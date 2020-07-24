20+ фактов о культовых сериалах, которые поселились в наших сердцах в 2000-е и остались там навсегда
Сейчас посмотреть любой сериал не составляет труда — стоит лишь сделать пару нехитрых манипуляций в интернете. А каких-то 15 лет назад мы с воодушевлением бежали к телевизору и судорожно искали пульт в недрах дивана, чтобы ни в коем случае не пропустить эпизод любимого ситкома. Те времена давно прошли, но герои многосерийных фильмов 2000-х настолько глубоко ворвались в сердца телезрителей по всему миру, что бессовестно остались там навсегда.
AdMe.ru решил как следует поностальгировать и вспомнить сериалы, которые мы смотрели по телевизору, когда высокоскоростной интернет был невиданной роскошью.
Зачарованные (1998–2006)
- У Алиссы Милано гонорар был больше, чем у других актрис первых сезонов. Милано платили $ 90 тыс. за эпизод, Шеннен Доэрти (Прю) — $ 75 тыс., Холли Мари Комбс (Пайпер) — $ 60 тыс.
- Хотя сестры Холливелл показаны в сериале добрыми ведьмами, большинство их заклинаний и зелий подпадают под категорию черной магии.
- Некоторые актеры, чья внешность скрыта под слоем грима, появлялись на экране не единожды. В основном это относится к демонам. Например, Майкл Бэйли Смит воплотил на экране сразу нескольких демонов, в числе которых Бальтазар, Шекс (тот самый, что убил Прю) и один из гримлоков.
- Во время кастинга Шеннен Доэрти сказала, что она не будет сниматься в «Зачарованных», если продюсеры не возьмут Холли Мари Комбс. Однако когда Шеннен покинула сериал, Холли не ушла вслед за подругой.
- Имена всех женщин семейства Холливелл начинаются на букву «П» (в английском варианте — «P»), поскольку она является магической для рода. В русском переводе имя «Фиби» не состыковывается с этой задумкой, но в оригинальной версии все в порядке — Phoebe.
Отчаянные домохозяйки (2004–2012)
- Заявку на сериал отклонили многие известные американские телеканалы, включая HBO и Lifetime, поскольку не поверили в успешность проекта. Только АВС принял его — и в итоге не прогадал.
- Тери Хэтчер (Сьюзан) сломала 2 ребра в сцене падения в свадебный торт, но мужественно настояла на том, чтобы продолжить съемки следующих дублей.
- Фанатке сериала так понравилось платье, которое Габриэль, персонаж Евы Лонгории, носила в пилотном выпуске, что она написала продюсерам с просьбой раскрыть название магазина или имя дизайнера, чтобы заказать у него платье на выпускной. Вместо этого продюсеры отправили ей настоящее платье.
- Рост Евы Лонгории — 157 см. С такими параметрами ее героине Габриэль не удалось бы построить карьеру супермодели в 1990-е, как это утверждалось в сериале. Кстати, Габриэль и некоторые ее друзья периодически подтрунивают над тем, что она коротышка.
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Бри Ван де Камп (Марсия Кросс) — единственная из главных героинь, кто в течение сериала не была беременной и не оказывалась банкротом.
Тайны Смолвиля (2001–2011)
- «Тайны Смолвиля» были включены в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный научно-фантастический сериал.
- Во время съемок сериала Том Уэллинг (Кларк Кент) бродил по площадке, бормоча себе под нос: «Кларк идиот! Он такой идиот!»
- Почти в каждом эпизоде Кларк Кент одет в сочетания красного, желтого и синего — цвета Супермена.
- Желтый дом на ферме Кентов изначально был зеленого цвета, однако продюсеры попросили владельцев дома покрасить его в желтый. Кстати, именно эта постройка появлялась в рекламе канадской молочной фермы.
- Супермен изображается в комиксах с голубыми глазами, но у актера Тома Уэллинга глаза зеленые. Тем не менее это не мешало другим персонажам говорить Кларку, что они у него голубые.
