20+ малоизвестных фактов о фильме «Достучаться до небес», после которого мы еще больше полюбили море
23 года назад, в 1997 году в прокат вышел немецкий фильм «Достучаться до небес» о двух мужчинах с неизлечимым заболеванием, которые угоняют машину с чемоданом денег и отправляются навстречу мечте. Вскоре для многих зрителей эта история стала одной из самых любимых, ведь в ней удалось совместить гротескный юмор и серьезные темы, а фразы из «Достучаться до небес» давно разошлись на цитаты.
Мы в AdMe.ru решили узнать подробности о съемках легендарного фильма, а также проследить, как он повлиял на судьбу актеров, которые исполнили главные роли.
- Оригинальное название — Knockin’ on Heaven’s Door — было позаимствовано из песни знаменитого музыканта Боба Дилана, которая, кстати, стала саундтреком фильма. Дословно эту фразу можно перевести как «стучать в небесную дверь», то есть герои как бы находятся на пороге рая.
- В основу сюжета легла история, написанная британскими сценаристами. В Англии в 1988 году была снята похожая картина — «Ястребы». По сюжету двое случайных знакомых так же узнают о неутешительном диагнозе и отправляются в путешествие через Ла-Манш, чтобы исполнить мечту.
- Имена главных героев выбраны неслучайно. Мартин Брест был назван в честь известного режиссера, который снял картину «Запах женщины», а Руди Вурлитцер — имя сценариста, работавшего над лентой Бертолуччи «Маленький Будда».
- Режиссер Томас Ян давно хотел снять этот фильм, но толчком к работе послужила его случайная встреча с актером Тилем Швайгером, который исполнил одну из главных ролей. Якобы они столкнулись в книжном магазине и разговорились.
- Тиль и Томас вместе работали над сценарием около года. Швайгер также выступил продюсером и в целом принимал активнейшее участие в работе над фильмом.
- «Достучаться до небес» стала самой успешной работой режиссера за все время его творчества. Следующий его фильм провалился в прокате, так что в дальнейшем он сосредоточился на съемках рекламных роликов и сериалов. Кстати, Томаса можно увидеть в одном из кадров — он снялся в роли таксиста. Якобы актер этой эпизодической роли не пришел на съемку и режиссеру пришлось его подменять.
- На съемки картины ушло минимум времени — всего около месяца. Причиной был низкий бюджет — около € 2 млн. Интересно, что идею рекламного плаката предложил Квентин Тарантино.
- В фильме довольно много рекламы оптики Hellа, так как эта компания выступила одним из спонсоров.
- В самом начале ленты можно увидеть жену Тиля Швайгера Дану и его маленького сына Валентина.
- В фильме пересекаются сразу несколько жанров. Он начинается как комедия, затем превращается в захватывающий боевик, а заканчивается настоящей драмой.
- Примечательно, что в картине постоянно происходят разборки, перестрелки и погони, но за все время никто из героев не умирает насильственной смертью. Только в конце Мартин погибает от очередного приступа. Хотя некоторые поклонники до сих пор не верят в то, что герой Швайгера умер.
- «Достучаться до небес» можно считать притчей. Когда главные герои рассказывают друг другу о приговоре врачей и понимают, что их дни сочтены, судьба тут же преподносит им подарок — машину и кучу денег, чтобы исполнить свою мечту. Тем самым создатели как бы говорят нам: наша жизнь всего лишь мгновение, никто и ничто не вечно, поэтому не надо забывать о своих желаниях.
- Причем выбор последних желаний тоже символичен. Отвязный и дерзкий Мартин мечтает подарить своей маме розовый кадиллак, в то время как скромный Руди олицетворяет поговорку «в тихом омуте черти водятся». Так что, возможно, в душе мы вовсе не такие, какими кажемся на первый взгляд.
- Кстати, для фильма пришлось перекрасить оригинальный Cadillac Coupe Deville 1956 года в розовый цвет, так как именно такой автомобиль Элвис Пресли подарил своей маме.
