20+ ошеломляющих фактов о том, что творилось на съемочной площадке любимых советских комедий

Всенародно любимые комедии Леонида Гайдая уже давно стали главным атрибутом праздничных дней. И даже несмотря на то что многие фильмы этого режиссера вышли еще в прошлом веке, мы до сих пор с удовольствием пересматриваем их и смеемся над каждой комичной ситуацией снова и снова.

Мы в AdMe.ru с большой теплотой относимся к фильмам Гайдая. А потому хотим вспомнить некоторые любопытные факты о том, как снимались кинокартины этого режиссера.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика

У самой картины первоначально было другое название — «Несерьезные истории». Фильм должен был состоять из 2 новелл, и появления в нем знаменитой троицы — Трус, Балбес и Бывалый — не подразумевалось. Последнюю новеллу, в которой Шурик борется с расхитителями социалистической собственности, Гайдай придумал всего за месяц, для того чтобы заполнить экранное время.

Самыми трудными были поиски исполнителя роли Шурика. Гайдай пересмотрел более сотни кандидатов, среди которых были Олег Видов, Евгений Жариков, Валерий Носик, Андрей Миронов, Сергей Никоненко, Александр Збруев и многие другие. Пробовался на эту роль и Евгений Петросян. По словам юмориста, он сам отказался от участия в фильме, так как Шурик казался ему лирическим, а не комическим героем. Именно он, как утверждает Петросян, порекомендовал Гайдаю приглядеться к Александру Демьяненко.

Долгое время считалось, что известную фразу «Огласите весь список, пожалуйста» произносит сам Леонид Гайдай, — насколько велико сходство персонажа с легендарным режиссером. На самом же деле этого героя сыграл непрофессиональный актер, слесарь Олег Скворцов. А сама фраза пришла в кино из жизни Гайдая. На службе в Монголии Леонид Иович отвечал «Я!» на вопросы офицера «Кто в кавалерию?», «Кто во флот?», «Кто в разведку?». А военачальник ему и сказал: «Да подождите вы, Гайдай! Дайте огласить весь список».

Для роли Шурика Александру Демьяненко пришлось перекраситься из жгучего брюнета в золотоволосого блондина. Это грозило артисту облысением: краска была откровенно плохого качества. Заставшая процедуру окрашивания Наталья Селезнева вспоминает, что в этот момент от боли у Демьяненко текли слезы.

А вот очки у Шурика были не бутафорские, а самые настоящие. Коллеги по цеху, ничего не знавшие о близорукости Демьяненко, решили его разыграть и спрятали их. Актер шутку не оценил, а Гайдай, узнав о ней, лично отчитал весельчаков.

Невероятно, но факт: между съемками сцены, когда Лида и ее подружка Ира стоят на остановке, и эпизода, когда девушки едут в трамвае, прошло 8 месяцев. За столь долгий срок исполнительница роли Иры Людмила Ковалец успела забеременеть и на съемки последней сцены явилась с внушительным животом. В кадре заметно, что актриса немного отекшая и прикрывает округлившийся живот собственными руками.

Самый большой гонорар за участие в фильме получил исполнитель роли Шурика — Александр Демьяненко. Сумма составила 3 376 рублей. К слову, за 5 800 рублей в СССР можно было купить целую квартиру.

Меньше других за съемки в фильме получил Бывалый — Евгений Моргунов. Его гонорар составил всего 810 рублей (Никулин и Вицин получили в 2 раза больше). Вероятно, причина такого неравенства кроется в том, что уже тогда отношения Гайдая и Моргунова начали портиться. Недаром позже режиссер вырезал из «Кавказской пленницы» множество сцен с участием актера, сведя его роль к минимуму.

Критики и цензоры очень прохладно приняли комедию. Создателей картины ругали за неподобающий образ милиции, которая не смогла перевоспитать хулигана; за насмешку над народами Африки в лице вымазанного сажей и завернутого в рулон обоев Феди; за упавшую в обморок мышку. И тем не менее в первый год проката фильм посмотрели 69,6 млн зрителей. Картина «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и сегодня остается одной из самых любимых отечественных комедий.

12 стульев

Роль Кисы Воробьянинова мог сыграть советский актер Ростислав Плятт, поскольку из-за рака мозга у Сергея Филиппова прямо перед началом съемок появились сильные головные боли. Даже несмотря на то что Гайдай был вынужден утвердить на роль Плятта, Филиппов горел желанием вернуться к игре. Об этом узнал и Плятт, который с пониманием уступил роль Филиппову, а сам остался в ленте в качестве рассказчика. После съемок «12 стульев» Филиппов смог излечиться от рака и прожил еще 20 лет.

Съемки эпизода с гарнитуром генеральши Поповой на фоне шторма обернулись для Михаила Пуговкина печальными последствиями: актер заработал себе радикулит. А все потому, что этот фрагмент удалось снять только в октябре, когда погода совсем испортилась.

Фильм заканчивается кадрами пейзажей и достопримечательностей Москвы под музыку Александра Зацепина и вокальное сопровождение квартета «Аккорд». В этой сцене показывают несуществующий памятник авторам одноименного литературного произведения Илье Ильфу и Евгению Петрову.

