20+ фактов о самой популярной киносемье, о родстве членов которой вы, скорее всего, даже не знали
Что связывает клоуна Пеннивайза, Флоки, Тарзана и Билла Прихлопа? Актеры, сыгравшие эти роли, — члены одной семьи. Скарсгордов больше, чем вы думаете. У отца семейства Стеллана 7 сыновей, 4 из которых — актеры. А 5-й сын — вылитый Билл, который сыграл клоуна Пеннивайза в «Оно».
AdMe.ru решил рассказать о самой известной шведской семье и собрал для вас любопытные факты о Скарсгордах.
© Chernobyl (TV Mini-Series) / HBO © The Legend of Tarzan / Village Roadshow Pictures © Vikings (TV Series) / World 2000 Entertainment © It / New Line Cinema
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Родоначальник клана Ян Скарсгорд придумал эту фамилию. В 40-х годах в Швеции было засилье одинаковых фамилий: слишком много Нильсонов, Джонсонов, Йохансенов. Создание новых приветствовалось государством. Ян не растерялся и взял фамилию Скарсгорд.
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Все в семье очень высокие. Средний рост братьев Скарсгорд — больше 190 см.
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Все братья получили свои первые актерские роли еще до того, как им исполнилось 10 лет.
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В Голливуде Скарсгордов прозвали «шведскими Болдуинами», намекая на то, что актерское семейство оказалось многочисленным.
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Атмосфера в доме во времена взросления братьев была очень либеральной. Отец семейства Стеллан часто прогуливался обнаженным. Тети, дяди, бабушки и дедушки — все жили рядом. Двери дома были всегда открыты. В любой вечер за обеденным столом собиралось от 10 до 15 человек.
Отец — Стеллан Скарсгорд
© Pirates of the Caribbean / Walt Disney Pictures © The Avengers / Marvel Studios © Chernobyl (TV Mini-Series) / HBO
Отец семейства самой известной актерской династии Швеции сыграл более 60 ролей в кино, но зрителю больше всего запомнился в роли Билла Прихлопа в «Пиратах Карибского моря» и Бориса Щербины в сериале «Чернобыль».
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Его отец, Ян Скарсгорд, был театральным режиссером и оказал огромное влияние на решение сына стать актером.
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Большинство ролей Скарсгорд сыграл на шведском телевидении. В частности, славу ему принесла роль в детском сериале, где он сыграл Бомби Битта — героя, напоминающего Тома Сойера.
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Признался, что никогда не пытался ничего навязать детям и не настаивал на том, чтобы они продолжили актерскую династию: «Я просто хотел вырастить их порядочными людьми, и я пытался показать им, что для того, чтобы жить полной жизнью, главное — не стать эгоистами, а быть полезными для друзей и семьи».
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Актеры Пол Беттани и Дженнифер Коннелли назвали своего сына Стелланом в честь Скарсгорда.
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Стеллан уверен, что детям нельзя лгать. Только так возможны доверительные отношения в семье. Однажды один из сыновей возмутился тем, что дети в детском саду говорят, что Санта-Клаус существует, а значит, родители лгут им. Стеллан ответил 3-летнему малышу, что иногда люди лгут, так устроен мир и ему придется с этим смириться.
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У актера всего одна дочь — Эйя. Она работает моделью, также известна в социальных сетях как общественный деятель. Когда Эйе было 2 с половиной года, она поссорилась с братом и попросила папу написать напоминание о том, что девочки всегда правы. Он написал и прикрепил бумажку с надписью на стену в кухне. Она висит там до сих пор. На фото ниже она позирует вместе со своим младшим братом, о котором мы расскажем чуть позже.
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У Стеллана особый подход к воспитанию. Он уверен, что все дети с 16 лет должны принимать решения сами, а задача родителей — позволить им это. В противном случае они будут или жить за счет родителей, или обвинять, что те испортили им жизнь.
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3-й сын Стеллана Скарсгорда — Сэм — в детстве получил небольшую роль, но карьеру развивать не стал. И это единственный мужчина в семье, который пошел по стопам своей матери (первой жены Стеллана) и стал врачом.
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Во 2-м браке у Стеллана подрастают еще 2 сына — Оссиан (10 лет) и Колбьорн (7 лет). Возможно, когда-то они захотят продолжить актерскую династию.
Александр Скарсгорд
© The Legend of Tarzan / Village Roadshow Pictures © True Blood / HBO © Big Little Lies (TV Series) / HBO
Старший сын в семье начал сниматься в раннем возрасте, с 8 лет, но мировую известность приобрел благодаря роли вампира-викинга Эрика Нортмана в сериале «Настоящая кровь». А еще мы помним его по роли в фильмах «Тарзан. Легенда», «Меланхолия» Ларса фон Триера и яркому воплощению семейного тирана в сериале «Большая маленькая ложь».
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Александр Скарсгорд был назван самым привлекательным мужчиной в Швеции 5 лет подряд.
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В 2013 году Александр был участником экспедиции на Южный полюс вместе с принцем Гарри.
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Все представители актерской семьи в свое время снялись в музыкальных клипах. Например, Александра вы можете увидеть в клипе на песню «Paparazzi» Леди Гага.
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Признался, что между братьями существует соперничество, но оно больше похоже на дружескую мотивацию, чем на настоящую конкуренцию.
