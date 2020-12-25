20+ фактов о Сергее Бодрове, который не был профессиональным актером, но покорил миллионы зрителей
Многие запомнили Сергея Бодрова — младшего по культовой роли решительного и даже грубого Данилы Багрова, который легко расправлялся со своими врагами и просто неприятными людьми. При этом сам актер был человеком интеллигентным и скромным. А еще он был кандидатом наук и обожал венецианскую живопись.
Мы в AdMe.ru считаем Сергея Бодрова одним из самых ярких представителей отечественного кинематографа и уж точно потрясающе интересным человеком.
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Отец — режиссер Сергей Владимирович Бодров, мама — Валентина Николаевна — искусствовед, преподаватель исторического факультета МГУ. Родители развелись, когда мальчику было всего 5 лет.
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В детстве Сергей любил одиночество и «отлично сам собой обходился». По информации некоторых СМИ, мальчик хотел стать водителем мусоровоза и ездить на оранжевой машине.
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Бодров-младший учился в школе с углубленным изучением французского языка. Учителя говорят, что он был в меру подвижным и шаловливым, но никогда не был злым.
Школьная фотография. Сергей Бодров — в центре.
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Впервые Сергей сыграл у отца в фильме «Я тебя ненавижу». Накануне съемок он затеял в классе спор среди парней. Предлагал: «Кто рискнет побриться, того покажут по телевизору». Таким образом юный актер искал себе дублера, потому что сам не хотел прощаться с шевелюрой. Добровольцев не нашлось.
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Бодров хотел поступать во ВГИК, но отец объяснил ему, что кино — это страсть, и если ее нет, то нужно либо дождаться, либо забыть о ней навсегда. На тот момент страсти у парня не было, зато был интерес к истории. В итоге он поступил на истфак МГУ, на отделение истории искусства, его специализацией стала венецианская живопись эпохи Возрождения.
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Во время учебы Сергей стажировался в Италии. Ему удалось устроиться спасателем на пляж на местном курорте и заработать на путешествие по стране. Следующие 3 лета Бодров приезжал на эту работу. Было самое начало 90-х, и на курсе парень считался счастливчиком.
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Уже будучи известным актером, Бодров защитил кандидатскую по венецианской архитектуре и живописи. Дальше в науку он не пошел. Когда в одном интервью его спросили, пригодилось ли ему в жизни образование, он ответил так: «Конечно. Вот приезжаешь в какой-нибудь город. Что обычно об этом городе знаешь? Что там есть центральная площадь, какие-то магазины... А я знаю, что там в музее есть одна картина, у которой ты можешь целый день провести. И этот день прибавляется к твоей жизни».
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Первой большой работой Сергея Бодрова в кино стала роль Ивана Жилина в фильме «Кавказский пленник», снятом его отцом в 1995 году. «Я был в безвыходном положении, потому что не мог найти напарника Меньшикову, — вспоминал Бодров-старший. — Сергей подошел ко мне и сказал: „Попробуй меня!“ Я тогда удивился, потому что всегда думал: как так, режиссеры снимают своих детей? что, других актеров нет? Я сказал: „Ну давай порепетируем“. И он через несколько дней пришел на пробы и очень успешно их прошел».
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Непрофессиональный артист с ролью Жилина справился настолько хорошо, что получил сразу несколько престижных призов: награду «За лучшую мужскую роль» на фестивалях «Кинотавр» и «Ника». Более того, принято считать, что именно участие Бодрова определило успех картины.
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Сам Бодров не раз отмечал, что он не артист. О своем участии в «Кавказском пленнике» он говорил: «Мне искренне казалось тогда, что это все чудовищно. Я видел себя на экране в рабочих материалах и думал только о том, что кино и актерство — это не мое дело».
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Сергей 3 года вел ТВ-программу «Взгляд», поднимавшую проблемы морали, бедности, безработицы. На одно из самых популярных в стране шоу Бодров попал благодаря «Кавказскому пленнику», однако отнюдь не из-за своей блестящей игры. По словам журналиста Александра Любимова, который вел передачу, им рассказали о том, что в Дагестане идут съемки фильма и съемочной группе не разрешают вести работу, пока она не расплатится с местными за помощь в работе. Вокруг этого сюжета Любимов и решил построить сюжет очередного выпуска. Бодрова пригласили на съемки шоу. «В нем была какая-то искра, — вспоминает журналист. — А мы все время искали нового ведущего. И я говорю: «А вот парень — давайте на него посмотрим!»
