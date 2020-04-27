20+ секретов создания культовых фильмов, которые опередили свое время
Есть фильмы, которые можно пересматривать снова и снова просто потому, что это хорошее кино, качественно «скроенное». Героям сопереживаешь, за сюжетом следишь, не возникает и мысли о фальши, а ведь за одним кадром порой стоят дни съемок и месяцы подготовки, а за красивой картинкой часто скрываются годы кропотливой работы.
Мы в AdMe.ru узнали секреты производства некоторых культовых фантастических кинолент и спешим поделиться новыми знаниями с вами. А в бонусе покажем, как создавали волшебство в фильме «Фантастические твари и где они обитают».
«Хоббит»
-
Фильм стал «новым этапом в кино», потому что снимался с частотой 48 кадров в секунду против прежних 24. Для зрителей принципиальная разница в том, что изображение стало более ярким и четким. Однако большинство кинотеатров по техническим причинами не могли показать фильм в новом формате, и им пришлось форматировать фильм обратно в 24 кадра.
-
Изначально планировали снять всего 2 части, но планы изменились в процессе работы — в истории была недосказанность, чего-то не хватало. Тогда просто сняли еще одну часть и вставили ее в середину, а уже отснятые кадры разделили на 1-ю и 3-ю части соответственно. Так «Хоббит» и стал трилогией.
-
Натурные съемки прошли на нескольких площадках по всей Новой Зеландии и в павильонах. Для фильма специально построили город Дэйл — множество зданий с подвижным фундаментом, чтобы их можно было перевозить с места на место. Во 2-й части трилогии его пришлось разрушить — команда собственноручно «старила» и ломала все, что создавалось с таким трудом.
- Голлума и Смауга создавали с помощью технологии Motion capture. На актера цепляют датчики, фиксирующие движение и мимику, а программа это преобразует в 3D-модель. Так «Шерлок» — Бенедикт Камбербэтч — ползал, изгибался и «изрыгал пламя», чтобы мы узрели мощь дракона. Готовясь к роли, он изучал повадки игуан и варанов в Лондонском зоопарке. Посмотрите видео о том, как это было. Сам актер вспоминает: «Я настоял на том, чтобы не просто озвучивать, а играть Смауга». «А я не видел „Шерлока“, и я не знал, что он знаменит, просто мне понравился его тембр», — отвечает режиссер.
-
Страшный рык дракона звукорежиссер Дэвид Фармер искал повсюду. В итоге записал рано утром на ферме крик голодной свиньи и добавил к нему крики своей дочки. Он поменял тембр и скорость записи, чтобы она стала похожа на вой дракона. Получилась адская смесь, которая вошла в трилогию.
-
Могучего лося, на котором едет король лесных эльфов Лихолесья Трандуил, на самом деле играла лошадь по кличке... Лось. Кстати, актер Ли Пейс, сыгравший Трандуила, на 2 года моложе своего экранного сына Леголаса, роль которого исполнил Орландо Блум.
-
Создатели ленты придумали хитрый ход — параллельную съемку 2 камерами на 2 отдельных съемочных площадках. Представьте: слева в декорациях «хоббичьей норки» стоит один актер и подает реплики. Справа, метрах в 10, на другой площадке, на фоне рира — зеленого «задника» — ему отвечает Иэн Маккеллен, играющий Гэндальфа. К волшебнику камеру ставили ближе, визуально увеличивая его рост. А потом при монтаже удаляют фон и совмещают изображения с двух съемочных площадок.
-
Из-за того, что пришлось сниматься отдельно от «гномов», Гэндальф — Иэн Маккеллен — был так расстроен, что однажды воскликнул: «Я не для этого стал актером!» Микрофон все еще был включен, и все на съемочной площадке его услышали. Съемочная группа завалила его подарками и открытками, чтобы поднять настроение.
-
Масштабы производства были колоссальными. Только при создании фильма «Хоббит: Пустошь Смауга» изготовили больше 800 эльфийских ушей, 752 парика и 263 бороды, около 800 единиц оружия, причем все это подгонялось под конкретных актеров и дублеров. А вот Ричард Армитидж, игравший Торина, отрастил собственную шикарную бороду, вместо того чтобы надевать поддельную.
