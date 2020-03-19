20+ фактов о последнем бойскауте Голливуда, который не растерял харизму и обаяние и в 65

После съемок фильма «Девять ярдов» Мэттью Перри заключил с Уиллисом пари: если в первую неделю показа картина займет в прокате 1-е место, то Брюс бесплатно снимется в «Друзьях». В результате актер сыграл в трех сериях культового сериала. Гонорар ему все же выплатили, но все деньги Уиллис перевел благотворительному фонду.

За небольшую роль в «Друзьях» актер получил «Эмми» и был номинирован на премию «Американская комедия 2001 года» в категории «Самый смешной гость-мужчина в телесериале».

Брюс подарил новый протез ноги за $ 20 тыс. беженцу из Судана Джону Аньяку, который сыграл эпизодическую роль в фильме «Слезы солнца». За 4 месяца съемок в джунглях его старый протез совсем износился.