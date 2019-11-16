20+ фактов о фильме «Сияние», который стал классикой, но рассорил писателя и режиссера

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Фильм «Сияние» по роману Стивена Кинга до сих пор будоражит сознание любителей хоррора и считается эталоном этого жанра. Картина возглавляла многочисленные списки самых страшных фильмов в истории мирового кино. Однако писатель и режиссер создали совершенно разные произведения, и кинотриллер стал причиной их недовольства друг другом.

Мы в AdMe.ru пересмотрели шедевр 1980 года и хотим вспомнить самые интересные факты о том, как снимали это неоднозначное и тревожное кино о семье, которая приезжает в отдаленный заснеженный отель, чтобы позаботиться о нем в отсутствие постояльцев.

Почему Стенли Кубрик решил снимать фильм по роману начинающего писателя

Когда Кубрик решил снимать «Сияние», он уже был именитым режиссером, а вот Стивен Кинг — лишь молодым писателем, известность которого только зарождалась. Режиссер говорил, что увидел в романе игру мысли, которая его очаровала, и он захотел передать распад личности главного героя, его лабиринты разума, порождающие чудовищ и призраков.

Несмотря на звездность режиссера, его последний фильм, снятый перед «Сиянием», — «Барри Линдон» — оказался неудачным. Кубрику срочно нужна была реабилитация в виде чего-то необычного, такой картины, которую обязательно должны были оценить зрители и критики.

Стивен Кинг обрадовался экранизации, но быстро об этом пожалел

Кингу льстило внимание именитого режиссера, но он быстро разочаровался и не ожидал от выхода фильма ничего хорошего. Кубрик сократил количество мистики, в которую абсолютно не верил, но которая была визитной карточкой Кинга (призраки в фильме — это по большей части плод фантазии семьи Торренсов). И абсолютно изменил финал: в книге отель сгорает, а Джек погибает в огне и дает возможность своей семье спастись; в фильме же отель остается поджидать новые жертвы, а главный герой замерзает, что совершенно не соответствовало задумке писателя об «искупительной жертве Джека».

Кубрик отстранил Кинга от работы над сценарием и стал работать с любимой романисткой Дайаной Джонсон. В паре с ней он убирает из сценария важные для писателя психологические моменты, ведь главный герой являлся альтер эго Кинга.

К тому же Стивен Кинг был недоволен выбором актеров на главные роли. Венди в книге — стереотипная блондинка, которая не сталкивалась в жизни с серьезными трудностями, но все же она девушка с твердым характером. В фильме же уже сама внешность актрисы Шелли Дюваль говорила об опыте, страдании, слабости, зависимости. Что же касается Джека Николсона, то свое отрицательное отношение к актеру в этой роли писатель объяснил тем, что внешность и сформировавшаяся манера игры говорили о том, что актер уже не мог попасть в придуманый писателем типаж.

«Когда мы впервые видим Джека Николсона, мы сразу понимаем, что он ненормальный, как сортирная крыса. Все, что он делает, становится еще более ненормальным. А в книге это парень, который борется за свое психическое здоровье — и в конце концов теряет его. По-моему, это трагедия. В фильме нет никакой трагедии, потому что он на самом деле не меняется». Стивен Кинг

В 1997 году был снят одноименный сериал по роману. И на этот раз писатель выступил исполнительным продюсером и принимал непосредственное участие в подборе актеров и написании сценария. Типажи были максимально приближены к тем, которые Кинг описал в книге.

Среди претендентов на роль Джека были Роберт Де Ниро и Робин Уильямс. Они могли бы сыграть того по-настоящему «хорошего парня», о котором было написано в книге.

Но кино все равно получилось глубоко психологическим с отсылками к историческим событиям

Режиссер считал, что он убрал личностные истории героев, чтобы добраться до символизма романа, показать лицо Безумия и Зла. Некоторые кинокритики отмечают, что часто попадающие в кадр консервные банки с профилем индейца, индейская символика намекают нам на геноцид этой народности в США. Пишущая машинка Джека немецкого производства — символ Третьего рейха, а цифра 42, которая постоянно повторяется, — отсылка к году начала полномасштабного уничтожения евреев. На холокост указывает и нагромождение чемоданов, которые непонятно кому принадлежат.

