20+ фактов о фильме «Форрест Гамп», узнав которые мы решили срочно пересмотреть его еще раз

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Том Хэнкс принял решение о съемках в фильме «Форрест Гамп» всего через полтора часа после прочтения сценария. Он даже отказался от гонорара, но поставил создателям одно важное условие, которое добавило фильму множество дополнительных смыслов. Если не понимаете, о чем речь, то эта статья для вас.