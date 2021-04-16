20+ фактов о Джине Лоллобриджиде — эталонной Эсмеральде, которая покорила Голливуд и Юрия Гагарина

Луиджа, а именно так назвали девочку, родилась в Италии в семье мебельщиков. Карьеру она начала в модельном бизнесе, откуда быстро перешла на киноплощадку, где ей доставались второстепенные и эпизодические роли в фильмах итальянских режиссеров. В 1947 году Лоллобриджида решила попытать силы на конкурсе «Мисс Италия». Девушка заняла 3-е место, что сделало ее знаменитой на всю страну.