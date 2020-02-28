20+ фактов о фильме «Пираты Карибского моря», который считался провальной затеей, пока не заработал миллиарды
О пиратах снято много фильмов, но стоит попросить кого-нибудь назвать любимый, и чуть ли не каждый ответит: «Пираты Карибского моря». Но мало кто знает, что за этой культовой франшизой, которая подарила миру харизматичного Джека Воробья, стоит не менее крутая история создания.
Коллектив AdMe.ru надеется, что вы вместе с нами напеваете ту самую мелодию в своей голове, и раскрывает перед вами наиболее увлекательные факты о создании легендарных пиратских картин.
- Источником вдохновения для создания фильма стал одноименный водный аттракцион в Диснейленде.
- На момент производства фильма жанр пиратского кино переживал не лучшие времена. А с учетом того, что картина имела под собой, мягко скажем, не самый влиятельный первоисточник, большинство мнений в индустрии сводилось к тому, что выпуск «Пиратов» — это огромный финансовый риск.
- Изначально в роли Джека Воробья создатели хотели видеть Мэттью Макконахи, Роберта Де Ниро и даже Джима Керри.
- Долгое время на роль Элизабет Суонн рассматривали Джессику Альбу. Но ее обошла красотка Кира Найтли, которой на момент съемок первой части было всего 17 лет. На площадке она находилась с мамой.
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На роль Уилла Тернера претендовал Хит Леджер, но она досталась Орландо Блуму, поскольку к тому моменту он уже был звездой кассового «Властелина колец».
© Ace Ventura: Pet Detective / Warner Bros. © Mechanic: Resurrection / Lionsgate Films © A Knight's Tale / Sony Pictures Entertainment
- Получив роль, Депп тут же начал вносить свои сумасбродные предложения по изменению образа пирата, оригинальный концепт которого он считал скучным. Например, актер хотел, чтобы у его героя отсутствовал нос, и предлагал наделить персонажа странными чертами вроде боязни перца и холода. Эти предложения студия, разумеется, отклонила.
- Депп также требовал, чтобы во рту у Джека Воробья были золотые зубы, чего не очень хотели создатели. Поэтому, отправляясь на переговоры, он просто попросил дантиста вставить себе несколько золотых имплантов, чем шокировал продюсеров. К слову, зубы Депп не снимал вплоть до окончания съемок третьей части.
- Образ Джека Воробья был скопирован с одного из друзей Деппа — гитариста группы The Rolling Stones Кита Ричардса. Персонаж вышел настолько удачным, что в третьей части франшизы сам Ричардс стал экранным отцом Джонни.
- Кира Найтли так сильно сомневалась в своих актерских способностях, что взяла с собой на место съемок минимум вещей, чтобы не пришлось тащить слишком большой багаж обратно, когда ее уволят.
- Джеффри Раш, исполнитель роли Барбоссы, придумал теорию о том, что зрители смотрят фильм точно так же, как читают книгу, — слева направо. Именно поэтому он всегда старался держаться слева от Киры Найтли. Он считал ее слишком красивой и боялся, что рядом с ней в кадре зритель не обратит на него внимание.
- Когда велась работа над первой частью, гендиректор Disney выразил мнение, что Депп «разрушает фильм». Через год актера номинировали на «Оскар» за роль Джека Воробья.
- Во время съемок «Властелина колец» Орландо Блум сделал себе татуировку с эльфийским символом на запястье. Большую часть экранного времени в «Пиратах» ее удавалось скрывать, однако в некоторых кадрах она все же появляется. Например, в сцене боя на мечах с Джеком в «Проклятии „Черной жемчужины“».
- После головокружительного успеха первой части в сюжет того самого аттракциона в Диснейленде добавили Джека Воробья и Барбоссу.
- Джонни Депп постоянно импровизировал на площадке. Песня про баночку с землицей, фразы «Смекаешь?» и «Поплывем к горизонту, удача при мне» — это лишь малая часть его шикарных отступлений от сценария.
- Но Депп не единственный импровизатор в фильме. Обезьянка Барбоссы, по словам создателей, совершенно неожиданно и очень вовремя улыбнулась во время одной из сцен в «Проклятии „Черной жемчужины“».
- Однажды Джонни Депп получил письмо от маленькой девочки. В нем она просила Джека Воробья возглавить мятеж против учителей ее школы. Депп отправился в школу и лично отговорил от восстания маленькую бунтарку.
- Имя персонажа Барбоссы (Гектор) придумал Джонни Депп. Но сценаристы не знали об этом и были уверены, что этот вариант появился благодаря фанатам.
- Удивление Уилла Тернера во время сцены с поцелуем Джека и Элизабет в «Сундуке мертвеца» совершенно неподдельное. Актер не знал о таком сюжетном повороте, поскольку в его сценарий эту сцену специально не вписали. К слову, идея приковать Джека к кораблю принадлежит Кире Найтли.
© Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest / The Walt Disney Studios © Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest / The Walt Disney Studios
- Во время съемок «На странных берегах» шли дожди, и Депп потратил $ 64 тыс. из собственного кармана на водонепроницаемые куртки для всей команды.
- Режиссер фильма Гор Вербински сравнивает манеру Джека Воробья убегать от опасностей с «поведением ящерицы на воде». Теперь понятно, почему этот дуэт вместе взялся за работу над мультфильмом «Ранго». В нем Депп «сыграл» ящерицу.
- Серия фильмов «Пираты Карибского моря» стала одной из самых кассовых франшиз за всю историю кинематографа. Она принесла создателям более $ 4,5 млрд прибыли.
А за что вы любите «Пиратов Карибского моря»?