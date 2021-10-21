20 фактов о популярных фильмах, от которых разинут рты даже те, кто вообще не смотрит кино

Кинопроизводство — совершенно магический процесс, подноготную которого знают лишь члены съемочной площадки, да и сами актеры. А ведь так много любопытных деталей остаются неизвестными простому зрителю. Вот, например, в фильме «Скорость» Киану Ривз случайно разбил стекло в автобусе, и эта сцена попала в фильм. Или вот еще: для «Чужого-4» Сигурни Уивер 3 недели училась бросать мяч в баскетбольное кольцо, стоя к нему спиной.