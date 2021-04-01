20+ фактов о невозмутимом джентльмене Колине Ферте, который неизменно разбивает сердца зрителей
В ответ на просьбу вспомнить настоящего аристократа мирового кино многие назовут Колина Ферта — невозмутимого, полного достоинства, обаяния и чуть застенчивого актера. Сдержанная манера игры Ферта покорила мир, и его не раз называли самым красивым английским мужчиной.
Мы в AdMe.ru являемся большими поклонниками этого актера и решили изучить, как складывался его путь в большом кино. А также почему система Станиславского, которой Ферт придерживается в своей работе, в очередной раз показала свою эффективность.
Школьный аутсайдер и талантливый дебютант
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В раннем детстве актер провел несколько лет в Нигерии, затем семья еще несколько раз переезжала до того, как окончательно обосноваться в Англии. Это не способствовало хорошей учебе Колина и его дружбе с одноклассниками — школу он не любил и оставался аутсайдером класса. Но именно тогда впервые проявился его актерский талант: он перенял местный акцент, с которым говорило большинство его одноклассников, чтобы казаться своим.
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Благодаря одному из учителей Колин полюбил английскую литературу, а затем решил, что хочет стать актером. Он переехал в Лондон, чтобы учиться в театральной школе, жил очень скромно и поступил на работу в театр. Правда, пока всего лишь гардеробщиком.
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Но первая роль на сцене, а затем и в кино не заставила себя ждать. Он сыграл в спектакле «Другая страна», а потом и в экранизации этой непростой пьесы. Талантливого дебютанта заметили, стали появляться новые роли, поклонницы и перспективы, но все же зрители рисковали никогда не увидеть мистера Дарси. А все потому, что Колин влюбился в американскую актрису Мег Тилли, женился и переехал в Канаду. Спустя время пара развелась, а Ферт вернулся в мир кино.
Актер не хотел играть мистера Дарси, но эта роль прославила его на весь мир
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Мировую славу актеру принесла роль мистера Дарси в сериале 1995 года «Гордость и предубеждение». Колин был совершенно далек от жанра литературы, который представляла Джейн Остин, никогда не читал ее романов и не представлял себе, как играть аристократов. К тому же Дарси казался ему неприятным, и он считал, что этот персонаж не будет интересен зрителям.
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Но после долгих уговоров актер согласился на роль и справился с ней блестяще. Ему приписывали непростой роман с исполнительницей главной роли Дженнифер Эль, и журналисты говорили, что это обстоятельство придало его игре правдоподобности, «сложных оттенков холодности и даже хамства». Ферт отмечал, что хотел сделать своего персонажа сложнее, постараться отразить глубину его эмоций.
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Сериал имел огромный успех, а сцена, в которой мистер Дарси выходит из реки, признана одной из самых чувственных в истории кинематографа. Конечно, мокрая рубашка стала значимой деталью образа Дарси, но изначально задумка была совсем иной.
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Режиссер заявил, что эта сцена должна была быть забавной и показать надменного человека, который попал в нелепую ситуацию и пытается с достоинством из нее выйти. Такого романтичного эффекта от эпизода никто не ожидал.
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Кроме того, оказалось, что в озеро за Колина Ферта нырял каскадер (режиссер опасался, что вода в нем небезопасна для здоровья), актер же перед командой «Мотор!» вылил на себя ведро воды.
«Дневник Бриджит Джонс» — это «Гордость и предубеждение» в современном прочтении
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С одной стороны, актер был не против своего нового амплуа холодного аристократа с горячим сердцем, однако боялся, что это может ограничить предложения режиссеров. Одно время он даже испытывал усталость от навязчивого женского внимания.
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Поэтому, когда поступило предложение сыграть в ленте «Дневник Бриджит Джонс», актер увидел в этом отличную возможность высмеять своего мистера Дарси. Зрители сразу должны были понять, что данный фильм — своеобразный современный пересказ «Гордости и предубеждения».
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Первая часть фильма была очень успешной, а вот последующие понравились зрителям, но не критикам.
Секрет актера — полное погружение в своего персонажа
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Система Станиславского, которой Ферт придерживается в своей работе, позволяет ему полностью погрузиться в роль. Он показывает зрителям реальные переживания, в которых они узнают себя. Прежде чем взяться за роль, он досконально изучает своего персонажа, буквально становится им.
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Такой метод сделал из Колина топового мастера перевоплощений, но не раз отражался на здоровье. Например, за одну роль актер получил «Оскар», но серьезно заболел из-за нее. Речь о фильме «Король говорит!», где Ферт сыграл очень сложного персонажа — имеющего физические недостатки короля Георга VI. Ему нужно было изобразить заикание, и это вызвало сильные головные боли, стала отниматься левая рука.
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Когда актер готовился к роли художника Вермеера в фильме «Девушка с жемчужной сережкой», он узнал о нем буквально все. «Я был полностью поглощен желанием узнать что-нибудь о нем. Я ходил смотреть на картины, читал все, что находил, рисовал. Я делал все это, но не знаю, насколько это имеет значение для человека, который смотрит фильм. Но мне это доставило большое удовольствие», — рассказывал Ферт.
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Актер способен держать внимание зрителей, даже когда сюжет развивается не очень динамично и на первом плане оказываются переживания героя. «Немногие согласятся взять на себя роль, основанную исключительно на пристальном взгляде!» — говорили критики о его Вермеере.
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Эта способность Ферта очень ярко проявилась в фильме «Одинокий мужчина», где он изобразил боль утраты без избыточных чувств и драмы, удерживая зрительское внимание в течение всего фильма.
Комедийная изюминка
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Зрители привыкли видеть актера в серьезных («Английский пациент», «Заговор») или романтических ролях («Реальная любовь», «Влюбленный Шекспир»). Но он показал, что отлично справляется и с комедией: его танцы, песни и шутки в обеих частях фильма «Mamma Mia!» оказались очень органичными.
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Хотя со свойственным ему чувством юмора Ферт отмечал: «Мое пение — это нечто среднее по звучанию между нетрезвыми извинениями и звуками неисправного водопровода».
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Возможно, пение актера действительно неидеально, однако его голос считается одним из самых интересных. Вместе с тем именно по этой причине Ферту отказали в озвучивании медведя в семейной комедии «Приключения Паддингтона»: «У главного героя не должно быть голоса невероятно красивого возрастного мужчины».
Неожиданный поворот и роль в боевике
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Говорят, что шпионский блокбастер «Kingsman: Секретная служба» заставил актера по-настоящему выйти из зоны комфорта. Когда режиссер предложил Ферту эту роль, его аргументация была простой: такой роли от него не ожидают, именно поэтому нужно попробовать. Актеру пришлось тренироваться полгода под руководством команды Джеки Чана, чтобы выглядеть на экране органично.
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Но в этой роли Ферт все равно остался в какой-то степени собой: все элегантные детали его образа имели значение. Костюм, трость говорят о его происхождении и воспитании, а очки (у которых есть «шпионский секрет») еще и привлекают внимание к глазам.
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В последние годы Колин Ферт играет в голливудских проектах, но все же больше внимания уделяет английскому кинематографу. Одни из его последних работ — роли в экранизации классического произведения английской литературы «Таинственный сад» и драме «Супернова».
А вам нравится этот неординарный актер? Какие его роли вас больше всего впечатлили?