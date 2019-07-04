20+ фактов о сериале «Очень странные дела», с которыми смотреть 3-й сезон станет особенно приятно

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За что мы любим «Очень странные дела»? За многое. За потрясающую игру юных актеров, за увлекательные сюжетные линии, за антураж Америки 80-х и, конечно, за атмосферу загадочности. Именно поэтому мы радуемся выходу 3-го сезона этой многосерийной ленты и хотим поделиться с вами фактами, которые могут быть неизвестны даже самым преданным фанатам «Странных дел».

Кстати, в это самое время многим членам редакции AdMe.ru не терпится засесть перед экраном и снова погрузиться в тайны провинциального городка, в котором творится что-то невообразимое. Но пока мы гадаем, чем создатели сериала удивят нас на этот раз, вот несколько фактов о нем.

Братья Дафферы в ходе кастинга прослушали 307 девочек и 906 мальчиков, претендовавших на роли главных героев сериала.

Гейтен Матараццо был 1-м одобренным актером среди всех детей. Создателям сериала настолько приглянулся этот кудрявый парнишка, что они даже переписали под него роль. По первоначальной задумке Дастин должен был носить очки. Но в итоге он оказался болен клейдокраниальной дисплазией — болезнью, влияющей на развитие костей и зубов.

Персонажа по имени Майк, которого играет Финн Вулфхард, сценаристы описали как обладателя большого родимого пятна на лице. Однако в итоге от этой задумки отказались, так как к с нарисованным пятном Майк выглядел не так естественно.

Милли Бобби Браун, исполнившая роль девочки по имени Одиннадцать, сразу впечатлила братьев Дафферов тем, как показала себя на прослушивании. Однако окончательное решение режиссерам помог принять Стивен Кинг. Он написал, что впечатлен игрой этой юной актрисы в фильме «Злоумышленники», и отметил, что современные дети становятся все более талантливыми.

Кстати, хотите посмотреть кадры прослушивания претендентов на главные роли? Вот они.

Росс Даффер — поклонник фильма «Охотники за привидениями». Возможно, поэтому в 1-м сезоне главные герои надевают на себя костюмы персонажей этой ленты. Кстати, это не единственный реверанс в сторону «Охотников». Так, в 1-м сезоне Лукас упоминает Судный день, а Росс Даффер любит момент, когда борцы с нечистью Уинстон и Рэй говорят о Судном дне в своем фильме.

Форма, в которую одет шериф Хоппер, в точности повторяет ту, что носит шериф Мартин Броуди из фильма «Челюсти», плакат с изображением которого висит в комнате Джонатана Байерса.

Дэвид Харбор — поклонник приключений Индианы Джонса. И именно он придумал дополнить образ Хоппера шляпой.

В финале первого сезона Лукас стреляет в демогоргона из рогатки. Похожий момент есть в книге «Оно» Стивена Кинга. Только там выстрел производит девочка по имени Беверли.

Карьер, в котором было найдено тело Уилла Байерса, также мелькает в сериале «Ходячие мертвецы». Постер многосерийной ленты тоже есть дома у Байерсов.

Фанаты заметили, что эмоциональный фон и сюжет 1-го сезона перекликаются с фильмом «Инопланетянин», а сцена, где Уилл стоит у открытой двери, за которой виден фантастический пейзаж, — практически прямое повторение такого же кадра из фильма «Близкие контакты третьей степени».

Изначально Милли Бобби Браун не была готова обрить голову налысо. Но режиссеры уговорили ее, показав фотографии обворожительной Шарлиз Терон из «Безумного Макса». Говорят, когда отец Милли увидел ее без волос, он заплакал.

Юная актриса, кстати, вела себя на съемках как взрослая. Но иногда съемочной группе все-таки приходилось вспоминать, что перед ними девочка. Например, однажды Милли пришла на съемки с головы до ног обсыпанная блестками и заявила, что понятия не имеет, откуда они взялись. Их смывали в течение 45 минут.

В исходном сценарии не было сцены с поцелуем Лукаса и Макс. Ее добавили только потому, что исполнительница роли Макс Сэди Синк однажды сказала, что приходит в ужас при мыслях об участии в подобном эпизоде.

Сцены с игровым автоматом, открывающей 2-й сезон, тоже не было в сценарии. Ее придумали Финн и Гейтен.

Изначально персонажи Стив и Дастин были едва прописаны в сценарии. На них не делали большой ставки и задумывали их как второстепенных. Однако актеры настолько вжились в роли, что братьям Дафферам захотелось отдать им побольше экранного времени и вывести поближе к 1-му плану.

Кстати, сдружились Дастин и Стив во 2-м сезоне только потому, что у создателей не было другого выхода, оба парня остались одни в своих сюжетных линиях.

Переговоры с Вайноной Райдер, исполнившей роль мамы Уилла, длились 5 часов. Точнее, это даже были не переговоры, а дружеская беседа братьев Дафферов с актрисой, в ходе которой обе стороны старались как можно лучше узнать друг друга. А на следующий день Вайнона подписала контракт.

Прочитав сценарий, Райдер поняла, что ассоциирует свою героиню с персонажем Мерил Стрип в фильме «Силквуд». В итоге актриса переняла у нее некоторые черты.

Кстати, Боб Ньюби, сожитель героини Вайноны Райдер, тоже изначально задумывался как персонаж 2-го (если не 3-го) плана. Однако по ходу съемок его характер развили. Шон Эстин, исполнивший роль Боба, настоял на том, чтобы его герой пал смертью храбрых. А еще он попросил, чтобы эта сцена была кровавой.

Изначально братья Дафферы не желали прибегать к большому количеству спецэффектов. Поэтому демогоргона не создавали с использованием захвата изображения, его сыграл реальный человек Марк Стегер.

На создание этого персонажа Дафферов вдохновила игра «Подземелья и драконы». Оттуда же они позаимствовали образ «проницателя разума», ставшего главным злом в сериале.

Изначально сериал назывался «Монток». Это небольшой городок на Лонг-Айленде. Ходили слухи, что в его окрестностях есть тайная лаборатория, где ученые ставят опыты на людях (тем логичнее выглядит завязка сериала). Правда, в итоге режиссеры поняли, что замучаются снимать зимние сцены в Монтоке, поэтому перенесли место действия в Индиану.

А вы ждали выхода 3-го сезона сериала? Если вы смотрели предыдущие 2 сезона, расскажите, кто ваш любимый персонаж.