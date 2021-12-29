20+ фактов о свежих фильмах, узнав которые вы захотите снова их пересмотреть

Настоящие киноманы любят не только смотреть качественные фильмы, но и узнавать любопытные факты об их съемках. Ведь за кулисами съемочного процесса зачастую происходят какие-то неординарные случаи. Так, во время съемок одной из сцен «Зеленой книги» Вигго Мортенсен съел целых 15 хот-догов.

Так как мы в AdMe.ru безгранично обожаем кино, то периодически стараемся узнавать кое-что интересное о наших любимых картинах. Вот что мы выяснили в этот раз.

Леди Гага сымпровизировала момент в фильме «Дом Gucci» (2021), когда крестится и говорит: «Во имя отца, сына и дома Гуччи». Вот что рассказала певица и актриса: «Я постоянно произносила эту фразу, находясь в съемочном вагончике. И повторение этой фразы в кадре мне показалось правильным. И этот момент был оставлен в фильме, что свидетельствует о Ридли Скотте как о великом режиссере. Ведь он использует живой материал».

Режиссер мультфильма «Лука» (2021) Энрико Касароса взял за основу дружбы юных морских чудовищ Луки и Альберто свои собственные отношения с другом детства, которого тоже звали Альберто. В одном интервью Касароса сказал: «Это были воспоминания о нас с моим лучшим другом. Он был свободолюбивым буяном, что очень помогло мне — застенчивому и робкому ребенку — выйти из своей скорлупы».

Перед началом съемок фильма «Джентльмены» (2019) режиссер Гай Ричи хотел подготовить Чарли Ханнэма к его роли. И чтобы актер лучше прочувствовал своего персонажа, Ричи водил его по магазинам одежды.

Сцена с пиццей из фильма «Зеленая книга» (2018) взята из реальной жизни: Тони Лип раньше заказывал целый неразрезанный пирог с пиццей, складывал его пополам и ел. Услышав эту историю, Вигго Мортенсен настоял на том, чтобы киношники попытались обыграть этот момент в фильме. Режиссер Питер Фаррелли возразил, сказав, что там и так достаточно забавных сцен с едой, но согласился хотя бы попробовать. Когда съемочная команда рассмеялась над действиями Вигго Мортенсена, Фаррелли согласился снять сцену с пиццей.

Кстати, в другой сцене этого же фильма Вигго Мортенсен действительно ел хот-доги. Съемочная группа предоставила ему ведро, чтобы между дублями актер выплевывал пережеванные кусочки, но он решил не пользоваться им. В итоге в тот день Мортенсен съел 15 хот-догов.

Чтобы для съемок фильма «Ford против Ferrari» (2019) воссоздать трассу Ле-Мана в том виде, в каком она существовала в 1960-х годах, сцены, происходящие на гоночной трассе, пришлось бы снимать в 5 разных местах. Это было бы проблемой с точки зрения непрерывности, так как пришлось бы правильно расставлять автомобили для каждого кадра, еще и погода должна была быть одинаковой. Проблема была решена с помощью компьютерной графики.

Для «Богемской рапсодии» (2018) британский хореограф и тренер по движениям Полли Беннетт кропотливо работала с Рами Малеком, чтобы довести до совершенства все манеры поведения актера. Каждый взгляд Рами Малека, поворот тела и каждое движение микрофона должны были быть в точности такими же, как у вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри.

Во время подготовки к съемкам в фильме «Джокер» (2019) Хоакин Феникс научился смеяться по-особенному, основав свой смех на видеозаписях людей, страдающих от патологического смеха. Актер также стремился изобразить персонажа, с которым зрители не могли бы идентифицировать себя.

Отметим, что патологический смех — это реальное расстройство, которое вызывает у пациента приступы неконтролируемого смеха в ответ на напряженные или стрессовые ситуации. Хотя это бывает нечасто, эти приступы могут остановить нормальный приток кислорода к мозгу или легким, вызывая у пациента гипоксию или даже асфиксию.

Дэниел Калуя сказал, что после выхода фильма «Прочь» (2017) он вернулся домой в Лондон. Там одна незнакомая женщина узнала его, подошла и обняла.

