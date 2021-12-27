20+ фактов о первом фильме «Властелин колец», который сразу стал эталоном в жанре фэнтези
Ровно 20 лет назад в декабре на экраны кинотеатров вышла первая серия трилогии «Властелин колец», снятая по одноименному роману Дж. Р. Р. Толкина. Кинокартина не только получила 4 премии «Оскар» и более 90 других разных наград, но и стала невероятно любима у критиков и зрителей, которые посчитали ее вехой в кинопроизводстве и достижением в жанре фэнтези. Ну а про высокие рейтинги на «КиноПоиске» и IMDb даже и говорить не стоит.
В честь юбилея фильма мы в AdMe.ru решили узнать, как снималась первая серия трилогии — «Властелин колец. Братство Кольца». После подготовки этой статьи нам захотелось вновь пересмотреть это крутое фэнтези.
- Хоббиты должны были казаться ростом от 90 до 120 см, то есть совсем низкими по сравнению с 2-метровым Гэндальфом. Это часто достигалось использованием принудительной перспективы, когда сэр Иэн Маккеллен (Гэндальф) располагался ближе к камере, чем Элайджа Вуд. В некоторых эпизодах камера двигалась, а это нарушало бы эффект перспективы. Поэтому были разработаны специальные реквизиты и декорации, чтобы поддерживать иллюзию в камере.
- Также исполнителям главных ролей приходилось прибегать к хитрым приемам, чтобы показать разницу в размерах хоббитов и Гэндальфа. К примеру, в сцене, что на фото выше, актеры не смотрят друг на друга, так как сидят по разные углы стола. А вот как снимался этот эпизод.
- Актер Джон Рис-Дэвис, сыгравший в фильме Гимли, мучился от реакции организма на грим, чаще всего она проявлялась в виде воспалений вокруг глаз. Это означало, что его нельзя было снимать в течение нескольких дней подряд и актеру всегда требовался хотя бы один выходной, чтобы его кожа вернулась в нормальное состояние.
- Стрелы Леголаса в финальной битве нарисованы на компьютере. Дело в том, что даже самый одаренный лучник физически неспособен столь быстро выпустить такое количество стрел.
Хотя спустя годы после выхода фильма несколько высококвалифицированных лучников продемонстрировали, что даже самая высокая скорость стрельбы Леголаса может быть воспроизведена в реальной жизни. Однако это возможно только в том случае, если колчан висит на бедре, а не за плечом, как его носит Леголас.
- Когда на вечеринке начинается фейерверк с драконом, в кадре слышен крик — это кричит Билли Бойд, поскольку в тот момент он не знал, что фейерверки действительно взорвутся прямо на съемочной площадке. Он полагал, что их снимут отдельным кадром. Так что крик актера был не по сценарию, но дубль все равно попал в финальную версию.
- Чтобы наложить полный грим и надеть костюм на Лоуренса Макора для роли Лурца, требовалось 11 часов.
- Ночные крики опоссумов использовались для криков, издаваемых орками в шахтах Мории. Также звуки орков частично были записями голосов детенышей морского слона.
- Для съемок были построены 2 комплекта Бэг Энда — дома Бильбо Бэггинса: один для размещения в нем хоббитов, другой (на треть меньше по размеру) — для Гэндальфа. В последнем было все уменьшено на треть, даже книги на полках.
- Большое дерево, возвышающееся над Бэг Эндом, было построено специально производственным отделом. Каждый листочек приходилось прикреплять вручную.
- Подводная сцена с Шоном Эстином на самом деле не снималась под водой. Актера снимали в студии, а вентиляторы в этот момент развевали его плащ. Затем с помощью компьютера был добавлен эффект воды.
- У художника по костюмам Нгилы Диксон было в распоряжении 40 швей, которые создали более 19 000 костюмов.
- Шон Эстин считает, что в течение всего периода съемок (а они длились 16 месяцев) в совокупности 50 дней ушло только на то, чтобы надеть хоббитам протезы ступней. И при этом их все равно не было видно в кадре.
- Во время съемок было использовано более 1 600 пар латексных ушей и ног, каждая из которых была приготовлена в специальной печи, работавшей 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Кстати, снять искусственные ступни было невозможно, не повредив их, поэтому каждую пару можно было использовать только один раз. Использованные ступни были измельчены, чтобы предотвратить появление на черном рынке украденных ног хоббитов.
- Во время Совета Элронда листья на заднем плане постоянно падают, чтобы создавалось ощущение, что собрание происходит на улице, а не в съемочном павильоне. Для этой сцены несколько членов съемочной группы находились за кадром и периодически сбрасывали листья. Получается, производственному отделу пришлось осенью собрать множество мешков с листьями. А так как опавшие листья довольно быстро становились коричневыми, то их приходилось еще и красить.
- Когда Фродо падает на снегу и теряет кольцо, в кадре показан крупный план кольца. В этой сцене использовалось гигантское кольцо размером 15 см в диаметре.
- Вигго Мортенсен присоединился к работе над фильмом, когда съемочный процесс был уже в разгаре. Актер раньше никогда не встречался с режиссером Питером Джексоном и даже не читал книгу Толкина. Именно 11-летний сын Мортенсена Генри был главным подстрекателем, убедившим отца подписать контракт на съемки.
- Хоббитон был изготовлен за год до начала производства фильма, чтобы он выглядел так, будто был естественным, обжитым местом, с настоящими овощными грядками. Был создан даже отдел зелени, который регулировал длину травы, впуская на нее стадо овец.
- Боб Андерсон, опытный мастер, создававший мечи, назвал Вигго Мортенсена лучшим фехтовальщиком, которого он когда-либо тренировал.
- Кстати, Мортенсен сам выполнял свои трюки. Он также настаивал на использовании только настоящего стального меча вместо значительно более легкого алюминиевого или даже более безопасного резинового меча, который производился для съемок боевых сцен и трюков.
- Весь эпизод побега над обрушившейся лестницей в Мории был изобретен создателями фильма и командой по спецэффектам в последний момент. А съемочный черновик сценария просто гласил: «Они сбегают по какой-то лестнице к мосту».
- Все актеры и актрисы в этом фильме носили парики, кроме Билли Джексона, маленького сына Питера Джексона. У него оказались идеальные «хоббитские» волосы. Для изготовления всех париков в Новую Зеландию приходилось импортировать большое количество волос. А в России даже были найдены женщины, которые состригали свои волосы и продавали их создателям фильмов.
А вам нравится этот фильм? Сколько раз вы пересматривали трилогию «Властелин колец»?
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