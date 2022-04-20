20+ фактов о роскошной Джоан Коллинз, которая добилась мирового признания после 40 и продолжает блистать на пороге 90-летия
В начале своей карьеры британская актриса Джоан Коллинз конкурировала за внимание Голливуда с Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор. Этот путь не был простым, но в конце концов актриса добилась успеха и прославилась на весь мир в 50-летнем возрасте, когда сыграла в культовом сериале «Династия». С тех самых пор и до наших дней Джоан Коллинз не выходит из образа роковой женщины, которая всегда выглядит безупречно.
В мае 2022 года Джоан Коллинз исполняется 89 лет. Мы в AdMe.ru решили узнать подробнее о жизни и творческом пути этой легендарной актрисы.
- Джоан Коллинз родилась в Лондоне в 1933 году. Ее мать преподавала танцы, а отец работал театральным агентом.
- Коллинз была не единственным ребенком в семье. У нее есть младший брат Билл и младшая сестра Джеки Коллинз, которая стала известной писательницей.
- Будущая звезда дебютировала на сцене, когда ей было 9 лет: Джоан сыграла в пьесе Ибсена «Кукольный дом». А в 16 лет Коллинз пошла учиться актерскому мастерству в Королевскую академию драматического искусства.
- В 1950 году совсем юная 17-летняя Джоан подписала контракт с британской киностудией и начала свой актерский путь.
18-летняя Джоан Коллинз (1951 год).
- Актрисе понадобилось 2 года, чтобы приковать к себе внимание критиков. После съемок в фильме «Я верю в тебя» пресса дала Коллинз прозвище Британская плохая девочка.
- В 1954 году Джоан исполнила главную роль в фильме «Земля фараонов». Актриса сыграла принцессу Неллифер, и это выступление так впечатлило владельцев 20th Century Fox, что они тут же подписали с Коллинз контракт на 7 лет. С этого момента 21-летняя звезда начинает покорять Голливуд.
Джоан Коллинз в роли принцессы Неллифер.
- Коллинз дебютировала в голливудском кино в роскошной исторической драме «Королева-девственница» (1955 год). И в том же году она получила главную роль в картине «Девушка в розовом платье», где изначально должна была играть Мэрилин Монро.
- Со временем Джоан Коллинз начала разочаровываться в киностудии 20th Century Fox. Переломным моментом стала одна неприятная ситуация: актрису выбрали на главную роль в «Клеопатре», но в итоге в фильме сыграла Элизабет Тейлор.
- Коллинз не пожелала мириться с таким решением и потребовала расторгнуть контракт, который 5 лет назад заключила с голливудской компанией. Однако актриса все же согласилась сыграть в последнем фильме для киностудии Fox «Эсфирь и царь».
Джоан Коллинз в фильме «Эсфирь и царь» — Элизабет Тейлор в фильме «Клеопатра».
- Сногсшибательная Джоан Коллинз никогда не страдала от недостатка мужского внимания. В 19 лет она стала женой ирландского актера Максвелла Рида. Правда, спустя 4 года пара объявила о разводе.
- В 1963 году Коллинз второй раз вышла замуж за актера и певца Энтони Ньюли и родила от него дочь Тару и сына Александра. В то же время Джоан открыла для себя мир телевидения и начала играть в сериалах.
- Отношения с Энтони Ньюли продержались не очень долго: в 1972 году актриса вступила в третий брак с бизнесменом Роном Кассом и родила от него дочь Кэти.
Джоан Коллинз со своим третьим мужем Роном Кассом и детьми от второго брака.
- На протяжении 70-х актриса активно снималась в многочисленных телесериалах. Но второй виток славы пришел к ней в 48 лет, когда она получила роль мечты в сериале «Династия».
Коллинз играла в «Династии» Алексис Колби — красивую и мстительную бывшую жену нефтяного магната, которая появляется во втором сезоне.
- Именно благодаря участию Джоан «Династия» полюбилась зрителям и критикам и стала одним из популярнейших сериалов 80-х.
- Изначально место в сериале предлагали Софи Лорен, но та отказалась от роли гламурной стервы и главной злодейки. А Джоан сыграла и прославилась. Эта роль стала для звезды триумфальной — актрису 6 лет подряд номинировали на премию «Золотой глобус».
Софи Лорен — Джоан Коллинз.
- В личной жизни актрисы тоже были разительные перемены. В 1983 году Коллинз развелась со своим третьим мужем. А через 2 года пошла под венец в четвертый раз: ее избранником стал певец Питер Холм, с которым они прожили 5 лет.
- Когда «Династию» закрыли, Джоан Коллинз, сколотившая целое состояние за годы съемок, не ушла на заслуженный отпуск, а играла в театре, снималась в нескольких сериалах и фильмах, занималась благотворительностью.
- Вслед за младшей сестрой Джеки, которая была успешной писательницей, Джоан развивала свое литературное мастерство. В 1988 году вышла ее первая художественная книга «Лучшее эфирное время».
- Помимо художественной литературы, Джоан Коллинз писала мемуары и выпустила 6 книг о стиле. На сегодняшний день она продала более 50 миллионов экземпляров своих книг, которые переведены на 30 языков.
Джоан Коллинз со своей младшей сестрой Джеки.
- Среди многочисленных достижений Джоан Коллинз есть и королевские награды. В 2015 году звезда получила орден Британской империи за заслуги в сфере благотворительности. Коллинз все это время была покровителем детского хосписа и активно помогала осведомлять женщин Великобритании о раке молочной железы.
- Трудолюбивая актриса даже в почтенном возрасте не оставляет съемки. Так, в 2018 году Коллинз присоединилась к актерскому составу 8-го сезона «Американской истории ужасов».
- В 69 лет Джоан Коллинз, кажется, наконец-то нашла любовь на всю жизнь. В 2002 году актриса в пятый раз стала невестой и вышла замуж за Перси Гибсона, который младше нее на 31 год. В 2022 году пара отметила 20 лет совместной жизни.
- Еще одна сильная сторона Джоан Коллинз — безупречное чувство стиля. 88-летняя актриса до сих пор ходит на вечеринки и остается желанным гостем модных показов, на которых она с удовольствием демонстрирует неувядающую утонченность.
- В одном из интервью 2019 года Коллинз сказала, что всей душой ненавидит джинсы и футболки с принтами: «Я не совсем вписываюсь в образ жизни Лос-Анджелеса, потому что все ходят в футболках и джинсах, и мне это не нравится». По словам актрисы, ей хочется всегда выглядеть элегантно. И, будем честны, у нее это прекрасно получается.
А вы смотрели фильмы с Джоан Коллинз? Что думаете об этой актрисе?