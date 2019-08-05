20+ фактов о легендарном фильме «В джазе только девушки», который изначально должен был быть цветным

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В этом году фильму «Некоторые любят погорячее», более известному у нас под названием «В джазе только девушки», исполнилось 60 лет. За время своего существования картина была разобрана на цитаты и приобрела статус по-настоящему культовой. Кроме того, комедию включили в список 100 лучших фильмов по версии журнала «Тайм».

Мы в AdMe.ru решили еще раз пересмотреть этот фильм и собрать самые запоминающиеся факты о его съемках.

Картина была снята по мотивам старой французской музыкальной комедии «Фанфары любви». Режиссер «В джазе только девушки» Билли Уайлдер приобрел права на съемки фильма за $ 27 500, а в прокате он собрал около $ 25 млн.

Рабочее название фильма было «Не сегодня, Джозефина!». Это отсылка к популярному в то время синглу Джонни Рея. Вариант «Некоторые любят погорячее» предложил сценарист Изи Даймонд. Многозначное английское слово hot («горячий») отлично подходило к фильму и его посылу. Во-первых, горячий джаз. Во-вторых, сексуальный подтекст. Наконец, прямой смысл — смена температуры, ведь герои переносятся из зимнего Чикаго в жаркую Флориду.

На главную женскую роль режиссер рассматривал таких популярных актрис, как Элизабет Тейлор, Митци Гейнор и Одри Хепберн. Однако эти кандидатуры не понравились продюсерам: кто-то отпал по причине несоответствия образу Душечки, а у кого-то не было вокальных данных.

Элизабет Тейлор.

Мэрилин Монро, узнав, что режиссер Уайлдер собирается снимать новый фильм, написала ему письмо. К тому времени актриса долго нигде не снималась, поэтому выразила свою заинтересованность в проекте. До этого у них уже был не очень удачный опыт совместной работы над картиной «Зуд седьмого года». Капризы Монро часто приводили к срыву графика, но режиссер понимал, что звездная артистка принесет фильму коммерческий успех.

Уайлдер выслал Мэрилин приблизительный набросок роли, но он категорически не понравился актрисе. Она давно хотела сменить амплуа, а тут ей снова предложили роль «милой дурочки». В конце концов согласиться на съемки Монро уговорил ее муж — знаменитый драматург Артур Миллер.

По контракту Мэрилин должна была сниматься только в цветных лентах, поэтому, по требованию актрисы, было сделано несколько проб на цветную пленку. Однако лица главных героев, загримированных под женщин толстым слоем косметики, выглядели на экране зеленоватыми.

За месяц до начала съемок актеры Джек Леммон и Тони Кертис начали вживаться в образ девушек. Специально для этого кинокомпания пригласила известного травести-актера Барбет, чтобы он дал несколько уроков по перевоплощению в женщин.

После нескольких занятий стало очевидно, что Кертис хорошо вживается в женский образ Джозефины, хотя сам он признавался, что чувствовал себя при этом довольно скованным. Джек Леммон, напротив, спокойно разгуливал в образе Дафны по павильонам и вообще выглядел так, как будто носил платья всю жизнь. При этом попытки научить Леммона вести себя как женщина оказались безуспешными — преподаватель даже покинул съемочную площадку через 3 дня. В итоге был найден компромисс: Джек сделал свою героиню довольно карикатурной.

Кстати, Тони, изображая Джозефину, держал в голове образ Грейс Келли. Правда, он не смог сам озвучить роль, поскольку ему было трудно изобразить высокий женский голос. А Джек Леммон озвучил Дафну самостоятельно.

Тем не менее Уайлдер долго был недоволен перевоплощением актеров, поэтому решил их проэкзаменовать. Он попросил Тони и Джека посетить дамскую комнату. Увы, результат был не очень успешным: актеров узнали в женском облике. После нескольких тренировок артисты еще раз показались режиссеру, и он наконец впечатлился результатом. В конце концов они должны были играть мужчин, притворяющихся женщинами, поэтому некоторая неловкость только добавляла комизма.

Когда актерам нужно было изображать женщин, они приезжали на студию к 5:30 утра, чтобы к 10 часам их успели загримировать. А чтобы хоть как-то унять боль после ношения каблуков, Джек и Тони в перерывах опускали ноги в ведерки со льдом.

Кстати, Тони Кертис раньше работал в ателье, поэтому он разбирался в моде и был крайне недоволен подобранными платьями для Джозефины и Дафны. Он спросил, кто шьет наряды для Мэрилин Монро, и попросил, чтобы этот же модельер сшил платья и для них — специально под мужские фигуры.

