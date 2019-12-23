20+ фактов о новогодней комедии «Ирония судьбы», узнав которые вы будете пересматривать этот фильм с другим настроением

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Традиция смотреть один и тот же фильм в канун Нового года есть во многих странах. Например, в Чехии традиционным рождественским и новогодним фильмом считается русская сказка «Морозко». Французы предпочитают комедию «Дед Мороз — отморозок» — ее они знают практически наизусть. У нас же символом Нового года стал фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Из года в год картина собирает у телевизоров людей разных поколений, которые с удовольствием смотрят новогоднюю сказку о том, как четыре друга отправились в баню.

Мы в AdMe.ru 31 декабря в баню, конечно, не ходим, но зато смотрим фильм «Ирония судьбы», поэтому нам было очень интересно узнать подробности о съемках любимой новогодней истории.

В самом начале фильма есть ошибка, на которую почти никто не обращает внимания

Досадный киноляп можно увидеть в начальных титрах: в слове «исключительно» создатели картины пропустили букву Л. Ошибку заметили не сразу, и в дальнейшем решили не исправлять. Сейчас она стала своеобразной особенностью фильма.

Кстати, в «Иронии судьбы» есть еще один ляп, связанный с русским языком. Как известно, главная героиня Надя работает учительницей. Однако в разговоре с Ипполитом она ошибается и произносит: «Я забыла одеть праздничное платье». По правилам русского языка она должна была сказать «надеть».

В основу фильма легла пьеса, которая была написана по реальным событиям

Пьесу под названием «С легким паром, или Однажды в новогоднюю ночь» в 1969 году написали кинорежиссер Эльдар Рязанов и его друг, драматург Эмиль Брагинский. Причем сюжет был взят из реальной жизни. Знакомый Рязанова и Брагинского действительно однажды 31 декабря пошел в баню, потом поехал к друзьям, которые отмечали годовщину свадьбы и сильно напился. Тогда один из гостей решил пошутить над выпившим другом: привез его на Киевский вокзал, подкупил проводницу поезда «Москва — Киев», разместил товарища в общем вагоне, оставив ему только веник, портфель и 15 копеек. Чем закончилась эта история — точно неизвестно, но именно она вдохновила творческий дуэт на создание легендарного фильма.

Изначально в театральной постановке Рязанов решил «пересадить» главного героя с поезда на самолет, ведь иначе тот протрезвел бы по пути в Ленинград. Кстати, есть свидетельства, что в старых вариантах пьесы главного героя звали не Женя Лукашин, а Женя Алкашин. Позднее его решили сделать положительным персонажем, поэтому пьянство героя решили оправдать праздником. Именно так эта история стала новогодней.

Пьесу поставили в Вахтанговском театре за 12 дней и хотели уже делать премьеру, но руководство сочло историю слишком несерьезной. В итоге комедию поставил Театр мимики и жеста. Позднее Эльдар Рязанов решил экранизировать спектакль, но на «Мосфильме» ему отказали. К счастью, на помощь пришло «Гостелерадио», которое дало добро на съемки двухсерийного телевизионного фильма.

Актеров на роли Нади и Жени выбрали случайно

В пробах на роль Нади участвовали такие именитые советские актрисы, как Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Алиса Фрейндлих, но никто не попадал в образ на 100 %. Тогда режиссер вспомнил об исполнительнице главной роли в польской мелодраме «Анатомия любви» Барбаре Брыльской. Рязанов лично позвонил актрисе в Варшаву и пригласил ее на пробы. Увидев буквально несколько кадров, режиссер тут же утвердил ее на роль Нади.

Чтобы зрители не заметили польского акцента Барбары, было принято решение, что героиню будет озвучивать актриса Валентина Талызина, которая также исполнила роль Вали, подруги Нади. А песни за Брыльскую пела Алла Пугачева. Правда, по чьему-то недосмотру в титрах не была указана эта информация. Валентина Талызина очень обиделась и даже говорила, что Брыльска незаслуженно получила государственную премию за свою работу.

Что касается роли Жени Лукашина, то ее очень хотел сыграть Андрей Миронов. Однако Рязанов посчитал, что зрители бы ни за что не поверили, что персонаж Миронова не пользовался успехом у женщин. Режиссер предложил актеру роль Ипполита, но тот отказался. Когда кастинг на роль Лукашина затянулся, а начальство требовало назвать имя исполнителя, ассистентка Рязанова предложила кандидатуру своего друга, неизвестного актера Андрея Мягкова. Это было невероятно, но, как только Рязанов увидел игру Мягкова, он сразу сказал: «Вот он, тот самый Лукашин».

Интересная подробность: когда после ухода Жени Ипполит включает телевизор, по нему идет фильм «Соломенная шляпка». На экране виден дуэт Андрея Миронов и Людмилы Гурченко, которые так и не попали в фильм «Ирония судьбы».

С ролью Ипполита тоже все было не так просто

Изначально на роль Ипполита был утвержден Олег Басилашвили. Он даже успел сняться в нескольких эпизодах. Но у актера скоропостижно скончался отец, поэтому Басилашвили отказался от дальнейших съемок. После такого форс-мажора режиссеру срочно пришлось искать нового актера с подобным типажом. На помощь пришел Юрий Яковлев, который мгновенно вжился в образ Ипполита.

