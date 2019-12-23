20+ фактов о новогодней комедии «Ирония судьбы», узнав которые вы будете пересматривать этот фильм с другим настроением
Традиция смотреть один и тот же фильм в канун Нового года есть во многих странах. Например, в Чехии традиционным рождественским и новогодним фильмом считается русская сказка «Морозко». Французы предпочитают комедию «Дед Мороз — отморозок» — ее они знают практически наизусть. У нас же символом Нового года стал фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Из года в год картина собирает у телевизоров людей разных поколений, которые с удовольствием смотрят новогоднюю сказку о том, как четыре друга отправились в баню.
Мы в AdMe.ru 31 декабря в баню, конечно, не ходим, но зато смотрим фильм «Ирония судьбы», поэтому нам было очень интересно узнать подробности о съемках любимой новогодней истории.
В самом начале фильма есть ошибка, на которую почти никто не обращает внимания
- Досадный киноляп можно увидеть в начальных титрах: в слове «исключительно» создатели картины пропустили букву Л. Ошибку заметили не сразу, и в дальнейшем решили не исправлять. Сейчас она стала своеобразной особенностью фильма.
- Кстати, в «Иронии судьбы» есть еще один ляп, связанный с русским языком. Как известно, главная героиня Надя работает учительницей. Однако в разговоре с Ипполитом она ошибается и произносит: «Я забыла одеть праздничное платье». По правилам русского языка она должна была сказать «надеть».
В основу фильма легла пьеса, которая была написана по реальным событиям
- Пьесу под названием «С легким паром, или Однажды в новогоднюю ночь» в 1969 году написали кинорежиссер Эльдар Рязанов и его друг, драматург Эмиль Брагинский. Причем сюжет был взят из реальной жизни. Знакомый Рязанова и Брагинского действительно однажды 31 декабря пошел в баню, потом поехал к друзьям, которые отмечали годовщину свадьбы и сильно напился. Тогда один из гостей решил пошутить над выпившим другом: привез его на Киевский вокзал, подкупил проводницу поезда «Москва — Киев», разместил товарища в общем вагоне, оставив ему только веник, портфель и 15 копеек. Чем закончилась эта история — точно неизвестно, но именно она вдохновила творческий дуэт на создание легендарного фильма.
-
Изначально в театральной постановке Рязанов решил «пересадить» главного героя с поезда на самолет, ведь иначе тот протрезвел бы по пути в Ленинград. Кстати, есть свидетельства, что в старых вариантах пьесы главного героя звали не Женя Лукашин, а Женя Алкашин. Позднее его решили сделать положительным персонажем, поэтому пьянство героя решили оправдать праздником. Именно так эта история стала новогодней.
-
Пьесу поставили в Вахтанговском театре за 12 дней и хотели уже делать премьеру, но руководство сочло историю слишком несерьезной. В итоге комедию поставил Театр мимики и жеста. Позднее Эльдар Рязанов решил экранизировать спектакль, но на «Мосфильме» ему отказали. К счастью, на помощь пришло «Гостелерадио», которое дало добро на съемки двухсерийного телевизионного фильма.
Актеров на роли Нади и Жени выбрали случайно
-
В пробах на роль Нади участвовали такие именитые советские актрисы, как Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Алиса Фрейндлих, но никто не попадал в образ на 100 %. Тогда режиссер вспомнил об исполнительнице главной роли в польской мелодраме «Анатомия любви» Барбаре Брыльской. Рязанов лично позвонил актрисе в Варшаву и пригласил ее на пробы. Увидев буквально несколько кадров, режиссер тут же утвердил ее на роль Нади.
-
Чтобы зрители не заметили польского акцента Барбары, было принято решение, что героиню будет озвучивать актриса Валентина Талызина, которая также исполнила роль Вали, подруги Нади. А песни за Брыльскую пела Алла Пугачева. Правда, по чьему-то недосмотру в титрах не была указана эта информация. Валентина Талызина очень обиделась и даже говорила, что Брыльска незаслуженно получила государственную премию за свою работу.
- Что касается роли Жени Лукашина, то ее очень хотел сыграть Андрей Миронов. Однако Рязанов посчитал, что зрители бы ни за что не поверили, что персонаж Миронова не пользовался успехом у женщин. Режиссер предложил актеру роль Ипполита, но тот отказался. Когда кастинг на роль Лукашина затянулся, а начальство требовало назвать имя исполнителя, ассистентка Рязанова предложила кандидатуру своего друга, неизвестного актера Андрея Мягкова. Это было невероятно, но, как только Рязанов увидел игру Мягкова, он сразу сказал: «Вот он, тот самый Лукашин».
- Интересная подробность: когда после ухода Жени Ипполит включает телевизор, по нему идет фильм «Соломенная шляпка». На экране виден дуэт Андрея Миронов и Людмилы Гурченко, которые так и не попали в фильм «Ирония судьбы».
С ролью Ипполита тоже все было не так просто
-
Изначально на роль Ипполита был утвержден Олег Басилашвили. Он даже успел сняться в нескольких эпизодах. Но у актера скоропостижно скончался отец, поэтому Басилашвили отказался от дальнейших съемок. После такого форс-мажора режиссеру срочно пришлось искать нового актера с подобным типажом. На помощь пришел Юрий Яковлев, который мгновенно вжился в образ Ипполита.
