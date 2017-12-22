20 фактов о фильме «Титаник», после которых покажется, будто бы мы его ни разу не смотрели

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Сложно это представить, но с даты выхода фильма «Титаник» прошло целых 20 лет.

К юбилею одной из самых грустных историй любви всех времен и народов AdMe.ru раскопал несколько интересных фактов о съемках кинокартины. Кажется, это отличный повод пересмотреть любимый фильм, главное, не забыть запастись носовыми платками.