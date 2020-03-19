20+ фактов о последнем бойскауте Голливуда, который не растерял харизму и обаяние и в 65
Комик, который стал символом настоящего героя благодаря фильмам в стиле экшен, музыкант, последний бойскаут и любящий многодетный отец. Если при упоминании имени Брюса Уиллиса в вашей голове всплывает образ лысого, обаятельно щурящегося Крепкого Орешка, значит, вам непременно стоит прочитать эту статью.
В честь 65-летия одного из самых харизматичных актеров Голливуда AdMe.ru публикует подборку интересных фактов из его биографии. А в конце статьи мы приготовили бонус — фото главных «достижений» Брюса Уиллиса.
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Уолтер Брюс Уиллис родился в Идар-Оберштайне (Западная Германия). Его мать — немка, а отец — американский военнослужащий.
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В детстве будущий Крепкий Орешек заикался и буквально лишался речи из-за волнения и переживаний. Чтобы избавиться от этого дефекта, Брюс записался в школьный театральный кружок.
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По окончании школы Уиллис работал на химическом заводе и охранником на атомной электростанции.
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В 17 лет Брюс сломал левое плечо, и, чтобы кости срослись правильно, врачи были вынуждены удалить часть мышечной ткани. Теперь на этом месте у актера красуется шрам.
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Закончил Государственный университет Монтклера, драматический факультет.
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После университета Уиллис работал барменом в Нью-Йорке, где его заметил режиссер по кастингу, подыскивающий актера как раз на эпизодическую роль бармена.
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Телесериал «Детективное агентство „Лунный свет“» стал прорывом Брюса. У него даже был небольшой роман с Сибилл Шеперд, играющей главную героиню, но из-за растущей популярности Уиллиса к окончанию съемок эти отношения переросли в ненависть. В результате актер зарекся когда-либо участвовать в сериалах и сдержал слово.
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Съемки в «Крепком орешке» принесли Брюсу мировую известность и избавили его от закрепившейся за ним репутации комика.
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В 1998 году Уиллис стал первым актером, который «сыграл» в видеоигре для Sony PlayStation: на его тело прикрепили датчики и перенесли на компьютер мимику и движения, включая коронные прищур и ухмылку.
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Брюс Уиллис известен не только как актер, но и как участник группы The Accelerators, а также в качестве сольного исполнителя блюза, поп- и софт-рока. В 80-х он даже выпустил 2 альбома.
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Написал заглавную тему для «Гудзонского ястреба» и песню «Slow Burn» для фильма «Девять ярдов».
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Актер купил себе дом в Праге, потому что безумно влюбился в этот город после съемок фильма «Война Харта».
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После съемок фильма «Девять ярдов» Мэттью Перри заключил с Уиллисом пари: если в первую неделю показа картина займет в прокате 1-е место, то Брюс бесплатно снимется в «Друзьях». В результате актер сыграл в трех сериях культового сериала. Гонорар ему все же выплатили, но все деньги Уиллис перевел благотворительному фонду.
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За небольшую роль в «Друзьях» актер получил «Эмми» и был номинирован на премию «Американская комедия 2001 года» в категории «Самый смешной гость-мужчина в телесериале».
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Брюс подарил новый протез ноги за $ 20 тыс. беженцу из Судана Джону Аньяку, который сыграл эпизодическую роль в фильме «Слезы солнца». За 4 месяца съемок в джунглях его старый протез совсем износился.
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Однажды актер был оштрафован экологической службой за то, что очистил часть заболоченного пруда возле своего дома. Уиллису пришлось не только заплатить $ 21,5 тыс., но и вернуть болоту прежний вид.
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В 30 лет Брюс Уиллис начал интенсивно лысеть. Актер признавался, что носил накладные волосы в некоторых фильмах, но в обычной жизни ими не пользовался.
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Брюс — левша, но для фильма «Шестое чувство» научился писать правой рукой, чтобы в одном из эпизодов оператору было удобно снимать сцену, в которой он пишет именно правой рукой.
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Азарт — его 2-е имя. Однажды он проиграл за ночь £ 30 тыс., рекордный выигрыш в карты составляет $ 500 тыс.
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Актер всегда носит наручные часы на правой руке циферблатом вниз. Эта деталь не смогла ускользнуть от наблюдательных фанатов фильмов с участием Брюса. А вы обращали на это внимание?
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Брюс Уиллис — звездный папа пяти дочерей: 3 старших дочери родились в браке с Деми Мур, а 2 младшие девочки — в союзе с фотомоделью Эммой Хеминг.
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Вторая жена актера младше его на 23 года.
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Брюс по сей день поддерживает теплые отношения с Деми, он даже был на ее свадьбе с Эштоном Кутчером, а она — на его бракосочетании с Эммой. Бывшие супруги регулярно встречаются на общих семейных посиделках.
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Кулинария — одно из хобби актера, поэтому он часто готовит вместе с супругой или сам балует детей вкусными блюдами.
Бонус: 5 дочерей Брюса Уиллиса в одном кадре
Как вы относитесь к творчеству Брюса Уиллиса? Есть фильмы с его участием, которые вы любите пересматривать время от времени?
Фото на превью R.D.PRESS / East News