-
Со времен «Властелина колец» технологии создания образов шагнули далеко вперед, и теперь грим всех волшебных существ стал проще и не требовал постоянного ухода — теплостойкий, водостойкий и огнеупорный, в нем снимали целый день. Дольше всего гримировали гнома-толстяка Бомбура — почти 2 часа, меньше всего — молодого гнома Кили — всего 30 минут.
-
Почти каждый день режиссер вел видеодневник, благодаря чему зрители могут увидеть самые классные и смешные моменты со съемок.
-
Реквизит печатали на 3 больших 3D-принтерах — рукоятки меча, шлемы, застежки и даже до 48 протезов, необходимых каждый день для грима актеров — хоббитские и гномьи ноги, ушки, накладные носы.
-
По завершении съемок режиссер Питер Джексон признался, что это было изнурительно: «И вообще, я не очень люблю снимать фильмы, — заявил он. — Я люблю писать сценарии и монтировать готовый материал».
«Аватар»
- Концепцию сценария режиссер Джеймс Кэмерон написал еще до съемок «Титаника» в 1994 году — 80 страниц, которые легли в основу будущего кинохита, он сочинил под влиянием научно-фантастических книг, прочитанных в детстве.
- Съемки должны были начаться летом 1997 года, а фильм выйти в прокат на заре нулевых, но режиссер решил, что технологии еще недостаточно развиты и им не угнаться за его фантазией, а потому решил ждать. Сколько? Да сколько потребуется.
- На запуск фильма Кэмерона вдохновил Питер Джексон, выпустивший «Властелина колец». В итоге лента на 60 % состоит из компьютерных элементов и на 40 % из живого действия.
- Созданием культуры на’ви и их языком режиссер занимался совместно с лингвистом Полом Фроммером. Язык состоит из 1 000 слов: собственных «разработок», смести полинезийского, некоторых африканских языков и наречия новозеландских маори.
- 2 года команда дизайнеров трудилась над созданием внешнего облика на’ви, причем задача была не из легких: «Мы создавали существ, одновременно похожих на кошек и гуманоидов, но с человеческим лицом». Синий цвет кожи был выбран потому, что мать режиссера однажды увидела сон: «Мама сказала: „Мне приснилась 3,5-метровая синяя женщина“. И я подумал, что это крутой образ».
- Зои Салдана — исполнительница роли Нейтири — вспоминает, как впервые увидела свою версию аватара: «Когда я увидела свою синюю копию, это просто взорвало мой разум. Я не могла найти слов, чтобы выразить чувства. Это было что-то такое замечательное и такое прекрасное, и это было так похоже на меня».
- Cтоит ли говорить, что для производства фильма использовали все возможные доступные на тот момент технологии. Режиссер видел цифровые копии актеров в 2 проекциях и мог менять виртуальное окружение в режиме реального времени. Также использовалась технология захвата движения и мимики актеров и специально разработанные программы для создания пейзажей и батальных сцен.
- После кастинга Джеймс Кэмерон повез всю группу на Гавайские острова, чтобы все почувствовали, что такое тропические джунгли, и начали репетировать в «условиях, приближенных к Пандоре». Готовясь к съемкам, все актеры обучались необходимым их героям навыкам: стрельбе из огнестрельного оружия и луков, верховой езде. И, конечно, учили язык на’ви.
- А вот для пейзажей и декораций вдохновение находили в объектах реальных. Парящие горы — известняковые формации в Китае. Ресурсодобывающая колония — нефтяная платформа в Мексиканском заливе.
- Вдохновение для любовных тем режиссер находит в своих же фильмах. История Джейка и Нейтири — зеркало истории Джека и Розы, пассажиров «Титаника». Они из разных культур, социальных слоев и просто ни при каких условиях не должны быть вместе. Но мы-то знаем, что любовь сильнее всех преград.
