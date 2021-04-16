20+ фактов о Джине Лоллобриджиде — эталонной Эсмеральде, которая покорила Голливуд и Юрия Гагарина
По прошествии стольких лет мир продолжает восторгаться актрисами золотого века Голливуда, который пришелся на конец 20-х — начало 50-х годов прошлого столетия. Шикарные девушки вроде Мэрилин Монро остаются эталоном женственности и красоты.
Мы в AdMe.ru любим старое кино и хотели рассказать читателям еще об одной не менее известной актрисе, прославившейся на весь мир после фильма «Фанфан-тюльпан», — Джине Лоллобриджиде.
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Луиджа, а именно так назвали девочку, родилась в Италии в семье мебельщиков. Карьеру она начала в модельном бизнесе, откуда быстро перешла на киноплощадку, где ей доставались второстепенные и эпизодические роли в фильмах итальянских режиссеров. В 1947 году Лоллобриджида решила попытать силы на конкурсе «Мисс Италия». Девушка заняла 3-е место, что сделало ее знаменитой на всю страну.
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После нескольких успешных съемок, к примеру в кинофильме «Черный орел», Джина продолжила принимать приглашения на роли. Музыкальные кинокартины «Без ума от оперы», «Любовный напиток» и «Паяцы» подарили начинающей звезде любовь зрителей в родной Италии.
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После успеха на родине девушка начала активно покорять остальной мир. Сценарий для ее первого англоязычного фильма «Посрами дьявола» писался прямо во время съемок. Приблизительно тогда же Джина получила звание «Самая красивая женщина в мире». В честь ее прически даже назвали сорт кудрявого салата — лолло. А французы придумали слово, описывающее ее физический тип, — lollobrigidienne.
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Поклонники буквально боготворили девушку, и предложения о работе в кино сыпались на нее как из рога изобилия. Помимо ошеломляющей красоты Лоллобриджида также поражала всех своим голосом — в фильме «Самая красивая женщина в мире» актриса исполнила большинство арий и песен сама.
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Но по-настоящему большой успех Лоллобриджиде принесла главная роль Аделины в картине знаменитого французского кинорежиссера Кристиана-Жака «Фанфан-тюльпан». Фильм завоевал призы Каннского и Берлинского кинофестивалей и сразу же после выхода на экраны достиг беспрецедентной международной популярности. На девушку обратили внимание голливудские режиссеры.
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В 1959 году она снялась в главных ролях в картинах «Никогда не было так мало» с Фрэнком Синатрой, «Соломон и царица Савская» с Юлом Бриннером, а в 1961 году — в ленте «Приходи в сентябре» с Роком Хадсоном.
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Но 1956 год стал переломным для девушки. Знаменитый французский кинорежиссер Жан Деланнуа пригласил Лоллобриджиду на главную роль в фильме по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», где она снималась с Энтони Куинном и Аленом Кюни.
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Фильм имел успех. По сюжету книги Эсмеральда на самом деле не цыганка. Мать девушки была дочкой богатого человека, но ей пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь после его смерти. Она забеременела, а ребенка украл табор цыган.
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По всей видимости, Лоллобриджида считается лучшим воплощением Эсмеральды, потому что согласилась играть, не надев обувь. Кроме того, эта экранизация — одна из немногих, в которых режиссеры оставили оригинальную концовку Виктора Гюго.
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По сюжету Эсмеральде известно, что воспитавшие ее цыгане ей не родители. Она страстно хочет найти свою настоящую мать и носит на шее ладанку, в которой хранится крошечный детский расшитый башмачок — единственная вещь, которая досталась ей от настоящей матери.
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В 1959 году на экраны вышла культовая кинолента «Соломон и царица Савская», в которой Лоллобриджида сыграла главную роль. Партнером актрисы стал харизматичный Юл Бриннер. Фильмы с актрисой бьют рекорды по популярности и получают множество наград, в том числе «Золотой глобус».
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О фильме Джина говорила: «Есть только одна проблема. После царицы Савской все остальные роли, безусловно, будут казаться простыми».
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Светскую жизнь Джины можно назвать насыщенной. На одном из многочисленных фестивалей, куда приглашали девушку, произошла курьезная ситуация. В 1961 году на Московском международном кинофестивале Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор появились в одинаковых платьях от Ива Сен-Лорана. Однако актрисы вышли из ситуации достойно и с голливудской улыбкой. Джина якобы нарушила молчание первой, сказав Элизабет: «Какое красивое платье!»
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По слухам, платье Элизабет Тейлор действительно сшил Ив Сен-Лоран, тогда как платье Джины было просто копией.
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На том же фестивале Джина Лоллобриджида встретилась с Юрием Гагариным. Кадр, где она целует космонавта, обошел весь мир. По словам Джины, Юрий сказал ей что-то вроде: «Ты ярче любой звезды, что я видел там».
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В 1970-е Лоллобриджида сделала перерыв в актерской карьере и сосредоточилась на фотографии. Предметом ее особой гордости стал фотоальбом «Моя Италия». Звезда экрана среди прочего снимала Пола Ньюмана, Сальвадора Дали, Генри Киссинджера, Дэвида Кэссиди, Одри Хепберн, Эллу Фицджеральд и сборную Германии по футболу.
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Помимо фотографии Джина занималась скульптурой, а также пробовала себя в качестве режиссера и даже записала эксклюзивное интервью с лидером Кубы Фиделем Кастро.
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В 1949 году Лоллобриджида вышла замуж за югославского врача Милко Скофича. 28 июля 1957 года у них родился единственный сын Милко-младший, названный в честь отца. В 1971 году супруги развелись.
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В ноябре 1998 года из сумки актрисы украли драгоценности на сумму 10 000 фунтов стерлингов. Это произошло на стойке регистрации отеля в Мюнхене, когда она ждала такси до аэропорта.
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По словам актрисы, она была на обложках 7 000 журналов и ни разу не платила за статьи.
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На вопрос, почему Джина изначально не стала скульптором или фотографом, она отвечает, что судьба повела ее в другом направлении. Она рассказала, что еще во время учебы в школе режиссеры регулярно останавливали ее на улице и предлагали роли. В те времена девушка серьезно занималась пением и не хотела отвлекаться ни на что другое. В итоге предприимчивые киношники уговорили Джину сняться в кино.
А какие фильмы с этой яркой актрисой смотрели вы?