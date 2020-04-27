20+ секретов создания культовых фильмов, которые опередили свое время

Роль Мерфи изначально была написана для мужчины, потому что создатели хотели обыграть тему отца и сына, но потом у режиссера родилась дочка, и это все изменило. Как сказала Джессика Честейн, сыгравшая Мерфи: «Он смог использовать свой личный опыт и сказал: „Подождите минутку, а как насчет отношений отца и дочери?“ А вообще мы на самом деле не такие уж и разные — мужчины и женщины. У нас сложный внутренний мир, есть похожие мечты, амбиции и страхи».