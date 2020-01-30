20+ фактов о фильмах Андрея Тарковского — одного из самых загадочных и интеллектуальных режиссеров мира
По своему собственному признанию, режиссером Андрей Тарковский становиться не собирался. Годы спустя после поступления на режиссерское отделение ВГИКА, где профессиональное мастерство ему преподавал Михаил Ромм, он говорил: «Выбор этот был скорее случайным, чем осознанным». Однако эта случайность предопределила не только судьбу самого Андрея Арсеньевича, но и всего мирового кинематографа, ведь его работы и по сей день считаются обязательными к просмотру не только для любителей искусства кино, но и тех, кто планирует связать с ним жизнь.
Мы в AdMe.ru зачарованы сложными и порой непонятными мирами великого режиссера и решили узнать, как проходили съемки фильмов, которые сегодня входят в золотой фонд кино.
Зеркало, 1974
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Фильм «Зеркало» считается во многом автобиографичным. Образ отчего дома был списан с того, где маленький Андрей провел несколько лет своего детства — в селе около города Юрьевца Ивановской области, а в самой картине от лица героя повествуется о событиях, которые происходили в жизни режиссера.
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С самого начала у будущей картины не было сценария. У Тарковского были только идеи и образы, основанные на историях из его жизни и жизни друзей и знакомых. Таких «зарисовок» набралось 36, однако все они не уместились бы в хронометраж фильма. Поэтому режиссер вместе со вторым автором сценария, Александром Мишариным, сократил их количество до 28. 14 эпизодов были написаны Тарковским и столько же Мишариным.
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После того как фильм запустили в производство, Тарковский постоянно менял сценарий, съемочная группа не знала, что именно они будут снимать сегодня. Стараясь добиться наиболее точного образа, он постоянно вносил правки в сюжет: однажды он долго не мог понять, как вписать в канву повествования один из эпизодов. И только после того как Мишарин вспомнил случай из своего детства с севшей ему на голову вороной, Тарковский тут же «увидел» у себя в голове все детали сюжета.
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В фильме есть сцена с отсылкой к картине «Охотники на снегу» Питера Брейгеля — старшего.
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Для эпизода, в котором мать ведет детей через поле гречихи, по указанию режиссера поле засеяли ею с таким расчетом, чтобы к моменту съемок стебли достигли нужной высоты.
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В сцене, где герой картины разговаривает по телефону, можно видеть афишу еще одного фильма Андрея Тарковского — «Андрей Рублев».
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Мы видим главного героя только ребенком, а взрослым он ни разу не появляется в кадре. Зритель видит только его руки, слышит голос, принадлежащий Иннокентию Смоктуновскому, и в финальной сцене смотрит на мир будто бы его глазами. Стихи в фильме (написанные им самим) читает Арсений Тарковский, отец Андрея Тарковского.
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После просмотра фильма глава Госкино Филипп Ермаш сказал: «У нас, конечно, свобода творчества. Но не до такой же степени!» Несмотря на столь нелестный отзыв чиновника, никаких правок в фильм не вносили, однако показали ленту только в нескольких кинотеатрах Москвы.
Солярис, 1972
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Фильм «Солярис» — экранизация одноименного фантастического романа Станислава Лема. Однако картина автору произведения не понравилась, и это стало поводом для ссоры с Тарковским. «К этой экранизации я имею очень принципиальные претензии. Во-первых, мне бы хотелось увидеть планету Солярис, но, к сожалению, режиссер лишил меня этой возможности, так как снял камерный фильм. А во-вторых (и это я сказал Тарковскому во время одной из ссор), он снял совсем не „Солярис“, а „Преступление и наказание“», — сказал писатель.
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Пожалуй, самой легендарной сценой фильма был эпизод в зеркальной комнате, которую Тарковский вырезал из прокатной версии «Соляриса». Принято считать, что режиссер был вынужден сделать это под давлением киночиновников, однако на самом деле цензура не имеет к этому никакого отношения: известно, что Тарковский нередко удалял сцены из своих фильмов потому, что они, по его выражению, были «слишком красивыми».
