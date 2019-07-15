20+ фактов о фильме «Форрест Гамп», узнав которые мы решили срочно пересмотреть его еще раз
Том Хэнкс принял решение о съемках в фильме «Форрест Гамп» всего через полтора часа после прочтения сценария. Он даже отказался от гонорара, но поставил создателям одно важное условие, которое добавило фильму множество дополнительных смыслов. Если не понимаете, о чем речь, то эта статья для вас.
AdMe.ru разобрался, какие исторические отсылки спрятаны в ленте, а еще разузнал о ней несколько интересных подробностей.
- Помните кадр, когда Форреста просят выступить на антивоенном митинге? В какой-то момент у него отключается микрофон, и мы слышим лишь следующее: «Это все, что я хочу сказать об этом». Однако за кадром осталось не пустое бормотание. «Когда люди уходят во Вьетнам, они возвращаются к своим мамам без ног. А иногда они не возвращаются вовсе. Это плохо», — вот что говорил в это время Гамп.
- Фильм был снят по одноименному роману писателя Уинстона Грума. Однако в книге главный герой предстает перед читателями почти бездушным циником. В фильме же его образ намного мягче. Кстати, знаменитая фраза киношного Форреста «Жизнь как коробка шоколадных конфет» в книге звучит так: «Быть идиотом — это тебе не коробка конфет». Почувствовали разницу характеров персонажей?
- Нужно отметить, что у книги про Форреста есть продолжение. Оно было написано уже после выхода фильма, и в ней Гамп знакомится с актером Томом Хэнксом. Сам же Хэнкс отказался сниматься во второй части ленты, заявив, что сиквел — это худшее, что можно сделать с фильмом.
- Когда снимались сцены пробежки Форреста Гампа по стране, Тома Хэнкса периодически подменяли другим человеком — дублером актера стал его брат Джим Хэнкс.
- Шарик, с которым Гамп играет в пинг-понг, ненастоящий. Его дорисовывали при помощи компьютерной графики таким образом, чтобы он всегда точно попадал в ракетку. А вам тоже казалось, что Хэнкс просто бог этой игры?
- Кстати, когда Форреста учили играть в пинг-понг, ему рекомендовали не отрывать взгляда от шарика. Поэтому во всех кадрах, в которых герой играет, он не моргает.
- Зато на всех фотографиях Форреста, которые можно увидеть в фильме, он непременно запечатлен с закрытыми глазами.
- Том Хэнкс согласился сниматься в фильме при нулевом гонораре, если получит часть от прибыли, которую принесет лента. Таким образом актер стал богаче примерно на $ 40 млн.
- Коронное «Меня зовут Форрест Гамп. Люди зовут меня Форрест Гамп» было придумано Хэнксом по ходу съемок. Вырезать фразу не стали, так как она очень понравилась режиссеру.
- В фильме роль матери главного героя исполнила актриса Салли Филд. Она старше Хэнкса всего на 10 лет и даже играла его пассию в фильме «Изюминка».
- Интересная деталь: когда по сюжету в фильме случается переход и Форрест оказывается в более старшем возрасте, в начале каждого такого отрезка герой всегда одет в голубую клетчатую рубашку.
- Вы когда-нибудь видели человека по имени Сэмми Ли Дэвис? Если смотрели фильм «Форрест Гамп», можете отвечать «да». В 1968 году его наградили медалью Почета за службу во Вьетнаме. Этот момент был снят на пленку. При производстве фильма сцену с награждением Форреста не снимали. Голову Хэнкса просто «налепили» поверх лица Дэвиса при помощи все той же компьютерной графики.
- Помните сцену, где героиня Робин Райт выступает обнаженная в баре? Ее снимали около суток. В это время Райт болела гриппом и ее то и дело лихорадило, однако она не дала слабину и сцену отсняли полностью.
- Чтобы ампутированные ноги лейтенанта Дэна выглядели реалистично, колени и голени Гэри Синиза обматывали тканью-хромакеем и затем «затирали» на монтаже. Однако самые внимательные зрители утверждают, что в некоторых кадрах можно разглядеть, как Дэн опирается на несуществующие конечности.
- Том Хэнкс согласился сниматься в картине через полтора часа после того, как ему показали сценарий. Единственным требованием актера было то, чтобы в фильме содержались исторические отсылки. Если вы их не заметили, то мы расскажем о некоторых.
- В фильме говорится, что главного героя назвали в честь Натана Бедфорда Форреста. Это реально существовавший человек, генерал армии США. В свое время он был обвинен в убийстве большого количества безоружных чернокожих людей во время Гражданской войны. После ее окончания Форрест стал одним из инициаторов создания Ку-клус-клана.
- Тем символичнее выглядит встреча Гампа с «Черными пантерами» после митинга. Ведь активист «пантер» обвиняет Форреста в расизме из-за наличия у него военной формы. Кстати, группировка «Черные пантеры» тоже существовала на самом деле и занималась агрессивной борьбой с расизмом.
- Поступая в колледж, Форрест упоминает какие-то «угрозы губернатора» при интеграции учебного заведения. Речь здесь идет о событиях 1963 года. Университет Алабамы впервые принял на обучение троих чернокожих студентов. Им просто не могли отказать: их личные дела выглядели идеально. Тогда губернатор Алабамы Джордж Уоллес, будучи убежденным расистом, сам перекрыл вход в учебное заведение неугодным студентам. Ситуация разрешилась только благодаря вмешательству президента Кеннеди.
- Пробежка Форреста по стране тоже является отсылкой к реальным событиям. В 1982 году Луис Педро Фигероа пробежал от Нью-Джерси до Сан-Франциско, чтобы выказать поддержку обществу борьбы с раком. «Я просто ставлю одну ногу впереди другой», — говорил Фигероа, когда его спрашивали о том, как ему удается так долго бежать.
- Кстати, вы поняли из фильма, что Гамп причастен к отстранению президента Никсона? Когда Форрест пытается уснуть в номере отеля «Уотергейт», он звонит техникам, чтобы пожаловаться на то, что в комнате напротив ходят люди с фонариками, и просит проверить проводку. А затем мы узнаем, что Никсон вынужденно уходит в отставку. В 1972 году в одном из номеров «Уотергейта» базировался штаб демократов. Никсон подослал людей, которые должны были установить там прослушку. Шпионов поймали благодаря бдительному охраннику отеля. В фильме же, видимо, его роль отдали Форресту, пожаловавшемуся на мелькание фонариков.
- Когда сюжет близится к финалу, Дженни рассказывает Форресту о том, что больна неизвестным вирусом и врачи не знают, как ей помочь. Именно в это время ученые впервые написали в научном журнале о СПИДе. Поэтому диагноз Дженни почти очевиден.
- Вы знали, что студия Warner Bros. отказалась от прав на «Форреста Гампа», вместо него приобретя ленту «Приказано уничтожить»? Им казалось, что образ парня с чудинкой достаточно полно представлен в «Человеке дождя», поэтому зритель не увидит на экране ничего нового.
- Сейчас фильм хранится в библиотеке Конгресса, потому что имеет огромную культурную, историческую и эстетическую ценность для страны.
- 1994 год, в котором вышел «Форрест Гамп», стал для Голливуда золотым. В это же время вышли картины «Криминальное чтиво», «Побег из Шоушенка» и «Король Лев», вместе с «Гампом» попавшие на первые позиции в списке величайшего кино всех времен.
Бывали ли в вашей жизни моменты, когда, узнав случайную деталь, вы начинали смотреть на историю в любимом кино совершенно другими глазами?
Фото на превью Forrest Gump / Paramount Pictures