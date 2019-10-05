20+ фактов о фильме «Девчата», который даже спустя полвека вызывает искреннюю улыбку

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Фильму «Девчата» уже 57 лет, а он по-прежнему смотрится интересно и свежо. И хотя партийной верхушке он показался «чересчур бытовым и мелковатым для советского экрана», зрители мгновенно полюбили живую, немного дерзкую и все же милую Тосю Кислицину, а песни из кинофильма стали настоящими хитами тех лет.

AdMe.ru решил рассказать несколько занимательных фактов об этой романтической комедии. Дочитайте до конца и узнаете, почему главные герои невзлюбили друг друга и как снимали зимние сцены из фильма в жарком Крыму.

Ради работы над фильмом режиссеру пришлось пережить семейный скандал, а главному актеру — экстремально похудеть

Изначально роль Тоси Кислициной режиссер Юрий Чулюкин пообещал своей жене, Наталье Кустинской. Актриса вовсю готовилась к пробам, даже изменила походку и нарисовала веснушки, чтобы смотреться проще. А потом узнала, что съемки кинокартины уже ведутся, а главную роль играет Надежда Румянцева. Желая избежать семейного скандала, Чулюкин оправдывался как мог: он утверждал, что худсовет посчитал Кустинскую слишком красивой для образа Тоси, и предложил ей роль Анфисы. Однако актриса на такую сделку с мужем не пошла.

Румянцева и на пробах вела себя так же, как в фильме: шутила, искрилась энергией, с кем-то умудрилась сдружиться, а с кем-то — разругаться. Глядя на нее, руководитель проекта Михаил Ромм заявил: «Играть роль будет эта пичуга» .

. Передовиком производства и бравым лесорубом Ильей Ковригиным хотели изначально сделать Владимира Трещалова. Но актер Николай Рыбников совершил невозможное — сбросил 20 кг за 2 недели, а потому получил желанную роль.

Актриса была старше своей героини, но списала ее образ с юной девушки из детдома

Образ Тоси — немного наивной, скромной, но в то же время решительной хрупкой девочки — пришел к Надежде Румянцевой сам. Точнее говоря, пришла — ею оказалась поклонница актрисы, постучавшаяся к ней в квартиру. Румянцева пригласила ее на чай, и девушка сняла свое простенькое пальто. Шапку-ушанку она оставила на голове и так и сидела в ней, рассказывая актрисе о своих заботах и жизни в детдоме. Актриса была убеждена, что именно такой и должна была стать Тося — в тонком пальто, которое годится лишь для теплого Симферополя, и в совершенно не соответствующих погоде ботиночках.

и так и сидела в ней, рассказывая актрисе о своих заботах и жизни в детдоме. Актриса была убеждена, что именно такой и должна была стать Тося — в тонком пальто, которое годится лишь для теплого Симферополя, и в совершенно не соответствующих погоде ботиночках. По сюжету Тосе 18 лет, она значительно моложе Ильи. На самом же деле Румянцева и Рыбников были ровесниками — на момент съемок им обоим было по 30 лет.

На съемках актерам пришлось пережить и экстремальный холод, и сильную жару

Фильм начали снимать на «Мосфильме». На Мосфильмовской улице, где в 60-х было не так много зданий, для съемок специально посадили 300 деревьев, соорудили здание клуба и повесили огромную вывеску «Леспромхоз». Грим наносили актерам на киностудии, а уже через пару минут они оказывались прямо на съемочной площадке. Когда потеплело, пришлось покрывать все искусственным снегом.

Затем съемки переместились на Северный Урал, в настоящий леспромхоз. И хотя виды там были великолепные, удалось снять лишь очень небольшое количество сцен: при −30 °C (а иногда и при −40 °C) актеры прямо тряслись от холода. А во время съемок сцены, где Тося приносит лесорубам кастрюлю грибного супа, произошел неожиданный инцидент. Надежда Румянцева по сюжету раздала алюминиевые миски и ложки. А актер Николай Рыбников, который играл Илью Ковригина, настолько вошел в роль, что облизал ложку. Она мгновенно примерзла к губе. Съемки остановили, хотели звать врача, но актер решительно оторвал ложку вместе с кожей. Актриса смогла только ахнуть: «Вот это мужество!»

В конце весны съемочная группа отправилась в Тверь. Там уже было тепло, и за кадром актеры прятались от солнца под зонтиками. Зато перед камерой они в теплых тулупах весьма убедительно поеживались от холода и притопывали на месте, чтобы согреться.

