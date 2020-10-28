20+ фактов о «Санта-Барбаре» — сериале, который видели все, но никто не знает, чем он закончился
История богатых семей, живущих в небольшом, но респектабельном городке в Калифорнии, тронула сердца телезрителей по разные стороны океана. В Штатах, Европе и странах СНГ зрители бросали все свои дела и прилипали к экранам, чтобы узнать, как там дела у клана Кэпвеллов и их главных соперников — Локриджей. Вышел ли из комы СиСи, помирились ли Круз и Иден? За героев «Санта-Барбары» переживали как за родных.
Честно признаться, многие в AdMe.ru тоже посматривали легендарную мыльную оперу, название которой стало нарицательным. А еще мы обнаружили, что история сериала ничуть не хуже, чем его лихо закрученный сценарий.
- «Санта-Барбара» шла на ТВ долгих 8,5 лет. Несмотря на внушительные цифры, мыльная опера не стала самым длинным сериалом в истории. 1-е место принадлежит саге «Путеводный свет», которая была в эфире 57 лет. На 2-м месте пока находится сериал General Hospital («Главный госпиталь»), который стартовал на телевидении в 1963 году и длится до сих пор.
- Кстати, именно с «Госпиталя» начали свою карьеру сценаристов Бриджет и Джером Добсоны — создатели «Санта-Барбары». Они также работали и над «Путеводным светом».
- Супруги лихо закрутили сюжет мыльной оперы вокруг сразу нескольких богатых калифорнийских семей. В 1-м сезоне присутствовал центральный сюжет, на котором были завязаны побочные сюжетные линии: убийство Ченнинга Кэпвелла — младшего. Оно произошло за 5 лет до старта событий сериала, который начинается с того, что Джо Перкинса (несправедливо осужденного за убийство Ченнинга) выпускают из тюрьмы за хорошее поведение, и он возвращается в Санта-Барбару, чтобы доказать свою невиновность.
- Сначала рейтинг сериала был довольно низким, его критиковали за предсказуемые сюжетные линии и даже называли худшей телепрограммой. Тогда Добсоны решили уменьшить количество героев. Именно для этого в «Санта-Барбаре» были необходимы землетрясение и серийный убийца.
- Бриджет и Джером работали как сумасшедшие — в день они писали по 100 страниц сценария. Супруги сосредоточились на самых популярных персонажах: Иден Кэпвелл (Марси Уокер) и Круз Кастильо (Эй Мартинес); СиСи Кэпвелл (Чарльз Бейтман, позже Джед Аллан) и его жена София (Джудит Макконнелл); Мейсон Кэпвелл (Лэйн Дэвис) и Джулия Уэйнрайт (Нэнси Ли Гран); Джина Блейк Демотт Кэпвелл Тиммонс (Линда Джиббони, позже Робин Маттсон); Августа и Лайонел Локридж (Луиз Сорель и Николас Костер). Рейтинги мыльной оперы поползли вверх.
- В целом за работу над мыльной оперой супруги получили $ 30 млн. А зарплата актеров за 1 съемочный день составляла $ 1–2 тыс.
- Росту популярности «Санта-Барбары» способствовал и специфический юмор. В серии от 14 июля 1986 года бывшую монахиню Мэри Дюваль Маккормик убила огромная неоновая буква «С» (первая буква от «Capwell» на вывеске отеля Кэпвеллов), когда она стояла на крыше отеля и пыталась вспомнить, что ела на завтрак.
- Кстати, съемки проходили в павильоне в 140 км от настоящего города Санта-Барбара. Зато съемочная группа однажды посетила Москву: по сюжету сериала Уоррен Локридж приезжал к своему другу Павлу Иванову.
- В 1988 году на съемочной площадке мыльной оперы разгорелся скандал. После нескольких попыток Добсонов уволить главного сценариста сериала им запретили появляться на съемочной площадке. Супруги подали в суд и выиграли процесс, но рейтинги сериала продолжали падать, даже несмотря на то, что он выиграл 3 награды «Эмми» подряд как лучшая дневная драма.
- Создатели решили сделать ставку на одну из самых популярных пар «Санты» — Круза и Иден, поэтому вывели их на первый план. Но и это особо не помогло. Возможно, из-за довольно спорной сюжетной линии с изнасилованием Иден. Преступником оказался гинеколог девушки. Актер Ли Макклоски, который сыграл роль злодея, был возмущен этим сюжетом: он считал, что женщины не должны бояться гинекологов. После смерти преступника Макклоски вернулся в сериал в качестве нового персонажа — окружного прокурора Итана Эшера.
- Актриса Марси Уокер, сыгравшая Иден, — одна из немногих, кто оставался в «Санте» от начала до конца. Во время съемок в сериале она успела родить ребенка — ее маленький сын сыграл роль новорожденной дочки героини.
- Актер Эй Мартинес, исполнивший роль Круза, признался, что он реально влюбился в свою партнершу Марси. Но из-за страха потерять семью (супругу и 3 детей) постарался сделать все, чтобы эти чувства закончились сразу после работы в сериале.