- В официальном твиттере «Аватара» появились концепт-арты — наработки продолжения оригинального фильма. «В продолжении ленты вы не просто вернетесь на Пандору — вы исследуете новые части света», — говорится в послании. Среди новых персонажей появятся 2 сыновей и дочь главных героев — Джейка и Нейтири. «Аватар: Путь воды» планируют выпустить 17 декабря 2021 года, но так как дату выхода переносят уже 3-й раз, остается только надеяться, что мы увидим всю эту красоту как можно раньше.
«Малефисента»
- Анджелина Джоли была первой и единственной претенденткой на роль. «В Малефисенте есть восхитительное зло, и Энджи идеально подошла для роли. Она привнесла в характер персонажа нечто, способное стать классикой», — рассказал режиссер Роберт Стромберг.
- Для фильма было сделано 6 разных головных уборов, представляющих разные времена года. Ежедневный грим занимал 3 часа. «Мы искали рога, которые могли бы надежно удерживаться на голове, но не слишком мешали бы во время ходьбы. В итоге придумали, как использовать мои волосы, чтобы удерживать их», — рассказала актриса.
- Первоначально визажисты сделали для Анджелины протезы лба и подбородка, но общий эффект был слишком «дьявольским», Малефисента казалась карикатурной, поэтому они пошли другим путем и создали волшебство только с помощью макияжа.
- По требованию актрисы гримерам пришлось не только добавлять острые уши, но даже ежедневно создавать фигурные скулы с помощью жидкого латекса и клея, делать ей толще нос и создавать протез острых коренных зубов. «Я играю существо и должна быть им, а не красавицей», — заявила актриса. Она провела в полном гриме 70 дней, часто по 16 часов в сутки. Процесс наложения грима можно посмотреть на видео.
- Для персонажей вручную было сшито около 2 000 костюмов. Наряды главной героини выдержаны в готическом стиле — женственно и элегантно, но при этом мощно и соответственно атмосфере.
-
В «Малефисенте» снялись 3 детей Джоли и Питта. Самая младшая — Вивьен Джоли-Питт — сыграла маленькую Аврору. «В 1-й съемочный день она должна была поймать бабочку, а ей просто не хотелось, пришлось репетировать дома. Я не хочу, чтобы они стали актерами, я мечтаю, чтобы им нравилось то, что они делают, и работа приносила удовольствие. А чем зарабатывать на жизнь — пусть решают сами, когда вырастут», — поделилась актриса.
- Голос персонажа был найден опытным путем: «Я рассказывала детям сказки и истории разными голосами, и однажды они затянули: „Это странный голос, мама, зачем ты так делаешь?“ А потом попросили сказать таким голосом что-нибудь еще. Так я нашла голос персонажа, таинственный, который интересно слушать».
- Было построено около 40 площадок с декорациями, среди которых был огромный старинный замок с мраморным полом. «Мы хотели, чтобы это был самый большой замок, который вы когда-либо видели. Знаете, а ведь внутри все было тоже массивным: зал со сводчатым потолком высотой 30 метров, обеденный стол длиной 19 метров и трон высотой 8 метров», — вспоминает продюсер фильма. Вообразите масштабы: даже внутренний сад, сосновый лес, а также 2 реки с водопадами, экзотическими растениями и живыми цветами — все это красовалось в павильонах.
- Анджелина Джоли призналась, что игра в «Малефисенте» стала для нее сложным испытанием, а роль — одной из самых тяжелых. «В моей жизни были времена, когда меня неправильно понимали и не принимали, как и Малефисенту. В начале своей карьеры я чувствовала себя изгоем», — сказала звезда.
«Интерстеллар»
- Изначально режиссером должен был стать Стивен Спилберг. Он нанял сценариста Джонатана Нолана, а потом покинул проект. Джонатан не растерялся и позвал брата Кристофера на место режиссера. Именно он обозначил цель фильма — сделать так, чтобы «самые экзотические события во Вселенной стали доступными для человечества».
- Мэттью Макконахи признался, что вообще никогда не хотел стать космонавтом и ему более чем достаточно того, что творится на Земле. А Джессика Честейн — любительница «Звездных войн» и принцессы Леи, поэтому для нее было счастьем сыграть в фильме про космос.
