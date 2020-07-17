20+ фактов о сериале «Коломбо», который 50 лет назад открыл эпоху нестандартных детективов

Больше 50 лет назад на экраны вышел своеобразный для того времени детективный сериал «Коломбо». Пожилой и нелепый полицейский, которого никто не воспринимал всерьез, а враги считали легким противником, быстро распутывал сложнейшие преступления. Даже создатели сериала не сразу поверили, что такого персонажа полюбит зритель, однако он стал невероятно популярным и, можно сказать, начал эпоху нестандартных детективов.

Мы в AdMe.ru обожаем «Коломбо» и заинтересовались тем, как придумывали и создавали сериал, который был многократно номинирован на «Золотой глобус» и «Эмми» и победил в 3 номинациях.

Подача, сюжет и атмосфера отличались от других детективов, но в то же время вызывали ностальгию

Спокойная камерная атмосфера, приглушенные тона, отсутствие динамичности — это все походило на классический детектив. Вот только прием «перевернутого сюжета» в кинематографе раньше использовали редко. Серия начинается с преступления, зритель сразу знает, кто убийца, и начинает наблюдать, как именно Коломбо выведет его на чистую воду.

«Главным героем» сделали интеллектуальный поединок между преступником и лейтенантом полиции.

Руководство канала NBC было против необычного подхода, но сценаристы отстаивали идеи

Когда сериал уже начали снимать и сценаристы дальше вносили свои идеи, у руководства канала NBC, на котором выходил сериал, стали возникать вопросы. Они не верили, что такой подход будет интересным зрителю. Пожилой полицейский? Нужно хотя бы дать ему молодого помощника, который добавит динамики, привлекательности, опасности. Зачем Коломбо жена, о которой он постоянно говорит, но ее никто не видел? Он должен быть холост, чтобы ничего не отвлекало его от работы, но чтобы в некоторые серии можно было включать его мимолетные романы.

Сценаристы отстаивали позицию, грозились уйти и притворялись абсолютно уверенными в том, что идеи сработают.

Поначалу Коломбо должен был быть гладко выбритым, аккуратным детективом. На эту роль планировался Бинг Кросби. Актер отказался от роли, сославшись на то, что это помешает его игре в гольф. Но Питер Фальк подкупил всех своей непринужденной манерой, хотя сомнения в его обаянии именно для зрителей, конечно же, были.

Многие фишки сериала — идеи самого Питера Фалька

Сначала Питер Фальк хотел отказаться от роли. Он опасался (и, как оказалось, не зря), что роль Коломбо прилипнет к нему. Он снимался в разных фильмах и сериалах и не хотел себя ограничивать. Но потом проникся образом и внес в него очень много своих личных качеств.

Некоторые вещи Коломбо — из гардероба Фалька. И его знаменитый помятый плащ тоже. По слухам, на момент съемок этому предмету одежды было уже 25 лет.

После первого сезона канал NBC очень хотел, чтобы у Коломбо появился помощник. Руководство поставило задачу сценаристам, и те долго думали. В итоге Фальк увидел вялую и спокойную собаку породы бассет-хаунд и понял, что это идеальный помощник для его персонажа. «— Пошли, собака... — Вы так и не назвали его? — Нет, я думал, что понаблюдаю за ним, а потом дам имя, соответствующее его поведению, но все, что он делает, — это мочит ковер и жует мои тапочки. Не очень-то и разгуляешься».

Трудно не заметить главные фишки Коломбо: он постоянно возвращается якобы что-то спросить, уточняет, как будто бы медленно соображает. И он постоянно упоминает свою жену. Эти и другие повадки персонажа, детали биографии лейтенанта Питер Фальк придумывал сам, импровизировал.

Его плотное участие в написании сценария и съемках раздражали съемочную группу

Питер Фальк во многом повлиял на то, каким сериал стал в итоге. Он уже очень вжился в образ и считал, что чувствует, каким должен быть сюжет. Актер пресекал попытки ввести в сценарий элементы чрезмерной жестокости, насилия или сексуальные сцены.

