20+ фактов о культовых сериалах, которые поселились в наших сердцах в 2000-е и остались там навсегда

Сейчас посмотреть любой сериал не составляет труда — стоит лишь сделать пару нехитрых манипуляций в интернете. А каких-то 15 лет назад мы с воодушевлением бежали к телевизору и судорожно искали пульт в недрах дивана, чтобы ни в коем случае не пропустить эпизод любимого ситкома. Те времена давно прошли, но герои многосерийных фильмов 2000-х настолько глубоко ворвались в сердца телезрителей по всему миру, что бессовестно остались там навсегда.