-
Роль Мерфи изначально была написана для мужчины, потому что создатели хотели обыграть тему отца и сына, но потом у режиссера родилась дочка, и это все изменило. Как сказала Джессика Честейн, сыгравшая Мерфи: «Он смог использовать свой личный опыт и сказал: „Подождите минутку, а как насчет отношений отца и дочери?“ А вообще мы на самом деле не такие уж и разные — мужчины и женщины. У нас сложный внутренний мир, есть похожие мечты, амбиции и страхи».
- Мэттью Макконахи читал сценарий больше 5 часов, а потом режиссер назначил ему встречу. «В основном говорили о наших детях, много смеялись и душевно попрощались. Я помню, как шел к машине и сказал: „А что это, собственно, было?“» Оказывается, так режиссер утвердил его на роль.
- Фильм был снят одной камерой. Это была причуда режиссера. Снимали дубль с одного угла на IMAX-камеру множество раз, а затем переходили в другой угол и делали то же самое снова. Для операторов это было особым видом пытки.
-
Все космические приключения не просто выдуманы, а разработаны и просчитаны физиком-теоретиком Кипом Торном. Он присутствовал на съемках и объяснял актерам специфику сцен. «Я боялась, что он заставит меня чувствовать себя глупой. Но повезло — ученый очень тактичен», — вспоминает Энн Хэтэуэй.
-
Вместо того чтобы просто создавать разные зрелищные спецэффекты, режиссер решил принести пользу науке и визуализировать реальные концепции. Консультант фильма физик Кип Торн, один из главных мировых экспертов по общей теории относительности, принес команде свои научные изыскания: теоретические уравнения, формулы — в общем, труд всей своей жизни. Программисты создали новое программное обеспечение, с помощью которого смогли преобразовать уравнения в видеоряд и реалистично изобразить червоточину и черную дыру. Так что все, что мы видим в фильме, не фантазии, а высокие научные концепции.
- Сам режиссер не любитель спецэффектов. Все, что можно было сделать «по-настоящему», делали. Гигантские пылевые облака — синтетическая пыль, которая надувалась огромными вентиляторами. Кукурузное поле было высажено специально для съемок. А вместо зеленого рира актеры снимались на 18-метровой проекции космоса на заднем плане.
-
Робот-персонаж TARS — один из основных ИИ-героев — был не компьютерной графикой, а вполне себе реальной моделью, которой управлял Билл Ирвин, который позже его и озвучил.
- Ханс Циммер, знаменитый немецкий кинокомпозитор, известный своими саундтреками к кинофильмам и компьютерным играм, даже не получил в руки сценарий. Ему достался только листик с описаниями ощущений от фильма. Но гений на то и гений, чтобы все понять и создать очередной шедевр, — он написал треки с темпом 1 удар в секунду, чтобы отразить течение времени.
- Знаменитая сцена, в которой Купер плачет навзрыд, ставшая основой для сотни мемов, была записана с первого дубля. Режиссер отметил: «Это один из тех моментов, когда мы все забыли про театральность и выдумку и получился очень человечный, личный, интимный момент. Настоящие мужские слезы. Я подумал, что Мэттью — невероятный актер».
- Энн Хэтэуэй едва не получила переохлаждение. Съемки проходили в Исландии, она стояла по пояс в ледяной воде в гидрокостюме, но в какой-то момент он начал подтекать и ледяная вода попала внутрь. Несмотря на это, она решила промолчать и продолжить съемки, чтобы не расстраивать режиссера.
- Космический костюм Мэттью Макконахи весил более 18 кг, но актера это не смущало: «Я думаю, что настоящий скафандр весит не меньше 45, поэтому все проделали большую работу, чтобы сделать мой максимально легким. А вообще пришлось много двигаться. Вот стою я в Исландии в скафандре на леднике, и ветер такой бешеный, ждем вертолетов, которые заберут нас отсюда, но ничего, все справились».
Бонус: как создавали волшебство в фильме «Фантастические твари и где они обитают»
Расскажите, а какие фантастические фильмы вы любите и можете пересматривать снова и снова?
Фото на превью Avatar / 20th Century Fox, zoesaldana / instagram