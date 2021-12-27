20+ фактов о первом фильме «Властелин колец», который сразу стал эталоном в жанре фэнтези

Ровно 20 лет назад в декабре на экраны кинотеатров вышла первая серия трилогии «Властелин колец», снятая по одноименному роману Дж. Р. Р. Толкина. Кинокартина не только получила 4 премии «Оскар» и более 90 других разных наград, но и стала невероятно любима у критиков и зрителей, которые посчитали ее вехой в кинопроизводстве и достижением в жанре фэнтези. Ну а про высокие рейтинги на «КиноПоиске» и IMDb даже и говорить не стоит.