20+ фактов о роскошной Джоан Коллинз, которая добилась мирового признания после 40 и продолжает блистать на пороге 90-летия

В начале своей карьеры британская актриса Джоан Коллинз конкурировала за внимание Голливуда с Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор. Этот путь не был простым, но в конце концов актриса добилась успеха и прославилась на весь мир в 50-летнем возрасте, когда сыграла в культовом сериале «Династия». С тех самых пор и до наших дней Джоан Коллинз не выходит из образа роковой женщины, которая всегда выглядит безупречно.