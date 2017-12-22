20 фактов о фильме «Титаник», после которых покажется, будто бы мы его ни разу не смотрели
Сложно это представить, но с даты выхода фильма «Титаник» прошло целых 20 лет.
К юбилею одной из самых грустных историй любви всех времен и народов AdMe.ru раскопал несколько интересных фактов о съемках кинокартины. Кажется, это отличный повод пересмотреть любимый фильм, главное, не забыть запастись носовыми платками.
- На роль Джека Доусона пробовались такие актеры, как Том Круз, Брэд Питт, Кристиан Бейл, Маколей Калкин и Мэттью Макконахи. С последним Кейт Уинслет даже вместе проходила пробы. Но роль досталась молодому и неизвестному Леонардо Ди Каприо, которому отныне было суждено стать кумиром каждой девчонки тех лет.
- Кстати, Уинслет роль тоже досталась не слишком легко. За главную роль также боролись Мадонна, Шэрон Стоун, Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу, Вайнона Райдер и Ума Турман. Чтобы увеличить свои шансы, Кейт раздобыла телефон режиссера и бубнила в трубку: «Я должна исполнить эту роль, и вы будете безумцем, если не возьмете меня». Правда, сейчас она это отрицает, но признается в том, что отправляла Кэмерону... розы с запиской «От твоей Розы».
- Фильм «Титаник» стоил больше, чем сам корабль «Титаник». Картина обошлась создателям в $ 200 млн, в то время как строительство корабля стоило $ 7,5 млн (или $ 150 млн в современных деньгах).
- По сценарию Роза должна была кольнуть своего жениха шпилькой, но Кейт Уинслет решила, что гораздо веселее будет плюнуть ему в лицо. Так и поступили.
- Если из фильма вырезать все сцены, которые показаны в наши дни, и оставить только события 1912 года, то хронометраж ленты составит 2 часа 40 минут — именно столько потребовалось лайнеру, чтобы пойти ко дну.
- Кэмерон вообще не хотел использовать ни одну песню в своем фильме. Но композитор Джеймс Хорнер втайне записал песню с Селин Дион, и только потом передал кассету режиссеру. У певицы, кстати, были сомнения по поводу композиции: песня ей не очень нравилась, но когда она прочитала сценарий, то поменяла свое мнение. На записи саундтрека плакали все, включая саму Селин.
- В 1995 году Кэмерон совершил 12 погружений на дно океана при помощи батискафов, чтобы своими глазами увидеть затонувший корабль. Тогда режиссер понял, что не может ни капли схалтурить в своей работе и обязан отдать своим фильмом дань уважения всем погибшим.
- Помните фразу Ди Каприо, которую он кричит на палубе: «Я король мира»? Это чистая импровизация актера — в сценарии ее не было.
- Картина стала рекордсменом сразу в нескольких различных областях, в числе которых установлен рекорд длительности проката — 287 дней в кинотеатрах. «Титаник» еще шел в кинотеатрах, а тем временем создатели уже успели выпустить фильм на кассете.
- Когда мы видим Розу в старости, то нам показывают, что у нее есть собака — померанский шпиц. Это было сделано неспроста: после крушения корабля нашли живыми три собаки, среди которых были два померанских шпица и один пекинес. Кстати, были отсняты сцены, как животные пытаются спастись во время крушения, но их вырезали — режиссеру показалось, что это уже слишком жестоко.
- Во время производства фильм называли «Планета льда». Сделано это было в том числе и из-за конспирации во время съемок, чтобы другие киностудии, которые также могли в это время снимать фильмы про «Титаник», не увидели процесс производства.
- Бюджет фильма превзошел изначальный в 2 раза, став на тот момент самым дорогостоящим фильмом всех времен. Кинокомпания 20th Century Fox, чтобы сократить огромные расходы, была вынуждена пригласить к сотрудничеству другую кинокомпанию — своего конкурента Paramount Pictures. По правде говоря, мало кто верил в то, что фильм окупится.
- Платье Кейт Уинслет шилось с учетом того, чтобы оно хорошо выглядело как в сухом, так и в мокром виде.
- Сцена, в которой Джек рисует портрет обнаженной Розы, была снята в первый съемочный день. Режиссеру требовались искренние эмоции и стеснение, а актеры как раз не были знакомы до этого момента. Но Уинслет пошла еще дальше: еще до съемок, во время знакомства, Кейт показала Лео свою грудь, так как знала, какая сцена им предстоит. Сделала она это, чтобы молодой актер не стеснялся слишком сильно.
- В этой же сцене Джек сказал: «Ложись вон туда, на кровать... эээ... на диван!» Это было оговоркой, нужно было упомянуть только про диван, но ничего менять не стали, и эта версия вошла в финальный монтаж.
- Некоторые моменты в фильме основаны на воспоминаниях выживших пассажиров. Например, сцена, когда мужчина сажает двух маленьких девочек в спасательную шлюпку и говорит: «Это лишь на некоторое время» — основана на рассказе одной из спасшихся девушек.
- Кэмерон хотел, чтобы его персонажи были совершенно выдуманными людьми, однако, закончив сценарий, он узнал, что на борту корабля был пассажир по имени Дж. Доусон.
- Поклонники тысячу раз спорили о том, мог ли Джек поместиться вместе с Розой на обломке и таким образом спастись. Школьницы из Великобритании даже провели собственный опыт и доказали, что у героя Ди Каприо были все шансы. Все эти разговоры немного злят Кэмерона, который утверждает: «На 147-й странице сценария написано, что Джек умрет. Все просто». По мнению режиссера, если бы Джек выжил, фильм получился бы совсем другим, к тому же эта картина об утрате, и гибель главного героя была попросту необходима.
- Кстати, кусок дерева, на котором спаслась Роза, — точная копия обломка, найденного после крушения корабля и выставленного в Музее в городе Галифаксе.
Фото на превью 20th Century Fox