Кстати, Дэниел Калуя получил главную роль в этом фильме сразу после того, как прошел прослушивание. Сценарист, сопродюсер и режиссер Джордан Пил сказал, что Калуя сделал около 5 дублей ключевой сцены, в которой его персонажу нужно было заплакать. И каждый раз актер справлялся настолько идеально, что одна слеза текла в одно и то же время в каждом дубле.

Во время съемок одной из сцен в фильме «Однажды в... Голливуде» (2019) Брэд Питт сымпровизировал, сказав: «Ты, черт возьми, Рик Далтон! Не забывай этого». Аналогичную реплику Питту сказал другой актер еще в начале 1990-х, когда Брэд был подающим надежды актером.

Чтобы в достоверности изобразить последователя хиппи, актриса Маргарет Куэлли для съемок в этом же фильме Квентина Тарантино позволила отрасти своим волосам в подмышках.

Для фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017) Сэм Рокуэлл, сыгравший главного антагониста, не только набрал вес, но еще и носил набивку, чтобы его персонаж казался более пухлым.

Во время перерывов на съемках этого же фильма Вуди Харрельсон часто раздавал автографы и фотографировался с местными жителями, которые приходили посмотреть на съемочный процесс. А однажды во время длительного перерыва он провел гитарное выступление в музыкальном магазине.

Киану Ривз говорит, что Хэлли Берри была на 100 % предана подготовке к фильму «Джон Уик — 3». Ей пришлось не только изучить боевые искусства и оружие, но и дрессировку собак, потому что у ее персонажа были в подчинении две бельгийские овчарки.

Спустя время дрессировщик фильма сказал Ривзу: «Теперь собаки относятся к Хэлли как к своему дрессировщику». Это важно, потому что при работе с животными тренер обычно находится за кадром и только дает команды. Но так как актриса могла сама командовать собаками, у создателей фильма было гораздо больше свободы на съемках сцен с животными.

Во время съемок этого же фильма Киану Ривз впервые воочию увидел пустыню Сахара (напомним, некоторые эпизоды 3-й части «Джона Уика» снимались в Марокко). «Это какое-то волшебное, удивительное и глубокое место, — отметил актер. — Для меня прогулка по песчаным дюнам в костюме Джона Уика была достаточно сложной задачей, но зато на экране эта сцена выглядела потрясающе».

Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон заявили, что они почти не разговаривали друг с другом на съемочной площадке фильма «Маяк» (2019). Актеры были слишком измотаны, чтобы общаться после физически тяжелых съемок из-за ужасных погодных условий.

При этом во время съемок Паттинсон жил в обычном отеле с остальной съемочной группой, а Дефо жил в уединении в маленьком рыбацком коттедже. На съемочной площадке во время перерывов Паттинсон обедал в одиночестве, тогда как Уиллем Дефо оставался с командой. И только через несколько месяцев у них состоялся первый настоящий разговор, после чего оба заявили, что очень понравились друг другу.

В этом же фильме сцена, в которой персонаж Уиллема Дефо проклинает героя Роберта Паттинсона морским проклятием из-за того, что ему не нравится приготовленный лобстер, была снята за один раз. По словам режиссера Роберта Эггерса, Дефо во время съемок этого эпизода не моргал более 2 минут.

Кстати, борода и усы на лицах актеров настоящие. Правда, Паттинсону пришлось перекрасить усы в темный цвет, потому что он от природы темно-русый. А вот плохие зубы Уиллема Дефо были протезом.

В фильме «Большая игра» (2017), рассказывающем о владелице подпольного клуба для богачей, все статисты в карточных играх — профессиональные игроки в покер. Режиссер-новичок Аарон Соркин хотел полного реализма, показывая, как актеры массовки на заднем плане обращаются с картами во время игры.

Во время съемок фильма «Ирландец» (2019) актеру Стивену Грэму пришла в голову идея сбросить со стола мороженое Джимми Хоффы, перед тем как приступить к сцене их драки. Грэм предупредил Мартина Скорсезе и съемочную команду, что он собирается сделать. А вот Аль Пачино об этом не сказали ни слова. И реакция последнего, которую видно в кадре, была абсолютно искренней. Впоследствии Пачино похвалил Грэма за то, что тот смог его удивить.