20+ фактов о Милле Йовович — девчонке из соседнего двора, которая покорила Голливуд
Милла Йовович — женщина, которую не испугать никакими трудностями. Актриса вынужденно эмигрировала, в раннем возрасте пережила развод родителей и жила в бедности. Несмотря на все это, ей удалось сыграть в нескольких культовых фильмах, стать богатейшей моделью в мире и построить гармоничную семейную жизнь.
Мы в AdMe.ru решили проследить за становлением актрисы и разобраться, как простой советской девочке удалось покорить Голливуд.
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Милица Богдановна Йовович родилась в 1975 году в столице Украины, Киеве. Ее родители — советская актриса Галина Логинова и черногорский врач Богдан Йовович.
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Галина Логинова была востребованной советской актрисой. Еще до переезда она сыграла главные роли в фильмах «Много шума из ничего», «Голубой патруль» и «Лето в Журавлином». «Моя мама была кинозвездой в 70-х, и это она научила меня тому, как стать хорошей актрисой», — рассказывала Милла.
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В 1980 году семья Йовович переехала в Лос-Анджелес. Галина Логинова пыталась продолжить актерскую карьеру, но языковой барьер дал о себе знать, и она стала домработницей в доме режиссера Брайана Де Пальмы. «Родители, как и каждый иммигрант, начали все с нуля. Мама отправила меня в актерский класс, и все внимание сосредоточилось на моем образовании», — вспоминала актриса.
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Спустя некоторое время родители Миллы развелись. А позже у нее появился младший брат Марко по линии отца. Но из-за ссоры родителей в подростковом возрасте они почти не виделись.
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Йовович всего за 3 месяца освоила английский язык, но все равно испытывала проблемы в местной школе. Так актриса вспоминала свои школьные годы: «Со мной никто не хотел дружить в американской школе, дети смеялись над моим именем и постоянно дразнили».
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Милла впервые появилась на обложке итальянского издания Lei в 11 лет. Ее заметил популярный фотограф Ричард Аведон — сын российских эмигрантов. С его помощью юная модель попала на обложки The Face, Vogue, Cosmopolitan и уже в 12 лет заключила свой первый профессиональный контракт.
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Чтобы сосредоточиться на работе моделью, Милле пришлось бросить школу в 12 лет, о чем она вовсе не жалеет: «Я не любила школу, со мной там никто не дружил, поэтому я всегда смотрела вперед и терпела. На то время моими лучшими друзьями были парикмахеры и визажисты».
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А уже в 13 лет Йовович впервые попала в большое кино, исполнив второстепенную роль в ленте «Слияние двух лун». Ниже кадр из фильма, на котором можно увидеть молодую актрису в компании звезды того времени Шерилин Фенн.
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Мировая известность в киноиндустрии к ней пришла благодаря ленте «Возвращение в Голубую лагуну». И это несмотря на негативные отзывы критиков и комментарии самой Йовович о том, что это худший фильм, в котором она снималась.
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Молодой актрисе стали предлагать все новые и новые роли. И в 16 лет на съемках одного из фильмов она познакомилась со своим первым мужем — актером Шоном Эндрюсом. После короткого романа они вместе сбежали в Лас-Вегас, чтобы пожениться. Но мать Йовович расторгла брак по причине несовершеннолетия дочери.
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Позже Милла призналась, что хотела сбежать от родителей и стать независимой: «Мама мне всегда говорила, чтобы я держалась подальше от актеров. Они тщеславны, в них много неуверенности, и это правда. Мой первый брак был простым бунтом. Я понимала, что это ненадолго».
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В 16 лет она решила приостановить карьеру, основала музыкальную группу Plastic Has Memory и переехала в Европу. Ее первый альбом «Божественная комедия» был хорошо принят критиками за проницательные тексты и сочетание поп-стиля с национальными украинскими мотивами.
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Настоящий прорыв Милле обеспечила встреча с режиссером Люком Бессоном, который набирал актерский состав для фильма «Пятый элемент». Персонаж Лилу в исполнении Йовович стал культовым. И актриса проделала колоссальную работу: она выучила несуществующий язык, придуманный Бессоном, который можно услышать в ленте.
