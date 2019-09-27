20+ фактов о самой популярной киносемье, о родстве членов которой вы, скорее всего, даже не знали

Отец семейства самой известной актерской династии Швеции сыграл более 60 ролей в кино, но зрителю больше всего запомнился в роли Билла Прихлопа в «Пиратах Карибского моря» и Бориса Щербины в сериале «Чернобыль».

Его отец, Ян Скарсгорд, был театральным режиссером и оказал огромное влияние на решение сына стать актером.

Большинство ролей Скарсгорд сыграл на шведском телевидении. В частности, славу ему принесла роль в детском сериале, где он сыграл Бомби Битта — героя, напоминающего Тома Сойера.

Признался, что никогда не пытался ничего навязать детям и не настаивал на том, чтобы они продолжили актерскую династию: «Я просто хотел вырастить их порядочными людьми, и я пытался показать им, что для того, чтобы жить полной жизнью, главное — не стать эгоистами, а быть полезными для друзей и семьи».

Актеры Пол Беттани и Дженнифер Коннелли назвали своего сына Стелланом в честь Скарсгорда.

Стеллан уверен, что детям нельзя лгать. Только так возможны доверительные отношения в семье. Однажды один из сыновей возмутился тем, что дети в детском саду говорят, что Санта-Клаус существует, а значит, родители лгут им. Стеллан ответил 3-летнему малышу, что иногда люди лгут, так устроен мир и ему придется с этим смириться.