20+ фактов о фильме «Пираты Карибского моря», который считался провальной затеей, пока не заработал миллиарды

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О пиратах снято много фильмов, но стоит попросить кого-нибудь назвать любимый, и чуть ли не каждый ответит: «Пираты Карибского моря». Но мало кто знает, что за этой культовой франшизой, которая подарила миру харизматичного Джека Воробья, стоит не менее крутая история создания.