-
Кстати, «немного» Олега Басилашвили в фильме все-таки осталось. Помните эпизод, когда Женя вышвыривает в окно фотографию Ипполита, а потом Надя поднимает ее со снега? Так вот если приглядеться, то Лукашин выбрасывает в форточку фото Яковлева, а Надя поднимает фото Басилашвили. Дело в том, что второй кадр просто не успели переснять и он остался с первых проб.
В Ленинграде никогда не было 3-й улицы Строителей
-
В Москве с 1958 года действительно существовала 3-я улица Строителей, но через несколько лет ее переименовали в улицу Марии Ульяновой. А вот в Ленинграде улицы с таким названием не существовало никогда.
-
Съемки картины проходили в Москве, в 2 домах по проспекту Вернадского. Что интересно, вопреки сюжету, эти дома не были типовыми «панельками»: их построили по специальному экспериментальному проекту. Таких домов в Москве было всего 3.
Во время съемок было множество курьезных моментов и импровизаций
- Знаменитую сцену в бане, где Женя отмечает наступающий Новый год с 3 своими друзьями, снимали не в «Сандуновских банях», а в холодном павильоне «Мосфильма». Снимать в «Сандунах» было слишком дорого, однако оттуда привезли настоящие пальмы в кадках и 2 бочки пива. Так как пиво от холода не спасало, каждый актер принес с собой по бутылке водки. Втайне от режиссера они заменили бутафорские бутылки на настоящие. К тому же у одного из них — Александра Белявского — был день рождения, поэтому в кадре друзья выпивали за его здоровье по-настоящему.
-
После 3-го дубля чересчур правдоподобное опьянение героев стало заметно всей съемочной группе, а режиссер пришел в ярость и остановил съемки. На следующий день актерам пришлось играть ту же сцену, но уже в трезвом состоянии, что получилось не так убедительно. В итоге в фильм вошли кадры, снятые в первую ночь.
-
Ставших крылатыми фраз Ипполита «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» и «О, тепленькая пошла...» не было в сценарии — это чистая импровизация Юрия Яковлева. Позднее актер признавался, что рыба, которую принесли на площадку реквизиторы, действительно была дрянная и он на самом деле удивился наличию горячей воды в павильоне «Мосфильма».
- К полноценным съемкам фильма съемочная группа приступила только весной, когда снег уже почти растаял. Так что вместо снега в ход пошли подручные средства: вата, пенопласт, меловая крошка и резаная бумага. А для создания вьюги использовались специальные ветродуи.
- В одном из эпизодов можно увидеть режиссера фильма. Эльдар Рязанов появился в роли недовольного пассажира самолета, на которого постоянно наваливается спящий Лукашин. Позднее Рязанов вспоминал, что был очень расстроен, когда при просмотре этого момента увидел, что у него намечается лысина.
- В начале фильма в разговоре между Женей и Галей не раз упоминается человек по фамилии Катанян, к которому они должны были идти встречать Новый год. Так вот Василий Катанян — это реально существующий человек, режиссер-документалист, с которым Рязанов вместе работал. Его фамилия упоминалась и в других фильмах режиссера: «Вокзале для двоих», «Забытой мелодии для флейты» и в «Привет, дуралеи!».
Фильм могли запретить за пропаганду пьянства, но его спас Брежнев
После завершения съемок поползли слухи, что картину хотят запретить за пропаганду пьянства. К счастью, «Ирония судьбы» все-таки вышла на экраны, потому что фильм очень понравился Леониду Брежневу. Он даже упомянул эту новогоднюю историю в своем докладе на съезде партии.
«И все же градостроительство в целом нуждается в большей художественной выразительности и разнообразии. Чтобы не получалось, как в истории с героем фильма, который, попав по иронии судьбы в другой город, не сумел там отличить ни дом, ни квартиру от собственных».
А еще Леонид Ильич признался, что ему было очень жалко Галю, которой пришлось встречать Новый год в одиночестве.
Картина ждала премьеры 6 месяцев и имела ошеломительный успех
-
Итоговый монтаж завершился в июне, так что фильм ждал своего звездного часа целых полгода. В итоге картина была показана 1 января 1976 года. Успех был невероятным: «Иронию судьбы» посмотрело более 100 млн зрителей. Эльдар Рязанов вспоминал, что первая поздравительная телеграмма, которую он получил, была отправлена спустя 3 минуты после окончания фильма. По многочисленным просьбам фильм показали еще раз 7 февраля.
-
В 2007 году режиссер Тимур Бекмамбетов снял 2-ю часть легендарного фильма «Ирония судьбы. Продолжение». В картине снялись многие актеры из оригинальной ленты. «Продолжение» вызвало неоднозначную реакцию зрителей, но окупилось в прокате и неизменно получает высокие рейтинги на ТВ.
- У «Иронии судьбы» есть индийская версия. В 2013 году появился фильм под названием «Я люблю Новый год», чей сюжет практически идентичен картине Рязанова. Разве что героям даны индийские имена, а вместо Москвы и Ленинграда герои путешествуют из Чикаго в Нью-Йорк.
Какой фильм ассоциируется у вас с Новым годом? Что вы предпочитаете смотреть: «Иронию судьбы» или какую-то другую картину?
Фото на превью Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм