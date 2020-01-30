20+ фактов о фильмах Андрея Тарковского — одного из самых загадочных и интеллектуальных режиссеров мира

Фильм «Зеркало» считается во многом автобиографичным. Образ отчего дома был списан с того, где маленький Андрей провел несколько лет своего детства — в селе около города Юрьевца Ивановской области, а в самой картине от лица героя повествуется о событиях, которые происходили в жизни режиссера.

С самого начала у будущей картины не было сценария. У Тарковского были только идеи и образы, основанные на историях из его жизни и жизни друзей и знакомых. Таких «зарисовок» набралось 36, однако все они не уместились бы в хронометраж фильма. Поэтому режиссер вместе со вторым автором сценария, Александром Мишариным, сократил их количество до 28. 14 эпизодов были написаны Тарковским и столько же Мишариным.