20 фактов о популярных фильмах, от которых разинут рты даже те, кто вообще не смотрит кино
Кинопроизводство — совершенно магический процесс, подноготную которого знают лишь члены съемочной площадки, да и сами актеры. А ведь так много любопытных деталей остаются неизвестными простому зрителю. Вот, например, в фильме «Скорость» Киану Ривз случайно разбил стекло в автобусе, и эта сцена попала в фильм. Или вот еще: для «Чужого-4» Сигурни Уивер 3 недели училась бросать мяч в баскетбольное кольцо, стоя к нему спиной.
Мы в AdMe.ru любим кино и обожаем узнавать секреты создания фильмов. И хотим поделиться тем, что сегодня выяснили.
- Линда Хэмилтон специально для фильма «Терминатор-2: Судный день» научилась вскрывать замки скрепкой. И в сцене побега из психиатрической больницы она делает это по-настоящему.
- Чтобы подготовиться к главной роли в фильме «Вселенная Стивена Хокинга», актер Эдди Редмэйн похудел почти на 7 кг, а также 4 месяца тренировался управлять своим телом, чтобы двигаться так, как люди, страдающие мотонейронной болезнью. Редмэйн часами стоял перед зеркалом и учился правильно искажать свое лицо. А между дублями продолжал горбиться. В итоге, по словам его остеопата, он заработал искривление позвоночника.
- Актерам фильма «Интервью с вампиром» перед съемками приходилось по 30 минут висеть головой вниз. Они это делали для того, чтобы гримеры могли нанести им правильный грим. Из-за положения вверх ногами кровь приливала к голове, и кровеносные сосуды начинали сильно выступать на лице. После этого гримеры, используя опухшие вены своих подопытных, создавали довольно жутких на вид вампиров.
- Во время съемок фильма «Властелин колец: Братство кольца» актерам часто приходилось летать в отдаленные высокогорные места на вертолете. Шон Бин, игравший Боромира, боялся летать, поэтому ежедневно тратил по 2 часа на восхождение на гору, причем он уже был одет как Боромир.
- В фильме «Капитан Филлипс» фраза «Слушай меня! Теперь я капитан!» была импровизацией актера-дебютанта Бархада Абди. Именно поэтому Том Хэнкс в кадре так неподдельно удивлен. К слову, после выхода фильма Абди был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
- Когда Киану Ривз в фильме «Скорость» подбегает к заминированному автобусу, он бьет по его двери и разбивает стекло. Это произошло случайно, но эпизод в итоге попал в финальную версию боевика.
- Кстати, самая известная сцена в этом фильме — прыжок автобуса через недостроенный пролет в мосту. На самом деле мост был целым, его часть потом стерли на компьютере. А затем дорисовали там стаю летящих птиц. Но автобус действительно взлетал на том участке, для этого был построен специальный пандус. Транспортное средство разогналось до 98 км/ч и пролетело 33 метра. При этом передняя часть неожиданно взмыла над землей на 6 метров, этого никто не ожидал, в том числе операторы — автобус даже наполовину вышел из кадра.
- Перед ограблением банка герои фильма «Малыш на драйве» надевают маски, сделанные в виде головы Майкла Майерса. Студия хотела использовать маски Майкла Майерса из фильма «Хеллоуин», но не смогла получить законное разрешение. Тогда продюсеры позвонили самому Майерсу, и тот дал согласие на использование масок в виде его лица.
- Для съемок сцены с «Колодцем душ» продюсеры фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» обыскали каждый зоомагазин в Лондоне и на юге Англии, где и снимали тот эпизод. Они хотели раздобыть всех змей. Однако как только все они оказались на съемочной площадке, стало ясно, что этих пресмыкающихся не хватает. Поэтому Стивен Спилберг разрезал несколько шлангов на куски и бросил их среди настоящих змей. Если присмотреться внимательно, можно заметить, где настоящие, а где нет.
- В одной из сцен фильма «Чужой: Воскрешение» Сигурни Уивер бросает баскетбольный мяч в корзину, находясь на большом расстоянии от нее, да еще и спиной. Чтобы выполнить этот трюк, Уивер тренировалась в течение 3 недель под руководством тренера по баскетболу. Актриса считает свой бросок одним из лучших моментов в ее жизни, после свадьбы и рождения дочери.
- Собаку, которая сыграла в фильме «Я — легенда», дрессировщик нашел в питомнике. У нее была идеальная внешность, но она ничему не была обучена. У дрессировщика было всего несколько недель, чтобы научить ее выполнению нужных команд.
- В этом же фильме роль некоторых манекенов в видеомагазине играли реальные люди. Если вы внимательно посмотрите на ту сцену, можно увидеть, как они движутся.
- В сцене фильма «Дьявол носит Prada», когда Миранда и Энди едут на заднем сиденье машины в Париже, использовался мерседес S-класса, физически разрезанный пополам. Так операторы смогли добиться нужных ракурсов.
- В одной из сцен фильма «Бойцовский клуб» персонажи Брэда Питта и Эдварда Нортона варят мыло. Так вот, актеры действительно прямо на съемках кинокартины научились изготавливать мыло.
- Специально для фильма «Терминал» был построен аэропорт, который представлял собой почти полную копию аэропорта Дюссельдорфа. Его соорудили в бывшем ангаре, оснастили 3 группами рабочих эскалаторов и заполнили популярными торговыми точками (например, Burger King, Mrs. Fields, WHSmith).
- В фильме «Миллионер из трущоб» главный герой, юный Джамал, прыгает в отверстие в полу уличного туалета. На самом деле яма с «экскрементами» была заполнена смесью арахисового масла и шоколада.
- В ленте «Крестный отец» есть сцена, где Вито Корлеоне, вернувшегося из больницы, помощники несут по лестнице на 2-й этаж. На съемках этого эпизода Марлон Брандо ради шутки подложил груз под свое тело, чтобы его было труднее нести.
- В фильме «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» на планете Набу есть водопады. На самом деле в этих кадрах снимали специально созданные миниатюрные миры, в которых в качестве падающей воды выступали потоки соли.
- Пар, который идет изо рта актеров и актрис в «холодных» сценах фильма «Послезавтра», был добавлен с помощью компьютерных технологий. Такой способ оказался более дешевым, чем использование специальных замораживающих установок.
- Во время съемок одной из сцен в фильме «Бэтмен возвращается» актрисе Мишель Пфайффер пришлось взять в рот живую птицу. У реквизиторов на съемочной площадке были искусственные птицы, но Пфайффер посчитала, что все они выглядят слишком фальшиво.
Какие факты о съемках этих фильмов стали для вас неожиданным открытием?
Фото на превью I Am Legend / Warner Bros., Fight Club / Fox 2000 Pictures
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