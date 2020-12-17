20+ фактов о Милле Йовович — девчонке из соседнего двора, которая покорила Голливуд

Мировая известность в киноиндустрии к ней пришла благодаря ленте «Возвращение в Голубую лагуну». И это несмотря на негативные отзывы критиков и комментарии самой Йовович о том, что это худший фильм, в котором она снималась.

Молодой актрисе стали предлагать все новые и новые роли. И в 16 лет на съемках одного из фильмов она познакомилась со своим первым мужем — актером Шоном Эндрюсом. После короткого романа они вместе сбежали в Лас-Вегас, чтобы пожениться. Но мать Йовович расторгла брак по причине несовершеннолетия дочери.

Позже Милла призналась, что хотела сбежать от родителей и стать независимой: «Мама мне всегда говорила, чтобы я держалась подальше от актеров. Они тщеславны, в них много неуверенности, и это правда. Мой первый брак был простым бунтом. Я понимала, что это ненадолго».