Зато перед камерой они в теплых тулупах весьма убедительно поеживались от холода и притопывали на месте, чтобы согреться. Однако жарче всего пришлось актерам в Ялте, при температуре +30 °C. Именно там снимали финальную романтическую сцену под елью. Румянцева и Рыбников так перегрелись, что гримерам после каждого дубля приходилось вытирать им со лба пот.

За кадром в съемочной группе бушевали страсти

Николай Рыбников, как и Юрий Чулюкин, хотел пристроить свою жену Аллу Ларионову на роль красавицы-телефонистки Анфисы. Но Чулюкин к тому времени уже утвердил на нее Светлану Дружинину (кстати, будущего режиссера «Гардемаринов») и менять ничего не захотел. На всем протяжении съемок актер очень холодно относился к девушке.

Отношения с Румянцевой у актера тоже не сложились. До роли Тоси актриса была малоизвестной, а утверждала, что раз фильм называется «Девчата», то главная в нем она. Рыбникову она казалась выскочкой, которой непонятно почему восхищается Чулюкин. Так что сцены ссор получались у них отлично и с первого дубля , а вот над любовными сценами пришлось покорпеть.

, а вот над любовными сценами пришлось покорпеть. А актриса Инна Макарова обиделась на режиссера фильма из-за вырезанной сцены и даже не пришла на премьеру. По сценарию, ее героиня Надя Ерохина не испытывала чувств к Ксан Ксанычу, а встречалась с ним, только чтобы не остаться в старых девах. Но, подслушав разговор Ильи и Тоси, решает разорвать с ним отношения, чтобы все же испытать настоящую любовь. Сцену отсняли, но при монтаже Юрий Чулюкин посчитал ее слишком серьезной для комедийного фильма и предпочел вырезать.

К созданию спецэффектов и декорации подошли с чисто советской смекалкой

Когда актеры входили в помещение, за ними вваливались очень естественно смотрящиеся клубы пара. Чтобы получить их в разгар лета в Ялте, за дверью находился пиротехник, который пускал клубы белого газа .

. Для съемок в Твери снег делали из присыпанной нафталином ваты и укладывали на бревна. Чтобы он искрился на солнце, сверху вату поливали лаком.

А на Урале все, наоборот, мгновенно замерзало. Но нужно было показать, что заботливая и добрая Тося принесла не просто суп для лесорубов, а вкусный обед с пылу с жару. Поэтому вместо супа в миски лили крутой кипяток.

Фильм получил признание и за рубежом, и у советского зрителя

Кинофильм был снят по повести «Девчата» советского писателя Бориса Бедного.

Премьеру «Девчат» приурочили к Международному женскому дню. Кинолента вышла 7 марта 1962 года. Фильм получился по-настоящему женским — душевным и романтичным, и в тот же год ее посмотрело почти 35 млн советских зрителей.

В этом же году кинофильм получил сразу три международные награды: дипломы Эдинбургского кинофестиваля и Каннского кинофестиваля для молодежи, а также приз для самой Надежды Румянцевой за лучшее исполнение женской роли от IV Международного кинофестиваля в Аргентине.

Все были в восторге от Надежды Румянцевой, и лишь худсовет сомневался, что первый парень на поселке мог выбрать такую простушку

За рубежом были в восторге от Надежды Румянцевой. Многие называли ее Чарли Чаплиным в юбке, а итальянцы сравнивали ее с женой Федерико Феллини — Джульеттой Мазиной.

Сходили с ума от Надежды Румянцевой и обычные русские мужчины. Во время съемок в Твери почти все местные парни пытались пригласить ее на свидание и выпытывали у съемочной группы, не замужем ли она.

и выпытывали у съемочной группы, не замужем ли она. В конце съемок худсовет потребовал от режиссера, чтобы он переснял все сцены со Светланой Дружининой. Членам совета показалось, что такой шикарной женщине, как Анфиса, Илья бы ни за что не предпочел простоватую Тоську. Юрию Чулюкину удалось уговорить худсовет оставить в фильме актрису, убрав почти все крупные кадры, на которых она была.

А в 1990-х годах Светлана Дружинина высказала желание снять продолжение фильма «Девчата», но проект так и не осуществили.

Смотрели ли вы этот фильм? Кто из героев вызывал у вас больше всего симпатии, а кто не понравился?