ностромо», где указано, что в прошлом он работал на ту самую корпорацию Tyrell.

Внимания заслуживают и другие детали: дизайн интерфейса экрана и изображение стыковки челнока «Ностромо» идентичен тому, что мы видим у спиннера Гаффа и Декарда.

В «Прометее» есть сцена, где Вейланд, находясь где-то на Марсе, получает сообщение от Элизабет Шоу. Окружающие его ландшафты очень напоминают солнечные фермы из фильма «Бегущий по лезвию 2049».

У репликантов и андроидов тоже много общего: первые — это лишь клоны людей, вторые — роботы, но все они более человечны, чем люди вокруг них. Они проявляют эмоции, на которые по умолчанию не способны, нарушают указания, стремятся к свободе.

«Солдат» (1998) и «Бегущий по лезвию» (1982)

Известно, что Дэвид Вебб Пиплз, написавший сценарий для обоих фильмов, считал, что все происходит в одном мире. При этом фильм «Солдат» является лишь «духовным сиквелом» для «Бегущего по лезвию»: не продолжает сюжетную линию, а лишь где-то пересекается с нею. Отсылки: В фильме «Солдат» в 1996 году для проекта «Адам» отбирают мальчиков-сирот и воспитывают их как высококлассных солдат-убийц. Одновременно с этим проводятся генетические эксперименты и появляются репликанты, которые выносливее и сильнее людей. Действие фильма начинается с того, что в 2035 году несколько лучших воспитанников-солдат сражаются с новым репликантом и проигрывают ему.

В обоих фильмах упоминается битва при вратах Тангейзера: в ней участвовал сержант Тодд, главный герой фильма «Солдат», и репликант Рой Батти из «Бегущего по лезвию».

Автомобиль Spinner из «Бегущего по лезвию» лежит на свалке мусорной планеты, куда попадает сержант Тодд в фильме «Солдат».

«Прометей» и «Марсианин»

Действие фильма «Марсианин» происходит в 2035 году — к этому моменту в киновселенной «Чужого» только разработали капсулы для гиперсна, создали первую внеземную колонию на Луне и открыли FTL-технологии, позволяющие двигаться быстрее скорости света. Научно-исследовательское судно «Прометей» отправится навстречу приключениям спустя полвека, в 2091 году. Отсылки: Дизайн скафандров у астронавтов на судне «Прометей» выглядит как усовершенствованная версия скафандров, которые носят члены экипажа миссии Ares III.

Планетоход RT01, с которым «Прометей» прилетает на спутник LV-223, очень похож на доработанную версию марсохода, который выручал Марка Уотни.

В киновселенной «Чужого» реальный проект NASA по разработке ядерной двигательной установки для космических аппаратов покупает миллиардер Питер Вейланд. Ранее свой капитал он заработал благодаря проекту солнечных батарей, собирающих энергию солнца, находясь в космосе. Обе технологии упоминаются как отличительные особенности нового космического корабля «Гермес», который появляется в фильме «Марсианин».

Бонус: дату смерти актера Рутгера Хауэра предсказал его герой в фильме «Бегущий по лезвию»

Актер скончался в том же году, что и его Рой Батти, репликант, которого актер изображал на экране. По сюжету Батти, чья продолжительность жизни по умолчанию составляла лишь 4 года, погибает в 2019 году.