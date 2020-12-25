20+ фактов о Сергее Бодрове, который не был профессиональным актером, но покорил миллионы зрителей

«Однажды я поехал в лагерь пионерского актива, потому что был влюблен в пионервожатую. До этого я был в лагере только один раз, но сбежал. Здесь меня назначили знаменосцем. Мне очень нравились белые перчатки, красная лента через плечо и пилотка, но выяснилось, что в конце церемонии передачи знамени его надо будет целовать. Это показалось мне немного противоестественным, тем более, сказать честно, к тому моменту я еще ни разу не целовался. В общем, назначение не состоялось. Кроме того, я не вел общественную жизнь, мне не нравилась игра „свечка“, и я так и не научился играть на барабане. Ничего дурного я не делал, но активисты меня возненавидели. Пришлось снова уехать. Тогда я понял, что, даже если ты хороший человек, это не значит, что все тебя будут любить...»