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Совместная работа сблизила Йовович и Бессона, и они поженились. А развелись спустя всего 2 года, тоже во время совместных съемок — это была лента «Жанна д’Арк». Бывшие супруги остались друзьями, и Милла говорит о Бессоне только хорошее: «Он невероятный человек, а я невероятная девушка, но время было неподходящим. Мне было всего 22 года, а Люку — 38. Вероятно, поэтому наш брак распался».
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В 2017 году прошел специальный показ ленты «Пятый элемент», на котором присутствовали многие актеры. На фотографии слева направо: Люк Бессон, Милла Йовович и Крис Такер.
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Милла Йовович продолжила устраивать личную жизнь, не отрываясь от карьеры. В 2002 году она согласилась на роль Элис в фильме «Обитель зла». Так она познакомилась со своим третьим мужем — режиссером Полом Андерсоном, за которого вышла замуж лишь спустя 7 лет.
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В 2015 году, во время съемок ленты «Обитель зла: Последняя глава», актриса забеременела во второй раз, отчего премьеру фильма перенесли. Но уже спустя 4 месяца после родов она пришла в форму и продолжила работу. Йовович с улыбкой вспоминает то время: «В перерыве между съемками я кормила дочь, а вокруг ходили актеры, переодетые в зомби. Многие из них подходили, умилялись. Было забавно».
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В этом фильме свою первую роль получила старшая дочь актрисы Эвер, которая снялась вместе с мамой. Также девочка успела сыграть роль юной Наташи Романовой в предстоящей супергероике «Черная вдова».
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Сейчас Йовович и Андерсон — одна из самых крепких пар в Голливуде. У супругов 3 дочери: 13-летняя Эвер, 5-летняя Дэшилл и новорожденная Ошин.
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Милла Йовович хорошо говорит по-русски, читает детям русские сказки и обучает языку. «Моя старшая дочь Эвер умеет писать на русском. А в детстве она сама сочиняла и записывала сказки, похожие на наши народные», — рассказывала актриса в шоу «Вечерний Ургант».
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В 2011 году Милла Йовович сыграла в российской комедии «Выкрутасы» вместе со своей мамой Галиной Логиновой. Главные роли в фильме также исполнили Константин Хабенский и Иван Ургант.
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Милла много и лестно отзывалась о съемках в России и поведала зрителям, почему согласилась на роль: «Когда узнала, что будут сниматься и Костя, и Ваня, то сразу согласилась. К тому же роль небольшая, и я подумала, что мой плохой русский никто не заметит. Но оказалось, у меня текста было больше, чем во многих моих американских фильмах».
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В 2004 году Милла Йовович стала богатейшей моделью в мире благодаря контракту с косметической компанией L’Oréal. Также она регулярно сотрудничала с такими брендами, как Prada, Versace, Chanel, Calvin Klein, а Джанни Версаче и вовсе называл ее любимой супермоделью.
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На волне славы Йовович со своей подругой Кармен Хоук запустили линию одежды Jovovich-Hawk, для которой они самостоятельно разрабатывали дизайн всех моделей. В 2008 году личное дело пришлось закрыть, и Милла прокомментировала это так: «Я в первую очередь художник. И у меня нет времени рассчитывать налоги».
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Милла много времени уделяет семье и охотно делится секретами воспитания детей: «Мне нравится быть матерью. Я строгая, но вместо крика предпочитаю спуститься на один уровень с дочерью и все обсудить. Также я всегда стараюсь видеть детей как можно чаще: вожу их в школу, забираю, хочу быть вместе во всем».
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Карьера не мешает Милле заниматься будничными делами. «Я люблю шить в свободное время. Это увлечение у меня появилось, когда дочь пошла в школу дизайна. И я включилась в это занятие, чтобы проводить с ней больше времени», — рассказала Йовович в шоу «Вечерний Ургант».
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Кроме того, актриса активна в социальных сетях. Она часто выкладывает фотографии своей семьи, рассказывает истории о дальних родственниках из России, делится с поклонниками рецептами и показывает урожай из собственного огорода.
В какой из ролей, не считая Лилу, актриса вам наиболее запомнилась?