Чтобы самим играть на музыкальных инструментах в фильме, актерам пришлось освоить игру на контрабасе и саксофоне.

Изначально по сценарию не Душечка должна была соблазнять «миллионера» Джуниора, а он ее. Однако как только выяснилось, что в фильме будет сниматься Монро, режиссер переписал сценарий. Правда, сцена с поцелуями на яхте долго не удавалась актерам. Тони Кертису пришлось ждать 42 дубля, пока Мэрилин сыграла ее как следует.

Эпизод, где Джерри-Дафна говорит о своей помолвке с Осгудом-Филдингом, никак не получалось отснять, поскольку вся съемочная группа не могла удержать смех. Тогда режиссер вручил актеру маракасы, чтобы он делал паузы между репликами. Таким образом зрители смогли расслышать все шутки в этой сцене.

В известной сцене, где Филдинг танцует с Дафной и говорит ей, что она «опять ведет», есть неточность. На самом деле в фильме все снято верно: вел как раз кавалер, а вот после замечания Филдинга они встали в «неправильную» позицию.

Во время съемок Мэрилин Монро была на ранних сроках беременности и прибавила в весе. Поэтому для многих сцен в фильме и для рекламных плакатов ее заменила дублерша Сандра Уорнер, которая играла в фильме одну из музыканток оркестра.

За время совместной работы режиссер Уайлдер так намучился с Монро, что больше никогда не приглашал ее в свои картины. Он говорил так: «Мой доктор и мой психиатр говорят, что я слишком стар и слишком богат, чтобы пройти через это еще раз». У актрисы были проблемы со сном, она постоянно опаздывала на съемки и часто спорила с режиссером по поводу своей роли, требуя переснять множество сцен.

Кроме того, актриса никак не могла запомнить текст, поэтому режиссер дробил сцены на короткие куски и записывал ее реплики на реквизите или на доске перед камерой. Например, в эпизоде, где Душечка прощается со своим возлюбленным по телефону, видно, что актриса водит глазами, читая свой текст.

Режиссер отзывался о ситуации на съемках так: «Мы в середине полета, на борту самолета псих, у него бомба». В то же время Джек Леммон проявлял сочувствие к Монро и говорил: «Может, она и не великая актриса, но отдается задаче сполна. Она не встанет к камере, пока не будет абсолютно готова».

Несмотря на критику, Билли Уайлдер все же отдал Монро должное и признал, что она великолепно сыграла свою роль. Что касается опозданий звезды, то он говорил, что его тетка Минни, будь она на месте Мэрилин, никогда бы не опаздывала, но кто бы стал платить за то, чтобы посмотреть на его тетю?

Из всей съемочной группы Монро получила самый большой гонорар: $ 300 тыс. плюс 10 % от проката. Тони Кертис и Джек Леммон заработали по $ 100 тыс. плюс 5 % от проката.

Крылатая финальная фраза: «У каждого свои недостатки» вставлена в конец фильма совершенно случайно. Причем режиссеру Уайлдеру этот финал категорически не нравился. В первом варианте картина должна была завершиться объятиями Душечки и Джо. Также рассматривался вариант бегства героев в Латинскую Америку. Однако за неделю до конца съемок, перебирая всю ночь всевозможные варианты, режиссер и сценарист все-таки остановились на знаменитой реплике.

Для 50-х картина была очень прогрессивной и вольной с точки зрения морали. Трейлер фильма гласил: «Вы никогда так не смеялись над сексом». Из-за эротического подтекста цензоры отмечали, что комедия не соответствует традиционным нормам нравственности. Фильм даже был запрещен к показу в штате Канзас. Однако лента имела огромный успех в США и именно с нее начался постепенный отказ от кодекса этики Голливуда.

Несмотря на то что фильм был признан одной из лучших комедий за всю историю кино в США, он получил всего лишь один «Оскар», да и тот за костюмы.

В СССР фильм вышел в 1966 году под более приемлемым названием «В джазе только девушки». Кроме того, цензура вырезала 25 минут из картины. В основном это были поцелуи и сцены с эротическим подтекстом. В общей сложности в Советском Союзе ленту посмотрело 77,9 млн зрителей.

Как вы считаете, «В джазе только девушки» достоин называться одной из лучших комедий всех времен? Может быть, у вас есть любимые фразы из этого фильма?