По воспоминаниям других участников съемочного процесса, работать с Фальком было сложно. Актер настаивал на том, что ему нужно больше времени для репетиций, предъявлял высокие требования к сценарию и работе продюсеров. Один из сценаристов в интервью назвал Питера Фалька «занозой» из-за постоянного недовольства актера. Фальк сам установил стандарты в работе над сценарием и протестовал против изменений.

Бесконечные споры привели к тому, что сценаристы решили дать ему возможность написать сценарий самому. Они надеялись, что он поймет, насколько это сложная работа. Он не подал вида, что это сложно, а вот съемка эпизода длилась по его настоянию вместо 12 дней 14.

Перфекционизм Фалька, разочарование в команде, особенно в сценаристах, заставили его покинуть проект в 1977 году. Через 12 лет он вернулся и съемки сериала продолжились. Однако актер за это время не стал менее требовательным и непреклонным в вопросах съемочного процесса. К тому же он отказался сниматься за гонорар, меньший чем $ 600 000 за эпизод. «Дело не в деньгах, дело в принципе. Я хочу, чтобы они знали, что я серьезно отношусь к работе, и эта работа должна быть самого высокого качества».

Забавные факты и ляпы

По сценарию у Коломбо нет имени. Но однажды из-за ошибки костюмера зрители увидели, что у него есть значок: «Фрэнк». Тем не менее создатели сериала утверждают, что никакого имени у Коломбо нет, он просто «лейтенант Коломбо», а значок — ошибка. «— У вас есть имя, по которому я могу к вам обращаться? — Да. Лейтенант».

В сериале довольно часто снимались известные актеры: Лесли Нильсен, Джейми Ли Кертис, Ким Кэттролл. А режиссером 3-го эпизода был молодой Стивен Спилберг, и Фальк говорил всем, что уже тогда увидел необычный подход этого режиссера к работе.

Фирменным прищуром персонаж Коломбо обязан искусственному глазу Питера Фалька. Он потерял его в юности, причиной было онкозаболевание, которое актер успешно поборол. Намек на это есть в одном из эпизодов: приглашая знакомого пойти с ним, Коломбо говорит: «Пойдемте со мной, три глаза лучше, чем один».

В некоторых сериях Коломбо упоминает о том, что является отцом. Например, в серии «Старый портвейн» (1973 год) он говорит: «Если мы найдем няню, то я возьму и свою жену». В других же эпизодах он прямо утверждает, что у него с женой никогда не было детей.

В сериале снималась жена Питера Фалька, актриса Шира Дениз. При этом она сыграла 6 разных ролей в 6 разных эпизодах. Что интересно, познакомилась пара на съемках сериала, когда Дениз играла свою первую роль в нем.

Первое появление актрисы Ширы Дениз в сериале «Коломбо».

Как сложилась судьба Питера Фалька

Актер довольно поздно пришел в профессию — в 29 лет. До этого он работал аналитиком, и на выбор дела жизни повлияла встреча с французской актрисой Евой Ле Гальенн. Чтобы брать у нее уроки актерского мастерства, он ежедневно после работы 2 часа ездил в другой город. Агенты говорили ему, что из-за его искусственного глаза работы ему не видать. Однажды он услышал: «За эту цену я могу получить актера с двумя глазами».

Но все же ему удавалось получать второстепенные роли, в которых он показал настоящий талант. Несколько раз Фалька выдвигали на кинопремии, он получил свой первый «Золотой глобус» в 1961 году, в номинации «Лучший дебютант», а второй — за роль Коломбо. Она действительно стала знаковой и ключевой для него, а с сериалом актер провел 24 года.

В браке со своей второй женой Широй Дениз актер прожил до конца жизни.

В 2008 году у Питера Фалька диагностировали болезнь Альцгеймера, его здоровье стремительно ухудшалось. Он стал забывать обо всем и, конечно, забыл, кто такой «этот Коломбо». Актера не стало в 2011 году.

Фальк говорил: «Люди до сих пор спрашивают меня: почему этот сериал так успешен? Все-таки 30 лет не шутка. Я думаю, из-за характера Коломбо. Людям нравятся люди, похожие на них. И в то же время людям нравятся герои. Лейтенант полиции соединяет и то и другое».