20 фактов о «короле ужасов» Альфреде Хичкоке, который умел пугать людей, как никто другой

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Имя Альфреда Хичкока знакомо не только тем, кто всем прочим киножанрам предпочитает триллеры, но и просто любителям кинематографа. Картины режиссера считаются эталоном жанра ужасов, а новаторские приемы, которые он использовал в своих работах, применяются и в XXI веке. Так, например, в фильме «Птицы», который чуть не свел с ума исполнительницу главной роли Типпи Хедрен, вообще не использовалась музыка, что сделало картину еще более пугающей. Сам же Хичкок в жизни был довольно сложным человеком, поступки которого было сложно предугадать.