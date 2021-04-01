20+ фактов о невозмутимом джентльмене Колине Ферте, который неизменно разбивает сердца зрителей

В ответ на просьбу вспомнить настоящего аристократа мирового кино многие назовут Колина Ферта — невозмутимого, полного достоинства, обаяния и чуть застенчивого актера. Сдержанная манера игры Ферта покорила мир, и его не раз называли самым красивым английским мужчиной.

Мы в AdMe.ru являемся большими поклонниками этого актера и решили изучить, как складывался его путь в большом кино. А также почему система Станиславского, которой Ферт придерживается в своей работе, в очередной раз показала свою эффективность.

Школьный аутсайдер и талантливый дебютант

В раннем детстве актер провел несколько лет в Нигерии, затем семья еще несколько раз переезжала до того, как окончательно обосноваться в Англии. Это не способствовало хорошей учебе Колина и его дружбе с одноклассниками — школу он не любил и оставался аутсайдером класса. Но именно тогда впервые проявился его актерский талант: он перенял местный акцент, с которым говорило большинство его одноклассников, чтобы казаться своим.

Благодаря одному из учителей Колин полюбил английскую литературу, а затем решил, что хочет стать актером. Он переехал в Лондон, чтобы учиться в театральной школе, жил очень скромно и поступил на работу в театр. Правда, пока всего лишь гардеробщиком.

Но первая роль на сцене, а затем и в кино не заставила себя ждать. Он сыграл в спектакле «Другая страна», а потом и в экранизации этой непростой пьесы. Талантливого дебютанта заметили, стали появляться новые роли, поклонницы и перспективы, но все же зрители рисковали никогда не увидеть мистера Дарси. А все потому, что Колин влюбился в американскую актрису Мег Тилли, женился и переехал в Канаду. Спустя время пара развелась, а Ферт вернулся в мир кино.

Актер не хотел играть мистера Дарси, но эта роль прославила его на весь мир

Мировую славу актеру принесла роль мистера Дарси в сериале 1995 года «Гордость и предубеждение». Колин был совершенно далек от жанра литературы, который представляла Джейн Остин, никогда не читал ее романов и не представлял себе, как играть аристократов. К тому же Дарси казался ему неприятным, и он считал, что этот персонаж не будет интересен зрителям.

Но после долгих уговоров актер согласился на роль и справился с ней блестяще. Ему приписывали непростой роман с исполнительницей главной роли Дженнифер Эль, и журналисты говорили, что это обстоятельство придало его игре правдоподобности, «сложных оттенков холодности и даже хамства». Ферт отмечал, что хотел сделать своего персонажа сложнее, постараться отразить глубину его эмоций.

Сериал имел огромный успех, а сцена, в которой мистер Дарси выходит из реки, признана одной из самых чувственных в истории кинематографа. Конечно, мокрая рубашка стала значимой деталью образа Дарси, но изначально задумка была совсем иной.

Режиссер заявил, что эта сцена должна была быть забавной и показать надменного человека, который попал в нелепую ситуацию и пытается с достоинством из нее выйти. Такого романтичного эффекта от эпизода никто не ожидал.

Кроме того, оказалось, что в озеро за Колина Ферта нырял каскадер (режиссер опасался, что вода в нем небезопасна для здоровья), актер же перед командой «Мотор!» вылил на себя ведро воды.

«Дневник Бриджит Джонс» — это «Гордость и предубеждение» в современном прочтении

С одной стороны, актер был не против своего нового амплуа холодного аристократа с горячим сердцем, однако боялся, что это может ограничить предложения режиссеров. Одно время он даже испытывал усталость от навязчивого женского внимания.

Поэтому, когда поступило предложение сыграть в ленте «Дневник Бриджит Джонс», актер увидел в этом отличную возможность высмеять своего мистера Дарси. Зрители сразу должны были понять, что данный фильм — своеобразный современный пересказ «Гордости и предубеждения».

Первая часть фильма была очень успешной, а вот последующие понравились зрителям, но не критикам.

Секрет актера — полное погружение в своего персонажа

Система Станиславского, которой Ферт придерживается в своей работе, позволяет ему полностью погрузиться в роль. Он показывает зрителям реальные переживания, в которых они узнают себя. Прежде чем взяться за роль, он досконально изучает своего персонажа, буквально становится им.

Такой метод сделал из Колина топового мастера перевоплощений, но не раз отражался на здоровье. Например, за одну роль актер получил «Оскар», но серьезно заболел из-за нее. Речь о фильме «Король говорит!», где Ферт сыграл очень сложного персонажа — имеющего физические недостатки короля Георга VI. Ему нужно было изобразить заикание, и это вызвало сильные головные боли, стала отниматься левая рука.

Когда актер готовился к роли художника Вермеера в фильме «Девушка с жемчужной сережкой», он узнал о нем буквально все. «Я был полностью поглощен желанием узнать что-нибудь о нем. Я ходил смотреть на картины, читал все, что находил, рисовал. Я делал все это, но не знаю, насколько это имеет значение для человека, который смотрит фильм. Но мне это доставило большое удовольствие», — рассказывал Ферт.

Актер способен держать внимание зрителей, даже когда сюжет развивается не очень динамично и на первом плане оказываются переживания героя. «Немногие согласятся взять на себя роль, основанную исключительно на пристальном взгляде!» — говорили критики о его Вермеере.

Эта способность Ферта очень ярко проявилась в фильме «Одинокий мужчина», где он изобразил боль утраты без избыточных чувств и драмы, удерживая зрительское внимание в течение всего фильма.

Комедийная изюминка

Зрители привыкли видеть актера в серьезных («Английский пациент», «Заговор») или романтических ролях («Реальная любовь», «Влюбленный Шекспир»). Но он показал, что отлично справляется и с комедией: его танцы, песни и шутки в обеих частях фильма «Mamma Mia!» оказались очень органичными.

Хотя со свойственным ему чувством юмора Ферт отмечал: «Мое пение — это нечто среднее по звучанию между нетрезвыми извинениями и звуками неисправного водопровода».

Возможно, пение актера действительно неидеально, однако его голос считается одним из самых интересных. Вместе с тем именно по этой причине Ферту отказали в озвучивании медведя в семейной комедии «Приключения Паддингтона»: «У главного героя не должно быть голоса невероятно красивого возрастного мужчины».

Неожиданный поворот и роль в боевике

Говорят, что шпионский блокбастер «Kingsman: Секретная служба» заставил актера по-настоящему выйти из зоны комфорта. Когда режиссер предложил Ферту эту роль, его аргументация была простой: такой роли от него не ожидают, именно поэтому нужно попробовать. Актеру пришлось тренироваться полгода под руководством команды Джеки Чана, чтобы выглядеть на экране органично.

Но в этой роли Ферт все равно остался в какой-то степени собой: все элегантные детали его образа имели значение. Костюм, трость говорят о его происхождении и воспитании, а очки (у которых есть «шпионский секрет») еще и привлекают внимание к глазам.

В последние годы Колин Ферт играет в голливудских проектах, но все же больше внимания уделяет английскому кинематографу. Одни из его последних работ — роли в экранизации классического произведения английской литературы «Таинственный сад» и драме «Супернова».