Кстати, «немного» Олега Басилашвили в фильме все-таки осталось. Помните эпизод, когда Женя вышвыривает в окно фотографию Ипполита, а потом Надя поднимает ее со снега? Так вот если приглядеться, то Лукашин выбрасывает в форточку фото Яковлева, а Надя поднимает фото Басилашвили. Дело в том, что второй кадр просто не успели переснять и он остался с первых проб.

В Ленинграде никогда не было 3-й улицы Строителей

В Москве с 1958 года действительно существовала 3-я улица Строителей, но через несколько лет ее переименовали в улицу Марии Ульяновой. А вот в Ленинграде улицы с таким названием не существовало никогда.

Съемки картины проходили в Москве, в 2 домах по проспекту Вернадского. Что интересно, вопреки сюжету, эти дома не были типовыми «панельками»: их построили по специальному экспериментальному проекту. Таких домов в Москве было всего 3.

Во время съемок было множество курьезных моментов и импровизаций

Знаменитую сцену в бане, где Женя отмечает наступающий Новый год с 3 своими друзьями, снимали не в «Сандуновских банях», а в холодном павильоне «Мосфильма». Снимать в «Сандунах» было слишком дорого, однако оттуда привезли настоящие пальмы в кадках и 2 бочки пива. Так как пиво от холода не спасало, каждый актер принес с собой по бутылке водки. Втайне от режиссера они заменили бутафорские бутылки на настоящие. К тому же у одного из них — Александра Белявского — был день рождения, поэтому в кадре друзья выпивали за его здоровье по-настоящему.

После 3-го дубля чересчур правдоподобное опьянение героев стало заметно всей съемочной группе, а режиссер пришел в ярость и остановил съемки. На следующий день актерам пришлось играть ту же сцену, но уже в трезвом состоянии, что получилось не так убедительно. В итоге в фильм вошли кадры, снятые в первую ночь.

Ставших крылатыми фраз Ипполита «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» и «О, тепленькая пошла...» не было в сценарии — это чистая импровизация Юрия Яковлева. Позднее актер признавался, что рыба, которую принесли на площадку реквизиторы, действительно была дрянная и он на самом деле удивился наличию горячей воды в павильоне «Мосфильма».

К полноценным съемкам фильма съемочная группа приступила только весной, когда снег уже почти растаял. Так что вместо снега в ход пошли подручные средства: вата, пенопласт, меловая крошка и резаная бумага. А для создания вьюги использовались специальные ветродуи.

В одном из эпизодов можно увидеть режиссера фильма. Эльдар Рязанов появился в роли недовольного пассажира самолета, на которого постоянно наваливается спящий Лукашин. Позднее Рязанов вспоминал, что был очень расстроен, когда при просмотре этого момента увидел, что у него намечается лысина.

В начале фильма в разговоре между Женей и Галей не раз упоминается человек по фамилии Катанян, к которому они должны были идти встречать Новый год. Так вот Василий Катанян — это реально существующий человек, режиссер-документалист, с которым Рязанов вместе работал. Его фамилия упоминалась и в других фильмах режиссера: «Вокзале для двоих», «Забытой мелодии для флейты» и в «Привет, дуралеи!».

Фильм могли запретить за пропаганду пьянства, но его спас Брежнев

После завершения съемок поползли слухи, что картину хотят запретить за пропаганду пьянства. К счастью, «Ирония судьбы» все-таки вышла на экраны, потому что фильм очень понравился Леониду Брежневу. Он даже упомянул эту новогоднюю историю в своем докладе на съезде партии.

«И все же градостроительство в целом нуждается в большей художественной выразительности и разнообразии. Чтобы не получалось, как в истории с героем фильма, который, попав по иронии судьбы в другой город, не сумел там отличить ни дом, ни квартиру от собственных». Леонид Брежнев

А еще Леонид Ильич признался, что ему было очень жалко Галю, которой пришлось встречать Новый год в одиночестве.

Картина ждала премьеры 6 месяцев и имела ошеломительный успех

Итоговый монтаж завершился в июне, так что фильм ждал своего звездного часа целых полгода. В итоге картина была показана 1 января 1976 года. Успех был невероятным: «Иронию судьбы» посмотрело более 100 млн зрителей. Эльдар Рязанов вспоминал, что первая поздравительная телеграмма, которую он получил, была отправлена спустя 3 минуты после окончания фильма. По многочисленным просьбам фильм показали еще раз 7 февраля.

В 2007 году режиссер Тимур Бекмамбетов снял 2-ю часть легендарного фильма «Ирония судьбы. Продолжение». В картине снялись многие актеры из оригинальной ленты. «Продолжение» вызвало неоднозначную реакцию зрителей, но окупилось в прокате и неизменно получает высокие рейтинги на ТВ.

У «Иронии судьбы» есть индийская версия. В 2013 году появился фильм под названием «Я люблю Новый год», чей сюжет практически идентичен картине Рязанова. Разве что героям даны индийские имена, а вместо Москвы и Ленинграда герои путешествуют из Чикаго в Нью-Йорк.