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Его татуировку — птицу на ноге — нарисовал маркером его брат Вальтер, которому на тот момент было 7 лет. Александр сфотографировал рисунок и сделал настоящее тату. Показал младшему брату, чтобы удивить его и обрадовать, но только тот засмеялся и спросил: «Зачем ты это сделал?»
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Фанаты называют его Askars, а иногда Skardigans за то, что любит носить кардиганы.
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Актер — ярый спортивный фанат и болельщик клуба «Хаммарбю». Неловкий момент был в Стокгольме, когда он оказался на футбольном матче и не смог сдержать эмоций. Александр кричал, махал руками и призывал фанатов поддержать клуб. Видео просмотрели более 0,5 млн раз, оно стало вирусным, и нужно было как-то реагировать. Агент Александра позвонил менеджерам Warner Bros. и предложил им посмотреть видео и попробовать найти на роль Тарзана кого-то более дикого, чем этот парень. Инцидент закончился тем, что актера утвердили на роль в фильме «Тарзан. Легенда».
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Когда ему было 19 лет, он подал заявление на прохождение национальной службы в морской пехоте. Служил в антитеррористическом и противодиверсионном отряде на военно-морской базе.
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Александр признался, что иногда у него возникает «синдром самозванца»: «Я чувствовал это во время съемок в „Тарзане“. Я сидел на съемочной площадке и думал: вот сейчас режиссер придет и скажет: „Чувак, ты можешь идти домой. Сейчас придет актер, который будет играть главную роль“».
Густаф Скарсгорд
© Westworld (TV Series) / Bad Robot © Vikings (TV Series) / World 2000 Entertainment © gustafskarsgard
Второй сын Стеллана сыграл нашего любимого и немного сумасшедшего Флоки в «Викингах».
- Густаф вспоминает, что мечтал о карьере актера в детстве, потому что его привлекало большое количество сладостей на съемочной площадке.
- При этом признается, что не ждал от судьбы чего-то особенного и планировал играть в театре в пригороде Стокгольма.
- Персонаж его мечты — Гамлет, и ему удалось воплотить мечту на сцене театра. «Я знаю, что это такое клише, но, если вы спросите меня, это самый сложный, парадоксальный и человечный персонаж из когда-либо написанных».
- Рассказал, что иногда они с братьями в шутку проверяют, кто выше в рейтинге IMDb.
Билл Скарсгорд
© It / New Line Cinema © Hemlock Grove (TV Series) / Gaumont International Television © Castle Rock (TV Series) / Bad Robot
К 29 годам Билл успел стать звездой сериала «Хемлок Гроув» и сыграл самого ужасного в мире клоуна в «Оно».
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Его актерский дебют состоялся в 10 лет в фильме «Железная банда» (Järngänget). Главную роль в картине сыграл его брат Александр. Но уже в подростковом возрасте Билл передумал становиться актером, потому что ему не нравилась идея стать 4-м актером с фамилией Скарсгорд. В старших классах он специализировался на науке и говорил: «Может быть, я стану доктором». Зрителям повезло: Билл передумал и попал на большой экран.
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Для успешного воплощения образа клоуна Пеннивайза Билл изучал повадки диких животных, смотрел документальные фильмы. «Когда я работал над ролью, то был уверен, что Пеннивайз сочетает в себе повадки гиены и медведя гризли».
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Манеру бега клоуна Билл позаимствовал у младшего брата Оссиана. «Сейчас ему 10 лет, но, когда ему было 4 или 5, он очень забавно бегал. Детские движения во время бега неловкие и смешные. Когда те же движения пытается проделать человек моего роста, то это выглядит очень жутко. Именно так и передвигается Пеннивайз».
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У известного актера нет постоянного дома и даже машины. Он живет с чемоданом в руке и всю сознательную жизнь путешествует. А еще, следуя традициям семьи Скарсгорд, он регулярно организует большие вечеринки.
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«Оно» — это не первая работа Билла Скарсгорда по Кингу. Он играет одну из ключевых ролей в сериале-антологии «Касл-Рок», который объединяет ряд персонажей и сюжетных линий из «Оно», «Ловца снов», «Зеленой мили» и «Мизери».
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По словам Билла, он и дети, принимавшие участие в съемках хоррора «Оно», большую часть времени перед съемками держались порознь, чтобы сохранить напряжение и чтобы реакция на страшного клоуна была максимально реалистичной. Хоть маленькие актеры и видели Скарсгорда на чтении сценария, их ужас был самым настоящим — эти дубли и вошли в фильм.
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У Билла есть легкое косоглазие. Если он расслабляет мышцы, его левый глаз словно стекленеет. Он подумал, что было бы здорово это использовать в фильме, так что на протяжении всей ленты глаза Пеннивайза смотрят в разные стороны. Более того, актер действительно умеет улыбаться как Пеннивайз. Это не спецэффекты, и это довольно жутко и убедительно.
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По словам актера, во время съемок в «Оно» он часто пользовался видеозвонками, чтобы поговорить с близкими. И постоянно говорил со своей дочкой, не снимая костюм и не смывая грим с лица.
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Недавно весь мир узнал, что у Билла есть дочь. Малышке 11 месяцев, и ее детская комната переполнена игрушечными Пеннивайзами, которые подарили актеру.
Бонус: это 5-й сын Стеллана — Вальтер
Юноша только начал свой пусть в кинематографе. Зритель может увидеть его в приключенческой драме «Арн: Объединенное королевство», где Вальтер играл вместе с братьями Густафом и Биллом и отцом Стелланом.
Кого из братьев вы видели на экране?