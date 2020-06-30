20+ малоизвестных фактов о фильме «Достучаться до небес», после которого мы еще больше полюбили море

23 года назад, в 1997 году в прокат вышел немецкий фильм «Достучаться до небес» о двух мужчинах с неизлечимым заболеванием, которые угоняют машину с чемоданом денег и отправляются навстречу мечте. Вскоре для многих зрителей эта история стала одной из самых любимых, ведь в ней удалось совместить гротескный юмор и серьезные темы, а фразы из «Достучаться до небес» давно разошлись на цитаты.