Но это не единственный вариант окончания фильма. В изначальной версии была использована песня «Полосатая жизнь» — музыку для нее написал Александр Зацепин, а исполнителем вокальной партии стал Валерий Золотухин. Но в финальный монтаж песня не попала из соображений цензуры.

Это последний фильм Леонида Гайдая, в котором снялся советский актер Юрий Никулин. После «12 стульев» Никулин отказался от съемок в 2 последующих проектах режиссера, несмотря на все его уговоры, и Гайдай сильно обиделся. Больше они вместе над фильмами не работали.

Не может быть!

Это второй фильм Леонида Гайдая, от участия в котором отказался Юрий Никулин. Для него предназначалась роль папаши в одной из новелл кинокартины. С актером даже провели фотопробы, которые сохранились в архивах «Мосфильма». Однако Никулин не дал согласие, потому что был слишком загружен работой в цирке.

Наталья Крачковская появилась в фильме дважды, сыграв разных персонажей в 2 новеллах: покупательницу картин в «Преступлении и наказании» и гостью на свадьбе в «Свадебном происшествии». Причем для первой роли ей пришлось падать прямо на землю, что, по ее признанию, было очень больно.

Изначально фильм хотели назвать «Тайна, покрытая лаком», а действие картины должно было происходить в современности. Однако позже Гайдай решил оставить 30-е годы, как это было в рассказах Михаила Зощенко, по которым и сняты новеллы фильма.

Еда на съемках последней новеллы была настоящей, но режиссер боялся, что актеры ее съедят, поэтому он приказал облить все продукты керосином. Запах на площадке стоял невыносимый, из-за чего актеры спешили поскорее отыграть все сцены.

Забавная сцена с прищепками, которыми герою Михаила Светина прихватывают костюм, была чистой импровизацией актера. Теперь зрители часто вспоминают фильм именно по этому фрагменту с прищепками, который не был запланирован, но стал в итоге культовым.

Спортлото-82

Актрисе Светлане Амановой для своей роли пришлось осветлить темные от природы волосы перекисью водорода. Все потому, что еще 2 главных героя фильма были брюнетами, а создатели хотели увидеть какой-то контраст. К тому же образ блондинки с голубыми глазами, как считал Гайдай, был беспроигрышным.

Может показаться, что сцена на пляже снималась при хорошей погоде. Однако это не совсем так. Тогда действительно ярко светило солнце, только вот температура воздуха была очень низкой, поэтому актерам пришлось сниматься на холоде в купальниках. А во фрагменте, когда герой Михаила Кокшенова в одних плавках обжигался песком, по ту сторону камеры съемочная группа стояла, закутавшись в куртки и шарфы.

Медведя в одной из сцен снимали отдельно от актеров из соображений безопасности. Тем не менее съемки оказались опасными для оператора-постановщика, который в этот момент был за камерой. Актер Денис Кмит вспоминал, что оператор пытался поближе подобраться к зверю, чтобы поймать удачный кадр, и за это получил от медведя. Пострадавшему повезло: он остался жив после этого нападения.

Между прочим, роль Степана, которая досталась Кокшенову, могла уйти к Михаилу Боярскому. Но Гайдай посчитал, что глуповатого героя не смогут воспринимать должным образом, если его сыграет только прославившийся ролью мушкетера Боярский. Хотя в фильме он все-таки поучаствовал, только не как актер, а как исполнитель песни «Страна удач».

«Спортлото-82» считается последним в карьере Леонида Гайдая фильмом, которому удалось стать лидером советского проката. В 1982 году, когда картину показали на больших экранах, ее посмотрели 55 млн зрителей.

На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди

Изначально комедия должна была стать продолжением фильма «Частный детектив, или Операция „Кооперация“». Но планы изменились уже на этапе создания сценария. Гайдай понял, что новый фильм будет скорее шпионской комедией, а не боевиком, как это было задумано в самом начале.

Роль суперагента ЦРУ Мэри Стар могла достаться тогда еще начинающей свою карьеру актрисе Милле Йовович, которая пыталась пройти кастинг. Однако, по воспоминаниям Харатьяна, Гайдай не захотел брать Миллу в кинокартину по одной простой причине: «Для одного фильма двух Иовичей много». Кто же еще один «Иович»? Конечно, Леонид Иович Гайдай. Поэтому на роль выбрали другую американскую актрису — Келли Макгрилл.

Кстати, одну из ролей мог сыграть Дональд Трамп. Как рассказывает Харатьян в интервью, Трамп хотел попасть в фильм Гайдая, но режиссер просто не знал, кто этот человек. А ведь сцены в казино из этой комедии снимались в развлекательном комплексе «Тадж-Махал», владельцем которого и был сам Трамп. Позже ему посвятили титры с благодарностью за разрешение провести съемки.

Одну из эпизодических ролей Гайдай написал с самого себя, а после появился на экране в образе этого героя. Им был сумасшедший игрок в казино, которого уносили полицейские, пока тот размахивал оторванной ручкой автомата. В жизни Гайдай был игроманом.

Последнюю картину Леонида Гайдая зрители и критики считали провальной. Даже его жена Нина Гребешкова уверена, что он мог сделать фильм более качественным, если бы над сценарием в те времена работали лучше. Однако сейчас фильм воспринимают не так прохладно, а многие зрители с удовольствием пересматривают и его, и другие работы великого режиссера.