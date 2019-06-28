20+ фактов о летнем фильме «3+2», которые заставят вас пересмотреть его вновь

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Летняя картина «3+2» произвела настоящий фурор в советской киноиндустрии. Еще бы — режиссер Генрих Оганесян рискнул показать такой комично-романтичный конфликт между молодыми «дикарями», которые практически все эфирное время расхаживали в купальниках и плавках. Кстати, по ту сторону камеры тоже царили и комедия, и драма.

Нас в AdMe.ru всегда греют воспоминания об этой солнечной картине, тем более когда мы узнаем такие удивительные факты об атмосфере на съемках и, конечно, о главных героях.

Режиссер допускал к пробам только тех актеров, которые могли без ошибок и запинок произнести название рыбацкого поселка Рижского залива, где проходил кастинг, — Клапкалнциемс. Помимо начинающих актеров на слове «запоролись» советские знаменитости Татьяна Конюхова и Лилиана Алёшникова.

Изначально Наталью Фатееву приглашали на роль блондинки, но актриса отказалась, прочитав сценарий. Зато ей импонировала роль дрессировщицы Зои, которую она и получила после прослушивания.

А вот за роль Натальи «бились» знаменитые балерины, актрисы, манекенщицы, но режиссера не устраивал ни один вариант. К счастью, героиня заинтересовала Наталью Кустинскую, которая уже на пробах доказала, что справится с ролью.

Наталья Кустинская в это время жила на два города: в Крыму она работала на съемках «3+2», а вечером вылетала в Ленинград на ночные съемки ленты «После свадьбы».

Геннадию Нилову в картине досталась роль доктора физико-математических наук. По иронии судьбы именно сложнейший экзамен по физике решил судьбу Геннадия: он не смог сдать этот предмет и решил поступать на актерский факультет.

В одном из эпизодов можно заметить режиссера: Генрих Оганесян сыграл официанта ресторана, в котором проходило свидание Вадима и Наташи.

За 2 недели до начала съемок актерам наказали загореть и «обородеть», чтобы с первого дня выглядеть настоящими дикарями.

Красивые яркие плавки и шорты в СССР были в дефиците, поэтому реквизитору пришлось с трудом доставать эти атрибуты пляжного отдыха у фарцовщиков.

Небритые актеры в шортах гуляли вечерами по Крыму. Их даже пару раз забирали в отделение милиции за «неприличный внешний вид», поэтому дирекции киностудии пришлось выдать актерам справку, в которой объяснялось, что такая внешность необходима для съемок.

Актрисам, к слову, тоже досталось: их не пускали в крымские рестораны — опять-таки из-за шортов.

Несмотря на то что действие фильма разворачивалось на побережье Черного моря, съемки солнечной комедии выходили за рамки одного города: кадры с пляжем снимались в крымском поселке Новый Свет, эпизоды в салоне «Волги» и в палатке — в павильонах Риги, а сцена с укрощением тигра — в Ленинграде.

Съемки «южных» эпизодов завершались в ноябре, и раздетым актерам приходилось согреваться коньяком. Посоветовал им это, кстати, сам режиссер.

Так как кинематографическую экспедицию от оживленного поселка отделяла дорога отвратительного качества, съемочной группе приходилось жить в тяжелых условиях: ребята мылись в тазиках, воду грели на электроплитках, питались холодной едой из столовых.

Жена исполнителя роли дипломата Вадима и жена Нилова, что играл физика-математика Сундукова, готовили еду для всей съемочной группы.

Наталья Фатеева во время съемок действительно заходила в клетку с тиграми, где гладила их, но это из ленты пришлось вырезать: в кадр попала рука Вальтера Запашного, который держал опасного зверя.

Оганесян поддерживал любую импровизацию актеров, поэтому многие моменты в фильме — исключительно забавы молодых актеров. Например, сцена, где Сундуков представляется Зоей, — это выдумка Миронова.

Подруги по экрану в реальности же были конкурентками: уже в начале съемок они поссорились из-за ставки и порядка имен в титрах. Удивительно, но через пару лет эта ссора переросла в настоящую вражду: муж Фатеевой, Борис Егоров, ушел от нее к «заклятой подруге».

А вот дружба Жарикова и Нилова перешла и в реальную жизнь. Они вместе ловили рыбу и занимались дайвингом, а позже экранный дипломат стал настоящим крестным отцом детей физика-математика.

На съемках Андрей Миронов встретил свою первую любовь. Несмотря на существенную разницу в возрасте (Наталья Фатеева была старше его на 7 лет), он ухаживал за советской красавицей, заботился о ней и опекал. И конечно же, покорил «укротительницу».

Вторая же кинопарочка существовала исключительно на экране. А зарождающиеся теплые чувства Евгения Жарикова к Кустинской охладил неприятный случай, когда его жена Валентина от ревности запустила в актрису бутербродом прямо во время съемок.

Кстати, в Финляндии всеми нами любимый фильм вышел совсем под другим названием — «Как укротить мужчину».

В 2016 году на крымском заводе стартовало производство вина «3+2».

Комедия показала советским зрителям вариант отдыха, доступный каждому. Только в год выхода ленты в СССР появилось около 3,5 млн свободных туристов, которые гордо именовали себя «дикарями». А какой ваш любимый советский фильм?