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На роль Хари, которую сыграла 20-летняя Наталья Бондарчук, претендовало несколько актрис, в том числе и шведка Биби Андерссон, кандидатуру которой пришлось отклонить из-за бюрократических проволочек. На съемочной площадке между Тарковским и Бондарчук разгорелся страстный роман: юная актриса даже хотела свести счеты с жизнью из-за нежелания режиссера уходить из семьи.
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Эпизод с многоэтажной автострадой, по которой едет Бертон, снимали в Токио. Сеть скоростных дорог была построена в японской столице к Олимпиаде-64 и действует до сих пор. На тот момент подобных магистралей не было нигде в мире, а выглядела она именно так, какими по представлениям фантастов будут дороги будущего.
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Разумный Океан был создан в самом обычном тазу. Съемочная группа долго экспериментировала с различными субстанциями, включая кислоту, и, когда нужная консистенция была достигнута, ощущение таинственности усилили подсветкой.
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Как известно, Тарковский продумывал малейшие детали своих фильмов, в которых практически каждая вещь что-то символизировала. Так, например, вязаные вещи Хари и матери Криса должны были олицетворять семейный уют. Кроме того, как и в «Зеркале», здесь можно увидеть и аллюзии на картины великих мастеров — так, финальная сцена фильма повторяет картину Рембрандта «Возвращение блудного сына».
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«Солярис» оказался самым коммерчески успешным фильмом гениального режиссера: он сумел окупить 90 % затраченных на него средств. На киносеансы по всей стране было продано около 10 млн билетов, однако, как это нередко бывало с фильмами Тарковского, не все зрители оставались до конца картины.
Сталкер, 1980
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Фильм «Сталкер» Тарковский снимал 3 года. За время работы над картиной сменились 3 оператора, а сама лента была переснята трижды: 1-я версия была испорчена, а 2-ю забраковал сам Андрей Арсеньевич. В титрах фильма он не значится соавтором сценария, однако считался одним из них, правда, роль его заключалась в основном в выбраковывании материала.
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Съемки фильма проходили под Таллином, в районе разрушенной электростанции. Неподалеку был расположен целлюлозно-бумажный комбинат, который сбрасывал отходы в протекающую там реку, да и в целом экологическая ситуация была настолько плоха, что почти вся съемочная группа страдала от проблем с дыханием и кожей. Возможно, длительная работа в этом месте стала причиной смерти Анатолия Солоницына, супруги Тарковского Ларисы, которая была вторым режиссером, и самого Мастера — все они умерли от рака легких.
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За первые 9,5 минут фильма не произносится ни единого слова.
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Роль Мартышки — дочери Сталкера — сыграла юная актриса Наташа Абрамова. Она всем устраивала режиссера, за исключением одного: у девочки была стрижка, а по задумке Тарковского она должна была быть длинноволосой. Ни один из предложенных париков Андрею Арсеньевичу не понравился, и поэтому он решил выбрить Наташе волосы, чтобы лоб стал таким же высоким, как и у ее экранного отца Александра Кайдановского, и надеть на нее платок. Роль стала первой и единственной киноработой подростка.
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Из-за многочисленных переделок бюджет фильма был «раздут» до суммы, превышающей 1 млн рублей вместо заложенных 700 тыс. На современные деньги это около 1 млрд рублей.
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Известная всем, кто работал с Тарковским, дотошность режиссера на съемках «Сталкера», кажется, достигла предела: однажды съемочной группе пришлось пинцетом удалять травинки на лужайке, которые, по мнению мастера, были «неправильного» цвета.
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Как и почти все фильмы Тарковского, «Сталкер» не имел большого успеха в нашей стране — его показывали только в 3 московских кинотеатрах, а копий по стране было разослано меньше 200. Однако за рубежом фильм был оценен по достоинству — на Каннском кинофестивале он получил особую награду. Картина стала последней работой режиссера, снятой на родине, — остальные свои фильмы он снимал уже в эмиграции.
А вы знали, что фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший», за который Леонардо Ди Каприо получил долгожданный «Оскар», содержит массу отсылок к работам Андрея Тарковского? Сможете найти их все?