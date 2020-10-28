20+ фактов о «Санта-Барбаре» — сериале, который видели все, но никто не знает, чем он закончился

История богатых семей, живущих в небольшом, но респектабельном городке в Калифорнии, тронула сердца телезрителей по разные стороны океана. В Штатах, Европе и странах СНГ зрители бросали все свои дела и прилипали к экранам, чтобы узнать, как там дела у клана Кэпвеллов и их главных соперников — Локриджей. Вышел ли из комы СиСи, помирились ли Круз и Иден? За героев «Санта-Барбары» переживали как за родных.