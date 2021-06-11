20+ фактов о Питере Динклэйдже, которые позволят взглянуть на него не только как на героя «Игры престолов»

11 июня исполняется 52 года Питеру Динклэйджу. Многие запомнили его блестяще сыгранную роль в «Игре престолов». Однако в копилке актера помимо этого сериала есть еще множество достойных работ. Кстати, он не обделен вниманием не только кинематографистов, но и женщин. Однако вот уже более 15 лет Питер связан узами брака и растит двух детей.

Мы в AdMe.ru не смогли упустить возможность поглубже проникнуться личностью и творчеством Динклэйджа.

Будущий актер родился в семье страхового агента и учительницы музыки. Его родители никак не были связаны с миром кино. У них даже не было телевизора. По крайней мере так думал Питер до тех пор, пока однажды не услышал странные звуки, доносящиеся из спальни родителей. Он заглянул в комнату и увидел, что они смотрят черно-белый телевизор.

По крайней мере так думал Питер до тех пор, пока однажды не услышал странные звуки, доносящиеся из спальни родителей. Он заглянул в комнату и увидел, что они смотрят черно-белый телевизор. Питер родился с ахондроплазией (нарушение роста костей). В одном из интервью актер признавался, что в подростковом возрасте его часто дразнили и из-за этого он был озлобленным. Но чем старше становился, тем отчетливее понимал, что ко всему нужно относиться с юмором и что это не его проблема, а их. В 10 лет мальчик перестал расти, достигнув 135 см. Врачам приходилось проводить всевозможные манипуляции с его ногами, чтобы ему было более-менее комфортно.

Впервые Питер попробовал себя в качестве актера в 5-м классе. Тогда он сыграл главную роль в спектакле «Плюшевый кролик». После представления сорвал бурные овации, о которых вспоминает до сих пор. Позднее поступил в колледж искусств, где начал оттачивать свое актерское мастерство.

В 1990-х сколотил собственную панк-группу Whizzy. Динклэйдж не только пел, но и, судя по фото тех времен, играл на корнете. Кстати, свой шрам от шеи до брови он заработал по неосторожности как раз во время выступления со своей группой.

В 1991 году Питер окончил колледж и переехал в Нью-Йорк вместе с другом. Режиссеры не торопились предлагать Питеру роли, которые его устраивали бы. В основном на него сыпались предложения сыграть эльфов и лепреконов. На протяжении 6 лет Динклэйджу пришлось работать в компании, занимающейся обработкой данных.

Жизнь в Нью-Йорке была несладкой: в пристанище, где обитали друзья, бегали полчища крыс. Для их отлова Питер даже завел кота, который прожил с ним более 10 лет.

Первый фильм с участием Питера вышел в 1995 году. В артхаусной ленте «Жизнь в забвении» ему досталась роль актера-карлика, жалующегося на судьбу. Но даже после успешного дебюта он долго не мог найти своего агента. В следующем году Динклэйдж сыграл менеджера по строительству в криминальной драме «Пуля», а в 2002-м появился в комедии легендарного Александра Рокуэлла «Тринадцать лун».

«Станционный смотритель» (2003) стал первым фильмом, принесшим Динклэйджу успех. Актер был номинирован на множество наград, а одну из них даже получил (премия «Спутник» в номинации «Исключительный талант»). Среди его ярких работ 2000-х годов также числятся «Маленькие пальчики» (2003) с Гэри Олдменом и «Признайте меня виновным» (2006) с Вином Дизелем.

В 2008 году Питер появился в облике гнома в ленте «Хроники Нарнии: Принц Каспиан». Один из критиков говорил, что работой в этой картине Динклэйдж только закрепил за собой стереотип, которого хотел избежать на протяжении всей своей карьеры.

Самым звездным для Динклэйджа стало следующее десятилетие. В 2011–2019 годах он снимался в «Игре престолов». Питер с недоверием отнесся к предложению сыграть в этом сериале. Согласился лишь тогда, когда создатели проекта сказали ему, что Тирион не стереотипный карлик из фэнтези.

В одном из интервью актер говорил, что как-то пытался прочитать книги Мартина, по которым сняли «Игру престолов». Но признался, что они для него слишком запутанные. Кстати, поклонники саги не так уж и благосклонно восприняли идею взять на роль Тириона Ланнистера Питера, так как, согласно описаниям в книге, персонаж был не очень-то красивым и гораздо ниже актера.

Актера утвердили на роль Тириона Ланнистера без кастинга, а Джордж Мартин потом вспоминал: «Если бы Питер не согласился на роль, то я даже не знаю, что бы мы делали».

Впоследствии Тириона называли самым цитируемым персонажем и одним из самых любимых героев сериала. Журналисты заявляли, что «Игра престолов» во многом обязана своему успеху именно блестящей игре Динклэйджа. А сам он недоумевал, почему проект стал настолько популярным.

«Никогда не забывай, кто ты, ведь другие не забудут. Носи это как броню, и тогда они не смогут тебя ранить». Тирион Ланнистер, персонаж Динклэйджа в "Игре престолов"

Все сценарии, в том числе «Игры престолов», Питер по обыкновению читает с конца. И делает это до тех пор, пока не найдет имя своего персонажа. Так он узнает, выживет его герой или нет.

И делает это до тех пор, пока не найдет имя своего персонажа. Так он узнает, выживет его герой или нет. Питер — убежденный вегетарианец с 16 лет. Поэтому все мясо, к которому прикасался или ел Тирион в сериале, было сделано по просьбе актера из сои. Он активно пропагандирует отказ от мяса и выступает за то, чтобы весь скот пасся только на свежем воздухе.

«Я никогда не причинил бы вреда кошке или собаке, курице или корове. И я не стал бы просить кого-то другого причинить им вред за меня. Вот поэтому я вегетарианец». Питер Динклэйдж

В 2005 году Динклэйдж женился на театральном режиссере Эрике Шмидт, которая выше него на 33 см. У них двое детей, и о своей личной жизни они предпочитают не распространяться, тщательно оберегая ее от посторонних глаз. Ведь никто даже не знает имя и пол их второго ребенка.

У них двое детей, и о своей личной жизни они предпочитают не распространяться, тщательно оберегая ее от посторонних глаз. Ведь никто даже не знает имя и пол их второго ребенка. Супруга без ума от своего знаменитого мужа. Как-то она говорила: «Мой муж красивый и смешной. Разве не потрясающе, что со своими 135 см он очень привлекателен?»

Один из создателей «Игры престолов» Дэвид Бениофф вспоминал, как много лет назад оказался на одном ужине с Питером: «Я осмотрел сидящих за столом и понял, что все женщины, включая мою жену, были зачарованы каждым его словом».

Все свое свободное время актер предпочитает отдавать семье. Не отказывается он и от езды на самокате.

«С годами я стал увереннее в себе. А женщины больше всего ценят уверенность и чувство юмора. Я всегда мог заставить их смеяться, это меня часто выручало. И вообще женщины в целом не так поверхностны, как мужчины». Питер Динклэйдж

В 2014 году на экраны вышел супергеройский фильм «Люди Икс: Дни минувшего будущего», в котором Питер убедительно сыграл злого гения. Спустя 3 года его фильмография пополнилась лентой «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». А в 2018-м он снялся в блокбастере «Мстители: Война бесконечности». В 2020 году в его кинокопилке появилась роль в криминальной комедии «Аферистка».

Как-то актер говорил, что мечтает сыграть романтического героя, но пока ему не предлагали таких ролей. Однако в 2011 году по версии журнала GQ Питер стал мужчиной года.