- Тот же Мартинес признавался, что считает Круза очень плохим полицейским. «Фактически он распутывает всего лишь несколько загадок, а когда пытается кого-то защитить, несчастный оказывается мертвым или раненым», — недоумевал актер в одном из интервью.
- Самую экстравагантную героиню сериала Августу сыграла актриса Луиз Сорель. Она трижды уходила из сериала из-за несогласия с сюжетными линиями, в которых участвует ее персонаж. Но каждый раз возвращалась, так как героиня была одной из самых популярных у зрителей. Окончательный ее уход из «Санта-Барбары» продюсеры объясняют тем, что Сорель не захотела сниматься вместе с одним из артистов. Сама же актриса говорит, что ее решение покинуть проект связано с тем, что одним из исполнительных продюсеров стал Поль Раух — ее бывший бойфренд.
- Вообще актеры в сериале менялись часто, и это тоже подрывало его рейтинги. Например, одну из главных красоток «Санта-Барбары» Келли Кэпвелл играли 4 актрисы, и первой была Робин Райт — единственная из актерского состава мыльной оперы, кто смог сделать успешную карьеру в Голливуде (не считая Леонардо Ди Каприо, сыгравшего маленького Мейсона). Кстати, больше всего негодования вызвала смена Мейсона. Лэйна Дэвиса, сыгравшего этого обаятельного циника, обожали как в США, так и в России, и нового исполнителя роли Терри Лестера публика встретила прохладно.
- Но чаще всего менялись СиСи Кэпвеллы: главу почтенного семейства сыграли аж 6 актеров. Причем впал в кому СиСи в исполнении Чарльза Бейтмана, а вышел из нее уже Джед Аллан. А «между ними» на больничной койке в сериале успел полежать Джарстин Уитннес.
- Кстати, полное имя главы семейства Кэпвеллов — Ченнинг Крейтон Кэпвелл, а СиСи — аббревиатура, образованная из начальных букв его имени на английском (Channing Creighton).
- Кстати, Джед Аллан не зря так полюбился отечественному зрителю: оказывается, у него есть славянские корни. Его предки по фамилии Брановские эмигрировали в США из Киева.
- Рейтинги сериала падали, мыльная опера начала сдавать позиции в крупных городах, в том числе в Бостоне и Филадельфии, и в 1992 году было принято решение свернуть проект. На американские телеэкраны последняя серия «Санты» вышла 15 января 1993 года.
- У нас в это время был самый расцвет зарубежной саги. Ее обожали даже дети, и это нашло отражение в детском фольклоре. По мотивам «Санта-Барбары» придумывали считалочки: «На златом крыльце сидели Мейсон, Сара, Круз и Келли, а Сиси лежал в больнице, он объелся много пиццы».
- Любимцем отечественной публики был Мейсон — в его честь тогда было названо огромное количество котов. «В 90-е меня как-то пригласили в Санкт-Петербург на фестиваль „Белые ночи“. Я и представить не мог, что меня там кто-то знает. Но люди останавливали на улицах, просили автографы. Я был ошеломлен! Даже в Америке сериал не был столь популярным», — рассказывает Дэвис.
- Актер не любит вспоминать работу в «Санта-Барбаре»: «Если вернуться назад, я бы не стал сниматься в этом сериале. Не считаю это хорошей ролью. К тому же приходилось учить до 60 страниц текста на 1 серию — уж очень герой был болтливый! Кроме того, у меня с ним ничего общего». Лэйн Дэвис сам покинул сериал, объяснив свое решение усталостью. После этого он путешествовал, а затем создал театр, где ставит пьесы Шекспира и сам в них играет.
- У нас сериал показали не полностью: начался он с 217-й серии (той самой, где Круз Кастильо раскрывает тайну убийства Ченнинга-младшего), а закончился на 2 040-й. Он шел на телеканале РТР со 2 января 1992 года по 17 апреля 2002 года с неоднократными перерывами в показе.
- Многие не знают, что Круз и Иден расстались. Причина в том, что девушка оказалась сумасшедшей и чуть не убила собственную мать Софию. Иден сбежала из города и прислала возлюбленному письмо с просьбой ее не искать. Круз закрутил роман с Келли, но и он не увенчался успехом. Кастильо взял на себя вину за убийство, которого не совершал, защитив тем самым дочь своих друзей. Впрочем, в тюрьму он не попал — сбежал в Мексику. Мейсон женился на Джулии, но они не могли зачать ребенка и взяли из приюта девочку. В финальных сериях Джулия сообщила, что беременна. СиСи Кэпвелл вернулся к Софии, Лайонел Локридж женился на Джине.
- Большинство актеров «Санта-Барбары» не смогли построить головокружительной карьеры в кинематографе, но у некоторых судьба сложилась особенно интересно. Например, актриса Марси Уокер, сыгравшая Иден, служит пастором в маленьком городке в Оклахоме.
- А англичанин Николас Костер, исполнивший роль Лайонела Локриджа, женился на своей русской поклоннице — москвичке Елене Бородулиной, которая моложе своего 79-летнего супруга на 43 года. Их отношения начались с того, что девушка написала кумиру в Facebook.
А как вы относитесь к «Санта-Барбаре»? Смотрели этот сериал?
Фото на превью Santa Barbara / Fox