Отразились в фильме и личные разногласия Кубрика с Кингом. Так, например, считается, что режиссер показал, «кто здесь главный», в сцене, где Дик Хэллоран проезжает аварию. Грузовик раздавил красный «фольксваген», точь-в-точь такой, какой был у Кинга. Интересно, что через 20 лет такая ситуация случилась в реальной жизни писателя и он чудом остался жив.

Актеры на съемках действительно страдали

Актер Дэнни Ллойд, сыгравший сына главного героя, — единственный в съемочной группе, кто не знал, что снимается в фильме ужасов. Он посмотрел его полностью, только когда ему исполнилось 16 лет. Режиссер берег психику малыша, которому на момент съемки исполнилось только 5 лет. Для всех остальных актеров он создавал максимально дискомфортные условия, чтобы психическое напряжение в кадре было естественным.

Шелли Дюваль доставалось больше других: Кубрик потребовал от всей группы, чтобы никто на съемках не здоровался с ней, не симпатизировал ей, не сочувствовал и не говорил комплименты. Сам же Кубрик постоянно критиковал ее игру, поддерживая актрису во взвинченном состоянии. Доходило даже того, что режиссер в присутствии всей команды кричал на Шелли, обвиняя ее в том, что она впустую тратит его время и время съемочной группы.

Николсона он нервировал интересным способом — заставляя его есть бутерброды с сыром. Актер ненавидел их, его постоянно тошнило.

Бесконечные дубли изматывали актеров: например, прежде чем сцена убийства Дика Хэллорана — чернокожего повара, удовлетворила режиссера, было снято 40 дублей. Актер Скэтмэн Крозерс, которому тогда было почти 70 лет, был на грани нервного срыва. Джек Николсон уговорил Кубрика проявить уважение к возрасту актера и не мучить его.

Желание «бежать из этого ада» проявляли и члены съемочной группы, которые работали наизнос. Кроме прочего, Кубрик включал музыку, которая потом звучала за кадром, прямо во время съемок, чтобы нагнести обстановку.

А действия режиссера вошли в Книгу рекордов Гиннесса

127 дублей сцены, в которой Венди отступает от Джека по лестнице, размахивая битой, — это абсолютный рекорд на съемках, его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Но и остальные ключевые сцены Кубрик переснимал много раз, стремясь довести их до совершенства.

Знаменитые кадры, где из-за дверей лифта льются потоки крови, снимали в течение целого года, пока режиссер не решил, что кровь наконец похожа на настоящую.

Кадр, в котором персонаж Джека Николсона заглядывает в проломленную дверь, стал одним из самых узнаваемых за всю историю кино. Для съемок этой сцены были изготовлены облегченные двери в ванную комнату, которые актер ломал без усилий. Чтобы все выглядело правдоподобнее, позже на съемочную площадку заказали более тяжелые двери. Из-за этих нюансов отрывок снимали 3 дня. За это время Николсон собственноручно поломал 60 дверей.

Фильму придали колорита импровизации актеров и нестандартный подход к декорациям

Для съемок финальной сцены в заснеженном лабиринте потребовалось почти 900 тонн соли и пенопласта. Позже этот искусственный снег вывезли для использования на планете Хот в «Звездных войнах».

Все неудачные дубли режиссер приказал сжигать на заднем дворе, и черный дым иногда попадал в кадр.

Фраза «А вот и Джонни», которую говорил персонаж Николсона, вошла в историю кино. Это чистая импровизация актера: он решил развлечь съемочную группу, напомнив им одно популярное в то время шоу (ведущий начинал свою передачу именно этой фразой).

Сцена, когда Дэнни разговаривает со своей второй личностью, шевеля пальцем, была придумана самим 5-летним актером. Это поразило Кубрика, и он с удовольствием использовал идею мальчика.

Бонус

30 октября 2019 года в прокат вышел фильм «Доктор Сон» — сиквел «Сияния». Он тоже основан на произведении Кинга: зрители узнают, кем же вырос Дэнни, сын злополучного Джека.