- Еще одна особенность фильма заключается в том, что все герои действуют парами: Мартин и Руди, двое бандитов, два мафиози и две стороны преследуют беглецов: полиция и преступники.
- «Достучаться до небес» стал отправной точкой в карьерах актеров, исполнивших главные роли. После этой ленты Тиль Швайгер стал настоящей звездой, сыграл во множестве картин и сам снял несколько работ. Кстати, после премьеры Тиль попросил режиссера Томаса Яна стать крестным отцом одной из своих дочерей. Тем самым актер отдал ему дань уважения и поблагодарил за свой успех.
- Исполнителя роли Руди — актера Яна Йозефа Лиферса тоже стали активно приглашать в кино, а еще он открыл в себе талант музыканта. Кроме того, Ян заядлый мотоциклист: в 2007 году он совершил путешествие длиной 10 тыс. км из Эквадора в Патагонию. А еще он был женат на дочери известного актера Олега Табакова Александре, которая родила ему дочь Полину.
- Люксембургский актер Тьерри Ван Вервеке, который сыграл бандита Хэнка, после премьеры стал известен за пределами своей страны, и его начали приглашать во многие европейские проекты. К сожалению, в 2009 году он скончался от рака желудка.
- Морица Бляйбтроя, исполнившего роль напарника Хэнка — Абдула, сразу же после премьеры пригласили сниматься в главной роли в картине «Беги, Лола, беги», которая также стала очень популярной. Сегодня Морицу 48 лет и он активно снимается в различных проектах.
- После выхода в прокат картина стала очень популярной — в Германии ее посмотрели более 3 млн зрителей. Также огромную популярность она получила в России, хотя продавалась только на видеокассетах. Многие считают ее культовой и называют одним из главных фильмов 90-х.
- В 1997 году лента вошла в основной конкурс Московского международного кинофестиваля, а Тиль Швайгер был награжден «Серебряным Георгием» за лучшую мужскую роль.
- Сегодня «Достучаться до небес» занимает 7-ю строчку в рейтинге 500 любимых фильмов пользователей «КиноПоиска».
- В 2009-м в Японии вышел ремейк этого фильма под названием «Небесные врата». Его главными героями стали 28-летний парень и 14-летняя девочка.
- Фанаты «Достучаться до небес» любят повторять такую фразу: «Люди делятся на два типа — те, которым нравится этот фильм, и те, кто его не смотрел».
Яркие цитаты
- — Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой.
— Я не был на море.
— Ладно, не заливай. Ни разу не был на море?
— Не довелось. Не был.
— Уже постучались на небеса, буквально проводили себя в последний путь. Хм. А ты на море-то не побывал.
— Не успел, не вышло.
- — Пойми, на небесах только и говорят что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят лохом.
- — Руди, я хотел сказать.
— Я знаю. Я понял: бояться — глупо.
- — Доктор, операция уже закончилась?
— Да. Ты в раю. Я — Господь, а он — святой Петр.
— Салям алейкум.
— У меня же только гланды вырезали.
- — Не воспитывай мое терпение.
— Не испытывай.
— Зинаю!
- — Короче, «У вас разные яйца, — говорит ему доктор. — Яйца! Деревянное и железное».
— Угу.
— Мужик непонимающе смотрит на доктора, а тот замялся и не знает, что сказать. Потом говорит мужику: «Дети есть?» Тот ему: «Да, двое. Пиноккио — три года, а Терминатору — семь».
- — Алло! Меня зовут Мартин Брест! Как вы видите, я как раз граблю ваш вшивый банк. А то, понимаете, выбрал себе клевую одежку, а расплатиться не в силах!
— Камера звук не записывает, но слова я передам.
- — Думаешь, мы действительно будем сидеть на облаке и говорить о море?
— Да, я твердо в это верю.
Вам нравится этот фильм? Он вас научил по-другому относиться к жизни?