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Сергей и его коллеги по «Взгляду» брали на почте письма Деду Морозу, которые копились в отделе для уничтожения, и исполняли желания малышей. Однажды съемочной группе попало письмо маленького Ильи из небольшого города. Он просил подарить его брату Андрею трубу: 13-летний парень потерял свой музыкальный инструмент и очень переживал из-за этого. История стала сюжетом одного выпуска. Бодров организовал концерт оркестра во дворе, где жили ребята. Найдя среди зрителей Илью, он вручил ему «ответ» от Деда Мороза. В нем было сказано, что его просьба выполнена и подарок для Андрея он может забрать рядом с автобусом, на котором приехали музыканты. Когда Бодров спросил Андрея, верит ли он в Деда Мороза, уже довольно взрослый парень ответил: «Теперь верю».
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Благодаря телевидению Бодров познакомился с женой Светланой. Она работала в передачах «Жди меня» и «Акулы пера». Девушка поехала на Кубу отдыхать, а Сергей и съемочная группа «Взгляда» — работать. «И вот там, на Кубе, мы вдруг как начали с ним разговаривать... Я почему-то прекрасно помню этот момент: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили, не переставая: о себе, обо мне, о нем. Он потом мне в одном письме написал: „Мы с тобой как два брата-близнеца, которых разлучили 30 лет назад“», — вспоминает Светлана.
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«Я всегда, с детства знал, как будет выглядеть моя жена. И когда встретил Светлану, то, конечно, сразу узнал и женился», — говорил Бодров.
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Что интересно, до личного знакомства девушка не видела ни одного фильма с участием своего будущего мужа. А между тем Бодров уже обрел статус народного героя. За несколько месяцев до знакомства Сергея и Светланы — в мае 1997 года — на экраны вышел фильм «Брат».
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17 мая 1997 года «Брата» показали в программе «Особый взгляд» на Каннском фестивале. Со слов очевидцев, на показе присутствовало около тысячи зрителей, которые устроили 15-минутную овацию.
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На видеокассетах фильм вышел в июне 1997 года. Первый российский показ состоялся в петербургском Доме кино. Увидев картину, критик Сергей Добротворский заявил, что фильм Алексея Балабанова станет «главным событием страны».
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В 2000 году вышло продолжение «Брата» — «Брат-2». Полагая, что продолжение всегда хуже оригинала, многие предрекали провал второй серии. Но случилось неожиданное: фильм прогремел не менее мощно, чем «Брат». При этом не обошлось без скандалов вокруг него: на «Кинотавре» жюри отказалось принимать во внимание при распределении призов «фильмы со стрельбой», имея в виду прежде всего ленту Балабанова.
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Именно «Брат-2» стал причиной, по которой Сергей ушел из «Взгляда» в 1999 году. Однако существует мнение, что ведущий не выдержал эмоционального накала.
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В 2000 году Бодров срежиссировал фильм «Сестры». Он не боялся работать с маленькими актерами и говорил: «Дети мне ближе. Мне с ними разговаривать легче».
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На кастинг на главные роли в «Сестрах» выстроилась огромная очередь. Многие девочки мечтали сняться у «самого Данилы Багрова» и всячески хотели ему понравиться. Но Катя Горина и Оксана Акиньшина не горели желанием сниматься и попали на кастинг случайно. Первую привела бабушка, а второй принять участие в съемках посоветовал руководитель рекламного агентства, где занималась девочка. «Какой Бодров?! — возмущалась Оксана. — Я слушаю Децла, и отстаньте все от меня!»
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У актера двое детей. Дочь Ольга родилась в 1998 году, а сын Александр — в 2002-м. Старшая сестра предлагала назвать малыша «Братом-2».
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Последней завершенной работой Бодрова стала роль в фильме его отца «Медвежий поцелуй». Сергей сыграл медведя Мишу, защищавшего циркачку Лолу.
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Премьера картины состоялась 28 ноября 2002 года, уже после трагической гибели Бодрова-младшего. Режиссер фильма Сергей Бодров — старший не хотел выпускать картину в прокат, но продюсеры все же смогли убедить его дать фильму жизнь.
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Сергей Бодров погиб во время съемок своего фильма «Связной». 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье (Северная Осетия) проходила работа над одним из эпизодов картины. Вечером по пути обратно в город кинематографистов, среди которых было 7 участников конного театра «Нарты», настиг несущийся по ущелью поток гляциального селя. Спастись никто не успел.
А как вы считаете, какая роль Сергею Бодрову — младшему удалась особенно? Можно ли его назвать профессионалом или он действительно «не артист»?