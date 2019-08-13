20 фактов о «короле ужасов» Альфреде Хичкоке, который умел пугать людей, как никто другой
Имя Альфреда Хичкока знакомо не только тем, кто всем прочим киножанрам предпочитает триллеры, но и просто любителям кинематографа. Картины режиссера считаются эталоном жанра ужасов, а новаторские приемы, которые он использовал в своих работах, применяются и в XXI веке. Так, например, в фильме «Птицы», который чуть не свел с ума исполнительницу главной роли Типпи Хедрен, вообще не использовалась музыка, что сделало картину еще более пугающей. Сам же Хичкок в жизни был довольно сложным человеком, поступки которого было сложно предугадать.
В день рождения одного из самых известных и значимых режиссеров в истории кинематографа AdMe.ru вспомнил некоторые факты из его биографии — как творческой, так и личной.
Альфред Хичкок в 1939 году.
- Сэр Альфред Хичкок родился 13 августа 1899 года в Лейнстоуне, который сегодня является частью Большого Лондона. В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, будущий «король ужасов» хотел отправиться на поля сражения, однако из-за лишнего веса получил отказ и был записан в резерв.
- В 1920 году Хичкок устроился на киностудию электриком, а уже спустя пару лет в качестве сорежиссера снял два фильма, один из которых, «Номер 13», так и не был закончен. Свою первую «самостоятельную» кинокартину он выпустил в 1925 году, а еще спустя 4 года на свет появился первый звуковой британский фильм «Шантаж», имевший большой успех в прокате.
- Один из первых, еще немых фильмов Альфреда Хичкока, «Горный орел», снятый в 1926 году, бесследно исчез. В списке 75 «разыскиваемых фильмов», созданном Британской ассоциацией кино, «Горный орел» занимает 1-е место. Его называют своего рода святым Граалем для историков кинематографа, однако сам режиссер считал ленту откровенно плохой.
- 9 фильмов, которые Хичкок снял в 1925–1929 годы, ЮНЕСКО внесло в Фонд всемирного наследия, поскольку считается, что уже в ранних работах режиссера прослеживаются характерные для всех его кинокартин сюжеты и мании.
Камео Хичкока в фильме «Окно во двор».
- Режиссер не только сам снимался в эпизодических ролях во многих своих фильмах, но и снимал свою единственную дочь Патрисию, которая родилась в 1928 году. Хотя отец и не афишировал ее участие в своих работах, в титрах ее имя указывалось. Одним из фильмов, где снялась Пат, был знаменитый «Психо».
- Ленту «Слепой человек» Хичкок хотел снимать в Диснейленде. Однако Уолт Дисней отказал ему на том основании, что именно он создал «это отвратительное „Психо“».
- Несмотря на то что его фильмы номинировались на «Оскар» в различных категориях 16 раз, ни за один из них Хичкок не получил приз как лучший режиссер. Главным «оскаровским» достижением мастера стал приз за лучший фильм, которым стала лента «Ребекка». Это была первая работа режиссера в США, куда он переехал из Великобритании в 1939 году.
- Хичкоку принадлежит и самая короткая речь в истории церемонии премии «Оскар». Когда в 1968 году ему вручили статуэтку за вклад в развитие кинопроизводства, он сказал: «Спасибо», а потом добавил: «Большое спасибо» — и ушел со сцены.
- До Хичкока никто из американских режиссеров не показывал в своих фильмах унитаз — это считалось неприличным. Сэр Альфред и здесь стал первооткрывателем, примеру которого многие создатели фильмов ужасов следуют до сих пор.
- Перед выходом фильма «Психо» по просьбе режиссера его помощник выкупил все копии литературного первоисточника, чтобы никто не мог узнать о финале событий, происходящих в фильме. На все издания он потратил $ 9 500.
- В 4 картинах подряд Хичкок снимал Джимми Стюарта, но решил отказаться от сотрудничества с ним, потому что посчитал его виновным в том, что фильм «Головокружение» на первых порах был плохо принят зрителями. Однако он не хотел говорить об этом актеру и решил дождаться момента, когда тот будет занят другой работой. Когда это случилось, гений эпатажа пригласил в новую картину «К северу через северо-запад» Кэри Гранта.
- После первого показа каждого из 5 своих фильмов Хичкок выкупал у кинопрокатчиков право на картину, в том числе и на «Головокружение». Поэтому в течение 30 лет фильмы не демонстрировались в кинотеатрах. Лишь после смерти режиссера, когда права на его работы перешли к его дочери, ленты вернулись к зрителям.
Альфред Хичкок с женой Альмой Ревиль, 1972 год.
- Альфред Хичкок женился один раз и на всю жизнь: в 1926 году он заключил брак с Альмой Ревиль, которая прожила с ним до самой его смерти в 1980 году. Долгое время жена была практически его вторым режиссером, и именно благодаря ей в знаменитой сцене в ванной в фильме «Психо» появилась музыка, которая сыграла не последнюю роль в создании атмосферы страха и нервного напряжения.
- У Хичкока было специфическое чувство юмора. Однажды он подарил дочери Типпи Хедрен Мелани Гриффит, которой на тот момент было 5 лет, куклу с лицом ее матери, лежащую в гробу. Принято считать, что таким образом режиссер отомстил актрисе за ссору с ним.
- Были у режиссера шутки и похуже. Однажды он пообещал одному из членов съемочной группы недельную зарплату за то, что тот просидит ночь в темной студии, прикованным к камере. Незадолго до того, как человека приковали к аппаратуре, Хичкок угостил его бренди со слабительным, о наличии которого тот, конечно же, не догадывался. Результат был предсказуем.
- Одной из самых больших и, пожалуй, странных фобий Хичкока были яйца. В одном из интервью он сказал, что они не просто его пугают — их вид вызывает у него отвращение. Более того, по словам режиссера, он никогда не видел ничего более пугающего, чем растекающийся желток. Кстати, за всю жизнь Хичкок так и не съел ни одного яйца.
Режиссер на съемках фильма «Птицы».
- Во время съемок фильма «Птицы» Хичкок пообещал Типпи Хедрен, что все пернатые будут ненастоящими. Однако, чтобы добиться от актрисы максимально естественных эмоций, в съемках были задействованы настоящие вороны и чайки, которых бросали актрисе в лицо на протяжении нескольких съемочных дней.
- «Птицы» — единственная картина мастера, в которой отсутствовало логическое завершение. Режиссер говорил, что подобный прием заставит зрителя испытывать нескончаемое чувство страха даже после финальных титров. Сам же Хичкок всю жизнь боялся своих фильмов — настолько, что никогда не пересматривал их и искренне не понимал, как другие люди могут их смотреть.
- Несмотря на собственные многочисленные фобии — например он всю жизнь опасался полиции, — Хичкок очень любил довольно жестоко шутить над чужими страхами: так, он мог отправить человеку, боявшемуся пауков, коробку, заполненную насекомыми до краев. Кстати, нелюбовь к полиции проявилась и в работах мастера: полицейский у него чаще всего — это плохой парень, который в чем-то ошибочно обвиняет главного героя.
- Незадолго до смерти, накануне 1980 года, Альфред Хичкок получил от королевы Елизаветы II титул рыцаря. Когда его спросили, почему это случилось так поздно, режиссер ответил, что виной тому была невнимательность.
Относите ли вы себя к поклонникам Хичкока и триллеров вообще? Или вы предпочитаете другой жанр кинематографа?