Как я встретил вашу маму (2005–2014)
- Все сцены с участием Линдси Фонсеки и Дэвида Генри в роли будущих детей Теда (актер Джош Рэднор) были сняты в течение первого сезона, чтобы на протяжении сериала возраст персонажей не менялся.
- По сюжету главные герои создают несколько сайтов, и это реально действующие сайты. Некоторые из них продолжают работать и поныне.
- Актрисы Элисон Ханниган (Лили) и Коби Смолдерс (Робин) были беременны во время съемок 4-го сезона, поэтому их героини носили свободную одежду и прикрывали живот крупными предметами. Иногда сценаристы подходили к этому вопросу особенно креативно: в одной из серий Лили выигрывает в конкурсе по поеданию хот-догов, с гордостью показывая свой круглый живот. Следующая беременность актрисы была вписана в сюжет: ее героиня забеременела.
- Сцены с поцелуями Элисон Ханниган и Джейсона Сигела (Маршалл) стали настоящей проблемой, так как актер курил и поцелуй с ним был неприятен девушке. Джейсон смог даже бросить вредную привычку на 1 год, однако потом вернулся к ней.
- В эпизоде, где Тед помогает Виктории сбежать с ее свадьбы, он говорит, что не может подняться на водосточную трубу. Однако в 9-м сезоне он спокойно взбирается по ней (в момент, когда пытается удалить текст с телефона Лили).
- Предложение в эпизоде, когда Тед и Робин расстались, было настоящим. Кольцо находилось в бокале с шампанским, когда Робин думала, что Тед делает ей предложение. Но кольцо принадлежало мужчине за соседним столиком. Он договорился с продюсерами — и теперь его предложение руки и сердца навсегда останется частью сериала.
Зена — королева воинов (1995–2001) и Удивительные странствия Геракла (1995–1999)
- В интервью 2013 года Люси Лоулесс (Зена) призналась, что сожалеет о том, что не снялась в фильме «Зена», когда сериал был на пике популярности.
- Режиссер Квентин Тарантино однажды заявил, что является большим поклонником этого сериала.
- В Новую Зеландию, где проходили съемки сериала, приехал Питер Джексон — режиссер «Властелина колец». Учитывая бюджет кинотрилогии, режиссеру не составило труда переманить к себе немалую часть технических специалистов, которым уже давно хотелось поучаствовать в большом проекте. Люси Лоулесс, которая играла Зену, едва не покинула сериал ради съемок в трилогии. В отместку за это продюсер и по совместительству ее муж решил в конце сериала «убить» супругу.
- Открытую в 2005 году Дисномию, спутник карликовой планеты Эриды, первооткрыватели предлагали назвать Габриэлой в честь спутницы Зены, главного персонажа сериала. При этом саму планету Эриду хотели переименовать в Зену. Утвержденное название выбрано в честь Дисномии, в древнегреческой мифологии — дух беззакония (так переводится греческое слово Δυσνομία), дочь Эриды, богини мщения. Однако это название было предложено не только потому, что Дисномия является дочерью Эриды, но и в связи с тем, что фамилия новозеландской актрисы Люси Лоулесс, сыгравшей Зену в сериале, также переводится как «беззаконная».
- Боевой стиль Геракла получил от остроумных фанатов название «канат-фу». В сценах драки враги разлетались от ударов могучего кулака по настолько широкой траектории, что зоркие зрители порой могли разглядеть замаскированные страховочные канаты. Но это нисколько не оттолкнуло их, а, напротив, по признанию самих фанатов, делало сериал еще забавнее.
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На протяжении всего сериала режиссеры вставляли забавные заявления в заключительные титры. Вот одно из них: «Ни одна двуглавая и огнедышащая гидра во время съемок не пострадала».
А вы помните времена, когда спешили скорее вернуться домой, чтобы успеть на любимый сериал? Помните его название и главных героев?